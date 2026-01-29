09:20

Astăzi, 28 ianuarie, șoferii care circulă pe șina de tramvai de pe Chitilei sunt oprite de polițiști. Această informație a fost transmisă de un bucreștean pe rețelele de socializare drept avertisment pentru ceilalți șoferi. Toate […] Articolul Avertisment matinal de la un bucureștean: Toate mașinile care merg pe șina de tramvai de pe Chitilei, oprite de polițiști. Replică. Să facă asta și pe Aerogării și Barbu Văcărescu apare prima dată în B365.