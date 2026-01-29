Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice

19:10

Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 de miliarde de lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 de miliarde de lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 de miliarde de euro, arată un proiect de Hotărâre de Guvern.