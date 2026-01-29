DNSC avertizează cu privire la apariția mai multor tentative de fraudă online. Pagini false care imită identitatea unor instituții media cunoscute promovează platforme fictive de investiții
Economica.net, 29 ianuarie 2026 17:50
Un nou val de tentative de fraudă, prin care pagini false ce imită identitatea unor entităţi media cu notorietate din România şi alte branduri de presă promovează platforme fictive de investiţii, circulă în prezent în mediul online, atenţionează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), transmite Agerpres.
Acum 15 minute
17:50
Acum o oră
17:20
Băluță: Creșterea tarifelor STB este o măsură nedreaptă care arată incompetența lui Ciucu. Doar intervenţia consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată # Economica.net
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, a declarat joi că majorarea tarifelor STB pentru transportul public, propusă de primarul general al Capitalei, este o măsură nedreaptă, care arată lipsa de soluţii a lui Ciprian Ciucu, cel care începe să "rezolve" problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor, transmite Agerpres.
17:10
Tribunalul Galați aprobă planul lui Remus Borza de restructurare a cominatului Liberty Galați. Compania va fi scoasă la licitație de administratorii săi # Economica.net
Tribunalul Galați a decis să acceplate modificarea planului de restructurare al companiei Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, informează cele două companii prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Acum 2 ore
17:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 2 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,975 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres.
16:50
Piețele financiare nu mai cred în promisiunile privind mersul la sală. Boom-ul fitness-ului de la începutul anului nu reușește să ridice majoritatea acțiunilor din acest sector # Economica.net
Începutul anului aduce de obicei o creștere a numărului de abonamente la sălile de sport, deoarece oamenii doresc să se reîncarce după perioada de sărbători. Acest model s-a menținut și în acest an. Prețurile acțiunilor spun însă o altă poveste. Analiza platformei de tranzacționare și investiții eToro arată că un coș cu ponderi egale de acțiuni listate din sectorul fitness a crescut cu 15% în ultimul an și cu 38% în ultimii trei ani, dar cu doar 17% în ultimii cinci ani, în ciuda creșterii constante a participării la activități de fitness.
16:50
Peste 100 de angajați ai ANRE care au dat în judecată instituția pentru că a redus din posturi și din venituri, au pierdut procesul, în primă instanță.
16:40
Recent a demarat o nouă etapă în cadrul Proiectului „Extinderea transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași” - forajele geotehnice necesare detalierii soluției tehnice, informează joi CFR Infrastructură Iași.
16:40
India reactivează cel mai înalt mecanism instituţional de cooperare cu Liga Arabă după o pauză de 10 ani # Economica.net
India a anunţat joi reluarea diplomaţiei cu lumea arabă după un deceniu de pauză, convocându-i la New Delhi pe reprezentanţii Ligii Arabe pentru o întâlnire care urmăreşte să reafirme legăturile de parteneriat într-un moment de tensiune geopolitică în Orientul Mijlociu, relatează EFE.
Acum 4 ore
15:50
Tesla vrea să investească 20 de miliarde de dolari, majoritatea în maşini autonome şi roboţi humanoizi. Ce modele dispar # Economica.net
Grupul american Tesla intenţionează să-şi dubleze cheltuielile de capital în acest an, până la un nivel record de peste 20 de miliarde de dolari, însă doar o mică parte din aceşti bani va fi direcţionată către afacerea sa tradiţională, care constă în vânzare de vehicule electrice, transmite Reuters.
15:40
Banca Europeană de Investiţii (BEI) a investit de patru ori mai mulţi bani în securitate şi apărare anul trecut, din cauza situaţiei geopolitice, alocând peste patru miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari) sau aproape 5% din finanţarea băncii în Uniunea Europeană, transmite DPA.
15:20
Norvegia a încheiat un contract de peste 1,5 miliarde de euro pentru sisteme sud-coreene de artilerie # Economica.net
Guvernul norvegian a anunţat joi că a apelat la o soluţie sud-coreeană pentru a-şi dota armata cu sisteme de artilerie în profunzime pentru un cost de 19 miliarde de coroane (1,66 miliarde de euro), relatează AFP.
15:10
Reumplerea lacului Vidraru va începe la finele lunii martie şi în octombrie sperăm să ajungă la un nivel minim tehnic, să putem funcţiona cu un hidroagregat pentru alimentarea cu apă a localităţilor din aval şi a Bucureştiului şi să fie repusă în funcţiune şi centrala, să putem produce şi energie electrică, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Vîlcescu, directorul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.
15:00
Lazea (BNR): Fără acele măsuri de consolidare fiscală, astăzi am fi vorbit de o Românie în incapacitate de plată # Economica.net
Fără măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, România s-ar fi confruntat cu incapacitate de plată, retrogradare la categoria "junk" şi imposibilitatea finanţării pensiilor şi salariilor fără recurgerea la tipărirea de bani, susţine Valentin Lazea, economist şef al Băncii Naţionale a României (BNR), în articolul "Despre onestitate în dezbaterea economică", postat pe blogul Opiniibnr.ro.
14:50
Poluanţi eterni (PFAS), acele substanţe chimice omniprezente în viaţa noastră de zi cu zi, ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 miliarde de euro până în 2050, potrivit unui raport publicat joi de Comisia Europeană, informează AFP, scrie Agerpres.
14:50
Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice # Economica.net
Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, a anunţat, joi, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă, scrie Agerpres.
14:40
NATO examinează cheltuielile militare ale Spaniei, singura care a refuzat să aloce apărării 5% din PIB # Economica.net
Reprezentanţi ai NATO şi ai Ministerului spaniol al Apărării se întâlnesc joi la Madrid, prima dintre cele două întâlniri bilaterale stabilite pentru a evalua cheltuielile militare ale Spaniei şi progresele sale în îndeplinirea angajamentelor privind capacităţile de luptă asumate la summitul Alianţei de anul trecut, informează agenţia EFE, scrie Agerpres.
14:40
Detectoarele de metale ar putea fi utilizate în viitor în şcolile din Italia pentru prevenirea actelor de violenţă cu arme albe şi arme de foc, transmite joi agenţia DPA, scrie Agerpres.
14:30
Prima înfrângere pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: proiectul de majorare al tarifelor STB a fost respins de CGMB # Economica.net
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul în baza căruia preţul unei călătorii metropolitane urma să crească de la 3 lei la 5 lei, potrivit Agerpres.
Acum 6 ore
14:00
IKEA extinde platforma ce permite clienților să cumpere și să vândă produse second- hand ale brandului # Economica.net
Ingka Group, cel mai mare retailer IKEA, extinde pe piața din Suedia platforma cu produse second-hand prin care clienții por cumpăra și vinde articole ale celebrului brand.
14:00
Calea ferată Cluj – Oradea – Frontieră Ungaria: Lotul unde constructorul anunță că se lucrează non-stop FOTO # Economica.net
Antreprenorul lotului 4 Aleșd - Oradea - Frontieră Ungaria se mobilizează 24 de ore din 24, pentru execuția lucrărilor de reabilitare, începând cu prima zi cu temperaturi de peste 5 grade, anunță un reprezentant al constructorului italian WeBuild.
13:50
Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu 7,2% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, arată cifrele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (Istat), informează AFP.
13:40
Drumul Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru ultimul lot, cu turcii de la Nurol # Economica.net
Drumul Expres Arad - Oradea (120,47 km) are începând de joi contracte semnate pentru întregul traseu de 120,47 kilometri, potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
13:10
Modificările-cheie privind termenul de transmitere a facturilor au fost introduse prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, facturile trebuie transmise în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, nu de 5 zile calendaristice, cum era anterior, scrie Termene.ro.
13:00
Producţia de energie nucleară a UE a crescut cu 4,8% în 2024, în România a scăzut uşor # Economica.net
Cele 12 state membre UE care au reactoare nucleare operaţionale au generat împreună 649.524 GWh de energie electrică în anul 2024, cu 4,8% mai mult decât în 2023, fiind vorba de al doilea an consecutiv de creştere a producţiei de energiei nucleare în blocul comunitar, arată datele publicate joi de Eurostat.
12:50
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat joi că nu îşi poate imagina că ţările UE ar putea crea o armată separată, în contextul apelurilor recente pentru o forţă europeană, inclusiv din partea comisarului european pentru apărare Andrius Kubilius, relatează Reuters.
12:40
Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz, citat de dpa.
Acum 8 ore
12:00
Turcia este pregătită să-şi consolideze frontiera cu Iran în cazul unui atac al SUA asupra acestei ţări # Economica.net
Turcia este pregătită ''să consolideze securitatea frontierei'' sale cu Iranul în cazul unui atac american asupra acestei ţări, a anunţat joi o oficialitate turcă de rang înalt, citată de France Presse.
11:30
ElectroPutere Mall devine al treilea cel mai mare mall din provincie, după o investiție de 22 de milioane de euro # Economica.net
Grupul francez Catinvest a finalizat extinderea ElectroPutere Mall din Craiova cu 10.500 de mp, în urma unei investiții de 22 de milioane de euro și devine astfel al treilea cel mai mare mall din afara Bucureștiului.
11:30
Cel mai mare fond suveran din lume a făcut un profit record de 247 miliarde de dolari. În ce a investit Norvegia # Economica.net
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norvegiene (247 miliarde de dolari sau 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, graţie plasamentelor în tehnologie şi finanţe, transmite Reuters.
11:10
Vietnamul şi Uniunea Europeană au convenit să-şi consolideze relaţiile diplomatice, a declarat joi preşedintele Vietnamului, în condiţiile în care ambele părţi încearcă să-şi dezvolte parteneriatele internaţionale într-un moment de perturbări provocate de taxele vamale american, relatează Reuters şi AFP.
11:00
Record de investiții în România. Credite BERD de aproape un miliard de euro, în 2025, Cluj pe primul loc. Domeniul și proiectele unde s-au dus peste 80% din bani # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare(BERD), unul dintre cei mai importanți și mai vechi investitori instituționali în economia României, anunță un record de investiții în 2025. Creditele date de BERD au atins aproape un miliard de euro, mai precis 955 de milioane, în creștere de la doar 707 milioane de euro.
11:00
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,2%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.
10:40
AROBS, cea mai mare companie de tehnologie listată la BVB, achiziționează Quest Global România # Economica.net
AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group. Quest Global România face parte din Quest Global Engineering Services, un furnizor global de servicii și soluții complete de inginerie de produs pentru clienți internaționali din șapte industrii.
10:40
Vești bune anunțate de șeful trezoreriei: Dobânzile au scăzut semnificativ deja, investitorii sunt optimiști. Statul vrea mai mulți bani direct de la cetățenii altor țări. Încă o tranșă Fidelis, la Bursă # Economica.net
Vești bune anunțate de directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, cu ocazia listării la Bursă a unei noi ediții Fidelis. Oficialul spune că dobânzile la care statul se împrumută au scăzut deja semnificativ și vor continua să scadă și în 2026. În același timp, statul are în plan să promoveze și mai mult emisiunile de obligațiuni pentru populație, inclusiv în afara țării.
10:20
Raportul oficial al vânzărilor Toyota confirmă poziționarea pe primul loc în clasamentul producătorilor auto # Economica.net
Grupul japonez Toyota a prezentat astăzi rezultatele sale comerciale pentru întregul an 2025. Acestea confirmă estimările anterioare care poziționau compania pe primul loc în clasamentul producătorilor auto din întreaga lume.
Acum 12 ore
09:50
Samuraii de la Toyota rămân cel mai mare producător auto şi în 2025, pentru al șaselea an consecutiv # Economica.net
Grupul japonez Toyota Motor Corp. a rămas în 2025 cel mai mare producător auto din lume, pentru al şaselea an consecutiv, datorită cererii robuste de vehicule hibride în America de Nord, depăşind rivalul german Volkswagen AG, informează agenţia de presă Kyodo.
09:30
Un nou episod în conflictul Zelenski-Kliciko. Președintele ucrainean critică administraţia Kievului pentru modul în care gestionează problemele cu căldura şi alimentarea cu curent electric # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat administraţia oraşului Kiev pentru modul în care gestionează problemele cu încălzirea şi alimentarea cu curent electric în capitală după loviturile aeriene ruseşti, relatează joi dpa.
09:20
Germania vrea să „construiască o fortăreaţă” pentru infrastructura esenţială împotriva atacurilor # Economica.net
Guvernul german intenţionează să protejeze mai bine infrastructura esenţială, precum reţeaua electrică naţională, împotriva atacurilor, a anunţat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, după o şedinţă cu partenerii din coaliţia guvernamentală, transmite DPA.
09:10
Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.
09:10
Autobuzele, singurul segment în creștere din piața europeană a vehiculelor comerciale # Economica.net
Raportul ACEA cu privire la evoluția pieței de vehicule comerciale din Europa arată că 2025 a fost un nou an de declin în care doar micul segment al autobuzelor a înregistrat o creștere.
08:50
Desfăşurările militare ordonate de Trump în SUA au costat aproape 500 de milioane de dolari # Economica.net
Desfăşurarea controversată a forţelor militare de către presedintele SUA Donald Trump pe străzile marilor oraşe americane a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări publicate miercuri de o agenţie a Congresului, notează AFP.
08:40
Randamentul mediu al fondurilor de pensii este negativ în termeni reali pe ultimii cinci ani (analiză) # Economica.net
Analiza randamentelor reale obţinute de fondurile de pensii arată că performanţele sunt puternic influenţate de stabilitatea preţurilor, astfel că în ultimii 5 ani (perioada 2021 - 2025), caracterizaţi de un mediu economic volatil şi o inflaţie ridicată, randamentul cumulat la nivelul pieţei este negativ în termeni reali, indică o analiză de specialitate realizată de FinRadar.
07:20
Preţul călătoriei cu STB ar putea creşte de la 3 la 5 lei – proiect pe ordinea de zi a CGMB # Economica.net
Consilierii municipali se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea preţului la călătoriile cu STB, precum şi desfiinţarea a patru instituţii şi dizolvarea unei companii municipale.
Acum 24 ore
00:00
Olguţa Vasilescu: Falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional. Bolojan spusese înainte că CET-ul a primit 168 mil. euro, dar n-a făcut nimic # Economica.net
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că "falimentarea voită" de către actualul Guvern a Electrocentrale (CET) Craiova, unul dintre principalii producători de energie electrică ai României, va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional.
28 ianuarie 2026
23:30
Șeful ANAF dezvăluie cum scapă multe firme de datorii și controale. Andrei Nicușor Nica: Concordatul, insolvența și plângerile penale le scot din zona de acțiune # Economica.net
Andrei Nicușor Nica, președintele Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se plânge că se confruntă cu o situație inedită: intrarea firmelor în concordat preventiv (foarte multe în ultima perioadă) sau în insolvență dosarele penale pentru administratorii unor firme pun bețe în roatele ANAF . Foarte interesant, Nica precizează că toate firmele care intră în concordat preventiv ajung până la urmă în insolvență, deși chiar scopul procedurii este evitarea insolvenței, așa cum prezintă concordatul preventiv inclusiv practicienii în insolvență.
23:30
O companie elvețiană din regenerabile a închis tot și pleacă din România. Avea planuri mărețe # Economica.net
Renera AG, o companie din Elveția din sectorul energiei regenerabile, a închis șapte firme pe care le controla în România și și-a încetat activitatea la noi în țară.
23:30
Dosarul cu şină, interzis din iulie 2023, cerut la angajare în postul de şef de Ocol Silvic. „Dosarele de candidatură care nu sunt depuse atât în format electronic, cât și în format fizic nu vor fi luate în considerare” # Economica.net
Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Ghimeș-Făget recrutează director în această perioadă. Suntem în 28 ianuarie 2026. Iată câteva dintre cerinţele insolite din anunţul de recrutare consultat de Economica.net: "La depunerea dosarelor de candidatură, candidatul trebuie să demonstreze faptul că a depus dosarul electronic (printscreen tipărit cu e-mail-ul depus). Dosarele care nu sunt depuse atât în format electronic, cât și în format fizic nu vor fi luate în considerare". (...) Ultima filă a dosarului va fi o filă albă care va conține următoarele informații: numărul de pagini din dosarul de candidatură/ semnătura candidatului", mai scrie în anunţul de recrutare.
23:30
Schimbări strategice la Kandia Dulce, cel mai mare producător de ciocolată din România # Economica.net
Kandia Dulce, cel mai mare producător de ciocolată de pe plan local, proprietar al brandurilor Rom și Măgura, a primit o infuzie de capital de 6,1 milioane de euro din Marea Britanie și a absorbit Kex Confectionery. Mutările au în spate decizia Grupului Kex, vehicul de investiții legat de grupul austriac Julius Meinl, proprietarul Kandia, de a-și consolida o parte din activitatea desfășurată în România.
23:20
În sfârșit vești bune pentru românii cu credite. Și statul are de câștigat. Dobânzile de referință ROBOR scad considerabil, sub 6%. Cine pierde? # Economica.net
ROBOR la 3 și 6 luni au căzut sub nivelul de 6% pe an, înainte ca BNR să ia decizia de reducere a dobânzii de politică monetară. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, este de părere că nivelul celor doi indicatori se va îndrepta către 5,5%. Au de câștigat cei cu credite ipotecare legate de ROBOR și statul care se va împrumuta mai ieftin. Menționăm că, pe termen scurt, titlurile de stat au randamente real negative pentru investitori, fiind sub inflație, făcându-le astfel puțin atractive.
22:10
India va reduce imediat taxele vamale pentru autoturismele europene de lux, de la 110% până la 30%, conform noului acord comercial convenit cu UE, deschizând o piaţă strict controlată pentru producătorii de maşini de lux precum BMW şi Mercedes-Benz, a declarat miercuri un oficial al Guvernului indian, transmite Reuters, relatează Agerpres.
