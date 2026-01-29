Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial

14:30

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. „Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, i-a întrebat primarul pe consilierii generali. Proiectul a fost respins, la vot, cu cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri.