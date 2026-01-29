Știri AntenaSport: Noutăți de top din 29 august
MainNews.ro, 29 ianuarie 2026 17:50
Cea mai recentă actualizare de la AntenaSport aduce știri importante din lumea sportului. Dinamo își propune titlul, iar finala de la Melbourne promite un duel electrizant între Aryna Sabalenka și Elena Rybakina. Rămâneți conectați pentru cele mai importante evenimente sportive ale zilei, difuzate de Antena 1. Dinamo are încredere în șansele de a câștiga titlul, … Articolul Știri AntenaSport: Noutăți de top din 29 august apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
18:00
Pavel Zarubin, jurnalist cu acces la Vladimir Putin, și celebre personalități ruse, precum Ekaterina Andreeva, au fost incluși pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Aceștia sunt acuzați de propagandă anti-occidentală și susținerea agresiunii ruse în Ucraina, conform Jurnalului Oficial al UE. Pavel Zarubin și Ekaterina Andreeva au fost incluși pe lista de sancțiuni a … Articolul UE impune sancțiuni unui jurnalist cu acces la Putin, rapper și propagandiști apare prima dată în Main News.
18:00
Secția pentru procurori a CSM solicită restabilirea accesului la dosarele instanțelor prin aplicația ECRIS, după limitările impuse de Secția pentru judecători. Această restricție afectează activitatea judiciară a procurorilor, care nu pot desfășura corespunzător procesele legale. Secția pentru procurori a CSM solicită restabilirea accesului la dosarele instanțelor prin aplicația ECRIS Accesul este acum limitat doar la … Articolul CSM discută accesul procurorilor la dosarele ECRIS apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
17:50
Deficitul commercial al SUA a crescut cu 94,6% în noiembrie 2025, cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani, potrivit datelor recente. Creșterea importurilor de bunuri de capital și scăderea exporturilor au contribuit la această variație. Președintele Trump continuă să promoveze taxe vamale pentru reducerea deficitului. Deficitul comercial al SUA a crescut cu 94,6% … Articolul Deficitul comercial al SUA crește rapid, surpriză pentru Trump după 34 de ani apare prima dată în Main News.
17:50
17:40
Un șofer de autobuz din Londra a fost concediat după ce a prins un hoț de bijuterii și l-a lăsat inconștient cu un singur pumn. Incidentul a avut loc pe 25 iunie 2024, iar tribunalul a decis că utilizarea forței a fost excesivă, generând controverse în jurul statutului de „erou” al șoferului. Șoferul de autobuz … Articolul Șofer de autobuz dat afară după ce a dejucat un furt de bijuterii în Londra apare prima dată în Main News.
Acum o oră
17:20
Ilie Bolojan a declarat că nu va exista un premier PSD la rotativa guvernamentală, subliniind că, deși acordul prevede ca PSD să preia funcția în aprilie 2027, premierul actual nu va accepta acest lucru. Primarii PNL au cerut clarificări despre viitorul guvernării la o întâlnire recentă. Ilie Bolojan a declarat că nu va fi niciun … Articolul Ilie Bolojan: Niciun premier PSD la rotativă, anunță un primar PNL apare prima dată în Main News.
17:10
Pe 9 iunie, Simon Phillips, legendarul toboșar, revine la Sala Luceafărul din București pentru un recital de jazz fusion captivant. Cu colaborări remarcabile în muzica rock și jazz, Phillips promite o seară muzicală inedită. Biletele sunt disponibile online. Nu rata acest eveniment unic! Simon Phillips, legendarul toboșar, va susține un recital de jazz fusion pe … Articolul Simon Phillips revine la București pe 9 iunie cu un recital inedit de jazz fusion apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
17:00
Google avertizează că motorul său de căutare ar putea fi afectat de noi reguli propuse în Marea Britanie, care ar oferi editorilor mai mult control asupra conținutului folosit în funcțiile AI. Compania explorează modalități de a permite site-urilor să refuze utilizarea datelor lor, subliniind riscurile pentru experiența utilizatorilor. Google avertizează că motorul său de căutare … Articolul Google avertizează: motorul de căutare poate fi afectat global apare prima dată în Main News.
17:00
Doi angajați ai Vămii Giurgiulești sunt cercetați penal pentru corupție, acuzați că ar fi primit mită de la transportatori între octombrie 2024 și ianuarie 2026. Investigațiile continuă, iar recent, șapte vameși au fost reținuți pentru fapte similare. Autoritățile promit acțiuni ferme împotriva corupției în vamă. Doi angajați ai Vămii Giurgiulești sunt cercetați penal pentru corupție, … Articolul Corupție la Vama Giurgiulești: Doi angajați cercetați pentru mită apare prima dată în Main News.
16:50
Microîntreprinderea în 2026 va aduce noi oportunități pentru antreprenori, conform informațiilor de la ANAF. Află condițiile, regulile și termenele necesare pentru a beneficia de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stipulate pentru 31 decembrie 2025. Detalii complete pe StartupCafe.ro. În 2026, antreprenorii pot opta pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Aplicarea se poate realiza dacă sunt îndeplinite anumite … Articolul Reguli și condiții pentru microîntreprinderi în 2026: Ghid ANAF apare prima dată în Main News.
16:50
Dennis Politic va fi titular în meciul FCSB – Fenerbahce din grupa Europa League, programat la ora 22:00. Campioana României are șanse reduse de calificare, având nevoie de o victorie și de rezultate favorabile. FCSB a vândut 23.000 de bilete, iar antrenorul Elias Charalambous își va trimite echipa în teren cu o formație 4-2-3-1. Dennis … Articolul Dennis Politic, titular FCSB în meciul cu Fenerbahce: echipa completă apare prima dată în Main News.
16:40
Un băiat de 11 ani a fost dat jos din autobuz în Italia, pe -3 grade, pentru că nu avea biletul corect. A mers 6 kilometri prin zăpadă, iar familia sa a depus plângere pentru abandon de minor. Incidentul este legat de noile reguli de transport în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Băiat de … Articolul Un băiat de 11 ani, lăsat în frig pe drum, a mers 6 km în zăpadă în Italia apare prima dată în Main News.
16:20
Un consilier PNL a stârnit uimire în ședința Consiliului Local Brăila, unde a depus jurământul rostind refrenul „la, la, la” în locul textului oficial. Această incidentă stânjenitoare a ridicat întrebări privind solemnitatea procesului administrativ și respectarea Codului Administrativ de către alesul local. Consilierul PNL Petrică Costel Popa a depus jurământul cu un refren „la, la, … Articolul Consilier PNL înlocuiește jurământul cu „la, la, la” – un moment amuzant apare prima dată în Main News.
16:10
Șoferul microbuzului cu suporteri greci implicați în accidentul din Timiș avea în sânge cocaină, cannabis și alcool, conform analizelor IML Timișoara. Accidentul s-a soldat cu moartea a șapte persoane, cetățeni greci, în drumul lor spre un meci de fotbal. Detalii despre cauzele accidentului sunt în curs de investigare. Șoferul microbuzului cu suporteri greci a fost … Articolul Șofer de microbuz cu suporteri greci prins cu cocaină, cannabis și alcool în Timiș apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
15:50
Tribunalul Federal Elvețian a anulat medalia de bronz obținută de gimnasta Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice din 2024. Contestația depusă de tabăra americană a fost aprobată, iar cazul va fi rejudecat. Detalii despre scandalul din finala la sol și deciziile TAS sunt disponibile în articolul complet. Ana Maria Bărbosu a fost deposedată provizoriu de medalia … Articolul Tribunal elvețian îi ia Anei Bărbosu medalia olimpică: o decizie șocantă apare prima dată în Main News.
15:40
Descoperă ce nu vei găsi niciodată la McDonald’s în India! Tânărul român Dan Has The Munchies explorează meniul local, unde carnea de vită este interzisă și vegetarianismul este prevalent. Află despre burgerii savuroși cu brânză și legume, precum și despre plăcinte sărate unice. O experiență gastronomică inedită! Dan Has The Munchies a filmat experiența sa … Articolul Ce nu poți găsi la McDonald’s în India: o experiență unică filmată de un român apare prima dată în Main News.
15:40
Rezultatele financiare recente ale marilor companii Big Tech arată că investitorii sunt dispuși să accepte cheltuieli mari pentru inteligența artificială, atâta timp cât acestea generează venituri solide. Comparativ, Meta a avut o creștere semnificativă, în timp ce Microsoft a întâmpinat dificultăți. Investitorii sunt dispuși să susțină cheltuieli mari pentru inteligența artificială dacă acestea aduc rezultate … Articolul Investitorii transmit un mesaj clar către Big Tech despre inteligența artificială apare prima dată în Main News.
15:20
Deputata Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru că nu a reacționat adecvat la criza apei potabile care afectează 50.000 de locuitori din Curtea de Argeș. Aceștia suferă de patru luni din cauza contaminării apei cu bacterii periculoase, punându-le în pericol sănătatea. Deputata Alina Gorghiu acuză Guvernul Bolojan că nu … Articolul Critici la adresa Guvernului Bolojan pentru reacții inadecvate în criză apare prima dată în Main News.
15:10
Chirurgia robotică la Spitalul Medicover Cluj a înregistrat 412 intervenții în 2025, consolidându-se ca un centru de referință în proceduri minim invazive. Investițiile în tehnologie și pregătirea echipelor medicale au contribuit la creșterea popularității acestei metode, răspunzând cererii pacienților pentru tratamente avansate. În 2025, Spitalul Medicover Cluj a realizat 412 intervenții chirurgicale robotică, parte dintr-o … Articolul Chirurgia robotică: 412 intervenții la Spitalul Medicover Cluj în 2025 apare prima dată în Main News.
15:00
Senzori inovatori cu microunde și laser detectează gheața periculoasă pe avioane și drumuri, reducând riscurile accidentelor. Tehnologia promite să revoluționeze siguranța în transporturi, avertizând piloții și șoferii înainte de a avea loc tragedii. Află cum aceste soluții pot salva vieți. Gheața de pe drumuri și aeronave contribuie semnificativ la accidente mortale. Un sistem inovator cu … Articolul Senzori avansați detectează pericole invizibile înainte de tragedii – VIDEO apare prima dată în Main News.
14:50
Real Madrid caută un nou antrenor după demiterea lui Xabi Alonso, iar Alvaro Arbeloa este doar o soluție temporară. Florentino Perez are în vedere aducerea lui Unai Emery, actualul antrenor de la Aston Villa, pentru a readuce stabilitatea echipei pe banca tehnică. Discuțiile au început deja. Real Madrid caută un nou antrenor pentru sezonul viitor … Articolul Negocieri pentru noul antrenor al Real Madrid: cine este favoritul? apare prima dată în Main News.
14:40
Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei, generând o fisură în sistemul de la Teheran. Amenințările autorităților au blocat inițiativa, iar temerile pentru siguranța liderilor reformiști au crescut. O revoltă deschisă ar putea submina grav conducerea Iranului într-un moment critic. Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea liderului suprema Ali Khamenei, semnalând o … Articolul Reformiștii iranieni cer în secret demisia ayatollahului Khamenei apare prima dată în Main News.
14:40
Carlyle Group, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții globale, a semnat un acord cu Lukoil pentru achiziția activelor din România, incluzând rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Compania este cunoscută pentru investițiile în sectorul energetic, cum ar fi proiectul Black Sea Oil & Gas. Carlyle Group este un fond global de investiții cu sediul … Articolul Carlyle Group în România: afaceri și planuri pentru activele Lukoil apare prima dată în Main News.
14:10
Președintele Nicușor Dan discută cu liderii coaliției, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în contextul conflictului din guvern și al numirii șefilor serviciilor de informații. Întâlnirile au loc în pregătirea bugetului pe 2026 și pentru a aborda atacurile PSD asupra Guvernului Bolojan. Stabilitatea politică este esențială. Președintele Nicușor Dan a avut întâlniri cu liderii coaliției, Ilie … Articolul Nicușor Dan în mijlocul scandalului din coaliție: întâlniri cu liderii guvernării apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
14:00
Un nor uriaș de gaz metalic, descoperit în jurul stelei J0705+0612, ar putea ascunde o planetă sau o stea pitică. Luminozitatea stelei a scăzut drastic, iar astronomii cred că norul are o vechime de 2 miliarde de ani. Următoarea observație importantă va avea loc în 2068, când norul se va alinia din nou cu Pământul. … Articolul Un nor uriaș ar putea ascunde un soare extraterestru până în 2068 apare prima dată în Main News.
14:00
Avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută de DNA pentru trafic de influență. Ea ar fi primit 60.000 euro mită pentru intervenții în justiție, fiind acuzată de corupție în legătură cu soluționarea favorabilă a unor dosare penale. Arestul preventiv este propus pentru 30 de zile. Avocata Adriana Georgescu, reținută de DNA pentru … Articolul Avocata Adriana Georgescu, reținută de DNA pentru arestare preventivă apare prima dată în Main News.
14:00
Un șofer român de 40 de ani s-a ascuns în toaleta benzinăriei din parcarea Untersberg, Austria, după ce poliția a descoperit camioneta sa oprită pe autostrada Tauern. La ieșire, acesta prezenta semne de ebrietate și a refuzat testul de alcoolemie, ceea ce i-a adus reținerea permisului de conducere. Un șofer român de 40 de ani … Articolul Șofer român se ascunde în toaleta unei benzinării, în fața poliției austriece apare prima dată în Main News.
13:50
Jug Stanojev, mijlocașul echipei Kairat Almatî, a anunțat sosirea sa la U Cluj după confruntarea din Champions League cu Arsenal. Cu 4 apariții în preliminarii și 5 în faza principală, așteaptă cu entuziasm să îmbrace culorile alb-negre. Fost jucător al Stelei Roșii Belgrad, va face parte din echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Jug Stanojev, mijlocașul … Articolul Sârbul venit la Cluj din Liga Campionilor își aduce „buzduganul” de la Londra apare prima dată în Main News.
13:40
13:30
Atenție la foaia albă din cutiile poștale! Hoții o folosesc pentru a identifica locuințele nelocuite, iar spargerile sunt în creștere. Verifică-ți cutia poștală și raportează orice foaie suspectă autorităților. Protejează-ți locuința și informează-ți vecinii despre această nouă metodă de escrocherie. Hoții folosesc foițe albe pentru a identifica locuințele nelocuite Dacă o foaie albă rămâne în … Articolul Escrocheria „Foaia albă”: Cum să previi spargerile poștale? apare prima dată în Main News.
13:10
Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză guvernarea Ciolacu de iresponsabilitate, afirmând că aceasta a dus România într-o criză bugetară. El susține că atacurile PSD la adresa premierului Bolojan confirmă că acesta acționează corect. Critici din partea PSD subliniază problemele economice, inclusiv veniturile mici și inflația ridicată. Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză guvernarea Ciolacu de criza bugetară … Articolul Robert Sighiartău acuză guvernarea Ciolacu de criza bugetară și atacurile PSD apare prima dată în Main News.
13:00
Criminalul fugar Ataș Abdullah, cunoscut ca „Regele veiozelor”, a renunțat la islam și s-a convertit la ortodoxie pentru a obține permisii de ieșire din Penitenciarul Rahova. Acesta a exploatat strategia religioasă pentru a-și facilita fuga în Turcia, fiind acum căutat internațional pentru uciderea unui polițist. Ataș Abdullah, cunoscut ca „Regele veiozelor”, a fost condamnat la … Articolul Regele veiozelor: fugarul care vrea să scape din închisoare apare prima dată în Main News.
13:00
Waymo, divizia de mașini autonome a Google, este sub investigație după ce un robotaxi a lovit un copil în Santa Monica, California. Accidentul a avut loc în apropierea unei școli, ceea ce a dus la verificări stricte privind siguranța vehiculelor autonome. NHTSA analizează comportamentul sistemului în zonele școlare. Un robotaxi Waymo a lovit un copil … Articolul Waymo, anchetă după accidentul cu un copil lovit de mașina autonomă apare prima dată în Main News.
12:50
Aryna Sabalenka a devenit prima finalistă a Australian Open 2026, după o victorie clară în fața Elinei Svitolina, cu 6-2, 6-3. Meciul, care a durat 77 de minute, a fost marcat de gesturi tensionate, iar Sabalenka se va lupta pentru trofeu cu câștigătoarea semifinalei dintre Jessica Pegula și Elena Rybakina. Aryna Sabalenka a învins-o pe … Articolul Sabalenka se califică în finala Australian Open, înfruntând-o pe Svitolina apare prima dată în Main News.
12:50
WhatsApp a introdus modul „lockdown” pentru protecția utilizatorilor, limitând accesul la fișierele media și apelurile de la necunoscuți. Această funcție, destinată în special jurnaliștilor și persoanelor publice, ajută la prevenirea atacurilor cibernetice sofisticate, precum malware-ul Pegasus. Activează setările stricte de confidențialitate! WhatsApp introduce modul lockdown pentru a proteja utilizatorii de atacuri cibernetice Funcția blochează atașamentele … Articolul WhatsApp a lansat discret modul „lockdown” pentru protecția utilizatorilor apare prima dată în Main News.
12:40
Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că aderarea la zona euro nu este pe agenda guvernului, având în vedere deficitele actuale. România vizează reducerea deficitului sub 3% până în 2030, în timp ce Bulgaria deja îndeplinește criteriile. Discuțiile despre aderare ar putea reveni în campaniile din 2028. Ilie Bolojan a declarat că aderarea României la … Articolul Ilie Bolojan: Când va adera România la zona euro? apare prima dată în Main News.
12:30
Accident pe autostrada A71, cauzat de viteză neadaptată la condiții meteorologice nefavorabile. Un camion condus de un șofer român de 47 de ani s-a răsturnat, provocând pagube de 200.000 de euro și blocând traficul. Respectați întotdeauna recomandările de adaptare a vitezei la condițiile de drum. Accident pe autostrada A71 din Germania, cauzat de viteză neadaptată … Articolul Ajustează viteza în funcție de condițiile drumului pentru siguranță maximă apare prima dată în Main News.
12:10
Armata Română va achiziționa 12 elicoptere Airbus H225M pentru 852 milioane euro, prin programul SAFE. Aceste aparate vor înlocui IAR-330 Puma și vor fi produse în Franța. Achiziția include suport logistic, pregătirea personalului și echipamente specializate, consolidând capacitățile militare românești. Armata Română va achiziționa 12 elicoptere Airbus H225M cu un cost total de 852 milioane … Articolul Armata Română achiziționează 12 elicoptere Airbus H225M cu 852 milioane euro apare prima dată în Main News.
12:10
Lia Savonea, Radu Marinescu și Claudiu Drăgușin participă la o ședință a Parlamentului European dedicate justiției, alături de jurnalista Recorder Andreea Pocotilă. Întâlnirea are loc în cadrul Grupului de Monitorizare pentru Democrație și Stat de Drept, fiind ascunsă de public. Discuțiile includ și documentarul „Justiție capturată”. Lia Savonea, Radu Marinescu și Claudiu Drăgușin participă la … Articolul Lia Savonea și Radu Marinescu, discuții despre justiție în Parlamentul European apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:50
Coreea de Sud a implementat un set cuprinzător de legi pentru reglementarea inteligenței artificiale, obligând companiile să eticheteze conținutul generat de IA. Însă, critici din partea startup-urilor și grupurilor societății civile sugerează că legislația nu protejează suficient cetățenii afectați de tehnologiile avansate. Coreea de Sud a adoptat un set cuprinzător de legi pentru reglementarea inteligenței … Articolul Coreea de Sud adoptă un set cuprinzător de legi pentru inteligența artificială apare prima dată în Main News.
11:40
Lukoil a anunțat vânzarea activelor internaționale, în valoare de 22 miliarde de dolari, către Carlyle Group, cu condiția aprobării autorităților din SUA. Tranzacția exclude activele din Kazahstan și vine în urma sancțiunilor aplicate la finalul anului 2025, ca răspuns la conflictul din Ucraina. Grupul Lukoil a vândut active internaționale către Carlyle Group pentru 22 miliarde … Articolul Lukoil vinde active externe Carlyle Group pentru 22 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
11:40
Politica lui Donald Trump stârnește îngrijorări pentru Cupa Mondială din 2026, cu fostul președinte FIFA, Sepp Blatter, recomandând suporterilor să evite Statele Unite din motive de siguranță. Discursul agresiv și interdicțiile de călătorie atrag atenția asupra eventualelor riscuri pentru fanii fotbalului. Sepp Blatter, fost președinte al FIFA, le recomandă suporterilor să evite SUA în timpul … Articolul Fost șef FIFA, neliniștit din cauza politicii lui Trump: Suporterii, avertizați! apare prima dată în Main News.
11:30
Un atac al SUA asupra Iranului ar putea genera șapte scenarii posibile, de la atacuri chirurgicale și tranziții spre democrație, până la prăbușirea regimului și haos regional. Riscurile unei riposte iraniene, inclusiv atacuri cu rachete și mine în Golf, sunt semnificative și pot afecta stabilitatea globală. Un atac american asupra Iranului poate genera șapte scenarii … Articolul Atac al SUA asupra Iranului: Șapte scenarii posibile și implicațiile lor apare prima dată în Main News.
11:10
Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic, a declarat că premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, în cadrul unei întâlniri cu primarii. Petruț a subliniat că Bolojan a fost clar în această privință, atrăgând atenția asupra importanței ca președintele să aibă un premier asociat cu partidul său. Vladimir … Articolul Un primar liberal afirmă că Ilie Bolojan se opune premierului PSD la rotativă apare prima dată în Main News.
11:00
Meteorologii anunță o revenire bruscă a gerului în România, cu temperaturi minime de până la -15 grade. Începând din noaptea de sâmbătă, regiunile Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei se vor confrunta cu vreme extrem de rece. Alerte meteo sunt în vigoare pentru ploi, polei și intensificări ale vântului. Fii pregătit pentru ninsori și frig! Temperaturi … Articolul Ger brusc: temperaturi de -15 grade și alerte meteo iminente apare prima dată în Main News.
10:50
Rusia și Ucraina au suferit pierderi umane semnificative, cu aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși și 600.000 de soldați ucraineni afectați. Studiul CSIS subliniază că invazia rusă continuă, înregistrând cele mai mari pierderi de după Al Doilea Război Mondial. Impactul asupra victimelor civile rămâne alarmant. Rusia a suferit pierderi de aproximativ 1,2 milioane de soldați, … Articolul Pierderile de soldați în Rusia și Ucraina: aproape 2 milioane, rușii în față apare prima dată în Main News.
10:40
Compania Rafinor a produs 5000 de lingouri de aur în 2025, înregistrând afaceri de 40 milioane de euro. Cu o creștere a clienților de 300% și o nouă rafinărie modernă la București, Rafinor definește standardele internaționale pentru aur de investiții în România, menținând valoarea adăugată în economia locală. Compania Rafinor a produs 5000 de lingouri … Articolul Fabrica din România a produs 5000 de lingouri de aur și a generat 40 milioane euro în 2025 apare prima dată în Main News.
10:40
În mijlocul unei dezamăgiri uriașe, antrenorul Peter Bosz comentat performanța lui Dennis Man în meciul cu Bayern, unde românul a jucat doar 45 de minute. El a subliniat că, deși a făcut progrese, eliminarea din competiție este o mare supărare. Detalii despre meci și reacții în articolul complet. Dennis Man a fost schimbat la pauză … Articolul Reacția lui Peter Bosz despre dezamăgirea la meciul cu Bayern și minutele lui Man apare prima dată în Main News.
10:30
Doi bărbați mascați au furat un Ferrari 488 Pista de 400.000 de euro dintr-un showroom din Cahors, Franța. După o fugă dramatică, au pierdut controlul și vehiculul s-a incendiat, devenind o epavă carbonizată. Ancheta poliției este în curs de desfășurare pentru a identifica hoții și a analiza imaginile surprinse de camere. Un Ferrari 488 Pista … Articolul Ferrari 488 Pista furat și distrus pe drumurile franțuzești apare prima dată în Main News.
10:10
Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant de DNA primind mită de 60.000 de euro. PNL Sector 1 va suspenda membra sa conform procedurilor interne. Georgescu, care nu ocupă funcții de conducere, este acuzată de trafic de influență, promițând intervenții la nivel guvernamental în schimbul banilor. Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant … Articolul Avocata Adriana Georgescu, prinsă cu mită de 60.000 euro, suspendată din PNL apare prima dată în Main News.
