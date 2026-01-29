Documentarul „Melania” a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, cu doar o zi înainte de lansare. Motivul invocat
Digi24.ro, 29 ianuarie 2026 19:20
Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat "climatul actual", a raportat presa locală, citată de AFP.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
19:20
Documentarul „Melania” a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, cu doar o zi înainte de lansare. Motivul invocat # Digi24.ro
Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat "climatul actual", a raportat presa locală, citată de AFP.
19:10
Dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului, aprobată de CGMB. Ce amenajări prevede proiectul # Digi24.ro
Undă verde de la Primăria Capitalei pentru dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Consilierii au votat pentru dărâmarea acestuia, însă pentru transformarea proiectului în realitate mai trebuie urmate multe proceduri.
19:10
Microbuz închiriat și fără sistem de asistenţă la menţinerea benzii în tragedia din Timiș. Scenariile analizate de anchetatori # Digi24.ro
Microbuzul implicat în accidentul din județul Timiș, soldat cu moartea a șapte suporteri ai echipei PAOK, era închiriat din Grecia și nu era dotat cu sistem de menținere a benzii de circulație, potrivit presei elene, care precizează că o cauză probabilă a tragediei rutiere ar fi fost distragerea atenției șoferului.
Acum o oră
18:50
După o întâlnire îndelungată cu președintele chinez Xi Jinping, la Beijing, premierul britanic Keir Starmer spune că a obținut „progrese reale” privind tarifele comerciale și regimul de vize, într-un moment-cheie pentru relațiile dintre Londra și Beijing.
18:40
Trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier de marți, de pe DN6, în apropiere de Lugojel, au fost repatriate în Grecia, joi după-amiaza, cu un avion militar.
Acum 2 ore
18:30
Un băiețel de numai doi ani și câteva luni a intrat în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker # Digi24.ro
Un băiețel din orașul britanic Manchester a intrat în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker. La doar doi ani și 302 zile, Jude Owens a câștigat titlurile la Manchester în 2025, devenind cel mai tânăr bărbat care a realizat o lovitură de bancă la biliard și cel mai tânăr bărbat care a realizat un dublu la snooker, scrie Nexta.
18:20
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite” # Digi24.ro
Suedia și Finlanda fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru un nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei, vizând direct „flota fantomă” care susține exporturile de petrol ale Moscovei, în timp ce Stockholmul acuză că agenda occidentală a fost deturnată de retorica inacceptabilă a Statelor Unite.
18:10
Dan Şucu (Concordia): Există decidenţi care vor să omoare cota unică. Mediul de afaceri trebuie să o apere # Digi24.ro
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, susţine că mediul de afaceri trebuie să apere cota unică de impozitare, el apreciind că datorită acestei cote, economia României a crescut de patru ani în ultimii 20 de ani.
18:10
Ce sunt, de fapt, cele „două sănii cu câini” din Groenlanda, ironizate de Trump. Patrula Sirius a blocat planurile rușilor # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a luat în derâdere apărarea Groenlandei și a vorbit cu dispreț de cele „două sănii cu câini” asigurate de guvernul danez. Adevărul este că dincolo de obsesiile lui Trump, echipajele canine din faimoasa patrulă Sirius nu sunt deloc o glumă. Această unitate de elită a Marinei Daneze acționează în condiții extreme, în care nu mulți ar rezista. O mare parte din activitatea patrulelor este clasificată ca secret de stat și nu poate fi divulgată.
18:00
Uniunea Europeană a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran drept grupare teroristă # Digi24.ro
Miniștrii de Externe ai UE au convenit joi să desemneze Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) drept grupare „teroristă”, a declarat șefa politicii externe a blocului comunitar, Kaja Kallas. „Orice regim care ucide mii de proprii cetățeni contribuie la propria sa dispariție”, a afirmat ea, potrivit Deutsche Welle.
17:50
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
17:40
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber # Digi24.ro
Doi dintre cei 3 minori care au înjunghiat un taximetrist, cu vârste de 15 și 16 ani, au fost arestați preventiv, pentru tentativă de omor. Pentru cel de-al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu s-a luat nicio măsură preventivă.
Acum 4 ore
17:30
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu SUA # Digi24.ro
Moscova a avertizat joi că negocierea unui nou acord de dezarmare nucleară cu Statele Unite, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung și dificil”, subliniind că reluarea dialogului depinde de normalizarea relațiilor ruso-americane și de respectarea intereselor de securitate ale Rusiei.
17:30
Rata anuală a inflaţiei va continua să descrească lent în primele trei luni ale anului curent, relativ în linie cu prognoza pe termen mediu din noiembrie 2025, care indica scăderea modestă a acesteia în prima jumătate a anului 2026 şi pe o traiectorie fluctuantă, potrivit noilor date şi analize publicate de Banca Naţională a României (BNR). Referitor la perspectiva pe termen foarte scurt a poziţiei ciclice a economiei, membrii Consiliului de administraţie au observat că noile evaluări indică o stagnare a activităţii economice în trimestrele IV 2025 şi I 2026, în contextul măsurilor fiscal-bugetare deja implementate şi al nivelului ridicat al ratei anuale a inflaţiei.
17:20
Darău: În una, două luni clarificăm regulile pentru semnătura electronică. Guvernul pregătește norme și modificări legislative # Digi24.ro
Ministrul Economiei Irineu Darău a anunțat un calendar clar de 1-2 luni pentru ca semnătura electronică să funcționeze așa cum ar trebui în România. La nivelul Guvernului, au avut loc, în această săptămână, discuții despre regulile de folosire a acestui tip de semnătură, cât și despre normele de aplicare și modificările legislative menite să deblocheze digitalizarea.
17:10
Secția pentru procurori a CSM acuză colegii judecători că nu mai dau acces procurorilor la dosarele instanțelor # Digi24.ro
Secţia pentru procurori a CSM îi acuză pe colegii judecători din Consiliu că au restricţionat „fără nicio justificare logică şi fără o alternativă funcţională” accesul procurorilor la aplicaţia ECRIS a instanţelor cu dosarele în format electronic, informează Agerpres.
17:10
Iranul răspunde la amenințările lui Trump: „Poate începe un război, dar nu poate controla cum se termină” # Digi24.ro
Preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, l-a avertizat joi pe preşedintele american Donald Trump cu privire la consecinţele pentru militarii americani din regiune dacă Washingtonul decide să atace Iranul, relatează dpa, potrivit Agerpres.
17:00
Un bărbat din Bihor a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a ucis câinele unui vecin # Digi24.ro
Un bărbat din Bihor a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a ucis câinele unui vecin. Imediat după pronunțarea sentinței, polițiștii l-au ridicat și l-au încarcerat în Penitenciarul Oradea.
17:00
„La, la, la”. Moment comic cu un consilier local din Brăila care sare peste o parte din jurământ # Digi24.ro
Moment comic în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, joi. În momentul în care s-a ridicat să depună jurământul, consilierul local Petrică Popa a dorit să grăbească momentul, înlocuind o parte din text cu refrenul „la, la, la”.
17:00
Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE. „Sunt oameni foarte periculoşi” # Digi24.ro
Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna.
17:00
Ilie Bolojan l-a invitat pe cancelarul Friedrich Merz la București: „Vom duce proiectele comune mai departe” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, joi, că vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice şi strategice, el anunţând că i-a adresat cancelarului Friedrich Merz invitaţia de a veni la Bucureşti, ca să continue discuţiile şi să ducă proiectele comune mai departe.
16:50
Avertismentul lansat de un economist american: „Vine o criză financiară care va face criza din 2008 să pară floare la ureche” # Digi24.ro
Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari (4.211 de euro) pe uncie duminică seara. Investitorii s-au îndreptat către acest activ considerat refugiu sigur, pe fondul îngrijorării că președintele american Donald Trump va afecta relațiile cu aliații cheie, de la Europa până la Canada. În timp ce prețul aurului continuă să urce, economistul american Peter Schiff spune că investitorii nu ar trebui să vadă acest trend doar ca pe o formă de protecție, ci ca pe un semnal de alarmă: inflația accelerează, dolarul american își pierde credibilitatea la nivel global, iar o criză economică majoră se apropie, potrivit Fox Business.
16:50
Merele vândute în 13 țări europene sunt contaminate cu un nivel alarmant de „cocktailuri de pesticide” (studiu) # Digi24.ro
Potrivit unui raport al unei organizații neguvernamentale, treisprezece țări europene vând în piețe și în supermarketuri mere cu un nivel îngrijorător de reziduuri de pesticide, cunoscute sub denumirea de „cocktailuri de pesticide”. Raportul solicită Uniunii Europene să reglementeze mai strict expunerea la aceste substanțe chimice și critică procedura de evaluare a riscurilor, care analizează pesticidele separat.
16:50
Reducerea de 10% a cheltuielilor de personal: Rogobete promite exceptarea spitalelor și ambulanțelor, după întâlnirea cu SANITAS # Digi24.ro
Unitățile sanitare publice cu paturi și serviciile de ambulanță ar putea fi exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, potrivit garanțiilor prezentate de ministrul Sănătății Alexandrul Rogobete la discuțiile de joi cu reprezentanții SANITAS. Dacă nu va exista această excepție, atunci Federația spune că greva devine inevitabilă.
16:40
Daniel Băluță, după ce PSD a blocat proiectele lui Ciprian Ciucu în ședința CGMB: „Se încerca mascarea amatorismului” # Digi24.ro
Președintele PSD București și actual primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de strategii „cinice” și de amatorism, după ce primarul general a supus votului în ședința Consiliului General un proiect prin care urmau să fie majorate tarifele STB. Consilierii PSD s-au opus proiectului, care a fost respins.
16:40
Unde merg românii cu avionul. Numărul de pasageri ai aeroporturilor Otopeni și Băneasa e în creștere # Digi24.ro
17,7 milioane de pasageri au plecat cu avionul, în 2025, de pe aeroporturile din Capitală, în creştere cu peste 10% faţă de anul precedent, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
16:30
Curtea de Apel București a respins acțiunea angajaților ANRE privind reducerea salariilor. Decizia nu este definitivă # Digi24.ro
Curtea de Apel București a respins, în primă instanță, acțiunea formulată de angajații ANRE, după primul termen de judecată care a avut loc joi, 29 ianuarie. Dosarul a fost analizat de un complet al Secției de Contencios administrativ și fiscal și vizează un litigiu în care 102 salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și-au chemat în judecată angajatorul, contestând reducerea salariilor.
16:00
Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari. Ce afaceri are compania în România # Digi24.ro
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă majoritatea activelor sale străine, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA.
16:00
Românii vor putea folosi portofelul digital de identitate: documente oficiale, accesibile pe telefon. Când va fi implementat sistemul # Digi24.ro
Românii vor putea beneficia, până la finalul lui 2026, de un portofel digital de identitate, recunoscut în toată Uniunea Europeană. Posesorii vor avea posibilitatea de a se loga într-o aplicație, unde au oricând acces la documentele lor oficiale, salvate în format digital, anunță Digi24.
15:50
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un cocktail de droguri. Ce arată raportul toxicologic # Digi24.ro
Apar date noi în cazul accidentului din Timiș. Raportul toxicologic a arătat că șoferul avea în sânge canabis, cocaină și alcool. Doi dintre suporterii greci răniţi au fost transportaţi, joi, în ţara lor, cu o aeronavă militară, iar cel de-al treilea rănâne încă internat în spital. De asemenea, cei șapte suporteri greci care au murit vor fi repatriați.
15:50
Radu Marinescu: „Ne lipsește o strategie națională cu privire la abordarea acestui fenomen de infracționalitate a minorilor” # Digi24.ro
După anunțul privind înființarea unui grup de lucru pentru oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală, Radu Marinescu a afirmat joi, 29 ianuarie, la Digi24, că Ministerul Justiției va lucra săptămânal și va colabora cu toate entitățile relevante pentru ca în cel mai scurt timp posibil să existe o concluzie care să ofere „pârghiile legale necesare pentru ca, cel puțin pe coordonata penală, să putem interveni în astfel de situații”. Ministrul Justiției a punctat că prevenția joacă un rol important și că România nu are o strategie națională integrată pentru a aborda fenomenul de infracționalitate în rândul minorilor.
15:50
Pericol în Buzău: alunecare de teren pe un drum județean aflat la finalul reabilitării. Există posibilitate de extindere # Digi24.ro
Prefectura Buzău anunță, joi, că, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile, au fost semnalate efecte locale asupra infrastructurii rutiere, producându-se viituri care au afectat drumurile comunale și sătești în zonele Vintilă Vodă, Blăjani și Calvini. La Bisoca, o alunecare de teren activă a afectat drumul județean DJ 204C, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, existând posibilitatea extinderii spre un drum sătesc din zonă.
Acum 6 ore
15:20
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, îl acuză pe Putin că nu ia în serios negocierile de pace: „Delegația din Abu Dhabi o demonstrează” # Digi24.ro
Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a criticat Rusia pentru că nu a luat în serios negocierile de pace de la Abu Dhabi, menționând că delegația rusă este compusă în principal din personal militar fără mandat de a lua decizii, anunță European Pravda.
15:20
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de federația americană de Gimnastică a fost admis. În acest moment, cazul va fi judecat la TAS.
15:10
Ce este „metoda porumbelul”, o nouă schemă de jaf. Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei # Digi24.ro
Patru bărbaţi au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti, fiind cercetaţi pentru că ar intrat în luna octombrie în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că ar avea un porumbel blocat în podul casei şi i-au sustras bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.
15:10
Apărarea aeriană ucraineană ar fi doborât două avioane militare rusești într-o singură zi, inclusiv unul distrus deasupra Mării Negre, potrivit bloggerilor militari ruși și oficialilor militari ucraineni.
14:50
CGMB a respins scumpirea biletelor STB. Primarul Ciprian Ciucu: „ANAF-ul va opera sistemul de transport public în București” # Digi24.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.
14:50
Care mai sunt timpii de așteptare pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. „Periodic se formează cozi, șoferii claxonează în semn de protest” # Digi24.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfăşoară alternativ, pe un singur sens, cu timpi de aşteptare de aproximativ 20 de minute pe fiecare sens, iar periodic se formează cozi pentru că sosesc mai multe tiruri la frontieră, a informat, joi, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
14:30
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL Sector 1, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE # Digi24.ro
Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre 60.000 de euro, bani încasați în cadrul unei operațiuni de trafic de influență.
14:30
Consilierii Capitalei au respins auditurile dorite de primarul general la STB și Termoenergetica. Ciucu: Nu voi vă luaţi înjurăturile! # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. „Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, i-a întrebat primarul pe consilierii generali. Proiectul a fost respins, la vot, cu cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri.
14:30
Revin fraudele online: cum recunoști platformele false de investiții care folosesc imaginea unor entități de presă și cum te poți prote # Digi24.ro
Au reapărut în mediul online schemele de fraudă care exploatează identitatea unor instituții media cunoscute din România și promisiunea unor investiții profitabile pe termen scurt. Mecanismul este construit atent, în etape bine organizate: de la articole de presă false și platforme fictive de investiții, până la apeluri telefonice persuasive și solicitări repetate de bani, totul cu scopul de a obține datele personale și fondurile păgubiților.
14:30
Friedrich Merz exclude o aderare a Ucrainei la UE în 2027. Argumentele invocate de cancelarul german # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, miercuri, că nu vede nicio șansă ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană în viitorul apropiat, potrivit agenției DPA.
14:30
Reacția Chinei după ce SUA au menționat că obiectivul Americii este „descurajarea prin forţă” a Beijingului # Digi24.ro
Tentativele SUA vizând descurajarea Chinei sunt „sortite eşecului”, a avertizat joi Beijingul, în contextul în care administraţia preşedintelui Donald Trump a menţionat săptămâna trecută că unul dintre obiectivele sale este „descurajarea prin forţă” a Chinei în regiunea Indo-Pacifică, deziderat înscris în Strategia sa de apărare naţională, publicată recent, potrivit AFP.
14:20
Reprezentaţii Partidului Social Democrat şi Partidului Umanist Social Liberal au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, anunță un comunicat al PUSL.
14:10
Marcel Ciolacu anunţă un audit la nivelul CJ Buzău. Ar putea urma şi concedieri: „În zona de cultură suntem mult prea stufoși” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat, joi, că a solicitat un audit extern în cadrul instituţiei sale şi al celor din subordine, scopul fiind de a fi implementate apoi organigrame mai suple, care ar putea însemna şi posibile concedieri.
14:00
Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur rămâne nepotabilă: analizele au arătat prezența unei bacterii # Digi24.ro
Prezenţa unei bacterii a fost confirmată în apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş, care rămâne nepotabilă, anunță furnizorul Aquaterm.
14:00
Bilanț în creștere: 17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Judeţele din România cu cele mai multe cazuri # Digi24.ro
Un număr de 17 persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică. De la începutul sezonului au fost raportate 57 de decese cauzate de gripă.
14:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, evaluează opţiunile împotriva Iranului, care includ atacuri ţintite asupra forţelor de securitate şi a liderilor pentru a da avânt protestatarilor, spun mai multe surse, chiar dacă oficialii israelieni şi arabi sunt de părere că puterea aeriană nu va răsturna singură conducătorii clericali. Două surse americane familiarizate cu discuţiile au declarat agenţiei Reuters că Trump doreşte să creeze condiţii pentru „schimbarea regimului” după ce mişcarea de protest la nivel naţional de la începutul acestei luni a fost înăbuşită în sânge de autorităţi, ucigând mii de oameni.
13:50
Peste 1.600 de bătăi între elevi într-un an școlar în România. Profesorii avertizează: violența a scăpat de sub control # Digi24.ro
Fenomenul violenței în școli este în creștere, iar incidentele urmează adesea un tipar similar: o scânteie de agresivitate generează reacții în lanț. În anul școlar 2024-2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în școlile din România, dintre care 1.660 au fost loviri sau alte agresiuni. Elevii recunosc că este greu să nu răspundă cu violență atunci când se simt atacați. Profesorii atrag atenția că părinții trebuie să observe semnele timpurii ale comportamentului agresiv, înainte ca situațiile să scape de sub control.
13:50
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie dus până la capăt” # Digi24.ro
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a afirmat joi că se opune negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina și că Moscova ar trebui să ducă lupta „până la capăt”, relatează Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.