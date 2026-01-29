Cel mai recent sondaj INSCOP: ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a scăzut mai mult de 2% încredere față de anul trecut”
Aktual24, 29 ianuarie 2026 13:30
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, atrage atenția că Guvernul Bolojan se menține la o cotă decebtă de încredere ”în ciuda sabotajelor pe care le face PSD” și în ciuda măsurilor de austeritate. ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
13:30
Cel mai recent sondaj INSCOP: ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a scăzut mai mult de 2% încredere față de anul trecut” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, atrage atenția că Guvernul Bolojan se menține la o cotă decebtă de încredere ”în ciuda sabotajelor pe care le face PSD” și în ciuda măsurilor de austeritate. ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a […]
13:30
Avocata Adriana Georgescu a fost filmată chiar când încasa banii de la omul de afaceri căruia i-a promis că îl ajută prin intervenții la Guvern și la DNA. Avocata a fost reținută și este propusă pentru arestare. Iată un cadru din această filmare: Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avocatei Adriana Georgescu i s-a […]
13:30
Lukoil a semnat un acord de vânzare a activelor sale externe companiei americane Carlyle, a relatat serviciul de presă al companiei petroliere ruse. Cumpărătorul va primi 100% din filiala PJSC Lukoil, care deține activele internaționale ale Grupului Lukoil. Acordul nu include activele din Kazahstan, care vor rămâne proprietatea Lukoil, relatează publicația rusă independentă Meduza. Serviciul […]
Acum o oră
13:10
SUA prezintă un plan ONU pentru demilitarizarea Gazei prin răscumpărarea de arme și control internațional # Aktual24
Statele Unite au prezentat oficial Consiliului de Securitate al ONU o strategie pentru eliminarea completă a armelor din Fâșia Gaza, care prevede lansarea unui program de răscumpărare a armelor la scară largă de la militanții Hamas. Planul, inițiat de administrația Donald Trump, își propune să înlăture definitiv gruparea Hamas de la guvernarea regiunii și să […]
Acum 2 ore
12:40
Elon Musk anunță că Tesla va înceta producția modelelor S și X. Compania se concentrează pe fabricarea de roboți umanoizi # Aktual24
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunțat că firma va începe să elimine treptat vehiculele electrice Model S și Model X în acest an și va reorganiza o fabrică din California pentru a produce în schimb roboți umanoizi. Anunțul semnalează sfârșitul unei ere. Cele două vehicule – introduse în 2012 și, respectiv, 2015 – au contribuit […]
12:10
„Strategie de marketing”: Administrația de la Casa Albă va lansa „conturile Trump”, promițând să acorde câte o mie de dolari fiecărui nou-născut din America # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe 28 ianuarie lansarea unui program ambițios de conturi de investiții guvernamentale pentru nou-născuți, prin care fiecare copil născut în SUA va primi automat 1.000 de dolari din partea statului. Inițiativa, denumită neoficial „conturile Trump”, este prezentată de Casa Albă drept una dintre cele mai importante politici pro-familie […]
12:00
Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a atras atenția asupra unei noi încercări a Kremlinului de a schimba programa de istorie pentru elevii de clasele a X-a și a XI-a. Noile manuale, editate de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, își propun să consolideze în sfârșit principiile ideologice ale […]
Acum 4 ore
11:50
Racheta Oreșnik a rușilor a pus Germania în alertă. Berlinul își va dezvolta propriul sistem de detectare a rachetelor prin satelit # Aktual24
Germania intenționează să devină prima țară europeană care își dezvoltă propriul sistem de detectare a rachetelor prin satelit, în timp ce Europa încearcă să își reducă dependența de Statele Unite pentru apărare. Șeful Comandamentului Spațial German, generalul-maior Michael Traut, a declarat publicației Financial Times că Berlinul intenționează acum să ofere baza pentru un sistem de […]
11:30
Iranul a transmis un avertisment ferm privind securitatea sa națională, anunțând că forțele sale armate sunt pregătite să răspundă „imediat și decisiv” la orice act de agresiune, pe fondul intensificării prezenței militare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Mesajul a fost transmis joi, 29 ianuarie 2026, de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, într-o postare […]
11:20
Caz unic în România: Doi soți din județul Iași au primit ordine de protecție reciproce, dar trăiesc fără probleme sub același acoperiș # Aktual24
În comuna Cristești din județul Iași, un caz neobișnuit de violență domestică a atras atenția publică după ce doi soți au primit ordine de protecție reciproce, în urma unui conflict violent din 13 ianuarie 2026. Deși împart aceeași casă și gospodărie, Teodora și Dumitru Burlacu sunt obligați legal să respecte o distanță minimă de doi […]
11:20
„Grindeanu pare că a scăpat complet de sub control direcția politică a PSD”, afirmă vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru # Aktual24
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, acuzând această formațiune de haos intern, lipsă de coerență politică și panică în fața reformelor reale. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Muraru descrie PSD ca pe un partid care transmite mesaje contradictorii și care pare incapabil să-și stabilească […]
11:10
Viitorul educației în China: Un dispozitiv dotat cu inteligență artificială verifică temele scrise de mână ale elevilor, reducând munca profesorilor cu 50% și dând chiar și note – VIDEO # Aktual24
Viitorul educației pare să fi sosit deja în China, unde sute de școli din orașe mari precum Shanghai, Beijing și alte provincii au implementat sisteme de inteligență artificială pentru corectarea automată a temelor. Tehnologia, dezvoltată în principal de compania iFlytek, permite scanarea temelor scrise de mână, detectarea erorilor, acordarea notelor și chiar imprimarea versiunilor annotate […]
10:30
Imagini virale: Un actor canadian care îl imită perfect pe Donald Trump a vizitat Groenlanda, pentru a-i „convinge” pe localnici să i-o cedeze – VIDEO # Aktual24
Emisiunea canadiană de satiră politică „This Hour Has 22 Minutes” (difuzată pe CBC) a lansat unul dintre cele mai hilare și mai adecvate momente comice: actorul de comedie Mark Critch, maestrul imitațiilor, s-a transformat în Donald Trump și a călătorit efectiv în Groenlanda pentru a „discuta” cu localnicii ideea anexării teritoriului ca al 51-lea stat […]
10:30
Franța elimină din Codul Civil „datoria conjugală”: Adunarea Națională a votat în unanimitate renunțarea la obligația de a avea relații sexuale în căsnicie # Aktual24
Adunarea Națională Franceză a adoptat miercuri cu unanimitate de voturi (106 pentru, 0 împotrivă) o propunere de lege transpartinică ce pune capăt definitiv noțiunii de „devoir conjugal” (datoria conjugală), clarificând că în căsătorie nu există nicio obligație legală de a avea relații sexuale. Textul, susținut de peste 120 de deputați din spectre politice variate (de […]
10:10
Caz unic în România: Doi soți din județul Moldova au primit ordine de protecție reciproce, dar trăiesc fără probleme sub același acoperiș # Aktual24
În comuna Cristești din județul Iași, un caz neobișnuit de violență domestică a atras atenția publică după ce doi soți au primit ordine de protecție reciproce, în urma unui conflict violent din 13 ianuarie 2026. Deși împart aceeași casă și gospodărie, Teodora și Dumitru Burlacu sunt obligați legal să respecte o distanță minimă de doi […]
Acum 6 ore
09:40
Tragedie aviatică în nord-estul Columbiei: Toți cei 15 pasageri ai unui avion aparținând companiei de stat Satena au murit, inclusiv un deputat și un candidat la Congres # Aktual24
Un avion de pasageri operat de compania de stat columbiană Satena s-a prăbușit în regiunea Norte de Santander, aproape de granița cu Venezuela, ucigând toate cele 15 persoane aflate la bord. Nu au existat supraviețuitori, au confirmat autoritățile columbiene, inclusiv Ministerul Transporturilor și Aeronáutica Civil, citat de Reuters. Aeronava, un Beechcraft 1900D, opera zborul NSE […]
09:10
Văduva veselă: Înregistrări incendiare, scurse în presă, o arată pe Erika Kirk râzând și glumind, la doar 11 zile de la asasinarea soțului său, Charlie – VIDEO # Aktual24
Comentatoarea politică conservatoare Candace Owens a făcut public un fragment audio dintr-o întâlnire internă Zoom a organizației Turning Point USA (TPUSA). În filmul difuzat Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk și actuala directoare executivă a organizației, poate fi auzită râzând și discutând cu entuziasm despre succesul evenimentului memorial dedicat soțului său decedat. Incidentul are loc […]
08:50
Desfășurările de forțe militare pe străzile orașelor americane, ordonate în 2025 de Donald Trump, au costat bugetul SUA 500 de milioane de dolari # Aktual24
Desfășurarea controversată a forțelor militare de către presedintele SUA Donald Trump pe străzile marilor orașe americane a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări publicate miercuri de o agenție a Congresului. Președintele american a trimis sau a încercat să trimită trupe în mai multe orașe conduse de adversarii săi democrați, […]
08:40
Fostul consilier prezidențial Valeriu Turcan avertizează că dacă PSD ar depune moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan „s-ar prăbuși la 10% în câteva zile” # Aktual24
Tensiunile din coaliția de guvernare au atins un nou nivel după ce premierul Ilie Bolojan a reacționat public, pentru prima dată, la atacurile venite din partea Partidului Social Democrat și a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar. Declarația a amplificat conflictul dintre Palatul Victoria și conducerea PSD, care a răspuns rapid prin mesaje […]
08:20
Faimoasa artistă americană Nicki Minaj se declară „fanul nr. 1 al lui Trump”, în speranța că președintele îi va grația soțul și fratele, condamnați pentru viol – VIDEO # Aktual24
Cunoscuta și apreciata cântăreață de rap americană Nicki Minaj (pe numele adevărat Onika Tanya Maraj) a stârnit un val de controverse după ce și-a exprimat public și fervent sprijinul pentru Donald Trump. La summit-ul Trump Accounts, din 27 ianuarie 2026, ea a declarat că este „probabil fanul nr. 1 al președintelui”, că „Dumnezeu îl protejează” […]
08:00
Numai „profesioniști”: Șeful agenției de securitate cibernetică din cadrul Departamentului de Interne al SUA a încărcat documente secrete pe ChatGPT # Aktual24
O poveste incredibilă zguduie lumea securității cibernetice americane: Madhu Gottumukkala, director al CISA (Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură din cadrul Departamentului de Securitate Internă – DHS), a încărcat documente interne secrete în versiunea publică a ChatGPT. Fișiere marcate „For Official Use Only” (FOUO) – contracte, ghiduri de securitate cibernetică, rapoarte interne – au ajuns […]
Acum 8 ore
07:50
Fetița de 2 ani care a murit la stomatolog suferea de o afecțiune cardiacă gravă, dar rezultatele analizelor ar fi trebuit să-i îngrijoreze pe medici, sugerează necropsia # Aktual24
Rezultatele necropsiei în cazul fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică privată din București, în noiembrie 2025, aduc noi informații tulburătoare. Potrivit unor surse din cadrul Institutului de Medicină Legală, citată de Observator News, copilul suferea de o afecțiune gravă – mielopatie degenerativă –, o boală rară și severă, care ar fi […]
07:40
L-au uitat de tot pe Maduro: Armata și poliția din Venezuela au jurat „credință și supunere absolută” președintei interimare, Delcy Rodriguez # Aktual24
Militarii și polițiștii venezueleni au jurat miercuri “loialitate și supunere absolută“ președintei interimare Delcy Rodriguez, în timpul unei ceremonii desfășurate la Fuerte Tiuna, o enclavă militară din Caracas unde președintele Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie de armata americană. “Jurăm credință și supunere absolută“, a declarat ministrul apărării, Vladimir Padrino Lopez, care i-a […]
07:20
Fosta președintă a Curții Supreme de Justiție din Muntenegru, condamnată la 10 ani de închisoare pentru crimă organizată # Aktual24
Justiția din Muntenegru a condamnat-o miercuri pe fosta președintă a Curții Supreme, Vesna Medenica, la 10 ani de închisoare pentru implicarea sa într-un caz de crimă organizată. Ea a fost însă achitată de apartenența la grupul criminal condus de fiul ei, Milos Medenica, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Curții, citat de cotidianul Vijesti. Judecat […]
07:10
Transformat în „bâta” lui Trump, FBI percheziționează un sediu electoral din Georgia pentru a demonstra că alegerile din 2020 au fost „fraudate” # Aktual24
FBI, poliția federală americană, a efectuat miercuri o percheziție la un centru electoral din Georgia, în centrul acuzațiilor nefondate ale președintelui Donald Trump de fraudă electorală la prezidențialele din 2020. Operațiunea a avut loc la sediul Comisiei Electorale din comitatul Fulton, la Atlanta, capitala Georgiei, relatează Reuters. “FBI desfășoară o acțiune de poliție autorizată de […]
Acum 24 ore
23:50
Arabia Saudită este în „contact constant” cu SUA în legătură cu evoluțiile în curs din regiune, insistă un oficial al ambasadei, potrivit Sky News. Un oficial de rang înalt de la ambasada din Washington a declarat agenției de știri AP că Arabia Saudită a rămas aliniată cu SUA, chiar dacă a refuzat să permită utilizarea […]
23:30
Ambasada SUA de la Copenhaga a îndepărtat steagurile arborate în memoria soldaților danezi căzuți, stârnind furia veteranilor. „Ambasada nu cunoștea semnificația steagurilor” # Aktual24
Ambasada SUA la Copenhaga a îndepărtat steagurile arborate în onoarea soldaților uciși în Afganistan dintr-o zonă din afara clădirii. Un videoclip distribuit de postul danez TV2 a arătat un agent de securitate îndepărtând, marți, din jardinierele amplasate în fața ambasadei, steagurile arborate în onoarea celor 44 de soldați danezi care au murit în conflict, potrivit […]
23:10
Agent ICE filmat încercând să intre în Consulatul Ecuadorului din Minneapolis. „Nu puteți intra aici. Acesta este un consulat. Aceasta este proprietatea unui guvern strain. Nu puteți intra aici” # Aktual24
Guvernul Ecuadorului a condamnat ceea ce a descris ca o tentativă a unui agent federal de imigrare al SUA de a intra în consulatul ecuadorian din Minneapolis, potrivit BBC și The Guardian. Agentul a fost împiedicat să intre de către oficialii consulari, care au acționat „pentru a garanta protecția ecuadorienilor care se aflau în interiorul […]
22:40
Agenții federali implicați în împușcarea fatală a lui Alex Pretti, produsă în Minnesota la sfârșitul săptămânii, au fost suspendați, a aflat publicația The Guardian. Un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal a declarat că ofițerii implicați au fost suspendați. „Acesta este protocolul standard”, a spus acesta.
22:10
Bogdan Pîrlog acuză abuzuri concertate în justiție: trei episoade într-o singură săptămână – Presshub # Aktual24
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea. Printr-o postare pe Facebook, magistratul susține că, în decursul ultimei săptămâni au avut loc trei incidente, implicând proceduri instituționale, pe care le consideră deliberate. Acesta a susținut și că incidentele ar fi motivate […]
22:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte mulțumit” de evoluțiile din Siria, după ofensiva armatei siriene împotriva Forțelor Democratice Siriene (SDF), grupare condusă de kurzi și sprijinită anterior de Washington. Trump a făcut aceste declarații după o convorbire telefonică cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa, înainte ca liderul de la Damasc să plece la […]
22:10
Bruce Springsteen a dedicat o nouă piesă locuitorilor din Minneapolis, criticând operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația desfășurate de președintele Donald Trump în oraș. Versurile piesei „Streets of Minneapolis”, lansată miercuri, descriu cum „un oraș în flăcări a luptat împotriva focului și a gheții sub cizma unui ocupant”, ceea ce Springsteen numește „armata privată […]
21:50
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău în timp ce era audiată de procurorii DNA. Anchetatorii au chemat ambulanța. Sursele au precizat că la sediul DNA a venit ambulanța, miercuri seara târziu. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, două persoane, între care o avocată, într-un […]
21:40
Think-tank: pierderile totale ale Rusiei și Ucrainei ar putea ajunge la două milioane de militari până în primăvară # Aktual24
Pierderile suferite de armatele Rusiei și Ucrainei, militari uciși, răniți sau dați dispăruți, ar putea ajunge la aproximativ două milioane până în această primăvară, potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington. Conform raportului CSIS, citat de The Guardian, Rusia ar fi înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime de […]
21:30
Președintele Volodimir Zelenski ar trebui să meargă la Moscova dacă vrea să poarte discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat pe 28 ianuarie consilierul de la Kremlin Iuri Ușakov. Declarația vine după ce ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a spus că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a rezolva […]
21:30
Mangalia: Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etajul 1 al școlii după ce a luat nota 3 la matematică # Aktual24
Un elev de clasa a VI-a din Mangalia s-a aruncat, miercuri, de la etajul 1 al școlii după ce a luat nota 3 la matematică. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației. Copilul a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite, potrivit FocusPress. Directorul școlii a luat legătura cu părinții, dar și cu medicii și […]
21:20
Ce se întâmplă dacă nu bem suficientă apă: riscurile ascunse și cantitatea optimă de consum # Aktual24
Apa este viață, dar de câte ori ne gândim cu adevărat la ea în agitația cotidiană? Este atât de ușor să uităm să bem suficientă apă, încât mulți dintre noi trăim zilnic cu un deficit invizibil, care ne afectează sănătatea fără să ne dăm seama. Corpul uman este alcătuit în proporție de aproximativ 60% apă, […]
21:20
Uniunea Europeană va intensifica eforturile de a-și diversifica sursele de gaz lichefiat, reducând dependența de livrările din Statele Unite, după amenințările președintelui american Donald Trump legate de preluarea controlului asupra Groenlandei, a declarat miercuri comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen. Numind evenimentele din ultima săptămână un „semnal de alarmă clar”, Jørgensen a spus că instabilitatea […]
21:10
Șefa diplomației UE: „Să facem NATO mai european, SUA a zguduit relația. Nu vom supraviețui dacă externalizăm apărarea” # Aktual24
Europa trebuie să facă urgent mai mult pentru a-și îmbunătăți apărarea și pentru a face NATO „mai europeană ca să-și păstreze forța”, deoarece SUA au zguduit relația transatlantică din temelii, a avertizat șefa diplomației UE. SUA vor rămâne partenerul și aliatul Europei, a spus Kaja Kallas la o conferință pe teme de apărare, dar nicio […]
21:10
Comentarii îngrijorătoare pe o pagină de TikTok dedicată unui băiat de 13 ani care s-a sinucis luni la Oradea. „Nu vreau să o pierd pe mama, dar mă va pierde ea pe mine în câteva zile” # Aktual24
Mai multe comentarii care au apărut la un clip de condoleanțe postat pe TikTok dedicate unui băiat de 13 ani care s-a aruncat, luni, de pe un bloc din Oradea au atras atenția conducerii colegiului la care învăța băiatul. Unele conturi care par ale unor adolescenți au scris „eu urmez”, „eu voi urma sigur”, „Nu […]
21:00
Retragerea Ucrainei din Donbas nu va opri Rusia, avertizează ISW. Ce urmărește Moscova, în realitate # Aktual24
Revendicările teritoriale și politice ale Rusiei sunt mult mai ample decât declarațiile sale despre Donbas pe care Kremlinul le prezintă publicului occidental, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii notează că semnalele publice ale Moscovei despre pregătirea pentru o soluționare pașnică ascund un obiectiv strategic – obligarea Ucrainei și a Occidentului să […]
20:40
Ce se întâmplă în organismul uman atunci când bem alcool și ce cantitate este sigur să consumăm # Aktual24
Alcoolul a însoțit omenirea de milenii, fiind prezent în ritualuri, sărbători și momente sociale importante. Deși pentru mulți reprezintă o formă de relaxare sau de socializare, efectele sale asupra organismului sunt complexe și adesea subestimate. În fiecare secundă în care consumăm alcool, corpul nostru trece printr-un adevărat șir de reacții chimice, care pot avea consecințe […]
20:40
Flagrant organizat lângă Timișoara: Doi tineri au încercat să-i vândă unui ofițer sub acoperire cocaine și cristal în valoare de 50.000 de euro # Aktual24
Doi tineri din Timiș au fost reținuți de polițiști după ce au încercat să vândă unui ofițer sub acoperire cocaină și cristal în valoare de 50.000 de euro într-o parcare dintr-un centru comercial din Dumbrăvița. În momentul în care vânzătorul și complicele său îi arătau cumpărătorului drogurile, au fost înconjurați de ofițerii de la Combaterea […]
20:30
Fulare și lumânări la locul tragediei pentru cele șapte victime care vor fi repatriate cu un avion special. Cei trei greci răniţi sunt în stare stabilă # Aktual24
Locul în care și-au găsit sfârșitul suporterii clubului grec PAOK Salonic a fost transformat într-un adevărat memorial. Fulare alb-negre și lumânări aprinse au fost aduse la fața locului. Atât pe timpul nopții, cât și pe parcursul zilei, fani ai echipei au oprit în zonă pentru a aduce un ultim omagiu celor șapte suporteri care și-au […]
20:10
Pinterest concediază 15% dintre angajați și accelerează tranziția către inteligența artificială # Aktual24
Pinterest face un pas major în direcția digitalizării și a automatizării: compania a anunțat marți că va concedia aproximativ 15% dintre angajați și va reduce spațiile de birouri, pe măsură ce prioritizează inteligența artificială (AI) în strategia sa de afaceri, transmite CNBC. Într-un document oficial transmis autorităților de reglementare, Pinterest precizează că restructurarea va fi […]
20:00
La doar câteva zile după ce miliardarii lui Trump au pus mâna pe TikTok în SUA, clipurile despre abuzurile ICE au început să „dispară” din rețea # Aktual24
De mai multe zile, mii de utilizatori americani de pe TikTok raportează probleme grave cu videoclipurile legate de protestele împotriva ICE. Clipuri care arătau demonstrații stradale, momente dramatice din Minneapolis (unde asistentul medical Alex Pretti a fost împușcat mortal pe 24 ianuarie) sau mesaje critice la adresa politicilor de imigrație ale administrației Trump se blochează […]
19:20
CTP regretă amarnic că l-a votat pe Crin Antonescu: ”S-a năpustit la Ilie Bolojan, omul care a renunțat să candideze la Președinție pentru a-i aduce lui în sprijin PSD, PNL și UDMR” # Aktual24
Postare dură a influentului jurnalist Cristian Tudir Popescu după ce Crin Antonescu l-a atacat violent, marți, pe premierul Ilie Bolojan. ”Un suflet mic și murdar”, este sinteza portretului pe care CTP i-l face lui Antonescu. ”Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am […]
19:10
Venezuela începe să-și primească banii înapoi. SUA deblochează fondurile, dar cu avertismente explicite către președintă # Aktual24
Statele Unite au făcut un prim pas concret către relaxarea sancțiunilor aplicate Venezuelei, demarând procesul de deblocare a unor fonduri ale statului sud-american, înghețate în ultimii ani. Anunțul a fost făcut de președinta interimară Delcy Rodriguez, reprezentând un nou semnal de apropiere între Washington și Caracas, după o lungă perioadă de confruntare diplomatică, relatează France24. […]
19:10
Flagrant DNA, o avocată din Capitală și un fals general SIE au fost prinși în timp ce încasau 60.000 euro. Se lăudau că au ”intrări” la Guvern – Surse # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, două persoane, între care o avocată, într-un dosar de trafic de influență, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit surselor citate, cele două persoane ar fi pretins suma de 500.000 de euro, iar flagrantul a fost realizat în momentul primirii sumei de 60.000 de euro. Conform […]
18:40
Minune, ICCJ nu a eliberat-o și pe Sorina Pintea. Ea rămâne la pușcărie după ce instanța i-a respins recursul în casaţie # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins miercuri recursul în casaţie al fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, după mai multe amânări. Pintea fusese condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în calitate […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.