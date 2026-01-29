Despre tiranie: ideologia „României asediate” și miturile naționaliste ale AUR
Ziaristii, 29 ianuarie 2026 13:30
În cel mai recent sondaj CURS, la începutul anului 2026, partidul extremist AUR este cotat cu 35% din intenția de vot a românilor, la distanțe mari de PSD (23%), PNL (18%) și USR (10%). Deși într-o scădere de aproximativ 5 procente, AUR rămâne favoritul românilor cu drept de vot. După 36 de ani de la […] Articolul Despre tiranie: ideologia „României asediate” și miturile naționaliste ale AUR apare prima dată în Ziariștii.
• • •
Alte ştiri de Ziaristii
Acum 30 minute
13:30
În cel mai recent sondaj CURS, la începutul anului 2026, partidul extremist AUR este cotat cu 35% din intenția de vot a românilor, la distanțe mari de PSD (23%), PNL (18%) și USR (10%). Deși într-o scădere de aproximativ 5 procente, AUR rămâne favoritul românilor cu drept de vot. După 36 de ani de la […] Articolul Despre tiranie: ideologia „României asediate” și miturile naționaliste ale AUR apare prima dată în Ziariștii.
Acum 6 ore
08:10
Zeci de brazilieni au fost trăsniți de fulger în timp ce manifestau pentru eliberarea fostului președinte Javier Bolsonaro („Trump al Braziliei”), care – ca și prietenul său Trump – se prezenta ca un mare apărător al Bisericii și al familiei creștine. Zeci de oameni au fost răniți, iar unii se află în stare gravă, după […] Articolul VIDEO. Zeci de susținători ai președintelui-pușcăriaș au fost loviți de fulger apare prima dată în Ziariștii.
Acum 24 ore
20:30
FCSB – Fenerbahce: mult sub ediția trecută, campioana are șanse mici la calificare. Ce arată Cotele Superbet? # Ziaristii
FCSB termină grupa de Europa League 2025–2026 cu un meci pe teren propriu contra lui Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22.00. Campioana Superligii încearcă să dea lovitura pe ultima sută de metri și să se „furișeze” printre primele 24 de echipe din cea de-a doua competiție intercluburi din Europa. Live pe Superbet alături de […] Articolul FCSB – Fenerbahce: mult sub ediția trecută, campioana are șanse mici la calificare. Ce arată Cotele Superbet? apare prima dată în Ziariștii.
15:30
În mediul de afaceri actual, eficiența operațională și optimizarea costurilor sunt esențiale. O componentă-cheie în acest sens este alegerea echipamentelor potrivite, cum ar fi imprimantele termice. Ele sunt esențiale pentru diverse industrii, de la retail la logistică, datorită vitezei și fiabilității lor. De ce să optezi pentru o imprimantă termică Imprimantele termice sunt preferate pentru […] Articolul Cum alegi imprimanta termică potrivită nevoilor companiei apare prima dată în Ziariștii.
15:00
„Înțelepciunea rusească”: Putin a distrus 36.000 de sate în propria țară, în 25 de ani de conducere despotică # Ziaristii
Apar informații care confirmă oficial că tiranul Vladimir Putin este marele gropar al Rusiei. În timpul mandatului său prezidențial, întins deja de-a lungul a peste 25 de ani, au dispărut 36.000 de sate și comune de pe întreg cuprinsul Federației Ruse. Doar în 2025, se arată pe canalul de televiziune NTV din Moscova, au pierit […] Articolul „Înțelepciunea rusească”: Putin a distrus 36.000 de sate în propria țară, în 25 de ani de conducere despotică apare prima dată în Ziariștii.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Când, la 14 ani, am plecat la liceu, la oraș, și m-am trezit într-o garsonieră la bloc, a fost prima dată când am oftat bătrânește: ehei, unde-i ulița mea de la Brădiceni?! Rămăseseră în urmă zăvoaiele și pădurea și Râușorul și Bâlta și Valea Neagră și via de pe deal și peștii prinși cu mâna […] Articolul Moșule, ce tânăr ești! apare prima dată în Ziariștii.
13:40
З Cresus bretagne brest une référence en matière de qualité Cresus Bretagne Brest propose des solutions financières adaptées aux particuliers et entreprises de la région. Découvrez leurs services bancaires, crédits et accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins locaux. Cresus Bretagne Brest une référence reconnue pour sa qualité durable Je m’attendais à une simple machine […] Articolul Cresus bretagne brest une rfrence en matire de qualit apare prima dată în Ziariștii.
06:40
Industria nail art a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani, iar produsele inovatoare continuă să câștige popularitate printre profesioniști și pasionați deopotrivă. Identificarea celor mai promițătoare produse poate oferi atât saloanelor, cât și consumatorilor individuali o direcție clară în alegerea materialelor de calitate pentru manichiuri de excepție. Gelurile polygel: Versatilitate și performanță Gelurile polygel […] Articolul (P) Top 5 produse care câștigă teren în industria nail art apare prima dată în Ziariștii.
26 ianuarie 2026
17:10
З Cresus casino application jeu en ligne Découvrez l’application Cresus Casino : accès rapide aux jeux, interfaces intuitives, sécurisation des données et promotions régulières pour une expérience de jeu fluide et agréable sur mobile. Application Cresus Casino Jeu en Ligne Accès Immédiat et Sécurisé Je suis pas du genre à me laisser emporter par les […] Articolul Cresus casino application jeu en ligne apare prima dată în Ziariștii.
14:00
Foarte bună atitudinea președintelui României la adunările festive de la Focșani și Iași, prilejuite de marcarea împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, față de cei ce au huiduit evenimentele de la un capăt la altul. Este vorba îndeosebi de masa sezonieră adunată de partidele antidemocratice, prezentă pentru un hamburgher și o sută […] Articolul Domnule Președinte, aveți un proiect! apare prima dată în Ziariștii.
13:00
Simion a fost sâmbătă la Haga, în Olanda, să le vorbească românilor cărora nu le place clima de pe acolo și vor să se întoarcă fiindcă în România e vreme mai bună. În live-ul lui se vede sala căreia îi vorbește, e o masă cu vreo 20 de persoane, majoritatea oameni de-ai lui. A explicat […] Articolul Georgică vinde gogoși la Haga apare prima dată în Ziariștii.
03:10
З Bonus Cresus Casino offres exclusives et gains instantanés Découvrez les bonus disponibles sur Cresus Casino : conditions, avantages et astuces pour maximiser vos gains. Informations claires et précises sur les promotions actuelles. Bonus Cresus Casino offres exclusives et gains instantanés sans attente Je suis entré avec 50€. J’ai mis 100€ en jeu. Résultat ? […] Articolul Bonus Cresus Casino offres exclusives et gains instantans apare prima dată în Ziariștii.
01:50
Prăbușire abisală a FCSB: 1-4 cu CFR Cluj, după 1-4 cu Dinamo Zagreb și 0-1 cu FC Argeș! Toate obiectivele sunt cvasi-compromise # Ziaristii
Campioana României la fotbal are un sezon catastrofal: este aproape eliminată din grupa Europa League și din cea a Cupei României, iar în Superligă se îndepărtează serios de calificarea în play-off (locurile 1-6). Primele trei meciuri din 2026 au arătat o echipă prăbușită: trei înfrângeri, golaveraj 2-9! FCSB a început anul fotbalistic 2026 cu zece […] Articolul Prăbușire abisală a FCSB: 1-4 cu CFR Cluj, după 1-4 cu Dinamo Zagreb și 0-1 cu FC Argeș! Toate obiectivele sunt cvasi-compromise apare prima dată în Ziariștii.
25 ianuarie 2026
16:20
З Avis sur Cresus Casino Online Avis sur Cresus Casino Online : découverte des jeux, bonus, sécurité et expérience utilisateur. Analyse honnête des points forts et des aspects à améliorer pour vous aider à évaluer si ce site convient à vos attentes. Retour d’expérience sur Cresus Casino Online en 2024 Je me suis inscrit hier […] Articolul Avis sur Cresus Casino Online 2 apare prima dată în Ziariștii.
08:40
VIDEO. AUR-iștii lu Zară au devenit agresivi în Suedia, când un român i-a întrebat de harta Groenlandei tăiată de Simion # Ziaristii
Confruntați cu o întrebare incomodă, AUR-iștii au devenit agresivi la Stockholm. Venit de la București, consilierul general Ovidiu Zară a încurajat evacuarea din sală a „intrusului” care punea întrebări incomode. Încercarea AUR de a câștiga aderenți în Suedia s-a lovit de întrebarea de bun-simț a lui Gabriel Ursescu, român stabilit acolo de mulți ani: „Cum […] Articolul VIDEO. AUR-iștii lu Zară au devenit agresivi în Suedia, când un român i-a întrebat de harta Groenlandei tăiată de Simion apare prima dată în Ziariștii.
24 ianuarie 2026
20:10
La finalul anului trecut, era anunțată cu surle și trâmbițe venirea la vârful AUR a eminenței foarte cenușii Dan Dungaciu, cel format la școala ceaușismului și neolegionarismului pe linie Mircea Malița – Ilie Bădescu, specialistul în relații internaționale ale cărei analize nu au avut nicio legătură cu ceea ce se întâmplă, ci cu ceea ce […] Articolul Tortulețul Groenlanda apare prima dată în Ziariștii.
14:50
Doar 19 țări au intrat în Consiliul Păcii al lui Trump: Belarus, Pakistan, Uzbekistan, Kazahstan, Qatar, Bahrain, Mongolia, Maroc, Egipt… Din Europa, doar Ungaria și – pe ascuns – un escroc din Bulgaria. Aproape nimeni din NATO! # Ziaristii
Caricaturalul Consiliu al Păcii (Board of Peace), avortat de destabilizatorul planetar Donald Trump, a fost ridiculizat din start de majoritatea țărilor lumii, mai ales de cele democratice. S-au ținut departe de sulfuroasa construcție tranzacționistă (dai un miliard și stai în față!) marii vecini ai SUA (Canada și Mexic), precum și aliații săi din Asia-Pacific (Japonia, […] Articolul Doar 19 țări au intrat în Consiliul Păcii al lui Trump: Belarus, Pakistan, Uzbekistan, Kazahstan, Qatar, Bahrain, Mongolia, Maroc, Egipt… Din Europa, doar Ungaria și – pe ascuns – un escroc din Bulgaria. Aproape nimeni din NATO! apare prima dată în Ziariștii.
10:20
Cele 1+6 condiții pentru ca FCSB să obțină, totuși, o calificare miraculoasă, după ce a fost „proasta serii” în Europa League. Calcule înaintea ultimei etape # Ziaristii
În cele 18 meciuri disputate joi în Europa League, cele mai severe înfrângeri le-au suferit campioana României, FCSB (1-4), și cea a Austriei, Sturm Graz (0-3). Echipa bucureșteană este singura care a încasat 4 goluri. Șansele de calificare în play-off (locurile 9-24) sunt pur teoretice: trebuie îndeplinite simultan 6 din 9 condiții, pe lângă victoria […] Articolul Cele 1+6 condiții pentru ca FCSB să obțină, totuși, o calificare miraculoasă, după ce a fost „proasta serii” în Europa League. Calcule înaintea ultimei etape apare prima dată în Ziariștii.
23 ianuarie 2026
20:20
Etapa a 23-a a Superligii e cea care ascute și mai mult palpitanta luptă pentru obținerea unuia dintre cele 6 locuri care duc în play-off la finalul sezonului regulat. FCSB – CFR Cluj e marele derby al rundei (duminică, ora 20.00), cu o miză uriașă pentru ambele echipe. Live pe Superbet, alături de sute de […] Articolul FCSB – CFR: avantajul lui Pancu și cum arată Cotele Superbet apare prima dată în Ziariștii.
18:00
Zice duamna Anca că AUR și Simion nu s-au dus în America doar cu caietul roșu Turu’-doi-ânapoi, ci si cu o listă neagră care conține nume-prenume-postări ale celor care critică Administrația Trump. Sper că nu m-au uitat și sunt acolo, așa cum figurez pe toate listele negre întocmite de legionarii patriei, măcar pe la coada […] Articolul Cu lista neagră la Înalta Poartă apare prima dată în Ziariștii.
12:50
Cum îl înfundă Voineag pe Predoiu. L-a ales Predoiu personal peste capul comisiei, așa cum ne informa Ioana Dogioiu? # Ziaristii
Șeful DNA a beneficiat de emisiune cu salivă la Gâdea, semn că Dan Voiculescu apreciază non-combatul făcut de DNA în dosarul ăla de unde statul român nu are cojones să recupereze prejudiciul, care e mai mult decât dăm Ucrainei ajutor anual. Nefiind foarte inteligent de felul său, pe Voineag iar l-a luat gura pe dinainte. […] Articolul Cum îl înfundă Voineag pe Predoiu. L-a ales Predoiu personal peste capul comisiei, așa cum ne informa Ioana Dogioiu? apare prima dată în Ziariștii.
10:30
VIDEO. „Maladieț, Moldova!” – o simplă greșeală sau mesaj toxic? Paula Seling e recidivistă în ruso-putinism # Ziaristii
Gafa făcută de Paula Seling la Chișinău, când li s-a adresat moldovenilor în rusește, pare să nu fie chiar o gafă, ci parte dintr-o succesiune de acțiuni toxice. Artista a recidivat în direcția rusofilă, la 17 luni după ce împărțise scena și afișele cu putinistul Mihail Neamțu, sub culorile partidului extremist AUR. Sâmbătă, 17 ianuarie, […] Articolul VIDEO. „Maladieț, Moldova!” – o simplă greșeală sau mesaj toxic? Paula Seling e recidivistă în ruso-putinism apare prima dată în Ziariștii.
01:50
VIDEO. După ce a căzut pe gheață și și-a dislocat umărul, Ion Cristoiu a apărut la Tucă și l-a propus pe Ponta ambasador în SUA! # Ziaristii
Ziua de joi, 22 ianuarie, i-a adus lui Ion Cristoiu o căzătură pe gheață, pe o stradă din centrul Capitalei. Gazetarul putinist s-a dus la un spital privat (Sanador), cu umărul dislocat. După anestezie, i-a fost fixat umărul în atele și a plecat acasă, de unde seara a intrat în emisiunea altui putinist fanatic, Marius […] Articolul VIDEO. După ce a căzut pe gheață și și-a dislocat umărul, Ion Cristoiu a apărut la Tucă și l-a propus pe Ponta ambasador în SUA! apare prima dată în Ziariștii.
22 ianuarie 2026
20:00
Regele nebun și bufonul mioritic. Desantul hitlerist de la Davos și turma de AUR de la Washington # Ziaristii
Despre discursul ținut de Adolf Hitler în Reichstag, în aprilie 1939, ziarul „New York Herald Tribune” scria că liderul Germaniei naziste a menținut și relansat agresiv toate „afirmațiile sale inadmisibile” care puneau într-un pericol mortal pacea în Europa. În plus, „New York Times” avertiza despre politica expansionistă promovată în acest discurs sub pretextul „dobândirii spațiului […] Articolul Regele nebun și bufonul mioritic. Desantul hitlerist de la Davos și turma de AUR de la Washington apare prima dată în Ziariștii.
13:00
VIDEO. Minciunile și obsesile lui Trump la Davos: prostul de Biden, prostul de Truman, prostul de la Fed, proștii de europeni, fraierul de Macron, nenorociții de democrați, „presa coruptă” care-l critică / Putin e OK, vrea să facă pace / Dați-mi Groenlanda, care a fost a noastră! # Ziaristii
Discursul lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos nu a fost al unui șef de stat, ci al unui golan de cartier. A mințit ca o poștă ovietică. I-a jignit și i-a făcut „proști” și „nerecunscători” pe toți, doar față de Putin a vorbit respectuos și chiar admirativ. Pentru a „n”-a oară, […] Articolul VIDEO. Minciunile și obsesile lui Trump la Davos: prostul de Biden, prostul de Truman, prostul de la Fed, proștii de europeni, fraierul de Macron, nenorociții de democrați, „presa coruptă” care-l critică / Putin e OK, vrea să facă pace / Dați-mi Groenlanda, care a fost a noastră! apare prima dată în Ziariștii.
21 ianuarie 2026
19:30
Pe 20 ianuarie, SUA a intrat în al doilea an al Administrației Trump. La această „cumpănă dintre ani”, la acest Revelion trumpist, imobiliarul de la Casa Albă a revenit cu expunerea de sine, arătând că în primul an al acestui mandat al său SUA a trăit momente istorice. „Am realizat mai mult decât orice altă […] Articolul Revelionul de la Davos apare prima dată în Ziariștii.
11:40
„Dacă Predoiu era ministru la Mediu, tot îi cereați demisia?”. Asta mă întreabă în Parlament un coleg din PNL, unul dintre cei, mulți de altfel, cu care lucrăm bine în legislativ. Mărturisesc că mi-a picat fața și mi-a rămas picată și după ce am văzut cât de febril îl apără PNL pe Predoiu. Nu aș […] Articolul După cine curăţă Bolojan? Hai să vă zic care e faza cu USR şi Predoiu apare prima dată în Ziariștii.
19 ianuarie 2026
05:10
Doctoratul e ritul de trecere între studenție și profesoratul universitar. Pentru mulți oameni, e cea mai importantă întreprindere intelectuală din viața lor. Un doctorat se scrie cu mult efort, în mulți ani, într-o perioadă grea din viață, în care nu ai nicio siguranță. Te animă cel mai adesea speranța că vei accede în lumea universitară, […] Articolul Doctoratul meu apare prima dată în Ziariștii.
03:20
„Cel mai mare și mai prestigios Consiliu care a fost vreodată reunit, în orice moment și în orice loc”. Aceasta este formula cu care Trump își prezintă noua fantasmă megalomanică ce va avea succes la fel ca înțelegerile cu rușii, din orice moment și în orice loc. Omenirea nu duce lipsă de comitete și comisii. […] Articolul Consiliul pentru Neputință apare prima dată în Ziariștii.
18 ianuarie 2026
18:30
O lecție dată „suveraniștilor” anti-imigranți: fetița căzută în lacul înghețat din Craiova a fost salvată de un indian # Ziaristii
O fetiță de aproape 6 ani a fost la un pas de tragedie, sâmbătă, în Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova. Micuța a căzut în lacul din parc, prin gheața spartă, dar 6 bărbați au sărit s-o scoată. Singurul care a ajuns la ea și a salvat-o este un cetățean indian aflat la muncă în România. […] Articolul O lecție dată „suveraniștilor” anti-imigranți: fetița căzută în lacul înghețat din Craiova a fost salvată de un indian apare prima dată în Ziariștii.
13:30
Șantaj dement al lui Trump: dați-ne Groenlanda sau vă distrug cu taxe vamale! 10-25% pentru cele 8 țări europene care se opun explicit anexării Groenlandei # Ziaristii
Demența MAGA a lui Donald Trump a atins un nou nivel de agresivitate. Sâmbătă, președintele SUA a anunțat introducerea de noi taxe vamale pentru 8 țări europene, „vinovate” de a se fi opus explicit anexării Groenlandei (teritoriu autonom al Danemarcei) de către SUA. Noul „șantaj cu tarife” al lui Trump are un aspect interlop și […] Articolul Șantaj dement al lui Trump: dați-ne Groenlanda sau vă distrug cu taxe vamale! 10-25% pentru cele 8 țări europene care se opun explicit anexării Groenlandei apare prima dată în Ziariștii.
17 ianuarie 2026
15:00
Globalist fiind, în 2025 am reluat investițiile pe piața globală de capital. Am încheiat anul cu un randament total de 32,9% pe dolar. Am fost peste S&P500 (randament de 17,7%), peste NASDAQ100 (21,8%) și peste indicele EUSTX50 (18,5%). Am „bătut” piața globală de i-au sărit fulgii, cum se zice în limbajul nostru. BTC a înregistrat […] Articolul Fiți globaliști, nu gloabe! apare prima dată în Ziariștii.
11:10
Aparatele tip slot machine au o durată de viață medie de câțiva ani. De la un deceniu la altul, sloturile au fost îmbunătățite considerabil, iar în zilele noastre sunt niște aparate moderne, care pot fi încărcate și cu sute de jocuri de la un provider. Față de varianta rudimentară apărută la finalul secolului al XIX-lea, […] Articolul Ce se întâmplă cu aparatele de sloturi, după ce nu mai sunt folosite? apare prima dată în Ziariștii.
10:20
În acest an s-a scris o nouă pagină în istoria Premiului Nobel pentru Pace: persoana care l-a dorit și nu l-a dobândit a primit în dar medalia acestui premiu de la cea care l-a primit, dar s-a dovedit nedemnă de el. Bine, veți spune, nu este pentru prima dată când însemnele acestui premiu au părăsit […] Articolul O medalie ce nu a rezolvat nimic apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Impostură istorică la Casa Albă: Trump se laudă că a primit un Premiu Nobel care nu e și nu poate fi al lui! # Ziaristii
Donald Trump a atins o nouă culme a ridicolului: după ce s-a milogit să obțină Premiul Nobel pentru Pace și a fost refuzat, a invitat-o la Casa Albă pe laureata Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, primind din partea acesteia medalia cu care a recompensat-o Comitetul Nobel Norvegian. Practic, Trump a deposedat-o pe biata femeie […] Articolul Impostură istorică la Casa Albă: Trump se laudă că a primit un Premiu Nobel care nu e și nu poate fi al lui! apare prima dată în Ziariștii.
16 ianuarie 2026
21:40
Așteptarea a luat sfârșit! Superliga se reia după pauza de iarnă, iar etapa a 22-a propune o serie de dueluri extrem de importante în cursa pentru calificarea în play-off. Capul de afiș al rundei este partida dintre Dinamo și U Cluj, programată duminică, de la ora 20.30, pe Arena Națională. Toate meciurile din Superliga pot […] Articolul Revine Superliga! Dinamo – U Cluj: „frații”, rivali pentru 90 de minute apare prima dată în Ziariștii.
12:00
Lia Savonea blochează România încă o lună, prin Curtea Constituțională! Amânare până pe 11 februarie a deciziei pe reforma pensiilor magistraților # Ziaristii
Intervenția târzie și oneroasă a ÎCCJ (condusă de sinistra Lia Savonea) a ofert Curții Constituționale un pretext pentru a amâna încă o dată decizia pe legea pensiilor magistraților. Noua amânare este enormă, de aproape o lună, deși „expertiza” trimisă de Înalta Curte putea fi studiată în câteva zile. Blocajul de la CCR afectează inclusiv adoptarea […] Articolul Lia Savonea blochează România încă o lună, prin Curtea Constituțională! Amânare până pe 11 februarie a deciziei pe reforma pensiilor magistraților apare prima dată în Ziariștii.
09:30
Anxietatea nu apare strict înaintea unui examen sau a unei prezentări importante. Ea se infiltrează discret în alegeri mărunte, în decizii de zi cu zi, în felul în care cineva evită anumite situații sau amână pași care, priviți din afară, par simpli. De multe ori, nu lipsa informației stă în calea deciziilor bune, ci felul […] Articolul Cum influențează anxietatea luarea deciziilor în viața personală apare prima dată în Ziariștii.
09:10
Va fi salvat ministrul Justiției, în scandalul de plagiat, de Universitatea „patronată” de Clanul Olguța-Manda? Ipoteze de lucru # Ziaristii
Una dintre întrebările importante care-și așteaptă răspunsul în scandalul plagiatului comis de ministrul Justiției în lucrarea de doctorat: va fi salvat Radu Marinescu prin intervenția Universității din Craiova (UCV), condusă de Rectorul Cezar Ionuț Spînu, prietenul (soțul?) Alinei Sorina Pistrițu, secretara șefă a UCV și sora Liei Olguța Vasilescu, „Nașa” Clanului PSD Craiova? Formal, activitatea […] Articolul Va fi salvat ministrul Justiției, în scandalul de plagiat, de Universitatea „patronată” de Clanul Olguța-Manda? Ipoteze de lucru apare prima dată în Ziariștii.
15 ianuarie 2026
09:50
Fiecare pacient care ajunge într-un centru de recuperare are nevoi specifice și așteptări diferite privind recuperarea. Adaptarea programelor de terapie este esențială pentru a maximiza eficiența tratamentului și pentru a asigura o recuperare rapidă și sigură. În funcție de afecțiune, vârstă și nivelul de mobilitate, programele pot include exerciții de kinetoterapie, terapii manuale sau tehnici […] Articolul (P) Cum personalizează Kinomed programele de recuperare apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Un hoț dovedit este ministrul PSD al Justiției. Pleonasm. Cum e Justiția, așa e și ministrul ei. Pe toată linia, hoție, corupție, impostură. Radu Marinescu a furat 56% din alte lucrări, ca să-și facă și el un doctorat. Așa a încropit o becisnică lucrare doctorală, pe care are neobrăzarea să și-o asume. În PSD e […] Articolul Tactica PSD: dai în hoțul meu, dau în ministrul tău! apare prima dată în Ziariștii.
14 ianuarie 2026
10:50
Asaltul asupra statului de drept, deja trădat de mafia din Justiție, a ajuns la cote sinistre! La acest moment, loviturile – care se vor a fi mortale pentru democrația din România – sunt lansate de cel mai toxic clan politic mafiot din PSD: cel condus de două personaje absolut malefice – soții Lia Olguța Vasilescu și […] Articolul Clanul Olguța–Manda contra României apare prima dată în Ziariștii.
00:10
Lumea jocurilor de noroc s-a transformat radical în ultimii ani, oferind pasionaților acces instantaneu la o varietate impresionantă de divertisment direct de pe dispozitivele mobile. Într-un mediu atât de competitiv, orice casino online încearcă să atragă atenția utilizatorilor prin pachete promoționale tot mai sofisticate și avantajoase. În acest articol, vom analiza în detaliu ce înseamnă […] Articolul Ce înseamnă rotiri gratuite și fără rulaj apare prima dată în Ziariștii.
13 ianuarie 2026
23:20
Băsescu: „Care mai e deosebirea dintre Trump și Putin? Niciunul nu respectă dreptul internațional” # Ziaristii
În două apariții televizate, la interval de trei zile, fostul președinte Traian Băsescu i-a reproșat lui Donald Trump că, împrenă cu Vladimir Putin, „lasă în urmă o lume fără reguli”. Băsescu are luciditatea și curajul de a-l plasa pe președintele SUA acolo unde îi este locul: lângă tiranul Rusiei. Marți, 13 ianuarie, la B1 TV, […] Articolul Băsescu: „Care mai e deosebirea dintre Trump și Putin? Niciunul nu respectă dreptul internațional” apare prima dată în Ziariștii.
14:40
M-am uitat la duamna Anca în reluare, că eram curioasă cum o „desființează” ea, săraca, pe Emilia Șercan, așa cum promisese pe Facebook turmei de nerozi, din ce in ce mai redusă, care-i mai urmărește contul și prestația. Duamna Anca a încercat s-o defăimeze pe Șercan cu un articol din „Turnul Sfatului”, din anul 2017, […] Articolul O seară grea pentru duamna Anca apare prima dată în Ziariștii.
09:30
Generalii-cheie din Armata SUA se opun invadării Groenlandei! Ei resping „planul nebunesc și ilegal” al lui Trump # Ziaristii
Ferocitatea cu care Donald Trump insistă să anexeze militar Groenlanda se lovește de un obstacol neașteptat: conducerea Armatei americane se opune vehement acestui plan nebunesc! Dezvăluirea vine la câteva zile după votul de blocaj din Senatul SUA. Conform cotidianului britanic Daily Mail, care citează surse de la Casa Albă, președintele american Donald Trump ar fi […] Articolul Generalii-cheie din Armata SUA se opun invadării Groenlandei! Ei resping „planul nebunesc și ilegal” al lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
12 ianuarie 2026
18:30
Ministrul Justiției e un mare hoț! Plagiator grosolan: 141 de pagini copy-paste, din cele 247, în teza de doctorat. „Avocatul Olguței” a fost făcut șah-mat de Emilia Șercan # Ziaristii
O nouă lovitură dată de jurnalista de investigație Emilia Șercan, „spaima plagiatorilor” din România! Jurnalista a dezvăluit luni în publicația Pressone.ro că ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Mai exact, „avocatul Olguței” a copiat 141 de pagini din cele 247 ale lucrării (57,08%), inclusiv ”Cuvântul înainte […] Articolul Ministrul Justiției e un mare hoț! Plagiator grosolan: 141 de pagini copy-paste, din cele 247, în teza de doctorat. „Avocatul Olguței” a fost făcut șah-mat de Emilia Șercan apare prima dată în Ziariștii.
11 ianuarie 2026
17:30
Escrocheria „Patrioții Mercosur”: din cei 17 europarlamentari PSD+AUR, niciunul n-a votat împotriva clauzei agricole din Acordul UE–Mercosur! Acum scot flăcări pe gură, dar 9 au votat „pentru”, 6 s-au abținut, iar 2 au lipsit la vot # Ziaristii
Votul României în favoarea Acordului UE–Mercosur – exprimat de reprezentantul României în COREPER, cu mandat de la ministrul de Externe, Oana Țoiu, și lăudat de președintele Nicușor Dan – a transformat PSD și AUR în doi balauri naționaliști care scot flăcări pe gură. Semnatarii și susținătorii Acordului sunt etichetați drept „trădători de țară” și amenințați […] Articolul Escrocheria „Patrioții Mercosur”: din cei 17 europarlamentari PSD+AUR, niciunul n-a votat împotriva clauzei agricole din Acordul UE–Mercosur! Acum scot flăcări pe gură, dar 9 au votat „pentru”, 6 s-au abținut, iar 2 au lipsit la vot apare prima dată în Ziariștii.
10 ianuarie 2026
12:40
VIDEO. „Au venit rușii și mi-au luat tot. M-au pus să stau în genunchi și mi-au înfipt mitraliera în gură”. Pățania unui inginer pro-Kremlin din Donbass # Ziaristii
Mult așteptata „lume rusă” (Ruski Mir) s-a dovedit a fi un coșmar pentru un inginer pro-Kremlin din partea ocupată a Donbass-ului. Acesta a fost jefuit de două ori: o dată când a locuit în teritoriul capturat de ruși din regiunea Donețk, iar a doua oară când s-a stabilit într-o zonă aflată sub controlul armatei ucrainene, […] Articolul VIDEO. „Au venit rușii și mi-au luat tot. M-au pus să stau în genunchi și mi-au înfipt mitraliera în gură”. Pățania unui inginer pro-Kremlin din Donbass apare prima dată în Ziariștii.
09:00
A început izolarea „căpcăunului”! Senatul SUA blochează, prin vot, aventurile militare ale lui Trump în Venezuela sau Groenlanda fără acordul Congresului # Ziaristii
Danemarca, Uniunea Europeană și NATO primesc un ajutor major privind respectarea dreptului internațional în cazul Groenlandei. Sprijinul vine chiar de la Washington, unde Congresu SUA pare hotărât să pună capăt aventurilor militare bezmetice ale președintelui Donald Trump. Senatul a făcut primul pas, urmează voturi decisive în ambele Camere ale Legislativului american. Au „defectat” deja suficienți […] Articolul A început izolarea „căpcăunului”! Senatul SUA blochează, prin vot, aventurile militare ale lui Trump în Venezuela sau Groenlanda fără acordul Congresului apare prima dată în Ziariștii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.