Cui va vinde Lukoil activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari. Ce afaceri are compania în România
National.ro, 29 ianuarie 2026 14:20
Compania petrolieră rusă Lukoil a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group. Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi, 29 ianuarie, că a convenit să vândă majoritatea activelor sale externe, estimate la aproximativ 22
Acum o oră
14:30
Atunci când siguranța se erodează, mintea nu rămâne neutră. Incertitudinea prelungită, lipsa reperelor stabile și imposibilitatea de a anticipa viitorul creează un disconfort psihologic profund. În aceste condiții, una dintre cele mai frecvente reacții nu este retragerea, ci căutarea de sens. Din perspectivă psihologică, sensul nu apare ca un lux existențial, ci ca o strategie
14:20
Cui va vinde Lukoil activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari. Ce afaceri are compania în România # National.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group. Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi, 29 ianuarie, că a convenit să vândă majoritatea activelor sale externe, estimate la aproximativ 22
Acum 2 ore
13:30
1. Maia Sandu vrea Unirea cu România. "Curge Prutul între noi și plânge…" Versul ăsta să nu-l folosească, fiindcă aparține unui poet pe care trotinetarii vor să-l interzică. Mi se pare corect. Poetul se face vinovat de talent și (nu mai știu cine spunea că) talentul e ceva de neiertat în țara asta. Și cine
13:20
Dezvăluire-șoc despre planul lui Bolojan! Primar PNL: „Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD”/Ce le-ar mai fi spus premierul edililor liberali # National.ro
Vladimir Petruţ, primarul PNL al orașului Cavnic, a declarat că, într-o discuţie pe care unii primari liberali au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi spus că nu va fi niciun premier PSD la „rotativă". „Era întâlnirea de la Sighetu Marmației. Au fost două zile de evenimente la care noi, primarii, am cerut să
Acum 4 ore
12:40
ONG-urile Declic și Funky Citizens ne-ar vrea iar sub „lupa” Bruxelles-ului. Cer „monitorizare europeană permanentă a reformei justiției” din România # National.ro
În contextul în care în ultima perioadă s-a tot vorbit despre reforma Justiției, ba chiar la nivelul Guvernului s-a constituit un Comitet pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, s-a aflat despre un demers de ultimă oră făcut de două organizații non-guvernamentale. ONG-urile Funcky Citizens și Declic au trimis, la Bruxelles, un document prin
11:40
Două cutremure în România, joi dimineaţă, 29 ianuarie. În ce zone s-au produs seismele # National.ro
Două cutremure au avut loc, joi dimineaţă, 29 ianuarie în România, potrivit datelor făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Primul cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău, și a avut 2,9 grade pe Richter, iar al doilea – de 2,3 grade – în Muntenia-Brăila. Conform datelor publicate pe site-ul
11:30
Incendiu la un tren cu 200 de pasageri, joi dimineață, în apropiere de Vaslui – FOTO/VIDEO # National.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tren cu aproape 200 de pasageri în vagoane, rămas blocat pe linie în apropiere de Vaslui. Pompierii au fost chemați să intervină, însă, până la sosirea acestora, focul a fost stins de către angajații CFR, care au acționat rapid. ISU
Acum 6 ore
10:50
Două persoane – o avocată ce face parte din PNL Sector 1 și un bărbat care s-ar fi recomandat ca general al Serviciului de Informații Externe (SIE) – au intrat în vizorul DNA, fiind duși la audieri. În primă fază s-a aflat, pe surse, miercuri seară, 28 ianuarie, faptul că cei doi au fost prinși
10:10
Abia ajuns primar, Ciucu scumpește tot: și călătoria cu autobuzul, și biletele la teatru, până și intrarea la grădina zoologică! # National.ro
Se anunță noi scumpiri care vor afecta buzunarele locuitorilor Capitalei care folosesc transportul în comun: autobuzul, tramvaiul etc. Transportul public din București s-ar putea scumpi, dacă o propunere în acest sens aflată pe ordinea de zi a Consiliului General va fi aprobată prin vot. Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reuneşte joi dimineață, pentru a
Acum 8 ore
07:20
Acum 12 ore
05:50
BERBEC Deși aceasta este o zi minunată pentru a vă bucura de companie, este o zi proastă pentru a lua decizii importante sau pentru a accepta ceva important. Veți avea dreptate să vă încredeți în intuiția dvs. cu privire la o nouă relație de dragoste. TAUR Este important să știi că este o zi
Acum 24 ore
22:00
VIDEO Cazul Cristian Andrei. Justiția română și spectacolul cătușelor: doar imagine, nu siguranță publică # National.ro
Justiția română a mai bifat, miercuri seară, un episod de teatru, construit pe spectacolul cătușelor, nu pe substanța actului de justiție. Cazul Cristian Andrei a fost transformat într-un exercițiu de imagine al Poliției Române, o demonstrație fără consistență, menită să producă fotografii și reacții rapide, nu claritate juridică sau siguranță publică. Un om acuzat de
21:00
20:10
Împinse de președintele american Donald Trump, țările europene membre NATO s-au angajat anul trecut să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru securitate, apărare și infrastructura aferentă. Polonia deține mai mare armată permanentă din Uniunea Europeană, dar s-a pregătit pentru războiul convențional, nu pentru amenințările hibride. Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez și sabotarea
20:00
Fix în ziua în care premierul Ilie Bolojan este la Berlin, Germania anunță oficial că UE trebuie să treacă la „două viteze". O coincidență prea bine sincronizată pentru a fi întâmplătoare. Adică, știm și noi cum funcționează lucrurile: când marile puteri redesenează Europa, România nu este chemată să decidă, ci să contribuie. Cu resurse, cu
19:30
Cine este Mugur Tolici, omul care își va pune semnătura pe fiecare bancnotă românească # National.ro
Se schimbă casierul central din cadrul Băncii Naționale a României, se modifică și bancnotele românești. Începând cu 1 februarie, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcției emisiune, tezaur și casierie, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de aproape 27 de ani. Înlocuirea casierului central al BNR aduce o schimbare istorică
19:10
Verdictul specialiștilor: proiectul strategic de la Tarnița, vândut pe nimic francezilor # National.ro
După ce a sabotat ani la rând proiectul centralei de acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, statul român a cedat pe nimic francezilor jumătate din viitoarea centrală. Fără o procedură competitivă, mai ales că mai multe companii s-au arătat interesate, statul, prin Hidroelectrica, a decis să atribuie direct 50% din acțiunile societății mixte către EDF
19:00
Momentul în care un avion a pierdut o roată, la decolarea de pe aeroport. A traversat Oceanul fără probleme VIDEO # National.ro
Un avion al companiei British Airways a pierdut o roată din trenul de aterizare la scurt timp după a decolat, luni, de la Las Vegas spre Londra. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale. Avionul este Airbus A350-1000. Din înregistrarea video se poate vedea că roata din partea din spate a trenului de
18:40
Alianța Atlantică trebuie să devină „mai europeană", a declarat miercuri șefa diplomației UE, Kaja Kallas, în contextul în care Donald Trump pune la îndoială viitorul relației transatlantice. Acest apel la acțiuni reînnoite vine la două zile după remarcile secretarului general al NATO despre iluzia unei apărări europene fără SUA, relatează AFP. Mark Rutte a folosit
18:10
Cariera politică lui Ilie Niţă, fost senator PSD de Suceava, a fost marcată de scandaluri și procese. După ce a scăpat de 8 ani de închisoare pentru corupție prin prescripție, acesta a luat calea bisericii. Niță a decis să facă o schimbare radicală de carieră și s-a făcut preot la 70 de ani. Acesta a
18:10
Nu e de la sărăcie, ci de la alcool. Ministerul Sănătății: românii trăiesc mai puțin pentru că beau prea mult # National.ro
Speranța scăzută de viață a românilor este legată de faptul că se consumă prea mult alcool, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Afirmațiile se regăsesc în Strategia națională de digitalizare în sănătate 2026-2030, publicată de Ministerul Sănătății, care consideră că informatizarea totală ar conduce la creșterea accesului la servicii medicale pentru pacienți. Pe
17:50
Liga Profesionistă de Fotbal din Arabia Saudită pregătește o nouă mutare spectaculoasă pe piața transferurilor. Potrivit Sky Sports, oficialii saudiți au inițiat primele contacte pentru un posibil transfer al lui Ousmane Dembélé (28 de ani), actualul câștigător al Balonului de Aur, într-o ofensivă menită să mențină interesul global pentru campionat după primele valuri de investiții.
17:40
Dolarul american și-a prelungit pierderile, însă Donald Trump minimalizează declinul. Dolarul a scăzut cu 1,3% față de un coș de alte monede importante, tranzacționându-se marți la cel mai redus nivel din ultimii patru ani și înregistrând o depreciere de 2,6% de la începutul anului. Noile scăderi au survenit după ce Trump a fost întrebat la
17:30
O fotografie a președintelui american Donald Trump împreună cu omologul său rus Vladimir Putin, făcută în Alaska, anul trecu, stă agățată pe un perete la Casa Albă. Acest detaliu a fost surprins de Elizabeth Landers, jurnalistă la postul american de televiziune Pbs News, care a scris despre asta pe rețeaua de socializare X, postând și
17:10
Majoritatea europenilor doresc ca guvernele lor să exercite un control mai strict asupra frontierelor pentru a combate migrația, arată un sondaj realizat în 23 de țări ale UE. 71% dintre respondenți au fost de acord cu afirmația „Uniunea Europeană trebuie să acorde statelor membre un control mult mai mare asupra propriilor frontiere, astfel încât să
17:00
City Football Group, holdingul care controlează Manchester City, Girona și alte zece cluburi din fotbalul mondial, a primit o nouă injecție masivă de capital din partea proprietarilor arabi. Potrivit publicației 2Playbook, citată de AS, CFG a beneficiat de aproximativ 60 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 70 de milioane de euro, prin emiterea
17:00
Substanţe interzise, descoperite la locul accidentului din Timiş. Rezultatele INML arată că şoferul microbuzului cu suporteri greci consumase droguri (surse) # National.ro
Anchetatorii ar fi găsit substanțe interzise la locul accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Rezultatele analizelor făcute de INML arată că şoferul microbuzului consumase droguri înainte de a se urca la volan. Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge Pasagerul din dreapta
16:40
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al filialei USR Câmpulung, invocând lipsa timpului necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la primărie. Primărița din Câmpulung, Elena Lasconi, fostă președintă a Uniunii Salvați România și ex-candidată la alegerile prezidențiale, a demisionat de la șefia filialei locale a USR. După ce a
16:40
Situată la nord de Berlin, o rafinărie din era sovietică a devenit ostatica geopoliticii încâlcite din UE: Rusia o deține, Germania o administrează, iar sancțiunile impuse de SUA ar putea duce în curând la închiderea ei. Aceasta este situația precară a rafinăriei PCK din Schwedt, proprietate Rosneft, care furnizează 90% din benzină, kerosen și combustibil
16:30
Salata la pungă, gata ambalată, pericol pentru sănătate! Iată de ce ar trebui să te gândești de două ori înainte s-o cumperi # National.ro
Mulți români cumpără salata la pungă, gata de consumat, din comoditate. Aspectul și faptul că e gata preparată îi conving ușor s-o așeze în coș și s-o ducă acasă, pentru cină. Din păcate, ascunde numeroase „bazaconii", care ne pun sănătatea în pericol. Salata la pungă te poate îmbolnăvi grav Specialiștii ne sfătuiesc să nu ne
16:10
Măsuri șocante anunțate de userista de la Mediu. Dispar programele Rabla și Casa Verde # National.ro
Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, vrea să anuleze de tot programele Casa Verde și Rabla, pe motiv că banii vor fi redirecționați către alte proiecte care ar fi trebuit finanțate din PNRR. Și asta după ce anul trecut a mai redirecționat nu se știe unde alte 2 miliarde de lei, care fuseseră alocate pentru
16:00
Un fenomen mai periculos decât vortexul polar urmează în luna februarie. vom avea temperaturi greu de suportat # National.ro
Luna februarie va fi una neobișnuit de rece, ne avertizează meteorologii. În doar câteva zile vom avea parte de un nou val de ger. Vortexul polar se va „destabiliza", fenomen care facilitează „scăparea" aerului rece spre latitudini mai joase. Acest proces debutează adesea prin sl
15:50
Pe măsură ce timpul trece, martorii direcți ai Holocaustului devin tot mai puțini. Nu este doar o constatare demografică, ci un moment de ruptură simbolică. Dispariția martorilor schimbă fundamental felul în care memoria există. Ea nu mai este susținută de prezență, de voce sau de privire, ci de ceea ce a fost transmis, păstrat sau, […] The post Când martorii dispar: memoria, tăcerea și responsabilitatea generațiilor următoare first appeared on Ziarul National.
15:50
Europa nu trebuie să mai înghită criticile lui Trump, viclenia lui Xi, disprețul lui Putin și frustrările lui Zelenski # National.ro
Donald Trump critică Europa drept nerecunoscătoare, hotărâtă să se autodistrugă. Vicleanul Xi Jinping o consideră ușor de divizat și necompetitivă. Europeni sunt obișnuiți să-l audă pe Vladimir Putin acuzându-i că obstrucționează eforturile lui Trump de a aduce pacea în Ucraina. Volodimir Zelenski i-a mustrat pe aliații europeni că vorbesc mult și nu acționează. Desigur, Europa […] The post Europa nu trebuie să mai înghită criticile lui Trump, viclenia lui Xi, disprețul lui Putin și frustrările lui Zelenski first appeared on Ziarul National.
15:50
De ce creierul uman nu tolerează incertitudinea – și ce face când nu o mai poate evita # National.ro
Trăim într-un context marcat de instabilitate. Economic, social și informațional, lumea contemporană oferă tot mai puține repere stabile. În acest peisaj, una dintre cele mai frecvente reacții psihologice nu este frica explicită, ci o tensiune difuză, persistentă, greu de localizat. Din perspectivă neuropsihologică, această stare are o explicație clară: creierul uman este construit pentru predicție, […] The post De ce creierul uman nu tolerează incertitudinea – și ce face când nu o mai poate evita first appeared on Ziarul National.
15:20
Dezvăluiri teribile! Ce s-a putut găsi în casa fostei ambasadoare a SUA la București! Din acest motiv Kathleen Kavalec a fost retrasă urgent din post de Donald Trump # National.ro
La câteva luni de la retragerea sa din postura de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, apar dezvăluiri de-a dreptul șocante cu privire la motivul care i-ar fi determinat pe mai-marii SUA să decidă îndepărtarea lui Kathleen Kavalec din fotoliul de ambasador la București. Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, […] The post Dezvăluiri teribile! Ce s-a putut găsi în casa fostei ambasadoare a SUA la București! Din acest motiv Kathleen Kavalec a fost retrasă urgent din post de Donald Trump first appeared on Ziarul National.
Ieri
14:40
1. La Focșani și la Iași, Nicușor a fost huiduit nu doar în calitate de președinte, ci și de locțiitor al unui premier laș. Și au urmat comentariile. Am trăit să aud și că oamenii care l-au târnuit pe Nicușor pe 24 ianuarie sunt niște rușini ale societății. Așa au susținut trotinetarii care încă îl […] The post Din păcate, mitingurile împotriva bolojafului sunt slabe first appeared on Ziarul National.
14:30
PSD amenință cu alegeri anticipate, după afirmațiile lui Bolojan: „Să nu fim puși în situația să se vadă care e forța reală a PSD” # National.ro
Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a declarat miercuri că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul actual. „Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a afirmat deputatul social-democrat. La o zi după ce premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a vorbit despre un […] The post PSD amenință cu alegeri anticipate, după afirmațiile lui Bolojan: „Să nu fim puși în situația să se vadă care e forța reală a PSD” first appeared on Ziarul National.
13:30
VIDEO. Supraviețuitor al accidentului devastator din Timiș, dezvăluire șocantă: „Volanul s-a blocat” # National.ro
La o zi de la producerea accidentului cumplit de pe DN6, din Timiș, în urma căruia șapte oameni au murit și trei au fost răniți, apar noi detalii tulburătoare. Unul dintre supraviețuitorii accidentului în care care a fost implicat microbuzul în care se aflau suporteri ai echipei PAOK Salonic ar fi spus că volanul autovehiculului […] The post VIDEO. Supraviețuitor al accidentului devastator din Timiș, dezvăluire șocantă: „Volanul s-a blocat” first appeared on Ziarul National.
12:30
Percheziţii la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar cu acuzații grave/Poliţist nevoit să tragă cu arma cu bile ca să sperie doi câini agresivi (surse) – VIDEO # National.ro
Numele medicului Cristian Andrei revine în atenția opiniei publice, de această dată în contextul unor percheziții pe care le fac polițiștii, atât în Capitală, cât și în alte două județe – Dâmbovița și Ilfov. Poliţiştii desfășoară, miercuri, 28 ianuarie, percheziţii în Bucureşti, Târgovişte şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care se fac cercetări pentru […] The post Percheziţii la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar cu acuzații grave/Poliţist nevoit să tragă cu arma cu bile ca să sperie doi câini agresivi (surse) – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:20
Ploile din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. Localnicii sunt deznădăjduiți: „Am rămas nenorocit” # National.ro
Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube semnificative în mai multe zone din țară. În Dolj, pompierii au reușit să salveze la limită un bărbat surprins de o viitură, după ce acesta a încercat să traverseze un râu a cărui apă a crescut brusc. După o perioadă cu ninsori și temperaturi geroase, care au […] The post Ploile din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. Localnicii sunt deznădăjduiți: „Am rămas nenorocit” first appeared on Ziarul National.
10:40
În ce stare sunt suporterii greci răniți în groaznicul accident din Timiș! Anunțul ministrului Rogobete # National.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 28 ianuarie, în ce stare sunt cele trei persoane rănite în urma groaznicului accident din județul Timiș. Conform precizărilor șefului MS, cei trei supraviețuitori ai accidentului de marți din județul Timiș sunt în prezent stabili hemodinamic, sub supraveghere medicală. Din câte s-a aflat, microbuzul implicat în tragedia rutieră […] The post În ce stare sunt suporterii greci răniți în groaznicul accident din Timiș! Anunțul ministrului Rogobete first appeared on Ziarul National.
10:10
Încă un accident grav, după tragedia din Timiș. Un mort și șase răniți în urma impactului dintre o mașină și o autoutilitară, în Buzău # National.ro
Încă un accident grav a avut loc pe o șosea din țară, de această dată miercuri dimineață, în județul Buzău. Un om a murit și alte șase persoane au fost rănite, după ce o mașină și o autoutilitară s-au ciocnit, în localitatea Pietroasele. Accidentul a avut loc la o zi după tragedia din Timiș, soldată […] The post Încă un accident grav, după tragedia din Timiș. Un mort și șase răniți în urma impactului dintre o mașină și o autoutilitară, în Buzău first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
BERBEC Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii foarte interesante. Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi […] The post Horoscop – 28 ianuarie 2026 – Tot ceea ce propuneți astăzi nu va fi atât de complicat first appeared on Ziarul National.
27 ianuarie 2026
23:50
21:20
România intră din nou într-un „parteneriat strategic”. De data aceasta, prin Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, care se asociază cu gigantul francez Électricité de France pentru relansarea proiectului Tarnița. Oficial, vorbim despre tranziție verde, flexibilitate energetică și viitor. Neoficial, despre încă un proiect de miliarde făcut pe spinarea românilor, în […] The post Tarnița revine. Cine câștigă și cine plătește, de fapt first appeared on Ziarul National.
20:10
Disprețul lui Donald Trump față de soldații europeni care au luptat alături de forțele americane timp de 20 de ani în Afganistan, dar „au rămas puțin în spate, în afara liniilor frontului”, s-a dovedit a fi picătura care a umplut paharul pentru liderii europeni. Prinsă între amenințarea rusă din est, amenințarea MAGA din vest și […] The post În sfârșit, Europa își dă seama de amenințarea Trump first appeared on Ziarul National.
19:40
Guvernarea României a ajuns un spectacol de bâlci prost regizat. Ne uităm la miniștri care se ceartă și partide care se șantajează, în timp ce economia țării este stoarsă metodic. Ca de obicei, românii plătesc nota de plată la toată mizeria politică. Criza din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu este despre principii sau viziuni diferite, ci despre […] The post Adevărata criză: Nicușor Dan, prins în laț de PSD first appeared on Ziarul National.
