Cea mai mare pensie din România pe contributivitate sare de 20.000 euro TABEL
Profit.ro, 29 ianuarie 2026 17:50
Cele mai mari pensii din România sunt bazate exclusiv pe anii în care au fost plătite contribuții la venitul de stat.
Facturi "nu foarte mari" la gaze după eliminarea plafonării. Ministrul Energiei: Scenariul de bază e eliminarea completă a plafonării prețului la gaze de la 1 aprilie. Nu anticipez o scumpire mai mare de 10%. Ce spune un furnizor de top # Profit.ro
Scenariul de bază din momentul de față este eliminarea completă a plafonării prețurilor finale la gaze naturale de la 1 aprilie, existând ″premise foarte serioase″ ca gazele să nu se scumpească cu mai mult de 10% după liberalizare, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
BNR: Inflația va începe să scadă ușor în următoarele luni. Noile evaluări indică o stagnare a activității economice în trimestrele IV 2025 și I 2026 # Profit.ro
Potrivit unei analize BNR, rata anuală a inflației va continua să descrească lent în primele trei luni ale anului curent, relativ în linie cu prognoza pe termen mediu din noiembrie 2025, care indica scăderea modestă a acesteia în prima jumătate a anului 2026 și pe o traiectorie fluctuantă.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că un nou val de tentative de fraudă, prin care pagini false ce imită identitatea unor entități media cu notorietate din România și alte branduri de presă promovează platforme fictive de investiții, circulă în prezent în mediul online.
Nou pas pentru lucrările la proiecte de infrastructură de-a lungul coridorului Marea Neagră-Marea Egee # Profit.ro
Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat că vicepremierul în exercițiu și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, va găzdui o întâlnire cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană.
FOTO Mari amenzi la Dragonul Roșu - Inspectorii ANPC au aplicat sancțiuni de peste 800.000 lei # Profit.ro
Mai multe nereguli au fost descoperite de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la un control în Complexul ”Dragonul Roșu”.
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, lansează un proces de eficientizare a instituției care va viza atât aparatul propriu, cât și structurile subordonate, inclusiv din zona de cultură.
Noua viziune asupra politicii de migrație a Uniunii Europene pentru următorii cinci ani, care include mai multe expulzări și o cooperare sporită cu țările din afara UE, a fost prezentată de Comisia Europeană.
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric, de peste 5.500 de dolari pe uncie.
De la cutii de pizza la îmbrăcăminte, CE vrea să interzică poluanții eterni folosiți în produsele de larg consum. Substanțele chimice vor costa scump Europa # Profit.ro
Un raport al Comisiei Europene arată că poluanți eterni (PFAS), substanțe chimice omniprezente în viața noastră de zi cu zi, ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 miliarde de euro până în 2050.
Compania Tesla, condusă de Elon Musk, vrea ca în acest an să își dubleze cheltuielile de capital până la un nivel record de peste 20 de miliarde de dolari.
Comisia Europeană vrea să interzică poluanții eterni folosiți în produsele de larg consum. Substanțele chimice vor costa scump Europa # Profit.ro
Un raport al Comisiei Europene arată că poluanți eterni (PFAS), substanțe chimice omniprezente în viața noastră de zi cu zi, ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 miliarde de euro până în 2050.
Lanțul de restaurante de tip casual dining american Chili’s a deschis astăzi primul restaurant în România.
ULTIMA ORĂ Scumpirea călătoriei cu STB, respinsă de Consiliul General al Municipiului București # Profit.ro
Proiectul privind majorarea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. a fost respins de Consiliul General al Municipiului București.
ULTIMA ORĂ Angajații ANRE au pierdut în primă instanță procesul de suspendare a tăierii salariilor și a posturilor # Profit.ro
Peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au pierdut în justiție, în primă instanță, procesul în care au cerut suspendarea actelor administrative emise luna trecută de șefia instituției prin care, de la 1 ianuarie, a fost pusă în aplicare legea adoptată de Parlament în toamna lui 2025, care obligă conducerea să taie salariile și să reducă numărul de posturi.
Pe măsură ce presiunile asupra marjelor de profit se intensifică, producătorii din industria alimentară și a băuturilor declanșează un nou val de restructurări.
Costurile de administrare a spațiilor de birouri au crescut anul trecut pe fondul inflației, majorării salariului minim și creșterii TVA # Profit.ro
Costul de administrare a spațiilor de birouri a înregistrat o creștere medie de aproximativ 17% în 2025.
Terra Nostra, povestea care a emoționat milioane de telespectatori, intră în grila Prima TV # Profit.ro
Prima TV anunță lansarea în grila sa de programe, din 9 februarie, de la 16.45, a uneia dintre cele mai iubite și spectaculoase telenovele din toate timpurile: Terra Nostra, un titlu de referință al genului, recunoscut internațional pentru amploarea producției, forța emoțională și impactul său asupra publicului.
Google continuă să adauge funcții de inteligență artificială în browser-ul Chrome, iar cea cel mai nou val de extindere aduce o bară laterală în care utilizatorii pot interacționa cu AI-ul companiei.
Atacurile pe conturi nu înseamnă mereu “spargere” clasică.
CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea cu firma turcească NUROL, valoarea contractului fiind de 2,8 miliarde lei, fără TVA.
O nouă descoperire făcută de astronomi: o nouă planetă potențial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care are dimensiunea Pământului și condiții similare cu cele de pe Marte.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0957 lei, de la 5,0960 lei, curs înregistrat miercuri.
Sentimentul rezidențial - îmbunătățit vizibil după alegeri. Finalul de an a indicat o cerere solidă pentru terenuri bine poziționate # Profit.ro
Piața terenurilor din România a încheiat anul 2025 cu un volum estimat similar cu nivelul din 2024, când tranzacțiile au totalizat aproape 450 de milioane de euro.
Mulți români vor să-și schimbe locul de muncă. Ritm susținut de aplicări la început de 2026 # Profit.ro
2026 a început cu o intenție pronunțată a candidaților de a-și găsi un nou loc de muncă, intenție care a însemnat nu doar prospectarea ofertei de locuri de muncă disponibile în piață, ci și un ritm susținut de aplicări.
FOTO IKEA lansează în România un proiect-pilot de colectare și donare a mobilierului, cu Primăria Sectorului 1 # Profit.ro
IKEA România, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, anunță lansarea unui proiect pilot de colectare a pieselor de mobilier folosite, în vederea donării acestora către comunitățile defavorizate.
Actorul american Steven Seagal vinde vila sa din Rublyovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble, aproximativ 7,5 milioane de dolari.
Primele 4 instituții care vor fi desființate în administrația locală din București- proiectul a intrat în discuție # Profit.ro
Patru instituții își vor înceta activitatea, iar o companie municipală va fi dizolvată, în București, conform proiectului intrat acum în discuția consilierilor generali.
Scumpirea călătoriei cu transportul public STB a intrat în discuția consilierilor generali.
Toyota rămâne cel mai mare producător mondial de automobile, cu un nou record de vânzări # Profit.ro
Rezultatele oficiale anunțate de Toyota pentru întreg anul 2025 confirmă faptul că producătorul japonez a depășit VW Group și s-a menținut pe primul loc în vânzările de autovehicule la nivel global, pentru al șaselea an consecutiv.
Până duminică seară, urmează precipitații în cea mai mare parte a țării și intensificări ale vântului.
Aveți în spate o carieră profesională notarială de succes, faceți parte dintr-un birou notarial cu mai mulți asociați, aveți o îndelungată experiență în Colegiul Director al Camerei ( si ca președinte al Camerei).
Restaurarea Palatului Universității din București, cel mai mare proiect din domeniul cultural și educațional pe care implementează Ministerul Dezvoltării, prinde contur.
Pentru al șaselea an consecutiv, grupul japonez Toyota Motor Corp. a rămas cel mai mare producător auto din lume.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Acțiunile Lukoil cresc pe bursa moscovită după acordul cu impact și pe România. Experții ruși se așteaptă ca tranzacția să fie acceptată de SUA și anticipează o revânzare a afacerilor de către Carlyle # Profit.ro
Acțiunile Lukoil pe bursa moscovită s-au apreciat joi dimineață cu 3,5%, în urma anunțului acordului semnat cu fondul american de investiții Carlyle pentru vânzarea activelor sale din străinătate, inclusiv cele din România.
Tesla oprește definitiv producția pentru două dintre modelele sale celebre. Scădere drastică a profitului în ultimul an # Profit.ro
Elon Musk a luat o decizie radicală în cadrul companiei Tesla, prin scoaterea din producție definitivă a două dintre modelele pe care a fost construit întreg business-ul.
ULTIMA ORĂ Activele externe ale rușilor de la Lukoil, inclusiv cele românești, vândute americanilor de la Carlyle. Acordul nu e exclusiv, există negocieri și cu alți ″pețitori″ # Profit.ro
Conglomeratul petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, a anunțat că s-a înțeles cu gigantul american de asset management Carlyle să-i vândă activele externe, inclusiv pe cele din România.
Bruxellesul ”a pus comerțul înaintea poporului ucrainean”, spune Scott Bessent. Oficialul american critică acordul comercial UE–India # Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, se declară ”dezamăgit” de decizia Europei de a încheia un acord comercial major cu India, susținând că Bruxellesul ”a pus comerțul înaintea poporului ucrainean”.
ElectroPutere Mall - extins de francezii Catinvest cu 22 milioane euro și doi chiriași premieră # Profit.ro
Grupul francez de real estate Catinvest finalizează o extindere de 10.500 de metri pătrați a ElectroPutere Mall Craiova, realizată printr-o investiție totală de 22 de milioane de euro.
Avocata prinsă în flagrant delict de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenții în justiție a fost reținută.
Francul elvețian, ”cea mai puternică monedă de pe pământ”, se apreciază masiv și atinge un maxim al ultimilor 11 ani. Îngrijorare în Elveția # Profit.ro
Francul elvețian a câștigat deja 3,5% față de dolar în primele săptămâni din 2026, după o apreciere de 12,7% în 2025.
Ministerul Finanțelor listează la Bursa de Valori București prima ediție din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS.
Șeful Microsoft Satya Nadella a anunțat că, în al doilea trimestru fiscal al anului, Windows 11 a depășit pragul de un miliard de utilizatori.
Vinul zilei: un vin alb fin și seducător, obținut din Passerina, un soi originar de pe coasta de est a Italiei. Arome olfactive de flori de cais și pepene galben. Cotat cu 91 puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ceppo Marche Passerina 2023, este o evadare florală din inima Italiei, un vin savuros, premiat cu 91 puncte James Suckling.
Termoenergetica deschide un șantier pe cel mai aglomerat bulevard din București. Modificări ale liniilor STB # Profit.ro
Termoenergetica demarează ample lucrări pe bulevardul Iuliu Maniu la intersecția cu Valea Cascadelor.
AROBS Transilvania Software, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group.
