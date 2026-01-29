Costurile de administrare a spațiilor de birouri au crescut anul trecut pe fondul inflației, majorării salariului minim și creșterii TVA

Profit.ro, 29 ianuarie 2026 14:50

Costul de administrare a spațiilor de birouri a înregistrat o creștere medie de aproximativ 17% în 2025.

Acum 5 minute
15:20
Concedieri masive declanșate în industria alimentară la nivel global Profit.ro
Pe măsură ce presiunile asupra marjelor de profit se intensifică, producătorii din industria alimentară și a băuturilor declanșează un nou val de restructurări.
Acum o oră
14:50
14:50
Scumpirea călătoriei cu STB, respinsă de Consiliul General al Municipiului București Profit.ro
Proiectul privind majorarea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. a fost respins de Consiliul General al Municipiului București.
14:40
Terra Nostra, povestea care a emoționat milioane de telespectatori, intră în grila Prima TV Profit.ro
Prima TV anunță lansarea în grila sa de programe, din 9 februarie, de la 16.45, a uneia dintre cele mai iubite și spectaculoase telenovele din toate timpurile: Terra Nostra, un titlu de referință al genului, recunoscut internațional pentru amploarea producției, forța emoțională și impactul său asupra publicului.
14:30
Google Chrome va avea o bară laterală dedicată inteligenței artificiale Profit.ro
Google continuă să adauge funcții de inteligență artificială în browser-ul Chrome, iar cea cel mai nou val de extindere aduce o bară laterală în care utilizatorii pot interacționa cu AI-ul companiei.
Acum 2 ore
14:20
Cum blochezi tentativele de resetare a parolei pe X: e-mail, telefon, coduri de backup Profit.ro
Atacurile pe conturi nu înseamnă mereu “spargere” clasică.
14:10
Drumul expres Arad-Oradea - Turcii construiesc un nou tronson Profit.ro
CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea cu firma turcească NUROL, valoarea contractului fiind de 2,8 miliarde lei, fără TVA.
14:00
13:50
Planetă potențial locuibilă, descoperită la 146 de ani-lumină distanță Profit.ro
O nouă descoperire făcută de astronomi: o nouă planetă potențial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care are dimensiunea Pământului și condiții similare cu cele de pe Marte.
Acum 4 ore
13:20
Cursul valutar anunțat de BNR. Euro scade. Nou record pentru aur Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0957 lei, de la 5,0960 lei, curs înregistrat miercuri.
13:20
Sentimentul rezidențial - îmbunătățit vizibil după alegeri. Finalul de an a indicat o cerere solidă pentru terenuri bine poziționate Profit.ro
Piața terenurilor din România a încheiat anul 2025 cu un volum estimat similar cu nivelul din 2024, când tranzacțiile au totalizat aproape 450 de milioane de euro.
12:50
Mulți români vor să-și schimbe locul de muncă. Ritm susținut de aplicări la început de 2026 Profit.ro
2026 a început cu o intenție pronunțată a candidaților de a-și găsi un nou loc de muncă, intenție care a însemnat nu doar prospectarea ofertei de locuri de muncă disponibile în piață, ci și un ritm susținut de aplicări.
12:50
FOTO IKEA lansează în România un proiect-pilot de colectare și donare a mobilierului, cu Primăria Sectorului 1 Profit.ro
IKEA România, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, anunță lansarea unui proiect pilot de colectare a pieselor de mobilier folosite, în vederea donării acestora către comunitățile defavorizate.
12:30
FOTO Steven Seagal își vinde casa din Moscova pentru aproximativ 7,5 milioane de dolari Profit.ro
Actorul american Steven Seagal vinde vila sa din Rublyovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble, aproximativ 7,5 milioane de dolari.
12:10
Primele 4 instituții care vor fi desființate în administrația locală din București- proiectul a intrat în discuție Profit.ro
Patru instituții își vor înceta activitatea, iar o companie municipală va fi dizolvată, în București, conform proiectului intrat acum în discuția consilierilor generali.
12:00
Scumpirea călătoriei cu STB a intrat în discuție. LISTA noilor tarife Profit.ro
Scumpirea călătoriei cu transportul public STB a intrat în discuția consilierilor generali.
11:50
Toyota rămâne cel mai mare producător mondial de automobile, cu un nou record de vânzări Profit.ro
Rezultatele oficiale anunțate de Toyota pentru întreg anul 2025 confirmă faptul că producătorul japonez a depășit VW Group și s-a menținut pe primul loc în vânzările de autovehicule la nivel global, pentru al șaselea an consecutiv.
11:50
ANUNȚ Vremea se răcește brusc, temperaturile ajung la -14 grade Profit.ro
Până duminică seară, urmează precipitații în cea mai mare parte a țării și intensificări ale vântului.
11:50
Laura Badiu: Iubesc Notariatul pentru ca inseamna legatura directa cu oamenii Profit.ro
Aveți în spate o carieră profesională notarială de succes, faceți parte dintr-un birou notarial cu mai mulți asociați, aveți o îndelungată experiență în Colegiul Director al Camerei ( si ca președinte al Camerei).
11:30
Imagini din Palatul Universității din București, cu interioare restaurate FOTO Profit.ro
Restaurarea Palatului Universității din București, cel mai mare proiect din domeniul cultural și educațional pe care implementează Ministerul Dezvoltării, prinde contur.
11:30
Acum 6 ore
11:20
Indicele ROBOR continuă să scadă Profit.ro
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:20
Acțiunile Lukoil cresc pe bursa moscovită după acordul cu impact și pe România. Experții ruși se așteaptă ca tranzacția să fie acceptată de SUA și anticipează o revânzare a afacerilor de către Carlyle Profit.ro
Acțiunile Lukoil pe bursa moscovită s-au apreciat joi dimineață cu 3,5%, în urma anunțului acordului semnat cu fondul american de investiții Carlyle pentru vânzarea activelor sale din străinătate, inclusiv cele din România.
11:10
Tesla oprește definitiv producția pentru două dintre modelele sale celebre. Scădere drastică a profitului în ultimul an Profit.ro
Elon Musk a luat o decizie radicală în cadrul companiei Tesla, prin scoaterea din producție definitivă a două dintre modelele pe care a fost construit întreg business-ul.
11:00
ULTIMA ORĂ Activele externe ale rușilor de la Lukoil, inclusiv cele românești, vândute americanilor de la Carlyle. Acordul nu e exclusiv, există negocieri și cu alți ″pețitori″ Profit.ro
Conglomeratul petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, a anunțat că s-a înțeles cu gigantul american de asset management Carlyle să-i vândă activele externe, inclusiv pe cele din România.
11:00
Bruxellesul ”a pus comerțul înaintea poporului ucrainean”, spune Scott Bessent. Oficialul american critică acordul comercial UE–India Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, se declară ”dezamăgit” de decizia Europei de a încheia un acord comercial major cu India, susținând că Bruxellesul ”a pus comerțul înaintea poporului ucrainean”.
11:00
ElectroPutere Mall - extins de francezii Catinvest cu 22 milioane euro și doi chiriași premieră Profit.ro
Grupul francez de real estate Catinvest finalizează o extindere de 10.500 de metri pătrați a ElectroPutere Mall Craiova, realizată printr-o investiție totală de 22 de milioane de euro.
10:50
Avocata prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro mită a fost reținută Profit.ro
Avocata prinsă în flagrant delict de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenții în justiție a fost reținută.
10:30
Francul elvețian, ”cea mai puternică monedă de pe pământ”, se apreciază masiv și atinge un maxim al ultimilor 11 ani. Îngrijorare în Elveția Profit.ro
Francul elvețian a câștigat deja 3,5% față de dolar în primele săptămâni din 2026, după o apreciere de 12,7% în 2025.
10:30
Titlurile de stat FIDELIS intră astăzi la tranzacționare pe Bursă Profit.ro
Ministerul Finanțelor listează la Bursa de Valori București prima ediție din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS.
09:50
Windows 11 are peste un miliard de utilizatori Profit.ro
Șeful Microsoft Satya Nadella a anunțat că, în al doilea trimestru fiscal al anului, Windows 11 a depășit pragul de un miliard de utilizatori.
09:40
09:30
Vinul zilei: un vin alb fin și seducător, obținut din Passerina, un soi originar de pe coasta de est a Italiei. Arome olfactive de flori de cais și pepene galben. Cotat cu 91 puncte James Suckling Profit.ro
Recomandarea de azi, Ceppo Marche Passerina 2023, este o evadare florală din inima Italiei, un vin savuros, premiat cu 91 puncte James Suckling.
09:30
Termoenergetica deschide un șantier pe cel mai aglomerat bulevard din București. Modificări ale liniilor STB Profit.ro
Termoenergetica demarează ample lucrări pe bulevardul Iuliu Maniu la intersecția cu Valea Cascadelor.
Acum 8 ore
09:20
Tranzacție - AROBS preia compania Quest Global România Profit.ro
AROBS Transilvania Software, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group.
09:10
09:00
Incendiu într-un tren cu 200 de pasageri, lângă Vaslui FOTO Profit.ro
Un incendiu a izbucnit într-un tren cu 200 de pasageri, pompierii intervenind pentru stingerea acestuia.
09:00
Creierul de Top Performer: secretele neurologice ale celor care excelează în business și sport Profit.ro
08:50
Amazon concediază masiv: 16.000 de angajați disponibilizați Profit.ro
Amazon elimină aproximativ 16.000 de posturi corporative din cel de-al doilea val de concedieri masive, declanșat în 2025. Anul trecut a tăiat 14.000 de posturi.
08:40
SUA nu va interveni pe piața valutară, asigură secretarul Trezoreriei Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a respins speculațiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piața valutară.
08:20
WhatsApp va taxa chatboții de inteligență artificială ai altor companii Profit.ro
Meta anunță că va opri un comision de la companiile care operează chatboți de WhatsApp în țările în care va fi obligată să permită funcționarea acestora.
08:00
VIDEO Ospitalitate de 5 stele în mijlocul Transilvaniei. Adina Calfa, CEO ISSA Estate: Ambiția noastră este să devenim un reper în turismul european. Vrem să aducem în România acele evenimente regionale - Profit.ro Live TV Profit.ro
ISSA Estate a ales Turda pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai complexe proiecte de ospitalitate premium din România, mizând pe poziționarea regiunii în centrul Transilvaniei și pe potențialul său de a deveni un reper în turismul internațional de top. Potrivit Adinei Calfa, CEO ISSA Estate, investiția a fost gândită ca un concept integrat, construit în jurul ideii de experiențe complete, care depășesc zona clasică de cazare.
08:00
DOCUMENT - IGSU a reluat o licitație pentru containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică și nucleară Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații Urgență (IGSU) a reluat o licitație pentru achiziționarea de containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN).
07:50
Grup EM utilizează din resursele atrase pe bursă și participă la majorarea de capital de la Electromontaj Profit.ro
În acord cu intențiile expuse în documentația ofertei publice de listare derulată în toamnă, Grup EM folosește din banii atrași de la investitorii de portofoliu pentru o operațiune de majorare a capitalului social la cea mai importantă societate din grup.
07:40
Mult-întârziata centrală Iernut: Proces contra ex-constructorului spaniol, acuzat de mită în Venezuela. Duro Felguera vrea 130 milioane euro de la regimul Delcy Rodríguez Profit.ro
Procesul în care grupul spaniol de inginerie și construcții energetice Duro Felguera, fostul antreprenor general al mult-întârziatului proiect al noii centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut a companiei românești de stat Romgaz, este acuzat că a dat mită în Venezuela va începe la toamnă, la Madrid, relatează presa iberică.
07:30
DOCUMENT Complexul Energetic Oltenia pregătește transferul pe o firmă separată al termocentralelor pe cărbune și carierelor de lignit ce vor fi închise Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlată de Ministerul Energiei, a atribuit și semnat un contract de consultanță pentru transferul temocentralelor sale pe lignit și al exploatărilor miniere care le alimentează pe o firmă separată, ce urmează a fi înființată și care va constitui așa-numita ″filială de lignit″ a societății.
07:30
Opinii: Provocări la adresa activității offshore din Marea Neagră în contextul conflictului ruso-ucrainean Profit.ro
De la declanșarea războiului ruso-ucrainean, Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai volatile și militarizate spații maritime ale Europei, generând o ruptură profundă în arhitectura de securitate regională.
Acum 12 ore
07:20
VIDEO „Terapie de șoc” printre dentiști. Dr. Ionuț Leahu, CEO Regina Maria Dental Clinics: Efortul trebuie să fie național și să implice sprijin guvernamental. Distribuția medicilor este clar dezechilibrată! - Profit.ro TV Educație cu Profit Profit.ro
Piața serviciilor stomatologice din România a cunoscut o evoluție constant pozitivă în ultimii zece ani, indiferent de contextul economic sau sanitar. Datele oficiale arată o creștere anuală cu două cifre, inclusiv în 2020, anul pandemiei, spune Dr. Ionuț Leahu, CEO-ul Regina Maria Dental Clinics.
07:10
Șeful Portului Constanța, numit director și la o companie de stat din energie, al cărei CS fusese condus până cu o lună înainte de un subordonat al său de la Port Profit.ro
Mihai Teodorescu (40 de ani), directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, controlată de Ministerul Transporturilor, a fost numit și membru provizoriu în Directoratul companiei de stat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), la care acționar unic este Ministerul Energiei.
07:00
Bulgaria a depășit România, Ungaria și Suedia la numărul de mașini pe cap de locuitor Profit.ro
Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică. România are în continuare unul dintre cele mai învechite parcuri auto din Europa.
