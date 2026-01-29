Cea mai mare pensie din România pe contributivitate sare de 20.000 euro TABEL

15:40

Peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au pierdut în justiție, în primă instanță, procesul în care au cerut suspendarea actelor administrative emise luna trecută de șefia instituției prin care, de la 1 ianuarie, a fost pusă în aplicare legea adoptată de Parlament în toamna lui 2025, care obligă conducerea să taie salariile și să reducă numărul de posturi.