Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 14:20

Acum 5 minute
15:00
Marcel Ciolacu anunță un audit la nivelul Consiliului Județean Buzău. Ar putea urma și concedieri Newsweek.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, că a solicitat un audi...
Acum 15 minute
14:50
Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Cinci morți și 450.000 de locuințe încă fără curent electric Newsweek.ro
Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia începând cu noaptea de marți spre miercuri, a provocat cel ...
Acum 30 minute
14:40
Tariful pentru călătoriile cu STB nu se majorează. Ciprian Ciucu: „Sunt extrem de îngrijorat” Newsweek.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului une...
Acum o oră
14:30
Profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025. Elon Musk „omoră” mașinile electrice S și X pentru a produce roboți Newsweek.ro
După ce profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025, Elon Musk a decis să „omore” mașinile electrice Mode...
14:30
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică? Newsweek.ro
Pensiile în România sunt mici, existând 1.600.000 de pensionari care iau sub 2.000 de lei. Pensia mi...
14:20
Prețul aurului explodează pe piața din România: gramul sare de 720 de lei. Cum pot investi românii Newsweek.ro
Aurul a atins niveluri istorice atât pe piețele internaționale, cât și în România, unde gramul a tre...
14:10
17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Bilanţul deceselor în acest sezon gripal este de 57 Newsweek.ro
Institutul Naţional de sănătate Publică (INSP) anunţă joi că, în săptămâna 19 - 25 ianuarie, au fost...
Acum 2 ore
14:00
Paradoxul german. Salariul minim crește la 13,90€ pe oră, dar urmează concedieri. Și români vor fi afectați Newsweek.ro
În Germania, de la 1 ianuarie, este în vigoare un nou salariu minim: în loc de 12,82 EUR, angajații ...
13:50
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă Newsweek.ro
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacien...
13:40
5 lei biletul STB? Raportat la salarii, în București transportul e deja mai scump ca în Barcelona, Praga Newsweek.ro
STB e în faliment la 3 lei biletul și se vrea creșterea prețului la 5 lei. Raportat la salarii, însă...
13:30
Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Nu este posibil” Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri, la Berlin, faptul că aderarea Ucrainei la UE în...
13:10
Ultimele cuvinte ale primului criminal în serie executat din 2026. În 2005 evada ca-n filmele de la Hollywood Newsweek.ro
Charles Victor Thompson, un criminal în serie condamnat la moarte în Texas pentru uciderea fostei iu...
13:10
Şeful diplomaţiei iraniene este aşteptat vineri în Turcia, care se oferă să acţioneze ca mediator Newsweek.ro
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi este aşteptat vineri în Turcia, care doreşte să joace un r...
Acum 4 ore
13:00
A cincea victimă a furtunii Kristin în Portugalia, confirmată de Protecţia Civilă Newsweek.ro
O persoană care a murit după ce maşina în care se afla a fost luată de apele unui râu este a cincea ...
12:40
77% dintre camioanele care au dus deşeuri la punctele de reciclare în 2025 nu erau autorizate Newsweek.ro
Intrarea României în Schengen a adus provocări în transportul transfontalier de deşeuri, iar analiza...
12:30
„Război” PSD - PNL, în Consiliul General al Capitalei. Ciucu: Se testează o majoritate, dacă mai există sau nu Newsweek.ro
E „război” PSD - PNL în Consiliul General al Capitalei. Propunerea primarului general ca Bucureștiul...
12:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a făcut un profit de 247 miliarde de dolari în 2025 Newsweek.ro
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norv...
12:10
Două avioane rusești Su-34 și Su-30, de 90.000.000$, doborâte simultan. Unul s-a prăbușit în Marea Neagră Newsweek.ro
O nouă lovitură dureroasă pentru armata lui Putin. Armata rusă ar fi pierdut seara trecută două avio...
12:00
11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, executați în China. De ce au fost acuzați? Newsweek.ro
China a executat 11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, care opera casinouri și „ce...
11:40
Satelitul GPS III SV09 al Lockheed Martin a ajuns pe orbită. Precizie triplă și anti-bruiaj pentru armata SUA Newsweek.ro
Lockheed Martin a lansat cu succes pe orbită satelitul GPS III SV09, dotat cu tehnologii avansate de...
11:40
Americanii de la Carlyle Group, care extrag gaze din România, cumpără activele internaționale ale Lukoil Newsweek.ro
Gigantul american Carlyle Group a bătut palma să preia activele internaționale ale Lukoil Gmbh estim...
11:30
Olguța Vasilescu promitea în 2024 investiții de 400.000.000€ la CET Craiova. Azi, îi anunță falimentul Newsweek.ro
Mulți craioveni stau în frig fără căldură după apariția unor mari probleme la CET Craiova. Aflată în...
11:10
Avertisment de la Casa de Pensii. Documentul care trebuie depus, ca să nu rămâi fără pensie Newsweek.ro
Pensionarii români, care locuiesc într-o altă țară, au obligația de a depune Certificatul de viață. ...
Acum 6 ore
11:00
Un medicament pentru tensiune arterială, vândut și în România, retras din farmaciile din Germania. De ce? Newsweek.ro
Un medicament pentru tensiune arterială a fost retras urgent din farmaciile din Germania. 36 de lotu...
10:50
O tânără de 26 de ani avea 14.000 de lei. A rămas fără ei după ce a accesat o aplicație pe telefon. Cum? Newsweek.ro
O tânără de 26 de ani a căzut pradă unei escrocherii și a rămas fără o sumă considerabilă. Tot ce a ...
10:40
Sfârșit pentru un cunoscut lanț de mobilă. Închide toate magazinele. Ce se întâmplă cu produsele? Newsweek.ro
Aproape 100 de ani de istorie a companiei se încheie brusc. Un lanț de magazine de mobilă cu o lungă...
10:40
Cum tehnologia eSIM reduce costurile de comunicare pentru călători și instituții Newsweek.ro
Tehnologia eSIM a trecut, în ultimii ani, de la statutul de inovație discretă la o soluție practică ...
10:30
Pasagerii, cântăriți înainte de îmbarcarea în avion. Nu se fac excepții. Supraponderalii plătesc bilet dublu Newsweek.ro
Unele companii își cântăresc pasagerii înainte să urce în avion. Deși poate fi stânjenitor pentru un...
10:20
O nouă escrocherie extremă. Metodele suprarealiste folosite de hackeri pentru a vă fura toate informațiile Newsweek.ro
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnicile de atac, iar unele dintre ele, cum ar fi atacur...
10:00
„Mărul discordiei” în pacea din Ucraina. Marco Rubio: Cedarea Donețkul pentru Putin, principalul obstacol Newsweek.ro
Disputa teritorială privind Donețkul este principalul blocaj în negocierile de pace dintre Ucraina ș...
10:00
Companie de design interior cu 1.200 de angajați intră în insolvență. Ce se întâmplă în perioada următoare? Newsweek.ro
O mare companie de design interior a intrat în insolvență. Conducerea spune că motivul principal est...
09:50
„M-a umilit în fața femeilor”: Motivul pentru care un bărbat a omorât un profesor în tren Newsweek.ro
Omkar Shinde, bărbatul de 27 de ani arestat pentru uciderea unui profesor universitar la gara Malad ...
09:40
Cursa înarmării în UE. Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană. Cheltuielile militare cresc accelerat Newsweek.ro
NATO trebuie să devină „mai europeană” pentru a rămâne puternică, susține șefa diplomației UE, Kaja ...
09:30
Imobiliare Casele noi se scumpesc puternic în 2026. Vom da mult mai bani pe mâncare și servicii Newsweek.ro
Veti proaste pentru cei care vor să își cumpere o casă. În construcții, prețurile sunt așteptate să ...
09:20
Acord strategic România - Germania în apărare. Miruţă: România, o locomotivă al efortului de securitate al UE Newsweek.ro
România și Germania își consolidează cooperarea în domeniul apărării. Ministrul Radu Miruţă a semnat...
09:10
SUA monitorizează schimbările din armata chineză, spune Marco Rubio. Ce urmează pentru Groenlanda Newsweek.ro
Statele Unite urmăresc cu atenție reorganizarea conducerii militare din China, pe fondul epurărilor ...
Acum 8 ore
09:00
Incendiu într-un tren cu 200 de pasageri, în apropiere de Vaslui. Flăcările au fost stinse de angajații CFR Newsweek.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într...
08:50
O nouă planetă potenţial locuibilă a fost descoperită la 146 de ani-lumină distanţă de Pământ Newsweek.ro
Astronomii au descoperit o nouă planetă potenţial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumin...
08:40
Război în Ucraina: Atac cu drone Shahed asupra blocurilor de locuințe din Zaporojie, trei civili uciși Newsweek.ro
Rușii continuă teroarea în sud-estul Ucrainei. Trei civili au fost uciși în regiunea Zaporojie, după...
08:30
Fondurile pentru analize gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii. Vești bune pentru romani Newsweek.ro
Vești bune pentru milioane de români. Accesul pacienților la analize medicale și investigații imagis...
08:30
Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pentru un somn odihnitor. Ce să nu faci înainte de culcare Newsweek.ro
Temperatura din dormitor joacă un rol esențial în calitatea somnului pe timp de iarnă. Specialiștii ...
08:10
„Mi-am crescut singură nepoții după ce fiica mea a murit. La 71 ani m-am reangajat” Un sfat: Nu-i răsfățați Newsweek.ro
Mi-am crescut nepoții după ce fiica și ginerele meu au murit. Abia acum, la 87 de ani, când au ajuns...
08:00
Bolojan l-a invitat pe cancelarul Germaniei în România Newsweek.ro
Bolojan l-a invitat pe cancelarul Germania în România. Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelaru...
07:50
Suedia se alătură coaliției Europei pentru descurajare nucleară. Negociază cu Franța și Marea Britanie Newsweek.ro
Suedia a purtat consultări preliminare cu Franța și Regatul Unit privind o posibilă cooperare în dom...
07:40
Plantele Feng Shui care aduc noroc în casă. Fiecare cameră trebuie să aibă o plantă diferită. Cum le așezi? Newsweek.ro
Plantele Feng Shui aduc energie pozitivă și noroc în casă. Fiecare cameră poate avea o plantă diferi...
07:30
Cum și când trebuie să speli mașina iarna? Sfaturile specialiștilor pentru a nu strica vopseaua Newsweek.ro
Iarna, pe fondul umezelii și a precipitațiilor, mașinile se murdăresc repede și trebuie spălate des....
07:20
Sorin Dinu: Economia românească este în scădere. Deficitul bugetar excesiv a avut un impact major Newsweek.ro
Analistul economic Sorin Dinu spune într-o discuție cu Newsweek România că economia românească este ...
07:10
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii, zi cu noroc la bani. Vărsătorii, apreciați Newsweek.ro
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii au o zi cu noroc la bani. Vărsăto...
Acum 12 ore
06:40
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează? Newsweek.ro
Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionari. Casa de Pensii anunță că demarează, chiar cu întârzie...
Acum 24 ore
23:10
Ilie Bolojan: Ne dorim să continuăm dialogul cu fiecare land german, pentru a extinde învăţământul în română Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul îşi doreşte să continue "dialogul cu fiecare land german, ...
