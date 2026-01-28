Lista achizițiilor SAFE în România. Pe ce se cheltuie aproape 3 miliarde din 16 împrumutate

15:30

Începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni – nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura, care se va aplica până la 31 decembrie 2027, face parte dintr-un pachet de reducere a cheltuielilor în sistemul sanitar și este menită să descurajeze concediile