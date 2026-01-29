Bancher cu cetățenie română, găsit mort în Italia. Ar fi fost aruncat de la geam. Ce se știe despre principalii suspecți
SpyNews, 29 ianuarie 2026 17:50
Alexander Adarich avea 54 de ani și a fost găsit mort în centrul istoric al orașului Milano. Se crede că bărbatul ar fi fost aruncat de la geam pe 23 ianuarie 2026. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime. Doi bărbați ar fi fost surprinși în timp ce ieșeau în grabă din locația unde a murit bărbatul.
• • •
Acum 15 minute
17:50
Bancher cu cetățenie română, găsit mort în Italia. Ar fi fost aruncat de la geam. Ce se știe despre principalii suspecți # SpyNews
Acum o oră
17:20
Andrea Andrade, regina frumuseții, a murit la 35 de ani! Se confrunta cu o boală necruțătoare de aproape zece ani # SpyNews
Andrea Andrade avea 35 de ani și de aproape zece ani se lupta cu o boală gravă. Tânăra a murit pe 16 ianuarie 2026 și câștigase mai multe concursuri de frumusețe. Soțul ei, cu care era împreună de opt ani, a făcut public anunțul.
Acum 2 ore
16:50
Martorul cheie din crima din Cenei a dezvăluit tot ce a văzut! Este convins că mama lui este complice: ”Și de droguri a știut” # SpyNews
Martorul cheie al crimei din Cenei a făcut declarații halucinante! Bărbatul a luat parte la scenele în care urmele crimei au fost șterse și când Mario Berinde a fost găsit îngropat în curtea din spate.
16:40
Șoferul microbuzului care transporta suporteri greci a consumat cannabis, cocaină și alcool. Ar fi fost găsită și o altă substanță interzisă în mașină # SpyNews
Șoferul microbuzului care transporta suporteri greci era drogat. Rezultatele analizelor toxicologice au arătat că a consumat cannabis, cocaină, dar și alcool. În mașină ar fi fost găsită și o altă substanță, dar și energizante și vodcă.
16:30
Imagini în premieră! Acesta este locul în care criminalii l-au îngropat pe Mario Berinde, în Cenei # SpyNews
Cazul care a șocat România nu se oprește aici! Noi detalii cutremurătoare despre moartea lui Mario Berinde au ieșit la iveală. Totodată, în cadrul emisiunii Viața fără filtru s-au prezentat și primele imagini cu locul în care trupul neînsuflețit al adolescentului din Cenei a fost îngropat.
16:10
S-a confirmat că mesajele suspectului de 13 ani au fost trimise de pe contul lui, după crimă. Bunica lui, dezvăluiri explozive # SpyNews
Bunica suspectului a dezvăluit dacă adolescentul de 13 ani, suspectat de uciderea lui Mario, a trimis sau nu mesajele care au isterizat comunitatea din Cenei. Femeia a spus unde ar fi telefonul nepotului ei în aceste momente.
Acum 4 ore
15:40
Cum arată casa în care s-a ascuns criminalul de 13 ani din Cenei, după moartea lui Mario. Ce s-a găsit în patul lui # SpyNews
Au apărut și primele imagini din interiorul casei în care s-a ascuns criminalul de 13 ani, după ce l-a ucis cu sânge rece pe Mario Berinde. Dormitorul adolescentului a rămas neatins.
15:20
Un incendiu a izbucnit joi dimineață, în apropiere de Vaslui! Un tren cu 200 de pasageri a luat foc. Acesta a pornit din București și urma să ajungă la Iași. Un echipaj de pompieri a ajuns de urgență la locul incendiului.
14:50
Mobilitatea îi dă mari bătăi de cap lui Sensy! Influencerița a luat o decizie radicală: „Mă simt rigidă și bătrână” # SpyNews
Mobilitatea îi dă mari bătăi de cap lui Sensy! Influencerița a luat o decizie radicală. Ce măsuri a luat creatoarea de conținut, după ce s-a simțit, după cum a declarat chiar ea, rigidă și bătrână. Declarații exclusive!
14:50
Mărturia halucinantă a bunicii criminalului de 13 ani. Cum ar fi fost ucis Mario, pas cu pas: ”Hai să-l omorâm...” # SpyNews
Reporterii emisiunii Viața fără filtru s-au deplasat direct în locul în care s-a produs tragedia din Cenei: acasă la criminalul de 13 ani. Bunica celui care l-a ucis pe Mario Berinde a explicat exact ceea ce nepotul ei de 13 ani i-a povestit.
14:30
Se întorc ninsorile în România în următoarele două zile! Meteorologii au anunțat ger extrem | HARTA # SpyNews
Meteorologii au anunțat o schimbare radicală a vremii în următoarele zile. Se întorc ninsorile, iar temperaturile vor scădea în câteva județe din țară. Iată harta regiunilor afectate de gerul extrem.
14:10
Hobby-ul Gabrielei Cristea de care fug majoritatea femeilor. Vedeta se descurcă în orice situație # SpyNews
Gabriela Cristea le-a dovedit urmăritorilor săi că, deși este femeie, se descurcă în orice situație, chiar și atunci când vine vorba despre muncă de bărbați. Vedeta și-a descoperit un nou hobby, pe care nu multe femei l-ar practica. Iată despre ce e vorba!
Acum 6 ore
13:50
Primele imagini cu 3 dintre suporterii morți în carnagiul din Timiș. Victimele au vârste între 25 și 27 de ani # SpyNews
Au apărut primele imagini cu trei dintre cei șapte suporteri morți în carnagiul din Timiș, de pe E70. Anchetatorii au stabilit identitatea tuturor victimelor decedate și toți au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani.
13:30
Care e starea suporterilor răniți în carnagiul din Timiș. Grecii au refuzat banii strânși de români pentru ei # SpyNews
În urma accidentului devastator din Timiș, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au ajuns la spital. S-a aflat și care este acum starea acestora de sănătate. Totodată, după ce românii au adunat bani pentru a ajuta familiile îndoliate, însă grecii au refuzat donațiile.
13:10
Anul 2026 începe cu vești excelente pentru Oana Ioniță! Vedeta a încheiat unul dintre cele mai lungi conflicte din viața ei și a făcut pace cu fostul ei soț. După o lungă perioadă de tensiuni, Oana Ioniță a mărturisit că a început să comunice cu acesta.
13:00
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" # SpyNews
Mihai Trăistariu și-a făcut o schimbare de look de unul singur, care a venit la pachet cu multe critici în mediul online. Apariția controversată a artistului a stârnit un val de reacții! Iată cum arată acum Mihai Trăistariu !
13:00
Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! # SpyNews
Jumătate din cel de-al treilea sezon al show-ului în care cuplurile își testează limitele, în cele mai neașteptate provocări, s-a scurs până aseară. După patru săptămâni, toate perechile rămase în joc au devenit mult mai atente la investiții, mai calculate în drumul spre superputeri și mai dornice să fie pe primul loc al clasamentului. Povestea merge mai departe, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
12:20
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd” # SpyNews
Viorica de la Clejani nu mai vrea să audă de Fulgy! Celebra cântăreață a declarat că se dezice de fiul ei și a rugat pe toată lumea să nu îi mai trimită mesaje referitoare la Fulgy, pentru că acesta nu mai există pentru ea.
12:20
Sânziana Negru își dorește cât mai repede să fie cerută în căsătorie! Unde l-a dus pe Ștefan Floroaica # SpyNews
Sânziana Negru se simte mai pregătită ca oricând de pasul cel mare. Influencerița își dorește cu ardoare că iubitul ei să o ceară în căsătorie. Mai mult, Sânziana Negru a mărturisit că l-a dus pe Ștefan Floroaica într-o destinație romantică, pentru a-i da de înțeles că își dorește să facă marele pas.
Acum 8 ore
12:00
The Gold, serialul cu Hugh Bonneville, nominalizat la Premiile BAFTA, disponibil acum în AntenaPLAY # SpyNews
Serialul britanic The Gold, nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din fapte reale, poate fi urmărit în AntenaPLAY, unde este disponibil integral sezonul 1. Sezonul 2 al producției va avea premiera în luna martie în AntenaPLAY.
11:50
Pe data de 17 februarie va avea loc o eclipsă solară rară! De unde va putea fi văzut "Inelul de Foc" # SpyNews
Cerul va găzdui un fenomen rar întâlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită "Inel de Foc". Iată de unde va fi văzută în toată splendoarea!
11:40
Cât costă școala privată a copiilor lui Cătălin Măruță. Prezentatorul și Andra plătesc zeci de mii de euro pe an # SpyNews
Cătălin Măruță și Andra își duc copiii la o școală privată celebră din București. Prezentatorul și cântăreața plătesc sume mari pentru școlarizarea Evei și a lui David. Chiar dacă au primit o reducere, suma se ridică la câteva zeci de mii de euro.
11:00
Văduva lui Dani Vicol, reacție furibundă! Mario Iorgulescu a scos-o din minți: ”Nu există altceva de făcut” # SpyNews
Văduva lui Dani Vicol și Mario Iorgulescu au ajuns, din nou, la cuțite. La șase ani de când soțul lui Melek a murit în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, cei doi și-au împărțit replici dure pe internet.
10:50
Marius Moise de la Insula Iubirii s-a afișat cu noua iubită! Cum arată bruneta care l-a cucerit # SpyNews
Marius Moise și-a testat relația cu Bianca Giurcă, la Insula Iubirii. Fostul concurent a căzut în ispită cu Oana Monea, iar Bianca Giurca s-a apropiat de Alin. După ce emisiunea s-a încheiat, cei doi au rămas împreună, dar nu pentru mult timp. Fiecare și-a văzut de viață, iar Marius Moise s-a afișat acum alături de noua lui iubită.
10:20
Ce mesaj au transmis Adda și Cătălin Rizea, după ce au fost eliminați de la Power Couple: ”Ne-am asumat riscul” # SpyNews
Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați, seara trecută, de la Power Couple. Artista și soțul ei au refuzat să facă o probă, iar acest lucru le-a afectat punctajul. În urma votului de salvare, Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați, în timp ce Cătălin Zmărăndescu și Luiza au rămas în competiție.
10:10
Diana Senteș aruncă cu săgeți spre fostul iubit milionar? Mesajul ironic al influenceriței fitness # SpyNews
Diana Senteș și-a pus urmăritorii serios pe gânduri, prin cea mai recentă postare din secțiunea de poveste. Influencerița fitness a distribuit un mesaj prin care a dat de înțeles că se referă la fostul iubit milionar, care a călcat strâmb.
Acum 12 ore
09:40
Sora suspectului de 13 ani a fost amenințată! Ce mesaje tulburătoare a primit după crima din Timiș # SpyNews
Oamenii sunt extrem de revoltați după uciderea lui Mario Berinde. După ce au asaltat-o pe mama suspectului de 13 ani cu mesaje înfiorătoare, oamenii au amenințat-o și pe sora acestuia. Tânăra a primit un val de mesaje jignitoare.
09:40
Georgiana Lobonț nu își mai dorește copii momentan. Cum a răspuns artista uneia dintre cele mai frecvente întrebări # SpyNews
Georgiana Lobonț a fost întrebată dacă își mai dorește sau nu să devină din nou mămică. Fără nicio ezitare, artista a oferit și un răspuns la una dintre cele mai frecvente întrebări primite. Pentru moment, Georgiana Lobonț nu-și mai dorește copii, dar... cântăreața a adăugat un alt detaliu important despre acest aspect.
09:00
Dimineața zilei de joi a început cu două cutremure care au avut loc în România. Haideți să aflăm în următoarele rânduri în apropiere de ce orașe ale țării s-au produs seismele, dar și ce magnitudini au avut.
08:50
Veste bombă în showbizul internațional! Marc Anthony urmează să devină tată pentru a opta oară. Soția în vârstă de 26 de ani a cântărețului a anunțat recent că este însărcinată și urmează să nască curând.
08:40
Gabriela Prisăcariu, supărată foc, după ce s-a mutat la casă nouă. Un membru al familiei nu s-a acomodat deloc: “Cât ne mai pedepsește?” # SpyNews
Gabriela Prisăcariu și familia ei s-au mutat în casa cea nouă la început de 2026. Cu toate că Dani Oțil și soția lui au luat decizia de a face acest pas pentru a le fi mult mai ușor atunci când Tiago va începe școala, există un membru în familia prezentatorului care nu se poate acomoda nicicum în actuala locuință.
Acum 24 ore
00:00
Ediția Power Couple de astăzi, 28 ianuarie, a adus o nouă eliminare. După probele tensionate, un cuplu a fost nevoit să părăsească competiția, în urma votului exprimat de ceilalți participanți. Cine a plecat acasă cu un singur vot de salvare.
00:00
Dana Roba este cu gândul la fostul iubit! Make-up artista a postat un mesaj care i-a trimis pe internauți cu gândul direct la împăcare! Influencerița a anunțat, recent, că s-a despărțit de iubitul de culoare, însă pare-se că nu a reușit să îl dea uitării. Iată ce a postat aceasta!
28 ianuarie 2026
23:20
Mihai Trăistariu descrie pentru prima dată cum arată femeile pe care le-a iubit. De ce atrage doar domnişoare care seamănă cu Jennifer Lopez # SpyNews
Mihai Trăistariu reușește mereu să atragă atenția prin sinceritatea cu care vorbește despre viața sa. După ce recent a povestit despre fostele partenere care îi cereau bani, acum cântărețul explică și de ce niciodată nu a avut iubite slabe. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul dezvăluie și cum gestionează valul de hate care îl vizează.
23:00
Ce este Nipah, virusul care ar putea aduce o nouă pandemie! Care sunt simptomele! India și UK, deja în alertă # SpyNews
Virusul Nipah stârnește panică în toată lumea! Este o boală rară, dar extrem de periculoasă. Identificat pentru prima dată în Asia, virusul se transmite de la animale la oameni, dar și între persoane, ceea ce îl face deosebit de îngrijorător. În prezent, India și Marea Britanie se află în alertă!
23:00
Roberta de la Mireasa, prima reacție după atacul lui Andi la adresa ei. Cum a răspuns, după ce a acuzat-o că s-a întors la fostul: „Hai să facem circ” # SpyNews
Roberta de la Mireasa a confirmat despărțirea de Andi, după ce s-a zvonit de câteva luni că erau separați. Tânăra a răbufnit, după mesajul acid al lui Andi, în care a dat de înțeles că a fost părăsit pentru fostul ei iubit.
23:00
Nicole Cherry, mesaj emoționant pentru Larisa Udilă! Ce i-a transmis artista finei sale după ce aceasta a născut # SpyNews
Nicole Cherry a postat un mesaj emoționant, după ce Larisa Udilă, fina sa, a născut! Influencerița a devenit mamă pentru a doua oară, iar nașa sa i-a transmis numai cuvinte pline de iubire. Iată mai multe detalii!
22:20
Mihai Trăistariu descrie pentru prima dată despre cum arată femeile pe care le-a iubit. De ce atrage doar domnişoare care seamănă cu Jennifer Lopez # SpyNews
22:20
EXCLUSIV! Raluca Pastramă lămurește situația proceselor cu Pepe! Ce se întâmplă, de fapt, cu executarea silită # SpyNews
Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă nu s-a încheiat în 2021, ci a continuat cu procese în instanță chiar și până în prezent. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Raluca Pastramă lămurește situația: de ce a dat-o în judecată fostul soț și ce se întâmplă cu executarea silită. Potrivit spuselor ei, Pepe i-ar fi predat o firmă plină de datorii.
22:20
Mario Fresh a ajuns în fața magistraților! Cine a vrut să îl tragă la răspundere pe artist # SpyNews
Mario Fresh a ajuns în fața magistraților! Cine îl trage la răspundere pe artist și care a fost motivul pentru care a fost acționat în judecată. Spynews.ro vă aduce informații exclusive!
22:20
Informații de ultim moment în cazul lui Toto Dumitrescu! Ce a decis instanța în ceea ce îl privește pe fiul lui Ilie Dumitrescu # SpyNews
Toto Dumitrescu primește lovitură după lovitură din partea judecătorilor! După situația neplăcută cu care s-a confruntat, în urma accidentului care a avut loc în urmă cu câteva luni, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu a primit o nouă bombă! Iată ce a hotărât instanța în cazul lui!
22:20
Laura Cosoi își sărbătorește sora. Vedeta, imagini rare alături de Alina: „Întotdeauna împreună, la bine și la greu” # SpyNews
Zi importantă pentru Laura Cosoi. Prezentatoarea de la Vacanță de vedetă își sărbătorește sora. Vedeta și Alina au o relație extrem de apropiată, iar de ziua ei a făcut publice mai multe imagini de colecție alături de sora mai mică.
22:10
Detalii incredibile din culisele evadării milionarului care l-a omorât de „Dulăul” de la Circulație # SpyNews
Fuga milionarului Abdullah Ataș, care a omorât un polițist aflat în misiune, scoate la iveală fapte incredibile, petrecute în ograda Administrației Naționale a Penitenciarelor.
22:10
Alertă în Poliția Capitalei, după ce un bărbat a amenințat că-și dă foc la Secția 19 | Cum a izbucnit scandalul! # SpyNews
Un bărbat din Sectorul 5 al Capitalei a pus autoritățile pe jar, după ce a anunțat pe un site de socializare că își va da foc, la Secția 19, în semn de protest, pentru că ar fi fost amendat pe nedrept și agresat de agenții de poliție.
22:10
Diana Dumitrescu vorbeşte pe şleau despre "problema" pe care o are! Este obsedată de acest lucru, dar nu se poate opri! Şi nici nu vrea! # SpyNews
Diana Dumitrescu recunoaște! Care este activitatea care o „obsedează” pe actriță. De unde a pornit totul, dar și motivul pentru care se postează făcând asta. Declarații exclusive!
22:00
Ce răspuns a dat Cătălin Măruță la întrebarea: "Dacă nu mai ești la Pro Tv, te duci la Antenă?". Prezentatorul a vorbit fără ocolișuri # SpyNews
De curând, Cătălin Măruță a primit de la fiica sa o întrebare pe care mulți și-au pus-o în gând: ce face după ce nu o să mai fie la Pro TV? Se mută la Antenă? Ce răspuns a dat prezentatorul TV.
21:50
Cât de mult contează banii într-o relație pentru Roxana de la Mireasa. Sebastian s-a arătat interesat de ea: „Sunt doar capricii” # SpyNews
Sebastian de la Mireasa s-a arătat interesat de Roxana. Cei doi au vorbit despre cum sunt gestionați banii în cuplu, tânărul mărturisind că fosta lui iubită punea presiune pe el la acest capitol și că aștepta cadouri scumpe.
21:40
Anca Țurcașiu și Călin Șerban sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! Fotografii de colecție cu actrița și iubitul ei # SpyNews
Anca Țurcașiu este mai îndrăgostită ca niciodată! Actrița și iubitul ei, Călin Șerban, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acest lucru este clar ca lumina zilei. Recent, vedeta a postat o serie de fotografii de-a dreptul emoționante cu ea și partenerul său!
21:10
Larisa Udilă a devenit mamă pentru a doua oară! Primele imagini alături de fiica ei: „Sunt copleșită de tot ce trăim” # SpyNews
Larisa Udilă a devenit mamă pentru a doua oară. Influencerița a adus pe lume o fetiță și a făcut publice primele imagini alături de fiica ei. Bruneta este extrem de fericită și a vorbit despre prima întâlnire cu fetița ei.
21:10
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul ei a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultim moment # SpyNews
Momente dificile în familia Iorgulescu! Mama lui Mario Iorgulescu, Gabriela, a făcut preinfarct după ce fiul ei a apărut într-un live cu Fulgy.
