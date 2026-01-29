Video Poneiul trist din Maroc, salvat după ce a devenit viral pe Instagram

17:30

Criza apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate continuă, la mai bine de patru luni de la apariția problemelor, fără un termen clar de rezolvare. Operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea rămâne improprie consumului uman, după ce analizele au indicat prezența bacteriei clostridium perfringens.