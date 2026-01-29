Cum blochezi tentativele de resetare a parolei pe X: e-mail, telefon, coduri de backup
Profit.ro, 29 ianuarie 2026 14:20
Atacurile pe conturi nu înseamnă mereu “spargere” clasică.
• • •
Acum 15 minute
14:50
Costurile de administrare a spațiilor de birouri au crescut anul trecut pe fondul inflației, majorării salariului minim și creșterii TVA # Profit.ro
Costul de administrare a spațiilor de birouri a înregistrat o creștere medie de aproximativ 17% în 2025.
14:50
Proiectul privind majorarea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. a fost respins de Consiliul General al Municipiului București.
Acum 30 minute
14:40
Terra Nostra, povestea care a emoționat milioane de telespectatori, intră în grila Prima TV # Profit.ro
Prima TV anunță lansarea în grila sa de programe, din 9 februarie, de la 16.45, a uneia dintre cele mai iubite și spectaculoase telenovele din toate timpurile: Terra Nostra, un titlu de referință al genului, recunoscut internațional pentru amploarea producției, forța emoțională și impactul său asupra publicului.
Acum o oră
14:30
Google continuă să adauge funcții de inteligență artificială în browser-ul Chrome, iar cea cel mai nou val de extindere aduce o bară laterală în care utilizatorii pot interacționa cu AI-ul companiei.
14:20
Atacurile pe conturi nu înseamnă mereu "spargere" clasică.
14:10
CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea cu firma turcească NUROL, valoarea contractului fiind de 2,8 miliarde lei, fără TVA.
Acum 2 ore
14:00
CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea cu firma turcească NUROL, valoarea contractului fiind de 2,8 miliarde lei, fără TVA.
13:50
O nouă descoperire făcută de astronomi: o nouă planetă potențial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care are dimensiunea Pământului și condiții similare cu cele de pe Marte.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0957 lei, de la 5,0960 lei, curs înregistrat miercuri.
13:20
Sentimentul rezidențial - îmbunătățit vizibil după alegeri. Finalul de an a indicat o cerere solidă pentru terenuri bine poziționate # Profit.ro
Piața terenurilor din România a încheiat anul 2025 cu un volum estimat similar cu nivelul din 2024, când tranzacțiile au totalizat aproape 450 de milioane de euro.
Acum 4 ore
12:50
Mulți români vor să-și schimbe locul de muncă. Ritm susținut de aplicări la început de 2026 # Profit.ro
2026 a început cu o intenție pronunțată a candidaților de a-și găsi un nou loc de muncă, intenție care a însemnat nu doar prospectarea ofertei de locuri de muncă disponibile în piață, ci și un ritm susținut de aplicări.
12:50
FOTO IKEA lansează în România un proiect-pilot de colectare și donare a mobilierului, cu Primăria Sectorului 1 # Profit.ro
IKEA România, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, anunță lansarea unui proiect pilot de colectare a pieselor de mobilier folosite, în vederea donării acestora către comunitățile defavorizate.
12:30
Actorul american Steven Seagal vinde vila sa din Rublyovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble, aproximativ 7,5 milioane de dolari.
12:10
Primele 4 instituții care vor fi desființate în administrația locală din București- proiectul a intrat în discuție # Profit.ro
Patru instituții își vor înceta activitatea, iar o companie municipală va fi dizolvată, în București, conform proiectului intrat acum în discuția consilierilor generali.
12:00
Scumpirea călătoriei cu transportul public STB a intrat în discuția consilierilor generali.
11:50
Toyota rămâne cel mai mare producător mondial de automobile, cu un nou record de vânzări # Profit.ro
Rezultatele oficiale anunțate de Toyota pentru întreg anul 2025 confirmă faptul că producătorul japonez a depășit VW Group și s-a menținut pe primul loc în vânzările de autovehicule la nivel global, pentru al șaselea an consecutiv.
11:50
Până duminică seară, urmează precipitații în cea mai mare parte a țării și intensificări ale vântului.
11:50
Aveți în spate o carieră profesională notarială de succes, faceți parte dintr-un birou notarial cu mai mulți asociați, aveți o îndelungată experiență în Colegiul Director al Camerei ( si ca președinte al Camerei).
11:30
Restaurarea Palatului Universității din București, cel mai mare proiect din domeniul cultural și educațional pe care implementează Ministerul Dezvoltării, prinde contur.
11:30
Pentru al șaselea an consecutiv, grupul japonez Toyota Motor Corp. a rămas cel mai mare producător auto din lume.
11:20
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:20
Acțiunile Lukoil cresc pe bursa moscovită după acordul cu impact și pe România. Experții ruși se așteaptă ca tranzacția să fie acceptată de SUA și anticipează o revânzare a afacerilor de către Carlyle # Profit.ro
Acțiunile Lukoil pe bursa moscovită s-au apreciat joi dimineață cu 3,5%, în urma anunțului acordului semnat cu fondul american de investiții Carlyle pentru vânzarea activelor sale din străinătate, inclusiv cele din România.
11:10
Tesla oprește definitiv producția pentru două dintre modelele sale celebre. Scădere drastică a profitului în ultimul an # Profit.ro
Elon Musk a luat o decizie radicală în cadrul companiei Tesla, prin scoaterea din producție definitivă a două dintre modelele pe care a fost construit întreg business-ul.
Acum 6 ore
11:00
ULTIMA ORĂ Activele externe ale rușilor de la Lukoil, inclusiv cele românești, vândute americanilor de la Carlyle. Acordul nu e exclusiv, există negocieri și cu alți ″pețitori″ # Profit.ro
Conglomeratul petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, a anunțat că s-a înțeles cu gigantul american de asset management Carlyle să-i vândă activele externe, inclusiv pe cele din România.
11:00
Bruxellesul ”a pus comerțul înaintea poporului ucrainean”, spune Scott Bessent. Oficialul american critică acordul comercial UE–India # Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, se declară ”dezamăgit” de decizia Europei de a încheia un acord comercial major cu India, susținând că Bruxellesul ”a pus comerțul înaintea poporului ucrainean”.
11:00
ElectroPutere Mall - extins de francezii Catinvest cu 22 milioane euro și doi chiriași premieră # Profit.ro
Grupul francez de real estate Catinvest finalizează o extindere de 10.500 de metri pătrați a ElectroPutere Mall Craiova, realizată printr-o investiție totală de 22 de milioane de euro.
10:50
Avocata prinsă în flagrant delict de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenții în justiție a fost reținută.
10:30
Francul elvețian, ”cea mai puternică monedă de pe pământ”, se apreciază masiv și atinge un maxim al ultimilor 11 ani. Îngrijorare în Elveția # Profit.ro
Francul elvețian a câștigat deja 3,5% față de dolar în primele săptămâni din 2026, după o apreciere de 12,7% în 2025.
10:30
Ministerul Finanțelor listează la Bursa de Valori București prima ediție din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS.
09:50
Șeful Microsoft Satya Nadella a anunțat că, în al doilea trimestru fiscal al anului, Windows 11 a depășit pragul de un miliard de utilizatori.
09:40
09:30

ULTIMA ORĂ Activele externe ale rușilor de la Lukoil, incluse cele românești, vândute americanilor de la Carlyle. Acordul nu e exclusiv, există negocieri și cu alți ″pețitori″ # Profit.ro
Conglomeratul petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, a anunțat că s-a înțeles cu gigantul american de asset management Carlyle să-i vândă activele externe, inclusiv pe cele din România.
09:30
Vinul zilei: un vin alb fin și seducător, obținut din Passerina, un soi originar de pe coasta de est a Italiei. Arome olfactive de flori de cais și pepene galben. Cotat cu 91 puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ceppo Marche Passerina 2023, este o evadare florală din inima Italiei, un vin savuros, premiat cu 91 puncte James Suckling.
09:30
Termoenergetica deschide un șantier pe cel mai aglomerat bulevard din București. Modificări ale liniilor STB # Profit.ro
Termoenergetica demarează ample lucrări pe bulevardul Iuliu Maniu la intersecția cu Valea Cascadelor.
09:20
AROBS Transilvania Software, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group.
09:10
09:10

Vinul zilei: un vin alb fin și seducător, obținut din Passerina, un soi originar de pe coasta de est a Italiei. Arome olfactive de flori de cais și pepene galben, gust cu note de pară bergamotă, grapefruit alb și mere coapte. Cotat cu 91 puncte James Suck # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ceppo Marche Passerina 2023, este o evadare florală din inima Italiei, un vin savuros, premiat cu 91 puncte James Suckling.
Acum 8 ore
09:00
Un incendiu a izbucnit într-un tren cu 200 de pasageri, pompierii intervenind pentru stingerea acestuia.
09:00
08:50
Amazon elimină aproximativ 16.000 de posturi corporative din cel de-al doilea val de concedieri masive, declanșat în 2025. Anul trecut a tăiat 14.000 de posturi.
08:40
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a respins speculațiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piața valutară.
08:20
Meta anunță că va opri un comision de la companiile care operează chatboți de WhatsApp în țările în care va fi obligată să permită funcționarea acestora.
08:00
VIDEO Ospitalitate de 5 stele în mijlocul Transilvaniei. Adina Calfa, CEO ISSA Estate: Ambiția noastră este să devenim un reper în turismul european. Vrem să aducem în România acele evenimente regionale - Profit.ro Live TV # Profit.ro
ISSA Estate a ales Turda pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai complexe proiecte de ospitalitate premium din România, mizând pe poziționarea regiunii în centrul Transilvaniei și pe potențialul său de a deveni un reper în turismul internațional de top. Potrivit Adinei Calfa, CEO ISSA Estate, investiția a fost gândită ca un concept integrat, construit în jurul ideii de experiențe complete, care depășesc zona clasică de cazare.
08:00
DOCUMENT - IGSU a reluat o licitație pentru containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică și nucleară # Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații Urgență (IGSU) a reluat o licitație pentru achiziționarea de containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN).
07:50
Grup EM utilizează din resursele atrase pe bursă și participă la majorarea de capital de la Electromontaj # Profit.ro
În acord cu intențiile expuse în documentația ofertei publice de listare derulată în toamnă, Grup EM folosește din banii atrași de la investitorii de portofoliu pentru o operațiune de majorare a capitalului social la cea mai importantă societate din grup.
07:40
Mult-întârziata centrală Iernut: Proces contra ex-constructorului spaniol, acuzat de mită în Venezuela. Duro Felguera vrea 130 milioane euro de la regimul Delcy Rodríguez # Profit.ro
Procesul în care grupul spaniol de inginerie și construcții energetice Duro Felguera, fostul antreprenor general al mult-întârziatului proiect al noii centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut a companiei românești de stat Romgaz, este acuzat că a dat mită în Venezuela va începe la toamnă, la Madrid, relatează presa iberică.
07:30
DOCUMENT Complexul Energetic Oltenia pregătește transferul pe o firmă separată al termocentralelor pe cărbune și carierelor de lignit ce vor fi închise # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlată de Ministerul Energiei, a atribuit și semnat un contract de consultanță pentru transferul temocentralelor sale pe lignit și al exploatărilor miniere care le alimentează pe o firmă separată, ce urmează a fi înființată și care va constitui așa-numita ″filială de lignit″ a societății.
07:30
Opinii: Provocări la adresa activității offshore din Marea Neagră în contextul conflictului ruso-ucrainean # Profit.ro
De la declanșarea războiului ruso-ucrainean, Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai volatile și militarizate spații maritime ale Europei, generând o ruptură profundă în arhitectura de securitate regională.
07:20
VIDEO „Terapie de șoc” printre dentiști. Dr. Ionuț Leahu, CEO Regina Maria Dental Clinics: Efortul trebuie să fie național și să implice sprijin guvernamental. Distribuția medicilor este clar dezechilibrată! - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Piața serviciilor stomatologice din România a cunoscut o evoluție constant pozitivă în ultimii zece ani, indiferent de contextul economic sau sanitar. Datele oficiale arată o creștere anuală cu două cifre, inclusiv în 2020, anul pandemiei, spune Dr. Ionuț Leahu, CEO-ul Regina Maria Dental Clinics.
07:10
Șeful Portului Constanța, numit director și la o companie de stat din energie, al cărei CS fusese condus până cu o lună înainte de un subordonat al său de la Port # Profit.ro
Mihai Teodorescu (40 de ani), directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, controlată de Ministerul Transporturilor, a fost numit și membru provizoriu în Directoratul companiei de stat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), la care acționar unic este Ministerul Energiei.
Acum 12 ore
07:00
Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică. România are în continuare unul dintre cele mai învechite parcuri auto din Europa.
06:10
Nou investitor în România. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
