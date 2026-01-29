Trump vrea să creeze condiții pentru o „schimbare de regim” în Iran, conform surselor americane
TeleM Iași , 29 ianuarie 2026 19:20
Președintele american Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters, chiar dacă oficiali israelieni și arabi au declarat că puterea aeriană singură nu va putea răsturna liderii clerici. Trump vrea să creeze condiții pentru o
• • •
Acum 30 minute
19:20
Președintele american Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters, chiar dacă oficiali israelieni și arabi au declarat că puterea aeriană singură nu va putea răsturna liderii clerici. Trump vrea să creeze condiții pentru o
Acum 2 ore
18:30
Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano # TeleM Iași
Oleksander Adarich, un cunoscut bancher ucrainean în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei clădiri de pe via Nerino, în centrul orașului Milano. Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano Incidentul a avut loc
Acum 6 ore
15:30
Operatorul regional ApaVital va prelua în administrare Derivația Prut–Bârlad, un sistem hidrotehnic aflat pe raza comunelor Țuțora și Comarna. Infrastructura, construită în anii '80 pentru alimentarea municipiului Vaslui, nu a mai fost folosită de aproximativ două decenii. Derivația Prut–Bârlad, preluată de ApaVital În prezent, obiectivul se află în administrarea Consiliului Județean Iași, după ce a
15:30
Programul Tomata 2026 se deschide din luna februarie, iar fermierii pot depune cererile de înscriere în perioada 2 februarie – 15 aprilie inclusiv, la direcțiile agricole județene unde este înscrisă exploatația. Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026" Programul Tomata 2026 se derulează pentru mai multe culturi de legume, cu condiția să fie cultivate pe
15:30
Autostrada Unirii intră într-o etapă decisivă, potrivit autorităților județene, care anunță termene mai clare și finanțare europeană pentru proiectul de infrastructură rutieră din Moldova. După mai mulți ani marcați de întârzieri și blocaje, toate tronsoanele sunt în prezent fie scoase la licitație, fie în procedură de atribuire. Finanțarea este asigurată printr-un program european dedicat proiectelor
15:20
Conferința „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare" va ajunge anul acesta la cea de-a 23-a ediție și se va desfășura la Iași, în perioada 23–28 martie 2026. Evenimentul este unul cu tradiție, inițiat în urmă cu peste două decenii, și a devenit între timp o manifestare medicală cu participare internațională. Interes crescut pentru conferința Zilele Spitalului
15:20
Numărul cazurilor noi de cancer diagnosticate la Iași a înregistrat o scădere în ultima perioadă, potrivit conducerii Institutului Regional de Oncologie. Specialiștii leaga această evoluție de derularea programelor de prevenție și depistare precoce. Screeningul rămâne una dintre cele mai eficiente metode de luptă împotriva bolii. Programele de prevenție, cheia scăderii cazurilor noi de cancer Identificarea
15:20
Creșterea tarifelor la apă în județul Iași provoacă in continuare tensiuni între autoritățile locale și ApaVital. Costel Alexe a sarit ieri in apararea companiei aflate in subordinea Consiliului Judetean, precizand ca Primaria Iasi a votat si ea pentru ajustarea pretului de la 1 ianuarie 2026. Pe de alta parte, Mihai Chirica nu este de acord
14:00
IICMER a depus un denunț penal pentru decesul a 497 minori în perioada 1970 – 1997 la Căminul-spital Moreni – Țuicani # TeleM Iași
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus astazi, un nou denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani (total 535 de decese), aflați în Căminul-spital pentru
Acum 8 ore
13:10
Aseara, în jurul orei 23.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca–ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, în calitate de conducător auto al unui microbuz cu platformă, pe care se afla un autoturism înmatriculat în Norvegia. Un ucrainean s-a prezentat în vama
13:00
Începând de astăzi circulația pe podul de pe DN 2E, Vicovu de Sus a fost închisă temporar pentru toate categoriile de vehicule, traficul urmând a fi deviat pe rute ocolitoare, conform avizului IGPR. Suceava | S-a închis circulația pe podul de pe DN 2E din Vicovu de Sus Sens de deplasare Vicovu de Jos –
13:00
CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii # TeleM Iași
Pacienții din România vor putea face începând cu 2026 analize medicale decontate de stat pe tot parcursul lunii, fără ca fondurile să fie epuizate în primele zile de la începutul lunii, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai
11:50
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare prin licitație internațională # TeleM Iași
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, a intrat în linie dreaptă spre vânzarea prin licitație internațională, după ce Tribunalul Galați a aprobat modificarea planului de restructurare în cadrul procedurii de concordat preventiv, a anunțat joi administratorii judiciari. Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare
Acum 12 ore
10:40
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași a solicitat arestarea preventivă a inculpatului B.G. acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirea infracţiunilor de violenţă în familie, sub forma infracțiunii de omor calificat şi profanare de cadavre sau morminte. Detalii șocante după crima de la Butea În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut că, în noaptea din 26.01.2026, în jurul orei 23:30, inculpatul B.G. a lovit-o puternic,
10:40
Adunarea Națională a Franței a adoptat, după dezbateri de anvergură, interdicția privind accesul la rețele sociale al adolescenților care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Procedura rapidă a fost susținută de însuși președintele Emmanuel Macron, pe fondul îngrijorărilor legate de violența tinerilor, de hărțuirea online și de riscurile pentru sănătatea mintală a copiilor și
10:30
Amazon anunță 16.000 de concedieri pentru a accelera dezvoltarea AI și a infrastructurii tehnologice # TeleM Iași
Amazon a anunțat miercuri că va renunța la circa 16.000 de locuri de muncă din segmentul corporativ, aceasta fiind a doua rundă majoră de concedieri, după cele 14.000 de posturi desființate în octombrie anul trecut, potrivit CNBC, informează News.ro. Decizia face parte dintr-un efort continuu de "a consolida organizaţia prin reducerea nivelurilor ierarhice, creşterea responsabilităţii şi
10:20
Fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat de la statul român peste 750.000 de lei # TeleM Iași
Suma reprezintă indemnizația care nu i-a mai fost plătită timp de 3 trei ani, în urma verdictului de colaborare cu fosta Securitate. Curtea de Apel București a decis miercuri ca Administrația Prezidențială să-i achite fostului președinte Traian Băsescu peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizația lunară care nu i-a mai fost plătită pe o perioadă de
10:20
Modificări importante la cartea de identitate. Noul document va avea mai multe funcții digitale # TeleM Iași
România începe distribuirea unui nou tip de carte de identitate electronică, finanțată prin PNRR. Vor primi documentul cel puțin trei milioane de cetățeni, într-un proiect estimat la aproape 130 de milioane de euro.Până acum, circa 1,2 milioane de români au obținut deja cărți de identitate electronice fără a plăti cei peste 70 de lei, iar
10:10
Guvernul estimează că anul acesta România va avea un deficit bugetar de aproximativ 275 de miliarde de lei # TeleM Iași
Guvernul estimează că va avea nevoie în acest an de aproximativ 275 de miliarde de lei pentru acoperirea deficitului bugetar, preconizat a depăşi şase procente din PIB, dar şi pentru refinanţarea datoriei publice scadente în acest an, de 3,25 de miliarde de euro. CITESTE SI Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri
10:10
Comuna Ciurea a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) două contracte de finanțare vitale, care vor aduce investiții majore în infrastructura de bază. Proiecte în valoare de 6,4 milioane de euro în comuna Ciurea Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la aproximativ 32 milioane de lei, fonduri obținute în proporție de 100% nerambursabile.
10:10
BBC notează că, în prezent, Statele Unite au circa 50 de mii de militari în zona Orientului Mijlociu, în baze din Qatar, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Oman, Arabia Saudită şi Iordania. Statele Unite ar putea lansa un nou atac asupra Iranului, a avertizat ieri preşedintele Donald Trump, care i-a cerut Teheranului să accepte rapid negocieri
10:00
CNSC a respins contestația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași – Ungheni # TeleM Iași
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins pe fond, o contestație depusă în data de 13.01.2026 la documentația de atribuire pentru contractul de proiectare și execuție a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni, obiectiv finanțat prin Programul SAFE. CNSC a respins contestația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași
09:30
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut, în noaptea de miercuri spre joi, pe avocata Adriana Georgescu, membră a Partidului Național Liberal (PNL) Sector 1, împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE). O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro Potrivit
09:20
Vaslui | Un tren cu 200 de călători a rămas blocat pe calea ferată după un incendiu izbucnit la locomotivă # TeleM Iași
Un tren in care se aflau 200 de calatori a ramas blocat in aceasta dimineata in jurul orei 4.40, la Rosiesti dupa un incendiu izbucnit la locomotiva. Vaslui | Un tren cu 200 de călători a rămas blocat pe calea ferată după un incendiu izbucnit la locomotivă Incendiul a fost lichidat de angajatii CFR care
Acum 24 ore
20:50
Critici la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, pentru că a purtat blugi în cadrul vizitei oficiale din Germania # TeleM Iași
Un val de critici a fost stârnit în mediul public după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a participat la o întâlnire oficială în Berlin în cadrul vizitei Guvernului României purtând blugi și sacou casual, în timp ce restul delegației, inclusiv premierul Ilie Bolojan, erau îmbrăcați în costume formale. Critici la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță,
20:30
Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială # TeleM Iași
Un incident punctual produs în data de 25 ianuarie la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Piatra-Neamț a determinat demararea unor lucrări urgente de siguranță la nivelul clădirilor unității medicale. Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială Conducerea spitalului a anunțat că o porțiune de tencuială exterioară s-a
20:10
Un bătrân și-a pierdut viața în această seară într-un incendiu produs la o casă din comuna Bălțați # TeleM Iași
În cursul acestei seri de astăzi, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Podișu, comuna Bălțați. Un bătrân și-a pierdut viața în această seară într-un incendiu produs la o casă din comuna Bălțați Pentru gestionarea situației de urgență au
20:00
România, printre țările care vor primi bani europeni dedicați proiectelor transfrontaliere de infrastructură electrică # TeleM Iași
Spania este statul membru al UE care primește cele mai multe fonduri pentru proiecte transfrontaliere de energie electrică, în timp ce Germania se impune ca lider în inițiativele privind hidrogenul. Între timp, se așteaptă ca Comisia Europeană să lanseze următoarea cerere de propuneri privind infrastructura energetică între aprilie și iunie. România, printre țările care vor
19:40
Cooperare în domeniul apărării între România și Germania, în contextul Programului SAFE # TeleM Iași
Extinderea cooperării în domeniul securității și apărării între România și Germania a fost un punct
Ieri
16:30
Ample perchezitii derulate Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț Neamț | Percheziții la un grup care obținea fonduri ilegal Oamenii legii au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț, Bistrița-Năsăud, Cluj, Buzău și Mureș și 24 de mandate […] Articolul Neamț | Percheziții la un grup care obținea fonduri ilegal apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Criză acută de cardiologi la Spitalul Județean Focșani, unde serviciile de urgență în cardiologie sunt puternic afectate. Începând cu 1 februarie, un medic cardiolog va pleca din spital pentru a se reloca în alt județ, iar o altă colegă, însărcinată cu risc crescut, va intra în concediu medical. Astfel, în secția de cardiologie vor rămâne […] Articolul Criză de medici cardiologi în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Pretul apei potabile din judetul Iasi ramane un motiv de disputa intre unitățile administrativ teritoriale din perimetrul de distribuție a apei și de colectare a apelor uzate. Acești acționari – în număr de aproape 120 – sunt reuniți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. La inceputul acestui an, Primăria Municipiului Iași a […] Articolul Prețul apei potabile, motiv de dispută la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Institutul Regional de Oncologie din Iași va implementa curand un proiect de peste 4,5 milioane de euro pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și construirea unei bucătării proprii. Investitia este finanțata din fonduri europene și va aduce condiții moderne pentru pacienții oncologici din întreaga regiune de Nord-Est. Servicii moderne de paliație la IRO Iași Institutul […] Articolul Servicii moderne de paliație la IRO Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Aeroportul Iași a finalizat un amplu proiect de modernizare a sistemului de balizaj luminos și iluminat al infrastructurii de mișcare, aducând pista și platforma aeronavelor la standarde de ultimă generație. Investiția a vizat creșterea siguranței operaționale, reducerea consumului de energie și îmbunătățirea vizibilității în condiții meteo dificile. Peste 670 de lămpi de balizaj încastrate în […] Articolul Aeroportul Iași, modernizat cu sisteme de iluminat și balizaj apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Cercetarea medicală devine un pilon esențial în îmbunătățirea actului medical, dincolo de investițiile în infrastructură. La Iași, colaborarea dintre mediul universitar și sistemul medical de recuperare are o tradiție de peste două decenii. Această legătură solidă s-a transformat, în timp, în proiecte concrete de cercetare și dezvoltare. Cercetarea în neuroștiințe, susținută printr-un nou parteneriat strategic […] Articolul Cercetarea în neuroștiințe, susținută printr-un nou parteneriat strategic la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Comuna Miroslava derulează o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Printre realizările recente se numără un Centru de zi pentru bătrâni, dar și un șantier în curs pentru construirea unui centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice. Investițiile vizează, de asemenea, infrastructura educațională și sportivă, cu obiective noi ce […] Articolul Miroslava investește în educație, sănătate și infrastructură apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” # TeleM Iași
Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a trimis in judecata in stare de libertate o soferita pentru dare de mita. Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” În noaptea de 04/05.05.2024, în jurul orei 03:45, agenți de poliție din cadrul I.P.J. Iaşi – Secția […] Articolul Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
În jurul orei 09:20, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Bistricioara din comuna Ceahlău. Neamț | O femeie și o fetița au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina pe cupolă Un autoturism, în care se aflau două persoane, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe […] Articolul Neamț | O femeie și o fetiță au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina pe cupolă apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Adolescent din Butea reținut după ce a furat două mașini în aceeași noapte pe care le-a condus băut și fără permis # TeleM Iași
Ieri, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 de Poliție Rurală Bălțați, au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și furt în scop de folosință. Adolescent din Butea reținut […] Articolul Adolescent din Butea reținut după ce a furat două mașini în aceeași noapte pe care le-a condus băut și fără permis apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Potrivit MAPN, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din dreptul poligonului. O mină marină a fost descoperită în zona Poligonului Midia Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei […] Articolul O mină marină a fost descoperită în zona Poligonului Midia apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiu București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau […] Articolul Percheziții la medicul Cristian Andrei apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
În seara de 26 ianuarie 2026, un apel la 112 a alertat polițiștii din comuna Străoane, după ce o femeie, de 36 de ani, a sesizat faptul că, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul său, de 46 de ani, a amenințat-o verbal cu moartea și a părăsit locuința, afirmând că se va […] Articolul Vrancea | Două patrule de polițiști au salvat un bărbat care se spânzurase de un copac apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
O nouă hidrocentrală apare în România. Este 90% gata și va fi unul dintre marii producători de energie # TeleM Iași
Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor a luat decizia emiterii acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a). Acesta vizează punerea în siguranţă a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, cotă la care barajul este deja construit. ”Comisia de Analiză Tehnică (CAT) organizată la nivelul Ministerul Mediului, Apelor […] Articolul O nouă hidrocentrală apare în România. Este 90% gata și va fi unul dintre marii producători de energie apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Patru orașe din Germania au retras anul trecut ajutorul social pentru 1.181 de imigranți români și bulgari, ca măsură împotriva migrației asociate fraudei sociale, arată o investigație a publicației Westdeutscher Rundfunk.De asemenea, orașele Duisburg, Hagen, Dortmund și Gelsenkirchenau au impus și obligația de părăsire a țării. 55% dintre românii și bulgarii care locuiesc în Hagen […] Articolul Germania taie ajutoarele sociale pentru români și îi deportează în țară apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Lista achizițiilor SAFE în România. Pe ce se cheltuie aproape 3 miliarde din 16 împrumutate # TeleM Iași
Lista achizițiilor prin programul SAFE, prin care România a împrumutat peste 16 miliarde de euro pentru înzestrarea armatei, a devenit publică. Cele mai importante, după valoare, sunt mașini de luptă pentru infanterie de aproape 3 miliarde. Peste 16 miliarde de euro va investi România în înzestrarea armatei și stimularea industriei de apărare prin SAFE. Ministrul Apărării […] Articolul Lista achizițiilor SAFE în România. Pe ce se cheltuie aproape 3 miliarde din 16 împrumutate apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Începe a doua simulare a examenului de Bacalaureat organizată de IȘJ, la care sunt așteptați să participe 5.700 de elevi din județul Suceava # TeleM Iași
A doua simulare județeană a examenului de Bacalaureat, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, începe miercuri, cu proba scrisă la Limba și literatura română. În unitățile liceale din județ sunt înscriși 5.701 elevi de clasa a XII-a și a XIII-a, însă la prima simulare a examenului național, care a avut loc în luna noiembrie a […] Articolul Începe a doua simulare a examenului de Bacalaureat organizată de IȘJ, la care sunt așteptați să participe 5.700 de elevi din județul Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Până când nu vor apărea primele condamnări în dosarele deschise ca urmare a plângerilor depuse de autorităţi, cei care comit astfel de fapte înțeleg că pot scăpa cu o simplă amendă. Ministrul Mediului consideră că arderile ilegale de deşeuri reprezintă ”o problemă naţională”, care afectează sănătatea publică. Potrivit Dianei Buzoianu, până când nu vor apărea […] Articolul Ministrul Buzoianu: Arderile ilegale de deşeuri, o problemă națională apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Australian Open 2026: Cunoaștem semifinalistele. Djokovic profită de abandonul lui Musetti # TeleM Iași
Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele Openului Australian de tenis, după abandonul italianului Lorenzo Musetti. S-a stabilit „careul de ași”, la feminin. Atât Djokovic (38 de ani, favoritul 4), cât și Musetti (23 de ani, favoritul 5) ceruseră intervenția medicală, miercuri dimineață, în meciul oprit, în cele din urmă, la scorul de 6-4, 6-3, 1-3, pentru […] Articolul Australian Open 2026: Cunoaștem semifinalistele. Djokovic profită de abandonul lui Musetti apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe strada Lunca, în care au fost implicate două autoturisme. Bacău | Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în municipiul Moinești În urma accidentului au rezultat trei victime toate conștiente, care prezentau politraumatisme și […] Articolul Bacău | Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în municipiul Moinești apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Contractul de finanțare pentru amenajarea Parcului Șipote, în valoare totală de 22,510 milioane de lei, a fost semnat luni de administrația locală. Primarul Vasile Rîmbu a declarat, marți, că procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor a fost deja demarată. Din suma totală, 7,195 de milioane de lei este contribuția de la bugetul local și 15,627 […] Articolul Primăria Suceava a obținut finanțarea pentru continuarea amenajării Parcului Șipote apare prima dată în TeleM Regional.
