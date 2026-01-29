Italia, coșmar pentru camioanele grele. Aproape 80 de zile cu restricții, în 2026. Vezi calendarul complet!
Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 17:50
Italia va fi un coșmar pentru camioanele grele în 2026. În calendar, figurează aproape 80 de zile cu...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
18:00
Probleme pentru 8.000 de ucraineni, moldoveni și ruși aflați în România. Li se anulează cărțile de indentitate # Newsweek.ro
Mii de cetățeni din Ucraina, Republica Moldova și Rusia, aflați pe teritoriul țării noastre vor rămâ...
18:00
Cocktail de droguri în sângele șoferului care a produs accidentul din Timiș. 7 suporteri greci au murit # Newsweek.ro
Raportul toxicologic, în cazul accidentului fatal din Timiș a arătat că șoferul avea în sânge canabi...
Acum 15 minute
17:50
Italia, coșmar pentru camioanele grele. Aproape 80 de zile cu restricții, în 2026. Vezi calendarul complet! # Newsweek.ro
Italia va fi un coșmar pentru camioanele grele în 2026. În calendar, figurează aproape 80 de zile cu...
Acum 30 minute
17:40
Începe procesul directorului colegiului de elită din Iași acuzat de luare de mită. A primit bani de la părinți # Newsweek.ro
Procesul fostului director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” poate începe.
Acum o oră
17:30
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Britanie # Newsweek.ro
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Brita...
17:30
A fost respinsă contestația depusă pe procedura de licitație a ultimului lot al A8 (Nod DN24/Iași – ...
17:20
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026 # Newsweek.ro
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026. În fiecare ...
17:20
Un nou tip de pensie va fi eliminat. Pensionarii ar fi primit între 6.000 și 18.000 lei. # Newsweek.ro
O categorie de pensii vor fi eliminate în viitorul apropiat. Este vorba de pensiile primarilor și al...
Acum 2 ore
17:00
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. I s-a retras medalia de la Jocurile Olimpice. Care e motivul? # Newsweek.ro
O nouă lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului p...
16:50
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile # Newsweek.ro
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile. Șeful Minist...
16:30
Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026”. Ce trebuie să facă fermierii? Începând cu data de 2 ...
16:20
Directiva UE care va scumpi prețurile caselor noi cu mii €. Proprietarii de azi, obligați la investiții enorme # Newsweek.ro
Directiva 2024/1275 a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădi...
16:20
Primarul Ciucu, după ce Consiliul General a blocat creșterea biletelor STB: „Decizia PSD e pur politică” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a reacționat după ce Consiliul General nu a aprobat creșterea biletelor STB. Primarul ...
16:10
Concedieri la Amazon. 16.000 de angajați, anunțați prin e-mail: Din păcate, rolul dumneavoastră este eliminat # Newsweek.ro
Amazon reduce 16.000 de locuri de muncă în cadrul ultimei sale runde de concedieri. Oamenii au primi...
Acum 4 ore
15:50
Taiwan a scos pe mare primul său submarin. China în gardă. Japonia și SUA, gata de acțiuni comune # Newsweek.ro
Primul submarin autohton din Taiwan, Hai Kun, a continuat ieri testele maritime, chiar dacă programu...
15:40
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară 16.000 de angajați: „Știm că e o veste dificilă” # Newsweek.ro
Compania Amazon a decis să reducă personalul, aproximativ 16.000 de angajați vor fi concediați, ca p...
15:30
O nouă autostradă strategică, în vestul României. Începe lucrul și pe ultimul ciot de 47 km. Gata în 2028? # Newsweek.ro
O nouă autostradă strategică, de 120 de kilometri și aproape 1.600.000.000 €, prinde contur în vestu...
15:20
Trump amenință Iranul cu un atac devastator, mai dur decât în 2024. Ce opțiuni sunt pe masă # Newsweek.ro
Donald Trump analizează posibilitatea unui nou atac major asupra Iranului, potrivit Reuters și CNN. ...
15:10
Concedieri masive în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă 154.000 de oameni șomeri # Newsweek.ro
Vin vești nu tocmai bune pentru lucrători în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă foar...
15:00
Marcel Ciolacu anunță un audit la nivelul Consiliului Județean Buzău. Ar putea urma și concedieri # Newsweek.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, că a solicitat un audi...
14:50
Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Cinci morți și 450.000 de locuințe încă fără curent electric # Newsweek.ro
Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia începând cu noaptea de marți spre miercuri, a provocat cel ...
14:40
Tariful pentru călătoriile cu STB nu se majorează. Ciprian Ciucu: „Sunt extrem de îngrijorat” # Newsweek.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului une...
14:30
Profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025. Elon Musk „omoră” mașinile electrice S și X pentru a produce roboți # Newsweek.ro
După ce profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025, Elon Musk a decis să „omore” mașinile electrice Mode...
14:30
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică? # Newsweek.ro
Pensiile în România sunt mici, existând 1.600.000 de pensionari care iau sub 2.000 de lei. Pensia mi...
14:20
Prețul aurului explodează pe piața din România: gramul sare de 720 de lei. Cum pot investi românii # Newsweek.ro
Aurul a atins niveluri istorice atât pe piețele internaționale, cât și în România, unde gramul a tre...
14:10
17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Bilanţul deceselor în acest sezon gripal este de 57 # Newsweek.ro
Institutul Naţional de sănătate Publică (INSP) anunţă joi că, în săptămâna 19 - 25 ianuarie, au fost...
Acum 6 ore
14:00
Paradoxul german. Salariul minim crește la 13,90€ pe oră, dar urmează concedieri. Și români vor fi afectați # Newsweek.ro
În Germania, de la 1 ianuarie, este în vigoare un nou salariu minim: în loc de 12,82 EUR, angajații ...
13:50
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă # Newsweek.ro
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacien...
13:40
5 lei biletul STB? Raportat la salarii, în București transportul e deja mai scump ca în Barcelona, Praga # Newsweek.ro
STB e în faliment la 3 lei biletul și se vrea creșterea prețului la 5 lei. Raportat la salarii, însă...
13:30
Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Nu este posibil” # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri, la Berlin, faptul că aderarea Ucrainei la UE în...
13:10
Ultimele cuvinte ale primului criminal în serie executat din 2026. În 2005 evada ca-n filmele de la Hollywood # Newsweek.ro
Charles Victor Thompson, un criminal în serie condamnat la moarte în Texas pentru uciderea fostei iu...
13:10
Şeful diplomaţiei iraniene este aşteptat vineri în Turcia, care se oferă să acţioneze ca mediator # Newsweek.ro
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi este aşteptat vineri în Turcia, care doreşte să joace un r...
13:00
O persoană care a murit după ce maşina în care se afla a fost luată de apele unui râu este a cincea ...
12:40
77% dintre camioanele care au dus deşeuri la punctele de reciclare în 2025 nu erau autorizate # Newsweek.ro
Intrarea României în Schengen a adus provocări în transportul transfontalier de deşeuri, iar analiza...
12:30
„Război” PSD - PNL, în Consiliul General al Capitalei. Ciucu: Se testează o majoritate, dacă mai există sau nu # Newsweek.ro
E „război” PSD - PNL în Consiliul General al Capitalei. Propunerea primarului general ca Bucureștiul...
12:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a făcut un profit de 247 miliarde de dolari în 2025 # Newsweek.ro
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norv...
12:10
Două avioane rusești Su-34 și Su-30, de 90.000.000$, doborâte simultan. Unul s-a prăbușit în Marea Neagră # Newsweek.ro
O nouă lovitură dureroasă pentru armata lui Putin. Armata rusă ar fi pierdut seara trecută două avio...
Acum 8 ore
12:00
11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, executați în China. De ce au fost acuzați? # Newsweek.ro
China a executat 11 membri ai unei faimoase familii mafiote din Myanmar, care opera casinouri și „ce...
11:40
Satelitul GPS III SV09 al Lockheed Martin a ajuns pe orbită. Precizie triplă și anti-bruiaj pentru armata SUA # Newsweek.ro
Lockheed Martin a lansat cu succes pe orbită satelitul GPS III SV09, dotat cu tehnologii avansate de...
11:40
Americanii de la Carlyle Group, care extrag gaze din România, cumpără activele internaționale ale Lukoil # Newsweek.ro
Gigantul american Carlyle Group a bătut palma să preia activele internaționale ale Lukoil Gmbh estim...
11:30
Olguța Vasilescu promitea în 2024 investiții de 400.000.000€ la CET Craiova. Azi, îi anunță falimentul # Newsweek.ro
Mulți craioveni stau în frig fără căldură după apariția unor mari probleme la CET Craiova. Aflată în...
11:10
Avertisment de la Casa de Pensii. Documentul care trebuie depus, ca să nu rămâi fără pensie # Newsweek.ro
Pensionarii români, care locuiesc într-o altă țară, au obligația de a depune Certificatul de viață. ...
11:00
Un medicament pentru tensiune arterială, vândut și în România, retras din farmaciile din Germania. De ce? # Newsweek.ro
Un medicament pentru tensiune arterială a fost retras urgent din farmaciile din Germania. 36 de lotu...
10:50
O tânără de 26 de ani avea 14.000 de lei. A rămas fără ei după ce a accesat o aplicație pe telefon. Cum? # Newsweek.ro
O tânără de 26 de ani a căzut pradă unei escrocherii și a rămas fără o sumă considerabilă. Tot ce a ...
10:40
Sfârșit pentru un cunoscut lanț de mobilă. Închide toate magazinele. Ce se întâmplă cu produsele? # Newsweek.ro
Aproape 100 de ani de istorie a companiei se încheie brusc. Un lanț de magazine de mobilă cu o lungă...
10:40
Tehnologia eSIM a trecut, în ultimii ani, de la statutul de inovație discretă la o soluție practică ...
10:30
Pasagerii, cântăriți înainte de îmbarcarea în avion. Nu se fac excepții. Supraponderalii plătesc bilet dublu # Newsweek.ro
Unele companii își cântăresc pasagerii înainte să urce în avion. Deși poate fi stânjenitor pentru un...
10:20
O nouă escrocherie extremă. Metodele suprarealiste folosite de hackeri pentru a vă fura toate informațiile # Newsweek.ro
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnicile de atac, iar unele dintre ele, cum ar fi atacur...
Acum 12 ore
10:00
„Mărul discordiei” în pacea din Ucraina. Marco Rubio: Cedarea Donețkul pentru Putin, principalul obstacol # Newsweek.ro
Disputa teritorială privind Donețkul este principalul blocaj în negocierile de pace dintre Ucraina ș...
10:00
Companie de design interior cu 1.200 de angajați intră în insolvență. Ce se întâmplă în perioada următoare? # Newsweek.ro
O mare companie de design interior a intrat în insolvență. Conducerea spune că motivul principal est...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.