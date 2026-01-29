Simion: Suspendarea lui Nicușor Dan este posibilă, nu va termina mandatul

12:30

Accident pe autostrada A71, cauzat de viteză neadaptată la condiții meteorologice nefavorabile. Un camion condus de un șofer român de 47 de ani s-a răsturnat, provocând pagube de 200.000 de euro și blocând traficul. Respectați întotdeauna recomandările de adaptare a vitezei la condițiile de drum.