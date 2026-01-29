Poluanţii eterni vor costa Europa peste 1.000 de miliarde de euro până în 2050
Economica.net, 29 ianuarie 2026 14:50
Poluanţi eterni (PFAS), acele substanţe chimice omniprezente în viaţa noastră de zi cu zi, ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 miliarde de euro până în 2050, potrivit unui raport publicat joi de Comisia Europeană, informează AFP, scrie Agerpres.
Acum 5 minute
15:20
Norvegia a încheiat un contract de peste 1,5 miliarde de euro pentru sisteme sud-coreene de artilerie # Economica.net
Guvernul norvegian a anunţat joi că a apelat la o soluţie sud-coreeană pentru a-şi dota armata cu sisteme de artilerie în profunzime pentru un cost de 19 miliarde de coroane (1,66 miliarde de euro), relatează AFP.
Acum 15 minute
15:10
Reumplerea lacului Vidraru va începe la finele lunii martie şi în octombrie sperăm să ajungă la un nivel minim tehnic, să putem funcţiona cu un hidroagregat pentru alimentarea cu apă a localităţilor din aval şi a Bucureştiului şi să fie repusă în funcţiune şi centrala, să putem produce şi energie electrică, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Vîlcescu, directorul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.
Acum 30 minute
15:00
Lazea (BNR): Fără acele măsuri de consolidare fiscală, astăzi am fi vorbit de o Românie în incapacitate de plată # Economica.net
Fără măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, România s-ar fi confruntat cu incapacitate de plată, retrogradare la categoria "junk" şi imposibilitatea finanţării pensiilor şi salariilor fără recurgerea la tipărirea de bani, susţine Valentin Lazea, economist şef al Băncii Naţionale a României (BNR), în articolul "Despre onestitate în dezbaterea economică", postat pe blogul Opiniibnr.ro.
Acum o oră
14:50
14:50
Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice # Economica.net
Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, a anunţat, joi, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă, scrie Agerpres.
14:40
NATO examinează cheltuielile militare ale Spaniei, singura care a refuzat să aloce apărării 5% din PIB # Economica.net
Reprezentanţi ai NATO şi ai Ministerului spaniol al Apărării se întâlnesc joi la Madrid, prima dintre cele două întâlniri bilaterale stabilite pentru a evalua cheltuielile militare ale Spaniei şi progresele sale în îndeplinirea angajamentelor privind capacităţile de luptă asumate la summitul Alianţei de anul trecut, informează agenţia EFE, scrie Agerpres.
14:40
Detectoarele de metale ar putea fi utilizate în viitor în şcolile din Italia pentru prevenirea actelor de violenţă cu arme albe şi arme de foc, transmite joi agenţia DPA, scrie Agerpres.
14:30
Prima înfrângere pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: proiectul de majorare al tarifelor STB a fost respins de CGMB # Economica.net
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul în baza căruia preţul unei călătorii metropolitane urma să crească de la 3 lei la 5 lei, potrivit Agerpres.
Acum 2 ore
14:00
IKEA extinde platforma ce permite clienților să cumpere și să vândă produse second- hand ale brandului # Economica.net
Ingka Group, cel mai mare retailer IKEA, extinde pe piața din Suedia platforma cu produse second-hand prin care clienții por cumpăra și vinde articole ale celebrului brand.
14:00
Calea ferată Cluj – Oradea – Frontieră Ungaria: Lotul unde constructorul anunță că se lucrează non-stop FOTO # Economica.net
Antreprenorul lotului 4 Aleșd - Oradea - Frontieră Ungaria se mobilizează 24 de ore din 24, pentru execuția lucrărilor de reabilitare, începând cu prima zi cu temperaturi de peste 5 grade, anunță un reprezentant al constructorului italian WeBuild.
13:50
Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu 7,2% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, arată cifrele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (Istat), informează AFP.
13:40
Drumul Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru ultimul lot, cu turcii de la Nurol # Economica.net
Drumul Expres Arad - Oradea (120,47 km) are începând de joi contracte semnate pentru întregul traseu de 120,47 kilometri, potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Acum 4 ore
13:10
Modificările-cheie privind termenul de transmitere a facturilor au fost introduse prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, facturile trebuie transmise în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, nu de 5 zile calendaristice, cum era anterior, scrie Termene.ro.
13:00
Producţia de energie nucleară a UE a crescut cu 4,8% în 2024, în România a scăzut uşor # Economica.net
Cele 12 state membre UE care au reactoare nucleare operaţionale au generat împreună 649.524 GWh de energie electrică în anul 2024, cu 4,8% mai mult decât în 2023, fiind vorba de al doilea an consecutiv de creştere a producţiei de energiei nucleare în blocul comunitar, arată datele publicate joi de Eurostat.
12:50
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat joi că nu îşi poate imagina că ţările UE ar putea crea o armată separată, în contextul apelurilor recente pentru o forţă europeană, inclusiv din partea comisarului european pentru apărare Andrius Kubilius, relatează Reuters.
12:40
Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz, citat de dpa.
12:00
Turcia este pregătită să-şi consolideze frontiera cu Iran în cazul unui atac al SUA asupra acestei ţări # Economica.net
Turcia este pregătită ''să consolideze securitatea frontierei'' sale cu Iranul în cazul unui atac american asupra acestei ţări, a anunţat joi o oficialitate turcă de rang înalt, citată de France Presse.
11:30
ElectroPutere Mall devine al treilea cel mai mare mall din provincie, după o investiție de 22 de milioane de euro # Economica.net
Grupul francez Catinvest a finalizat extinderea ElectroPutere Mall din Craiova cu 10.500 de mp, în urma unei investiții de 22 de milioane de euro și devine astfel al treilea cel mai mare mall din afara Bucureștiului.
11:30
Cel mai mare fond suveran din lume a făcut un profit record de 247 miliarde de dolari. În ce a investit Norvegia # Economica.net
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norvegiene (247 miliarde de dolari sau 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, graţie plasamentelor în tehnologie şi finanţe, transmite Reuters.
Acum 6 ore
11:10
Vietnamul şi Uniunea Europeană au convenit să-şi consolideze relaţiile diplomatice, a declarat joi preşedintele Vietnamului, în condiţiile în care ambele părţi încearcă să-şi dezvolte parteneriatele internaţionale într-un moment de perturbări provocate de taxele vamale american, relatează Reuters şi AFP.
11:00
Record de investiții în România. Credite BERD de aproape un miliard de euro, în 2025, Cluj pe primul loc. Domeniul și proiectele unde s-au dus peste 80% din bani # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare(BERD), unul dintre cei mai importanți și mai vechi investitori instituționali în economia României, anunță un record de investiții în 2025. Creditele date de BERD au atins aproape un miliard de euro, mai precis 955 de milioane, în creștere de la doar 707 milioane de euro.
11:00
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,2%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.
10:40
AROBS, cea mai mare companie de tehnologie listată la BVB, achiziționează Quest Global România # Economica.net
AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group. Quest Global România face parte din Quest Global Engineering Services, un furnizor global de servicii și soluții complete de inginerie de produs pentru clienți internaționali din șapte industrii.
10:40
Vești bune anunțate de șeful trezoreriei: Dobânzile au scăzut semnificativ deja, investitorii sunt optimiști. Statul vrea mai mulți bani direct de la cetățenii altor țări. Încă o tranșă Fidelis, la Bursă # Economica.net
Vești bune anunțate de directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, cu ocazia listării la Bursă a unei noi ediții Fidelis. Oficialul spune că dobânzile la care statul se împrumută au scăzut deja semnificativ și vor continua să scadă și în 2026. În același timp, statul are în plan să promoveze și mai mult emisiunile de obligațiuni pentru populație, inclusiv în afara țării.
10:20
Raportul oficial al vânzărilor Toyota confirmă poziționarea pe primul loc în clasamentul producătorilor auto # Economica.net
Grupul japonez Toyota a prezentat astăzi rezultatele sale comerciale pentru întregul an 2025. Acestea confirmă estimările anterioare care poziționau compania pe primul loc în clasamentul producătorilor auto din întreaga lume.
09:50
Samuraii de la Toyota rămân cel mai mare producător auto şi în 2025, pentru al șaselea an consecutiv # Economica.net
Grupul japonez Toyota Motor Corp. a rămas în 2025 cel mai mare producător auto din lume, pentru al şaselea an consecutiv, datorită cererii robuste de vehicule hibride în America de Nord, depăşind rivalul german Volkswagen AG, informează agenţia de presă Kyodo.
09:30
Un nou episod în conflictul Zelenski-Kliciko. Președintele ucrainean critică administraţia Kievului pentru modul în care gestionează problemele cu căldura şi alimentarea cu curent electric # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat administraţia oraşului Kiev pentru modul în care gestionează problemele cu încălzirea şi alimentarea cu curent electric în capitală după loviturile aeriene ruseşti, relatează joi dpa.
Acum 8 ore
09:20
Germania vrea să „construiască o fortăreaţă” pentru infrastructura esenţială împotriva atacurilor # Economica.net
Guvernul german intenţionează să protejeze mai bine infrastructura esenţială, precum reţeaua electrică naţională, împotriva atacurilor, a anunţat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, după o şedinţă cu partenerii din coaliţia guvernamentală, transmite DPA.
09:10
Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.
09:10
Autobuzele, singurul segment în creștere din piața europeană a vehiculelor comerciale # Economica.net
Raportul ACEA cu privire la evoluția pieței de vehicule comerciale din Europa arată că 2025 a fost un nou an de declin în care doar micul segment al autobuzelor a înregistrat o creștere.
08:50
Desfăşurările militare ordonate de Trump în SUA au costat aproape 500 de milioane de dolari # Economica.net
Desfăşurarea controversată a forţelor militare de către presedintele SUA Donald Trump pe străzile marilor oraşe americane a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări publicate miercuri de o agenţie a Congresului, notează AFP.
08:40
Randamentul mediu al fondurilor de pensii este negativ în termeni reali pe ultimii cinci ani (analiză) # Economica.net
Analiza randamentelor reale obţinute de fondurile de pensii arată că performanţele sunt puternic influenţate de stabilitatea preţurilor, astfel că în ultimii 5 ani (perioada 2021 - 2025), caracterizaţi de un mediu economic volatil şi o inflaţie ridicată, randamentul cumulat la nivelul pieţei este negativ în termeni reali, indică o analiză de specialitate realizată de FinRadar.
Acum 12 ore
07:20
Preţul călătoriei cu STB ar putea creşte de la 3 la 5 lei – proiect pe ordinea de zi a CGMB # Economica.net
Consilierii municipali se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea preţului la călătoriile cu STB, precum şi desfiinţarea a patru instituţii şi dizolvarea unei companii municipale.
Acum 24 ore
00:00
Olguţa Vasilescu: Falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional. Bolojan spusese înainte că CET-ul a primit 168 mil. euro, dar n-a făcut nimic # Economica.net
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că "falimentarea voită" de către actualul Guvern a Electrocentrale (CET) Craiova, unul dintre principalii producători de energie electrică ai României, va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional.
28 ianuarie 2026
23:30
Șeful ANAF dezvăluie cum scapă multe firme de datorii și controale. Andrei Nicușor Nica: Concordatul, insolvența și plângerile penale le scot din zona de acțiune # Economica.net
Andrei Nicușor Nica, președintele Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se plânge că se confruntă cu o situație inedită: intrarea firmelor în concordat preventiv (foarte multe în ultima perioadă) sau în insolvență dosarele penale pentru administratorii unor firme pun bețe în roatele ANAF . Foarte interesant, Nica precizează că toate firmele care intră în concordat preventiv ajung până la urmă în insolvență, deși chiar scopul procedurii este evitarea insolvenței, așa cum prezintă concordatul preventiv inclusiv practicienii în insolvență.
23:30
O companie elvețiană din regenerabile a închis tot și pleacă din România. Avea planuri mărețe # Economica.net
Renera AG, o companie din Elveția din sectorul energiei regenerabile, a închis șapte firme pe care le controla în România și și-a încetat activitatea la noi în țară.
23:30
Dosarul cu şină, interzis din iulie 2023, cerut la angajare în postul de şef de Ocol Silvic. „Dosarele de candidatură care nu sunt depuse atât în format electronic, cât și în format fizic nu vor fi luate în considerare” # Economica.net
Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Ghimeș-Făget recrutează director în această perioadă. Suntem în 28 ianuarie 2026. Iată câteva dintre cerinţele insolite din anunţul de recrutare consultat de Economica.net: "La depunerea dosarelor de candidatură, candidatul trebuie să demonstreze faptul că a depus dosarul electronic (printscreen tipărit cu e-mail-ul depus). Dosarele care nu sunt depuse atât în format electronic, cât și în format fizic nu vor fi luate în considerare". (...) Ultima filă a dosarului va fi o filă albă care va conține următoarele informații: numărul de pagini din dosarul de candidatură/ semnătura candidatului", mai scrie în anunţul de recrutare.
23:30
Schimbări strategice la Kandia Dulce, cel mai mare producător de ciocolată din România # Economica.net
Kandia Dulce, cel mai mare producător de ciocolată de pe plan local, proprietar al brandurilor Rom și Măgura, a primit o infuzie de capital de 6,1 milioane de euro din Marea Britanie și a absorbit Kex Confectionery. Mutările au în spate decizia Grupului Kex, vehicul de investiții legat de grupul austriac Julius Meinl, proprietarul Kandia, de a-și consolida o parte din activitatea desfășurată în România.
23:20
În sfârșit vești bune pentru românii cu credite. Și statul are de câștigat. Dobânzile de referință ROBOR scad considerabil, sub 6%. Cine pierde? # Economica.net
ROBOR la 3 și 6 luni au căzut sub nivelul de 6% pe an, înainte ca BNR să ia decizia de reducere a dobânzii de politică monetară. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, este de părere că nivelul celor doi indicatori se va îndrepta către 5,5%. Au de câștigat cei cu credite ipotecare legate de ROBOR și statul care se va împrumuta mai ieftin. Menționăm că, pe termen scurt, titlurile de stat au randamente real negative pentru investitori, fiind sub inflație, făcându-le astfel puțin atractive.
22:10
India va reduce imediat taxele vamale pentru autoturismele europene de lux, de la 110% până la 30%, conform noului acord comercial convenit cu UE, deschizând o piaţă strict controlată pentru producătorii de maşini de lux precum BMW şi Mercedes-Benz, a declarat miercuri un oficial al Guvernului indian, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:10
Curtea de Conturi Europeană avertizează că resursele proprii din bugetul UE 2028 – 2034 ar trebui reevaluate # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană a emis miercuri două avize privind proiectele de lege ale Comisiei Europene care, odată aprobate de legiuitorii UE, vor decide cheltuielile şi veniturile UE în perioada 2028-2034, informează un comunicat de presă al instituţiei, transmite Agerpres.
21:50
Bolojan e de acord cu Rutte în privința dependenței statelor europene în raport cu SUA în privința apărării # Economica.net
Premierul român Ilie Bolojan s-a declarat miercuri la Berlin de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a estimat că Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA, dar a insistat că în aceste momente este important să li se acorde un rol sporit ţărilor europene membre ale Alianţei, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:20
Retailerul de accesorii pentru telefoane mobile Contakt raportează o creștere de 8% a cifrei de afaceri în 2025 și venituri mai mari cu 300% din serviciile oferite # Economica.net
Rețeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, raportează că a înregistrat o creștere de 8% a cifrei de afaceri 2025, ajungând la 138 de milioane de lei, față de 128,7 milioane lei în 2024. În plus, veniturile din servicii au crescut cu 300% anul trecut.
21:00
Marco Rubio, în fața Senatului SUA: Obiectivul nostru este să avem o Venezuelă prietenoasă, stabilă, prosperă și democratică # Economica.net
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat miercuri că obiectivul administraţiei preşedintelui Donald Trump după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro este să obţină o "Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică", informează EFE, transmite Agerpres.
20:20
Bursa de la București a închis în creștere. Tranzacțiile au depășit 154 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de miercuri, iar valoarea tranzacţiilor s-a situat la 154,2 milioane de lei (30,27 de milioane de euro), relatează Agerpres.
20:00
Uniunea Europeană se uită tot mai mult spre Canada și Qatar pentru a-și reduce dependența de importurile de gaze naturale din SUA # Economica.net
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen (foto), a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai îngrijorat de dependenţa sa de gazele naturale lichefiate importate din SUA, în special în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:50
UE are nevoie de euro digital pentru a-și reduce dependența de SUA, consideră comisarul Valdis Dombrovskis # Economica.net
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile de plăţi dominante din SUA, a declarat miercuri comisarul pentru Economie şi Productivitate, Implementare şi Simplificare, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Friedrich Merz consideră că Parlamentul European ar trebui să ratifice acordul comercial dintre UE și cere Comisiei Europene intrarea temporară în vigoare a acordului cu Mercosur # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu noi taxe vamale împotriva europenilor, este posibil să se avanseze către ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA, dar l-a avertizat pe liderul de la Casa Albă să nu exacerbeze incertitudinile prin noi decizii imprevizibile, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:10
Ministerul Finanțelor estimează pentru acest an împrumuturi de până la 170 de miliarde de lei de pe piața internă și 21 de miliarde de euro de pe piața externă # Economica.net
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 de miliarde de lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 de miliarde de lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 de miliarde de euro, arată un proiect de Hotărâre de Guvern.
18:30
Un număr record de 9,3 milioane de turiști străini au vizitat Brazilia în 2025. Succesul este pus pe seama puterii soft pe care o are imensa țară sud-americană # Economica.net
Brazilia a fost vizitată anul trecut de un număr record de 9,3 milioane de turişti străini, o creştere de 37,1% faţă de 2024, impulsionată de "puterea soft" a ţării, care îşi propune să accelereze şi mai mult creşterea în sectorul turismului, transmite EFE, relatează Agerpres.
