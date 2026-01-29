DNSC avertizează cu privire la apariția mai multor tentative de fraudă online. Pagini false care imită identitatea unor instituții media cunoscute promovează platforme fictive de investiții

23:20

ROBOR la 3 și 6 luni au căzut sub nivelul de 6% pe an, înainte ca BNR să ia decizia de reducere a dobânzii de politică monetară. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, este de părere că nivelul celor doi indicatori se va îndrepta către 5,5%. Au de câștigat cei cu credite ipotecare legate de ROBOR și statul care se va împrumuta mai ieftin. Menționăm că, pe termen scurt, titlurile de stat au randamente real negative pentru investitori, fiind sub inflație, făcându-le astfel puțin atractive.