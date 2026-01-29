Știri AntenaSport: Noutăți de top din 29 august

17:00

Google avertizează că motorul său de căutare ar putea fi afectat de noi reguli propuse în Marea Britanie, care ar oferi editorilor mai mult control asupra conținutului folosit în funcțiile AI. Compania explorează modalități de a permite site-urilor să refuze utilizarea datelor lor, subliniind riscurile pentru experiența utilizatorilor.