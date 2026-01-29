Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Nu este posibil”
Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 13:30
Acum 5 minute
13:50
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă # Newsweek.ro
Acum 15 minute
13:40
5 lei biletul STB? Raportat la salarii, în București transportul e deja mai scump ca în Barcelona, Praga # Newsweek.ro
Acum 30 minute
13:30
Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Nu este posibil” # Newsweek.ro
Acum o oră
13:10
Ultimele cuvinte ale primului criminal în serie executat din 2026. În 2005 evada ca-n filmele de la Hollywood # Newsweek.ro
13:10
Şeful diplomaţiei iraniene este aşteptat vineri în Turcia, care se oferă să acţioneze ca mediator # Newsweek.ro
13:00
Acum 2 ore
12:40
77% dintre camioanele care au dus deşeuri la punctele de reciclare în 2025 nu erau autorizate # Newsweek.ro
12:30
„Război” PSD - PNL, în Consiliul General al Capitalei. Ciucu: Se testează o majoritate, dacă mai există sau nu # Newsweek.ro
12:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a făcut un profit de 247 miliarde de dolari în 2025 # Newsweek.ro
12:10
Două avioane rusești Su-34 și Su-30, de 90.000.000$, doborâte simultan. Unul s-a prăbușit în Marea Neagră # Newsweek.ro
12:00
11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, executați în China. De ce au fost acuzați? # Newsweek.ro
Acum 4 ore
11:40
Satelitul GPS III SV09 al Lockheed Martin a ajuns pe orbită. Precizie triplă și anti-bruiaj pentru armata SUA # Newsweek.ro
11:40
Americanii de la Carlyle Group, care extrag gaze din România, cumpără activele internaționale ale Lukoil # Newsweek.ro
11:30
Olguța Vasilescu promitea în 2024 investiții de 400.000.000€ la CET Craiova. Azi, îi anunță falimentul # Newsweek.ro
11:10
Avertisment de la Casa de Pensii. Documentul care trebuie depus, ca să nu rămâi fără pensie # Newsweek.ro
11:00
Un medicament pentru tensiune arterială, vândut și în România, retras din farmaciile din Germania. De ce? # Newsweek.ro
10:50
O tânără de 26 de ani avea 14.000 de lei. A rămas fără ei după ce a accesat o aplicație pe telefon. Cum? # Newsweek.ro
10:40
Sfârșit pentru un cunoscut lanț de mobilă. Închide toate magazinele. Ce se întâmplă cu produsele? # Newsweek.ro
10:40
10:30
Pasagerii, cântăriți înainte de îmbarcarea în avion. Nu se fac excepții. Supraponderalii plătesc bilet dublu # Newsweek.ro
10:20
O nouă escrocherie extremă. Metodele suprarealiste folosite de hackeri pentru a vă fura toate informațiile # Newsweek.ro
10:00
„Mărul discordiei” în pacea din Ucraina. Marco Rubio: Cedarea Donețkul pentru Putin, principalul obstacol # Newsweek.ro
10:00
Companie de design interior cu 1.200 de angajați intră în insolvență. Ce se întâmplă în perioada următoare? # Newsweek.ro
Acum 6 ore
09:50
„M-a umilit în fața femeilor”: Motivul pentru care un bărbat a omorât un profesor în tren # Newsweek.ro
09:40
Cursa înarmării în UE. Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană. Cheltuielile militare cresc accelerat # Newsweek.ro
09:30
Imobiliare Casele noi se scumpesc puternic în 2026. Vom da mult mai bani pe mâncare și servicii # Newsweek.ro
09:20
Acord strategic România - Germania în apărare. Miruţă: România, o locomotivă al efortului de securitate al UE # Newsweek.ro
09:10
SUA monitorizează schimbările din armata chineză, spune Marco Rubio. Ce urmează pentru Groenlanda # Newsweek.ro
09:00
Incendiu într-un tren cu 200 de pasageri, în apropiere de Vaslui. Flăcările au fost stinse de angajații CFR # Newsweek.ro
08:50
O nouă planetă potenţial locuibilă a fost descoperită la 146 de ani-lumină distanţă de Pământ # Newsweek.ro
08:40
Război în Ucraina: Atac cu drone Shahed asupra blocurilor de locuințe din Zaporojie, trei civili uciși # Newsweek.ro
08:30
Fondurile pentru analize gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii. Vești bune pentru romani # Newsweek.ro
08:30
Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pentru un somn odihnitor. Ce să nu faci înainte de culcare # Newsweek.ro
08:10
„Mi-am crescut singură nepoții după ce fiica mea a murit. La 71 ani m-am reangajat” Un sfat: Nu-i răsfățați # Newsweek.ro
08:00
Acum 8 ore
07:50
Suedia se alătură coaliției Europei pentru descurajare nucleară. Negociază cu Franța și Marea Britanie # Newsweek.ro
07:40
Plantele Feng Shui care aduc noroc în casă. Fiecare cameră trebuie să aibă o plantă diferită. Cum le așezi? # Newsweek.ro
07:30
Cum și când trebuie să speli mașina iarna? Sfaturile specialiștilor pentru a nu strica vopseaua # Newsweek.ro
07:20
Sorin Dinu: Economia românească este în scădere. Deficitul bugetar excesiv a avut un impact major # Newsweek.ro
07:10
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii, zi cu noroc la bani. Vărsătorii, apreciați # Newsweek.ro
06:40
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează? # Newsweek.ro
Acum 24 ore
23:10
Ilie Bolojan: Ne dorim să continuăm dialogul cu fiecare land german, pentru a extinde învăţământul în română # Newsweek.ro
23:00
Marco Rubio: Statele Unite ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova și Kiev # Newsweek.ro
22:10
Niscemi, oraşul care stă să se prăvălească. Român din Italia: "Problema asta nu e de acum. Nu le-a păsat" # Newsweek.ro
21:40
Turcia vrea o zonă tampon pentru a opri refugiații din Iran. Dacă SUA atacă, regimul de la Teheran va cădea # Newsweek.ro
21:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, când inflaţia sare de 5% # Newsweek.ro
21:10
Ilie Bolojan: Aderarea la Zona Euro ar putea fi o temă de bază, la alegerile din anul 2028 # Newsweek.ro
20:50
Bolojan, despre SUA şi NATO: Mark Rutte are dreptate când spune că Europa nu se poate apăra fără SUA # Newsweek.ro
20:40
Partidul Tisza promovează corporatişti de top de la Shell şi Vodafone în portofoliile din viitorul guvern # Newsweek.ro
20:20
Cum să-ți sărbătorești ziua de naștere singur. Poți avea momente de bucurie și fără companie # Newsweek.ro
