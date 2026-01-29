Italia, coșmar pentru camioanele grele. Aproape 80 de zile cu restricții, în 2026. Vezi calendarul complet!

Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 17:50

Italia va fi un coșmar pentru camioanele grele în 2026. În calendar, figurează aproape 80 de zile cu...

Acum 5 minute
18:00
Probleme pentru 8.000 de ucraineni, moldoveni și ruși aflați în România. Li se anulează cărțile de indentitate Newsweek.ro
Mii de cetățeni din Ucraina, Republica Moldova și Rusia, aflați pe teritoriul țării noastre vor rămâ...
18:00
Cocktail de droguri în sângele șoferului care a produs accidentul din Timiș. 7 suporteri greci au murit Newsweek.ro
Raportul toxicologic, în cazul accidentului fatal din Timiș a arătat că șoferul avea în sânge canabi...
Acum 15 minute
17:50
Acum 30 minute
17:40
Începe procesul directorului colegiului de elită din Iași acuzat de luare de mită. A primit bani de la părinți Newsweek.ro
Procesul fostului director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” poate începe.
Acum o oră
17:30
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Britanie Newsweek.ro
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Brita...
17:30
Un lot din Iași al autostrăzii A8 a mai scăpat de un hop - Drum liber spre licitație Newsweek.ro
A fost respinsă contestația depusă pe procedura de licitație a ultimului lot al A8 (Nod DN24/Iași – ...
17:20
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026 Newsweek.ro
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026. În fiecare ...
17:20
Un nou tip de pensie va fi eliminat. Pensionarii ar fi primit între 6.000 și 18.000 lei. Newsweek.ro
O categorie de pensii vor fi eliminate în viitorul apropiat. Este vorba de pensiile primarilor și al...
Acum 2 ore
17:00
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. I s-a retras medalia de la Jocurile Olimpice. Care e motivul? Newsweek.ro
O nouă lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului p...
16:50
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile Newsweek.ro
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile. Șeful Minist...
16:30
Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026”. Ce trebuie să facă fermierii? Newsweek.ro
Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026”. Ce trebuie să facă fermierii? Începând cu data de 2 ...
16:20
Directiva UE care va scumpi prețurile caselor noi cu mii €. Proprietarii de azi, obligați la investiții enorme Newsweek.ro
Directiva 2024/1275 a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădi...
16:20
Primarul Ciucu, după ce Consiliul General a blocat creșterea biletelor STB: „Decizia PSD e pur politică” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a reacționat după ce Consiliul General nu a aprobat creșterea biletelor STB. Primarul ...
16:10
Concedieri la Amazon. 16.000 de angajați, anunțați prin e-mail: Din păcate, rolul dumneavoastră este eliminat Newsweek.ro
Amazon reduce 16.000 de locuri de muncă în cadrul ultimei sale runde de concedieri. Oamenii au primi...
Acum 4 ore
15:50
Taiwan a scos pe mare primul său submarin. China în gardă. Japonia și SUA, gata de acțiuni comune Newsweek.ro
Primul submarin autohton din Taiwan, Hai Kun, a continuat ieri testele maritime, chiar dacă programu...
15:40
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară 16.000 de angajați: „Știm că e o veste dificilă” Newsweek.ro
Compania Amazon a decis să reducă personalul, aproximativ 16.000 de angajați vor fi concediați, ca p...
15:30
O nouă autostradă strategică, în vestul României. Începe lucrul și pe ultimul ciot de 47 km. Gata în 2028? Newsweek.ro
O nouă autostradă strategică, de 120 de kilometri și aproape 1.600.000.000 €, prinde contur în vestu...
15:20
Trump amenință Iranul cu un atac devastator, mai dur decât în 2024. Ce opțiuni sunt pe masă Newsweek.ro
Donald Trump analizează posibilitatea unui nou atac major asupra Iranului, potrivit Reuters și CNN. ...
15:10
Concedieri masive în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă 154.000 de oameni șomeri Newsweek.ro
Vin vești nu tocmai bune pentru lucrători în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă foar...
15:00
Marcel Ciolacu anunță un audit la nivelul Consiliului Județean Buzău. Ar putea urma și concedieri Newsweek.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, că a solicitat un audi...
14:50
Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Cinci morți și 450.000 de locuințe încă fără curent electric Newsweek.ro
Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia începând cu noaptea de marți spre miercuri, a provocat cel ...
14:40
Tariful pentru călătoriile cu STB nu se majorează. Ciprian Ciucu: „Sunt extrem de îngrijorat” Newsweek.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului une...
14:30
Profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025. Elon Musk „omoră” mașinile electrice S și X pentru a produce roboți Newsweek.ro
După ce profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025, Elon Musk a decis să „omore” mașinile electrice Mode...
14:30
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică? Newsweek.ro
Pensiile în România sunt mici, existând 1.600.000 de pensionari care iau sub 2.000 de lei. Pensia mi...
14:20
Prețul aurului explodează pe piața din România: gramul sare de 720 de lei. Cum pot investi românii Newsweek.ro
Aurul a atins niveluri istorice atât pe piețele internaționale, cât și în România, unde gramul a tre...
14:10
17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Bilanţul deceselor în acest sezon gripal este de 57 Newsweek.ro
Institutul Naţional de sănătate Publică (INSP) anunţă joi că, în săptămâna 19 - 25 ianuarie, au fost...
Acum 6 ore
14:00
Paradoxul german. Salariul minim crește la 13,90€ pe oră, dar urmează concedieri. Și români vor fi afectați Newsweek.ro
În Germania, de la 1 ianuarie, este în vigoare un nou salariu minim: în loc de 12,82 EUR, angajații ...
13:50
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă Newsweek.ro
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacien...
13:40
5 lei biletul STB? Raportat la salarii, în București transportul e deja mai scump ca în Barcelona, Praga Newsweek.ro
STB e în faliment la 3 lei biletul și se vrea creșterea prețului la 5 lei. Raportat la salarii, însă...
13:30
Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Nu este posibil” Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri, la Berlin, faptul că aderarea Ucrainei la UE în...
13:10
Ultimele cuvinte ale primului criminal în serie executat din 2026. În 2005 evada ca-n filmele de la Hollywood Newsweek.ro
Charles Victor Thompson, un criminal în serie condamnat la moarte în Texas pentru uciderea fostei iu...
13:10
Şeful diplomaţiei iraniene este aşteptat vineri în Turcia, care se oferă să acţioneze ca mediator Newsweek.ro
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi este aşteptat vineri în Turcia, care doreşte să joace un r...
13:00
A cincea victimă a furtunii Kristin în Portugalia, confirmată de Protecţia Civilă Newsweek.ro
O persoană care a murit după ce maşina în care se afla a fost luată de apele unui râu este a cincea ...
12:40
77% dintre camioanele care au dus deşeuri la punctele de reciclare în 2025 nu erau autorizate Newsweek.ro
Intrarea României în Schengen a adus provocări în transportul transfontalier de deşeuri, iar analiza...
12:30
„Război” PSD - PNL, în Consiliul General al Capitalei. Ciucu: Se testează o majoritate, dacă mai există sau nu Newsweek.ro
E „război” PSD - PNL în Consiliul General al Capitalei. Propunerea primarului general ca Bucureștiul...
12:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a făcut un profit de 247 miliarde de dolari în 2025 Newsweek.ro
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norv...
12:10
Două avioane rusești Su-34 și Su-30, de 90.000.000$, doborâte simultan. Unul s-a prăbușit în Marea Neagră Newsweek.ro
O nouă lovitură dureroasă pentru armata lui Putin. Armata rusă ar fi pierdut seara trecută două avio...
Acum 8 ore
12:00
11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, executați în China. De ce au fost acuzați? Newsweek.ro
China a executat 11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, care opera casinouri și „ce...
11:40
Satelitul GPS III SV09 al Lockheed Martin a ajuns pe orbită. Precizie triplă și anti-bruiaj pentru armata SUA Newsweek.ro
Lockheed Martin a lansat cu succes pe orbită satelitul GPS III SV09, dotat cu tehnologii avansate de...
11:40
Americanii de la Carlyle Group, care extrag gaze din România, cumpără activele internaționale ale Lukoil Newsweek.ro
Gigantul american Carlyle Group a bătut palma să preia activele internaționale ale Lukoil Gmbh estim...
11:30
Olguța Vasilescu promitea în 2024 investiții de 400.000.000€ la CET Craiova. Azi, îi anunță falimentul Newsweek.ro
Mulți craioveni stau în frig fără căldură după apariția unor mari probleme la CET Craiova. Aflată în...
11:10
Avertisment de la Casa de Pensii. Documentul care trebuie depus, ca să nu rămâi fără pensie Newsweek.ro
Pensionarii români, care locuiesc într-o altă țară, au obligația de a depune Certificatul de viață. ...
11:00
Un medicament pentru tensiune arterială, vândut și în România, retras din farmaciile din Germania. De ce? Newsweek.ro
Un medicament pentru tensiune arterială a fost retras urgent din farmaciile din Germania. 36 de lotu...
10:50
O tânără de 26 de ani avea 14.000 de lei. A rămas fără ei după ce a accesat o aplicație pe telefon. Cum? Newsweek.ro
O tânără de 26 de ani a căzut pradă unei escrocherii și a rămas fără o sumă considerabilă. Tot ce a ...
10:40
Sfârșit pentru un cunoscut lanț de mobilă. Închide toate magazinele. Ce se întâmplă cu produsele? Newsweek.ro
Aproape 100 de ani de istorie a companiei se încheie brusc. Un lanț de magazine de mobilă cu o lungă...
10:40
Cum tehnologia eSIM reduce costurile de comunicare pentru călători și instituții Newsweek.ro
Tehnologia eSIM a trecut, în ultimii ani, de la statutul de inovație discretă la o soluție practică ...
10:30
Pasagerii, cântăriți înainte de îmbarcarea în avion. Nu se fac excepții. Supraponderalii plătesc bilet dublu Newsweek.ro
Unele companii își cântăresc pasagerii înainte să urce în avion. Deși poate fi stânjenitor pentru un...
10:20
O nouă escrocherie extremă. Metodele suprarealiste folosite de hackeri pentru a vă fura toate informațiile Newsweek.ro
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnicile de atac, iar unele dintre ele, cum ar fi atacur...
Acum 12 ore
10:00
„Mărul discordiei” în pacea din Ucraina. Marco Rubio: Cedarea Donețkul pentru Putin, principalul obstacol Newsweek.ro
Disputa teritorială privind Donețkul este principalul blocaj în negocierile de pace dintre Ucraina ș...
10:00
Companie de design interior cu 1.200 de angajați intră în insolvență. Ce se întâmplă în perioada următoare? Newsweek.ro
O mare companie de design interior a intrat în insolvență. Conducerea spune că motivul principal est...
