Financial Intelligence, 29 ianuarie 2026 16:20
RoPower Nuclear, compania care dezvoltă proiectul SMR de la Doicești este prima instituție și singura din România care […]
Acum 15 minute
16:40
DNSC: Un nou val de tentative de fraudă – pagini false care imită identitatea unor entități media și promovează platforme fictive de investiții # Financial Intelligence
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități […]
Acum o oră
16:20
RoPower Nuclear este de acum singurul membru din România al Societății Nucleare Americane # Financial Intelligence
RoPower Nuclear, compania care dezvoltă proiectul SMR de la Doicești este prima instituție și singura din România care […]
16:20
Inflaţia penalizează economisirea pasivă; refinanţarea şi investiţiile imobiliare devin instrumente esenţiale de protejare a capitalului (analiză) # Financial Intelligence
Banii ţinuţi cash, în conturi sau "la saltea" pierd valoare de la o lună la alta, în timp […]
16:00
Ciucu, supărat că mai multe proiecte pentru București au picat în Consiliul General, inclusiv desființarea unor instituții și majorarea biletului STB # Financial Intelligence
Ciprian Ciucu, primarul municipiului București, este supărat pentru că mai multe proiecte pentru București au fost picate în […]
16:00
Acțiunea salariaților de suspendare a reorganizării ANRE, respinsă de instanță; George Niculescu: “Curtea de Apel certifică faptul că reorganizarea instituției, în scopul eficientizării activității, a fost făcută în litera și spiritul Legii 145” # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a respins, azi, cererea celor peste 100 de salariați ANRE de suspendare a reorganizării […]
Acum 2 ore
15:20
Miniştrii de externe din UE au adoptat noi sancţiuni contra Iranului, au anunţat diplomaţi europeni # Financial Intelligence
Miniştrii de externe din Uniunea Europeană, reuniţi în Consiliul Afaceri Externe (CAE), au adoptat joi, la Bruxelles, noi […]
Acum 4 ore
14:50
Păgubiții din dosarul Harinvest, de acum 12 ani, au recuperat 30-40% din sume; Nouă dintre foștii clienți au murit între timp, iar faptele penale s-au prescris (fost client) # Financial Intelligence
Păgubiții din dosarul de furt de acțiuni de la casa de brokeraj Harinvest, de acum 12 ani, au […]
13:40
Cosmin Marinescu, Viceguvernatorul BNR, a primit premiul pentru proiectul Economic@BNR, dar și pentru acțiunile de promovare a educației financiare # Financial Intelligence
Cosmin Marinescu, Viceguvernatorul BNR, a primit, în debutul Galei „Împreună protejăm România", premiul pentru proiectul Economic@BNR, dar și pentru […]
13:20
Melania Trump a sunat clopoțelul de deschidere al NYSE, plasând promovarea documentarului său în centrul lumii afacerilor # Financial Intelligence
Prima doamnă Melania Trump a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York miercuri dimineață, […]
13:10
Grand Chess Tour 2026 anunță linia de start și un fond de premiere de 2 milioane de dolari; Etapa din România are loc între 12 și 24 mai # Financial Intelligence
În al unsprezecelea an de existență, Grand Chess Tour (GCT), fondat de Garry Kasparov, revine anul acesta cu […]
13:00
EVOLUȚIA LOCULUI ȘI ROLULUI SERVICIILOR DE INFORMAȚII LA MIJLOCUL SECOLULUI XXI (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* "Valoarea intelligence-ului constă în a permite decizii mai bune, reducând necunoașterea decidenților cu privire la ceea ce […]
Acum 6 ore
12:50
Vulpescu, BVB: „Interesul ridicat pentru Fidelis, cu precădere pentru emisiunea în euro cu scadență la 10 ani, arată încrederea investitorilor în evoluția pe termen lung a României” # Financial Intelligence
Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii […]
12:30
ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE DE ACTIUNI ALIMENTARA S.A. Numele si sediul Societatii Vizate ALIMENTARA S.A., societate […]
12:10
Cybersecurity, AI și protecția datelor în 2026: Leadershipul devine avantaj competitiv și strategic # Financial Intelligence
Autor: Cristiana Deca, expert cybersecurity& GDPR, CEO&cofondator Decalex Tot ceea ce s-a întâmplat în viața reală a companiilor […]
11:40
Ministerul Finanţelor intenţionează să scadă volumul emisiunilor de euroobligaţiuni; MFP nu a renunțat la planurile privind obligațiuni verzi și samurai (Ștefan Nanu) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor intenţionează să scadă volumul emisiunilor de euroobligaţiuni, profitând de finanţările externe din Planul Naţional de Redresare […]
Acum 8 ore
10:30
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie, a fost reţinută # Financial Intelligence
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea […]
10:30
UE se uită spre Qatar şi Canada pentru a-şi reduce dependenţa de gazele lichefiate americane # Financial Intelligence
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai […]
10:20
Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune; Investimental: Cum modifică aprecierea acțiunilor strategiile investitorilor orientați spre dividende # Financial Intelligence
Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune, indicele […]
10:20
Titlurile de stat FIDELIS intră astăzi la tranzacționare pe Bursă: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026 (MFP) # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor listează astăzi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori București, prima ediție din 2026 a titlurilor de […]
09:20
Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group # Financial Intelligence
Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International […]
Acum 12 ore
08:50
AROBS Transilvania Software anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group. Quest Global […]
08:40
Componenta structurală a deficitului bugetar la minimul din 2023 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Eurostat confirmă procesul de consolidare din sfera finanțelor publice pe plan […]
08:40
Tribunalul Galați aprobă modificarea Planului de restructurare a Liberty Galați; decizia deschide calea către atragerea unui investitor strategic (Consorțiul Euro Insol – CITR) # Financial Intelligence
Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, a fost […]
07:50
Amenințarea unui război între SUA și Iran se intensifică, în timp ce Trump avertizează că timpul pentru încheierea unui acord se apropie de sfârșit (Guardian) # Financial Intelligence
Președintele SUA afirmă că flota care se îndreaptă spre Iran este „pregătită să-și îndeplinească misiunile cu violență, dacă […]
07:10
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a urcat 9 locuri în clasament în 2025, cu o creștere de 48% a cotei de piaţă, la nivelul publicului național # Financial Intelligence
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a avut în 2025 o creștere constantă a […]
07:00
Aurul se apropie de 5.600 de dolari, pe fondul căutării de siguranță de către investitori; argintul vizează 120 de dolari # Financial Intelligence
Aurul spot a crescut cu peste 27% până în prezent în 2026 Argintul spot a atins un nivel […]
06:50
Bolojan, de acord cu Rutte asupra dependenţei militare a UE faţă de SUA, dar doreşte un rol european sporit (EFE) # Financial Intelligence
Premierul român Ilie Bolojan s-a declarat miercuri la Berlin de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, […]
06:50
UE se pregătește să adauge Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, după schimbarea de poziție a Franței # Financial Intelligence
Miniștrii UE vor da probabil undă verde politică joi Decizia înseamnă că UE se va alătura SUA în […]
06:50
Aurul sare cu peste 3%, la noi maxime, în timp ce piețele bursiere asiatice înregistrează evoluții mixte, după ce Fed-ul american menține ratele dobânzilor # Financial Intelligence
Prețul spot al aurului a atins joi un nivel record de peste 5.500 de dolari pe uncie. Investitorii […]
06:50
Fraudă electorală 2020: FBI a percheziționat un sediu electoral din statul Georgia, în centrul acuzaţiilor lui Trump # Financial Intelligence
FBI, poliţia federală americană, a efectuat miercuri o percheziţie la un centru electoral din Georgia, în centrul acuzaţiilor […]
06:40
Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelarului german, Friedrich Merz, invitaţia de a veni la Bucureşti anul acesta, […]
06:40
Starmer, premierul britanic, se întâlnește cu Xi, președintele Chinei, în încercarea de a restabili relațiile tensionate # Financial Intelligence
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping pentru discuții care – […]
Acum 24 ore
22:50
RO e-Factura, obligatorie şi pentru persoanele fizice cu activităţi economice (Deloitte) # Financial Intelligence
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice cu caracter de continuitate şi se identifică fiscal prin CNP au obligaţia, […]
22:40
O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie # Financial Intelligence
O avocată, membru al PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp […]
22:30
Lia Olguţa Vasilescu: Falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional # Financial Intelligence
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că "falimentarea voită" de către actualul Guvern a Electrocentrale […]
22:30
Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR Câmpulung: Nu îmi mai permite timpul # Financial Intelligence
Fostul lider USR Elena Lasconi, primar al oraşului Câmpulung Muscel, a demisionat de la conducerea filialei locale a […]
21:20
Rezerva Federală din SUA menține rata dobânzii cheie, pe măsură ce perspectivele economice se îmbunătățesc # Financial Intelligence
Rezerva Federală din SUA (FED) a votat miercuri să ia o pauză de la seria recentă de reduceri […]
19:50
Traian Băsescu recuperează în instanță indemnizația pe trei ani – 754.000 lei # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a decis, miercuri, ca Administrația Prezidențială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei, […]
19:50
UE are nevoie de un euro digital pentru a deveni independentă de SUA, spune comisarul Dombrovskis # Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile […]
19:50
Merz consideră că acordul comercial UE-SUA poate fi ratificat şi cere Bruxelles-ului să aplice provizoriu acordul cu Mercosur # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu […]
19:50
Kaja Kallas avertizează că securitatea Europei nu mai poate fi externalizată # Financial Intelligence
Uniunea Europeană se apropie de un moment de inflexiune strategică în materie de securitate, a avertizat Înaltul Reprezentant […]
17:50
Merz: Memorandumul româno-german demonstrează că ne asumăm o responsabilitate comună privind securitatea Europei # Financial Intelligence
Memorandumul care urmează să fie semnat miercuri de miniştrii Apărării din Germania şi România demonstrează că cele două […]
17:10
China şi Franţa au convenit să îşi coordoneze poziţiile pe subiecte precum Ucraina, Venezuela şi Iranul # Financial Intelligence
China şi Franţa au convenit miercuri asupra necesităţii de a-şi coordona poziţiile pe subiecte precum Ucraina, Venezuela şi […]
17:00
Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an # Financial Intelligence
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un […]
17:00
Popa (BNR): Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă # Financial Intelligence
Bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată […]
17:00
Trump avertizează Iranul că “timpul se scurge” înaintea unui posibil atac american # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri Iranului să ajungă la un acord privind dosarul nuclear, afirmând pe […]
Ieri
16:10
Top 5 modificări în materie fiscală aplicabile de la 1 ianuarie 2026 (avocat) # Financial Intelligence
Autor: Denise Harnagea, Associate Băiculescu și Asociații De la începutul anului 2026, au intrat în vigoare mai multe […]
14:50
Elon Musk ia în considerare să programeze IPO-ul SpaceX, odată cu alinierea planetară, în luna iunie (FT) # Financial Intelligence
Elon Musk a sugerat programarea unei posibile oferte publice inițiale a SpaceX (SPAX.PVT) pentru a coincide cu un […]
14:40
Francul elvețian este considerat pe scară largă un activ refugiu, care câștigă valoare în perioadele de incertitudine geopolitică […]
14:40
Niculescu (ANRE) :Este dreptul salariaţilor să conteste în instanţă reorganizarea; mâine avem termen pe acţiunea de suspendare a reorganizării # Financial Intelligence
Instanţa se va pronunţa joi în legătură cu acţiunea salariaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind […]
