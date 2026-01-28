Mihai Trăistariu descrie pentru prima dată cum arată femeile pe care le-a iubit. De ce atrage doar domnişoare care seamănă cu Jennifer Lopez
SpyNews, 28 ianuarie 2026 23:20
Mihai Trăistariu reușește mereu să atragă atenția prin sinceritatea cu care vorbește despre viața sa. După ce recent a povestit despre fostele partenere care îi cereau bani, acum cântărețul explică și de ce niciodată nu a avut iubite slabe. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul dezvăluie și cum gestionează valul de hate care îl vizează.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
23:20
Mihai Trăistariu descrie pentru prima dată cum arată femeile pe care le-a iubit. De ce atrage doar domnişoare care seamănă cu Jennifer Lopez # SpyNews
Mihai Trăistariu reușește mereu să atragă atenția prin sinceritatea cu care vorbește despre viața sa. După ce recent a povestit despre fostele partenere care îi cereau bani, acum cântărețul explică și de ce niciodată nu a avut iubite slabe. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul dezvăluie și cum gestionează valul de hate care îl vizează.
Acum o oră
23:00
Ce este Nipah, virusul care ar putea aduce o nouă pandemie! Care sunt simptomele! India și UK, deja în alertă # SpyNews
Virusul Nipah stârnește panică în toată lumea! Este o boală rară, dar extrem de periculoasă. Identificat pentru prima dată în Asia, virusul se transmite de la animale la oameni, dar și între persoane, ceea ce îl face deosebit de îngrijorător. În prezent, India și Marea Britanie se află în alertă!
23:00
Roberta de la Mireasa, prima reacție după atacul lui Andi la adresa ei. Cum a răspuns, după ce a acuzat-o că s-a întors la fostul: „Hai să facem circ” # SpyNews
Roberta de la Mireasa a confirmat despărțirea de Andi, după ce s-a zvonit de câteva luni că erau separați. Tânăra a răbufnit, după mesajul acid al lui Andi, în care a dat de înțeles că a fost părăsit pentru fostul ei iubit.
23:00
Nicole Cherry, mesaj emoționant pentru Larisa Udilă! Ce i-a transmis artista finei sale după ce aceasta a născut # SpyNews
Nicole Cherry a postat un mesaj emoționant, după ce Larisa Udilă, fina sa, a născut! Influencerița a devenit mamă pentru a doua oară, iar nașa sa i-a transmis numai cuvinte pline de iubire. Iată mai multe detalii!
Acum 2 ore
22:20
Mihai Trăistariu descrie pentru prima dată despre cum arată femeile pe care le-a iubit. De ce atrage doar domnişoare care seamănă cu Jennifer Lopez # SpyNews
Mihai Trăistariu reușește mereu să atragă atenția prin sinceritatea cu care vorbește despre viața sa. După ce recent a povestit despre fostele partenere care îi cereau bani, acum cântărețul explică și de ce niciodată nu a avut iubite slabe. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul dezvăluie și cum gestionează valul de hate care îl vizează.
22:20
EXCLUSIV! Raluca Pastramă lămurește situația proceselor cu Pepe! Ce se întâmplă, de fapt, cu executarea silită # SpyNews
Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă nu s-a încheiat în 2021, ci a continuat cu procese în instanță chiar și până în prezent. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Raluca Pastramă lămurește situația: de ce a dat-o în judecată fostul soț și ce se întâmplă cu executarea silită. Potrivit spuselor ei, Pepe i-ar fi predat o firmă plină de datorii.
22:20
Mario Fresh a ajuns în fața magistraților! Cine a vrut să îl tragă la răspundere pe artist # SpyNews
Mario Fresh a ajuns în fața magistraților! Cine îl trage la răspundere pe artist și care a fost motivul pentru care a fost acționat în judecată. Spynews.ro vă aduce informații exclusive!
22:20
Informații de ultim moment în cazul lui Toto Dumitrescu! Ce a decis instanța în ceea ce îl privește pe fiul lui Ilie Dumitrescu # SpyNews
Toto Dumitrescu primește lovitură după lovitură din partea judecătorilor! După situația neplăcută cu care s-a confruntat, în urma accidentului care a avut loc în urmă cu câteva luni, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu a primit o nouă bombă! Iată ce a hotărât instanța în cazul lui!
22:20
Laura Cosoi își sărbătorește sora. Vedeta, imagini rare alături de Alina: „Întotdeauna împreună, la bine și la greu” # SpyNews
Zi importantă pentru Laura Cosoi. Prezentatoarea de la Vacanță de vedetă își sărbătorește sora. Vedeta și Alina au o relație extrem de apropiată, iar de ziua ei a făcut publice mai multe imagini de colecție alături de sora mai mică.
22:10
Detalii incredibile din culisele evadării milionarului care l-a omorât de „Dulăul” de la Circulație # SpyNews
Fuga milionarului Abdullah Ataș, care a omorât un polițist aflat în misiune, scoate la iveală fapte incredibile, petrecute în ograda Administrației Naționale a Penitenciarelor.
22:10
Alertă în Poliția Capitalei, după ce un bărbat a amenințat că-și dă foc la Secția 19 | Cum a izbucnit scandalul! # SpyNews
Un bărbat din Sectorul 5 al Capitalei a pus autoritățile pe jar, după ce a anunțat pe un site de socializare că își va da foc, la Secția 19, în semn de protest, pentru că ar fi fost amendat pe nedrept și agresat de agenții de poliție.
22:10
Diana Dumitrescu vorbeşte pe şleau despre "problema" pe care o are! Este obsedată de acest lucru, dar nu se poate opri! Şi nici nu vrea! # SpyNews
Diana Dumitrescu recunoaște! Care este activitatea care o „obsedează” pe actriță. De unde a pornit totul, dar și motivul pentru care se postează făcând asta. Declarații exclusive!
22:00
Ce răspuns a dat Cătălin Măruță la întrebarea: "Dacă nu mai ești la Pro Tv, te duci la Antenă?". Prezentatorul a vorbit fără ocolișuri # SpyNews
De curând, Cătălin Măruță a primit de la fiica sa o întrebare pe care mulți și-au pus-o în gând: ce face după ce nu o să mai fie la Pro TV? Se mută la Antenă? Ce răspuns a dat prezentatorul TV.
21:50
Cât de mult contează banii într-o relație pentru Roxana de la Mireasa. Sebastian s-a arătat interesat de ea: „Sunt doar capricii” # SpyNews
Sebastian de la Mireasa s-a arătat interesat de Roxana. Cei doi au vorbit despre cum sunt gestionați banii în cuplu, tânărul mărturisind că fosta lui iubită punea presiune pe el la acest capitol și că aștepta cadouri scumpe.
Acum 4 ore
21:40
Anca Țurcașiu și Călin Șerban sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! Fotografii de colecție cu actrița și iubitul ei # SpyNews
Anca Țurcașiu este mai îndrăgostită ca niciodată! Actrița și iubitul ei, Călin Șerban, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acest lucru este clar ca lumina zilei. Recent, vedeta a postat o serie de fotografii de-a dreptul emoționante cu ea și partenerul său!
21:10
Larisa Udilă a devenit mamă pentru a doua oară! Primele imagini alături de fiica ei: „Sunt copleșită de tot ce trăim” # SpyNews
Larisa Udilă a devenit mamă pentru a doua oară. Influencerița a adus pe lume o fetiță și a făcut publice primele imagini alături de fiica ei. Bruneta este extrem de fericită și a vorbit despre prima întâlnire cu fetița ei.
21:10
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul ei a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultim moment # SpyNews
Momente dificile în familia Iorgulescu! Mama lui Mario Iorgulescu, Gabriela, a făcut preinfarct după ce fiul ei a apărut într-un live cu Fulgy.
21:10
Alina Eremia a ajuns pe mâna medicilor! Artista se confruntă cu probleme de sănătate, lucru care a determinat-o să meargă direct în cabinetul unui doctor. Cântăreața le-a povestit fanilor săi prin ce trece. Iată despre ce este vorba!
20:50
România se pregătește pentru un val de frig intens, adus de aerul rece din Siberia. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea semnificativ, în unele zone urmând să ajungă chiar sub -10°C.
20:30
Sorin Copilul de Aur a izbucnit în lacrimi! Confesiuni emoționante despre viața de dinainte de celebritate # SpyNews
Sorin Copilul de Aur a izbucnit în lacrimi! Manelistul a făcut mărturisiri emoționante despre perioada în care nu era faimos, iar grija zilei de mâine îl însoțea la tot pasul. Iată ce a declarat cunoscutul artist!
20:20
Ben de la Mireasa, prima reacție după ce a fost eliminat. De ce a plâns însoțitoarea lui, doamna Oana: „A zis că-i va fi dor de mine” # SpyNews
Ben de la Mireasa a fost eliminat astăzi. Tânărul nu a format un cuplu cu nicio fată. A părut că se apropie mai mult de Larisa, însă nu au avut o relație. Fostul concurent a venit în casa Mireasa alături de doamna Oana, care a izbucnit în lacrimi.
20:10
După India, și Marea Britanie intră în alertă! Virusul poate fi letal pentru 75% dintre infectați # SpyNews
După ce India a raportat cazuri grave, și Marea Britanie a intrat în alertă din cauza unui virus extrem de periculos. Specialiștii avertizează că acesta poate fi letal pentru aproximativ 75% dintre persoanele infectate.
20:00
Răzvan Kovacs i-a dat replica Emei Oprișan, după mesajul emoționant postat de aceasta! Ce a transmis fostul concurent de la Insula Iubirii # SpyNews
Răzvan Kovacs nu se lasă mai prejos! Fostul concurent de la Insula Iubirii i-a dat replica Emei Oprișan, după ce aceasta a postat un mesaj emoționant, cu privire la copiii ei. Dj-ul a publicat o fotografie cu cei doi micuți, în dreptul căreia a atașat un text de dragoste.
19:50
Cea mai romantică imagine cu Tzancă Uraganu și prima lui dragoste! Dovada că Lambada este iubirea vieții lui # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada se află în vacanță, în Dubai, alături de copiii lor. Manelistul și prima lui iubire au petrecut și Revelionul împreună, iar de curând au apărut din unul alături de celălalt.
Acum 6 ore
19:30
Care este relația actuală dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău. Detalii inedite au ieșit la iveală # SpyNews
Georgiana Lobonț a făcut mărturisiri incredibile! Artista a povestit detalii din culisele relației pe care o are cu Vlăduța Lupău, nașa copiilor ei. Informații inedite au ieșit la iveală, după ce cântăreața a rupt tăcerea și a spus lucrurilor pe nume.
19:20
15 persoane au scăpat cu viață dintr-un accident aviatic teribil! Aeronava s-a prăbușit la scurt timp după decolare # SpyNews
Un incident dramatic a avut loc în aer în Indonezia, când un avion mic care transporta 13 pasageri a suferit o defecțiune la scurt timp după decolare. Din fericire, oamenii aflați la bord și cei doi piloți au scăpat cu viață.
19:20
Cătălin Măruță a dezvăluit ce s-a întâmplat cu o zi înainte să afle că emisiunea se termină. Fiica lui a fost întrebată la școală despre acest subiect # SpyNews
Cătălin Măruță a aflat pe 12 ianuarie că emisiunea pe care o prezenta se termină. Fiica lui a crezut, în primă fază, că tatăl ei este dezamăgit de veste, iar colegii au întrebat-o la școală despre motivul pentru care emisiunea nu va fi mai fi. Cătălin Măruță a dezvăluit ce s-a întâmplat cu o zi înainte.
19:20
Ți se rupe sufletul! Ce mesaje dureroase au postat prietenii lui Mario Berinde după înmormântarea sa # SpyNews
Sfâșietor! Prietenii lui Mario Berinde au postat mesaje dureroase, la câteva zile de la înmormântarea acestuia. Oamenii dragi sunt extrem de afectați de pierderea adolescentului în vârstă de numai 15 ani, iar postările curg șiroaie pe rețelele de socializare.
18:50
Ce reguli au stabilit Francisca și TJ Miles în creșterea fiicei lor. Cei doi nu intenționează să își expună fetița pe rețelele de socializare # SpyNews
Francisca și TJ Miles vor deveni curând părinți și au stabilit cum vor să își crească fetița. Cei doi au dezvăluit ce reguli au stabilit în ceea ce o privește pe fiica lor. Nu intenționează să o expună pe rețelele de socializare.
18:30
Un copil de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă proastă. Care e starea lui acum # SpyNews
Un copil în vârstă de 13 ani, din Mangalia, a fost rănit după ce s-a aruncat de la etajul școlii. Ar fi recurs la un astfel de gest după ce ar fi primit o notă proastă. Care e starea lui de sănătate în prezent.
18:20
El este unul dintre criminalii în serie ai României. La 16 ani comitea deja a doua faptă de omor # SpyNews
Marian avea numai 14 ani, atunci când a comis prima crimă. Acesta a ucis un copil, deși și el, la rândul său, era unul. Doi ani mai târziu, la 16 ani, bifa încă o faptă macabră pe listă. O femeie nevinovată ajunsese să îi fie victimă. Au trecut 13 ani de când este încarcerat la Penitenciarul din Craiova, iar în urmă cu ceva timp a acceptat să își spună povestea. Iată mai multe detalii!
18:20
Iubita lui Selly, cea mai sexy apariție! Ce ținută controversată a purtat Smaranda: „Banii nu pot cumpăra stilul” # SpyNews
De-a lungul timpului, Smaranda a avut apariții „cuminți” și nu a ieșit foarte mult în evidență, asta până de curând, când iubita lui Selly a purtat o ținută care pare să fie una dintre cele mai îndrăznețe. În timp ce unii i-au apreciat îndrăzneala, alții au criticat-o dur.
18:10
Când vine vorba despre acoperișuri sau garduri durabile, alegerea materialului potrivit face toată diferența. Tablă cutată s-a impus ca o soluție practică și estetică pentru proprietarii din întreaga țară.
17:50
Imagini șocante cu un copil care cade dintr-o mașină în mers. Ce acuzații îi sunt aduse mamei sale. Totul a fost filmat # SpyNews
Imagini șocante au fost surprinse recent pe o șosea! Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mișcare. Incidentul a fost filmat, iar clipul a stârnit îngrijorare în rândul internauților. Autoritățile au deschis o anchetă, iar mama copilului este acum acuzată de neglijență.
Acum 8 ore
17:40
Cum a reacționat Carmen Șerban atunci când o mireasă căreia i-a cântat la nuntă nu a recunoscut-o: „În momentul acela...” # SpyNews
Carmen Șerban a cântat de curând la o petrecere de nuntă, la Florești, Cluj, acolo unde mireasa nu a recunoscut-o. Cântăreața a fost invitatul surpriză la eveniment și a venit din partea părinților tinerei. Alexandra era fană Carmen Șerban în copilărie, însă atunci când a văzut-o față în față, nu și-a dat seama că este chiar ea.
17:30
Costel Biju a ajuns pe patul de spital! La ce intervenție va fi supus manelistul și cât de gravă este situația # SpyNews
Costel Biju a ajuns pe mâna medicilor! Manelistul urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală și a oferit declarații chiar înainte de a intra în operație. Iată ce a pățit artistul și ce a dezvăluit!
17:10
Despărțire bombă la Mireasa! Roberta și Andi, finaliștii sezonului 11, nu ar mai forma un cuplu. Ce mesaje a publicat fostul concurent # SpyNews
Despărțire surprinzătoare! Roberta și Andi, care s-au și căsătorit în finala sezonului 11, nu ar mai fi împreună. Indiciile au apărut în mediul online, unde Andi a publicat mai multe mesaje care au dat de înțeles că relația dintre ei s-ar fi încheiat.
17:10
De ce nu mai este Cătălin Măruță la Pro TV? Prezentatorul TV a spus adevăratul motiv pentru care a renunțat la trustul TV # SpyNews
Cătălin Măruță a făcut declarații inedite! Prezentatorul TV a explicat motivul pentru care a renunțat la trustul de televiziune, în care a activat timp de aproape 20 de ani. Vedeta a pus punctul pe „i”, atunci când fiica sa, Eva Măruță, l-a luat la întrebări.
17:10
Armin Nicoară își sărbătorește astăzi fratele. Armando a împlinit 34 de ani și este fratele mai mare al saxofonistului. Cei doi au o relație apropiată, Armando fiind și impresarul lui Armin Nicoară.
16:50
O fetiță româncă de 7 zile a murit în Grecia. Inițial, micuța a fost dusă la un spital veterinar de părinți # SpyNews
Un bebeluș român, în vârstă de doar șapte zile, a murit în localitatea Kallithea, din Grecia, după ce a suferit un stop cardiac. Potrivit presei elene, copilul se afla în stare de inconștiență când părinții l-au dus inițial la un cabinet veterinar.
16:50
S-ar fi găsit droguri la locul accidentului din Timiș. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte # SpyNews
Poliția ar fi găsit droguri la locul accidentului cu 7 morți din Timiș. Oamenii legii ar fi găsit două pliculețe suspecte în microbuzul implicat în carnagiul de marți după-amiază. Ancheta continuă în cazul accidentului din Lugojel.
16:40
Familiile victimelor din accidentul din Timiș au ajuns în România pentru a identifica cadavrele. Cine va suporta costul cazărilor # SpyNews
Noi detalii în cazul accidentului devastator din Timiș, în urma căruia șapte oameni și-au pierdut viața! Astăzi, familiile victimelor au ajuns în Timișoara pentru a identifica trupurile celor decedați. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a făcut anunțul sfâșietor!
16:30
Adrian Minune, amenințat de interlopi. Manelistul a cerut ajutorul oamenilor legii. Și familia lui este vizată # SpyNews
Adrian Minune susține că a fost amenințat de interlopi. Bărbații s-au filmat de curând și au postat pe rețelele de socializare un videoclip în care îl amenință și îl jignește atât pe el, cât și pe familia manelistului. Cântărețul a cerut ajutorul poliției și a vorbit despre tensiunile care ar fi apărut la un eveniment unde el a fost prezent.
16:10
Un oraș din Sicilia a ajuns la marginea prăpastiei la propriu. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate de urgență # SpyNews
Mai multe orașe din Sicilia se confruntă cu o situație dificilă. Condițiile meteorologice din ultima perioadă au produs alunecări de teren. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din orașul Niscemi.
15:50
Cum arată burtica de gravidă a nurorii lui Costel Biju. Antonia este însărcinată în șase luni # SpyNews
Costel Biju va deveni bunic pentru prima dată, în acest an. Antonia, soția lui Tony One, este însărcinată în șase luni și și-a arătat burtica de gravidă. Iată cum arată viitoarea mămică!
Acum 12 ore
15:20
Tragedia din Timiș mai face încă o victimă! Un bărbat a murit din cauza șocului suferit după ce a aflat că prietenul său a murit în carnagiul cu șapte morți. Suporterul PAOK a făcut infarct după ce a primit vestea.
15:20
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar # SpyNews
Odată vacanța de iarnă încheiată, jurații Chefi la cuțite s-au reunit în platoul emisiunii, pregătiți să intre din nou în ringul aprigei competiții culinare. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au răspuns ”Prezent!” la apelul Irinei Fodor, prezentatoarea Chefi la cuțite, alături de care au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii culinare.
14:50
S-a aflat abia acum! Care a fost cauza morții fetiței de doi ani în clinica stomatologică din București # SpyNews
Tragedia a avut loc pe data de 13 noiembrie. Atunci, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața, după ce a fost dusă la stomatolog de către părinții ei. S-a aflat abia acum care a fost, de fapt, cauza morții.
14:30
Robert Stoica a fost găsit mort în Turcia. Românul a fost căutat de poliție mai bine de o lună # SpyNews
Un român a fost găsit fără viață în Turcia, după mai bine de o lună de când a fost căutat de poliție. Robert Stoica avea 32 de ani, era din Râmmicul Vâlcea și nimeni nu știe de ce a plecat în Turcia.
14:10
Imagini rare cu Florin Piersic, fiul lui, Dani Piersic și soția acestuia. Cât de mult își iubește maestrul nora # SpyNews
Florin Piersic a schimbat prefixul în urmă cu o zi. Maestrul a împlinit 90 de ani și a sărbătorit marele eveniment la "Gala Aniversată Florin Piersic 90", acolo unde a avut aproape familia, colegi de breaslă, dar și oameni care l-au îndrăgit.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.