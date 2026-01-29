Ciolacu anunţă restructurări la CJ Buzău: „Suntem mult prea stufoşi şi nu suntem atât de eficienţi”

15:20

La câteva luni de la retragerea sa din postura de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, apar dezvăluiri de-a dreptul șocante cu privire la motivul care i-ar fi determinat pe mai-marii SUA să decidă îndepărtarea lui Kathleen Kavalec din fotoliul de ambasador la București. Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, […]