Aeroportul Iași, modernizat cu sisteme de iluminat și balizaj
TeleM Iași , 28 ianuarie 2026 15:20
Aeroportul Iași a finalizat un amplu proiect de modernizare a sistemului de balizaj luminos și iluminat al infrastructurii de mișcare, aducând pista și platforma aeronavelor la standarde de ultimă generație. Investiția a vizat creșterea siguranței operaționale, reducerea consumului de energie și îmbunătățirea vizibilității în condiții meteo dificile. Peste 670 de lămpi de balizaj încastrate în […] Articolul Aeroportul Iași, modernizat cu sisteme de iluminat și balizaj apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 15 minute
15:50
Criză acută de cardiologi la Spitalul Județean Focșani, unde serviciile de urgență în cardiologie sunt puternic afectate. Începând cu 1 februarie, un medic cardiolog va pleca din spital pentru a se reloca în alt județ, iar o altă colegă, însărcinată cu risc crescut, va intra în concediu medical. Astfel, în secția de cardiologie vor rămâne […] Articolul Criză de medici cardiologi în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Pretul apei potabile din judetul Iasi ramane un motiv de disputa intre unitățile administrativ teritoriale din perimetrul de distribuție a apei și de colectare a apelor uzate. Acești acționari – în număr de aproape 120 – sunt reuniți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. La inceputul acestui an, Primăria Municipiului Iași a […] Articolul Prețul apei potabile, motiv de dispută la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
15:40
Institutul Regional de Oncologie din Iași va implementa curand un proiect de peste 4,5 milioane de euro pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și construirea unei bucătării proprii. Investitia este finanțata din fonduri europene și va aduce condiții moderne pentru pacienții oncologici din întreaga regiune de Nord-Est. Servicii moderne de paliație la IRO Iași Institutul […] Articolul Servicii moderne de paliație la IRO Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
15:20
15:10
Cercetarea medicală devine un pilon esențial în îmbunătățirea actului medical, dincolo de investițiile în infrastructură. La Iași, colaborarea dintre mediul universitar și sistemul medical de recuperare are o tradiție de peste două decenii. Această legătură solidă s-a transformat, în timp, în proiecte concrete de cercetare și dezvoltare. Cercetarea în neuroștiințe, susținută printr-un nou parteneriat strategic […] Articolul Cercetarea în neuroștiințe, susținută printr-un nou parteneriat strategic la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Comuna Miroslava derulează o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Printre realizările recente se numără un Centru de zi pentru bătrâni, dar și un șantier în curs pentru construirea unui centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice. Investițiile vizează, de asemenea, infrastructura educațională și sportivă, cu obiective noi ce […] Articolul Miroslava investește în educație, sănătate și infrastructură apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
14:30
Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” # TeleM Iași
Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a trimis in judecata in stare de libertate o soferita pentru dare de mita. Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” În noaptea de 04/05.05.2024, în jurul orei 03:45, agenți de poliție din cadrul I.P.J. Iaşi – Secția […] Articolul Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
13:30
În jurul orei 09:20, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Bistricioara din comuna Ceahlău. Neamț | O femeie și o fetița au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina pe cupolă Un autoturism, în care se aflau două persoane, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe […] Articolul Neamț | O femeie și o fetiță au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina pe cupolă apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Adolescent din Butea reținut după ce a furat două mașini în aceeași noapte pe care le-a condus băut și fără permis # TeleM Iași
Ieri, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 de Poliție Rurală Bălțați, au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și furt în scop de folosință. Adolescent din Butea reținut […] Articolul Adolescent din Butea reținut după ce a furat două mașini în aceeași noapte pe care le-a condus băut și fără permis apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Potrivit MAPN, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din dreptul poligonului. O mină marină a fost descoperită în zona Poligonului Midia Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei […] Articolul O mină marină a fost descoperită în zona Poligonului Midia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
11:10
Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiu București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau […] Articolul Percheziții la medicul Cristian Andrei apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
În seara de 26 ianuarie 2026, un apel la 112 a alertat polițiștii din comuna Străoane, după ce o femeie, de 36 de ani, a sesizat faptul că, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul său, de 46 de ani, a amenințat-o verbal cu moartea și a părăsit locuința, afirmând că se va […] Articolul Vrancea | Două patrule de polițiști au salvat un bărbat care se spânzurase de un copac apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
O nouă hidrocentrală apare în România. Este 90% gata și va fi unul dintre marii producători de energie # TeleM Iași
Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor a luat decizia emiterii acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a). Acesta vizează punerea în siguranţă a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, cotă la care barajul este deja construit. ”Comisia de Analiză Tehnică (CAT) organizată la nivelul Ministerul Mediului, Apelor […] Articolul O nouă hidrocentrală apare în România. Este 90% gata și va fi unul dintre marii producători de energie apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Patru orașe din Germania au retras anul trecut ajutorul social pentru 1.181 de imigranți români și bulgari, ca măsură împotriva migrației asociate fraudei sociale, arată o investigație a publicației Westdeutscher Rundfunk.De asemenea, orașele Duisburg, Hagen, Dortmund și Gelsenkirchenau au impus și obligația de părăsire a țării. 55% dintre românii și bulgarii care locuiesc în Hagen […] Articolul Germania taie ajutoarele sociale pentru români și îi deportează în țară apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Lista achizițiilor SAFE în România. Pe ce se cheltuie aproape 3 miliarde din 16 împrumutate # TeleM Iași
Lista achizițiilor prin programul SAFE, prin care România a împrumutat peste 16 miliarde de euro pentru înzestrarea armatei, a devenit publică. Cele mai importante, după valoare, sunt mașini de luptă pentru infanterie de aproape 3 miliarde. Peste 16 miliarde de euro va investi România în înzestrarea armatei și stimularea industriei de apărare prin SAFE. Ministrul Apărării […] Articolul Lista achizițiilor SAFE în România. Pe ce se cheltuie aproape 3 miliarde din 16 împrumutate apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Începe a doua simulare a examenului de Bacalaureat organizată de IȘJ, la care sunt așteptați să participe 5.700 de elevi din județul Suceava # TeleM Iași
A doua simulare județeană a examenului de Bacalaureat, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, începe miercuri, cu proba scrisă la Limba și literatura română. În unitățile liceale din județ sunt înscriși 5.701 elevi de clasa a XII-a și a XIII-a, însă la prima simulare a examenului național, care a avut loc în luna noiembrie a […] Articolul Începe a doua simulare a examenului de Bacalaureat organizată de IȘJ, la care sunt așteptați să participe 5.700 de elevi din județul Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Până când nu vor apărea primele condamnări în dosarele deschise ca urmare a plângerilor depuse de autorităţi, cei care comit astfel de fapte înțeleg că pot scăpa cu o simplă amendă. Ministrul Mediului consideră că arderile ilegale de deşeuri reprezintă ”o problemă naţională”, care afectează sănătatea publică. Potrivit Dianei Buzoianu, până când nu vor apărea […] Articolul Ministrul Buzoianu: Arderile ilegale de deşeuri, o problemă națională apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Australian Open 2026: Cunoaștem semifinalistele. Djokovic profită de abandonul lui Musetti # TeleM Iași
Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele Openului Australian de tenis, după abandonul italianului Lorenzo Musetti. S-a stabilit „careul de ași”, la feminin. Atât Djokovic (38 de ani, favoritul 4), cât și Musetti (23 de ani, favoritul 5) ceruseră intervenția medicală, miercuri dimineață, în meciul oprit, în cele din urmă, la scorul de 6-4, 6-3, 1-3, pentru […] Articolul Australian Open 2026: Cunoaștem semifinalistele. Djokovic profită de abandonul lui Musetti apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe strada Lunca, în care au fost implicate două autoturisme. Bacău | Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în municipiul Moinești În urma accidentului au rezultat trei victime toate conștiente, care prezentau politraumatisme și […] Articolul Bacău | Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în municipiul Moinești apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Contractul de finanțare pentru amenajarea Parcului Șipote, în valoare totală de 22,510 milioane de lei, a fost semnat luni de administrația locală. Primarul Vasile Rîmbu a declarat, marți, că procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor a fost deja demarată. Din suma totală, 7,195 de milioane de lei este contribuția de la bugetul local și 15,627 […] Articolul Primăria Suceava a obținut finanțarea pentru continuarea amenajării Parcului Șipote apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Acordul dintre Uniunea Europeană și India va reduce sau elimina complet tarifele vamale pentru aproape 90% din exporturile europene, deci, și românești. România, ca membră a Uniunii Europene, câștigă o nouă piață uriașă de desfacere în India. Calificat drept cel mai mare din istorie, acordul dintre Uniune și India prevede cele mai mari reduceri de […] Articolul România câștigă o piață importantă de desfacere în India apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
09:40
In scopul prevenirii şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile în cadrul fermelor de creștere intensivă a păsărilor comisarii Garzii de Mediu Botosani au efectuat acțiuni de inspecție și control pe 4 ampasamente. Garda de Mediu a suspendat activitatea a 3 ferme de păsări din județul Botoșani In timpul acțiunilor de inspectie s-a urmărit […] Articolul Garda de Mediu a suspendat activitatea a 3 ferme de păsări din județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Suceava | Adolescent în stare critică după o coliziune între două motociclete în Zvoriștea # TeleM Iași
Un grav accident rutier in care au fost implicate doua motociclete s-a produs azi noapte in localitatea suceveana Zvoristea. Suceava | Adolescent în stare critică după o coliziune între două motociclete în Zvoriștea In coliziunea dintre cele doua motociclete doi adolescenti au fost raniti. Unul, in varsta de 16 ani a fost preluata de echipajele […] Articolul Suceava | Adolescent în stare critică după o coliziune între două motociclete în Zvoriștea apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
În această dimineață, în jurul orei 07:25, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 157, între localitățile Dochia și Mărgineni. Grav accident între 3 autoturisme și o autoutilitară pe un drum județean din Neamț La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Punctului de […] Articolul Grav accident între 3 autoturisme și o autoutilitară pe un drum județean din Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
In cursul dimineții, în jurul orei 03:00, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au intervenit în satul Vulturi, comuna Popricani, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în care erau amenajate spații de locuit, depozitare și adăpost pentru animale. Un bărbat a suferit arsuri după […] Articolul Un bărbat a suferit arsuri după un incendiu produs azi noapte în comuna Popricani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:00
Wizz Air anunță astăzi două destinații italiene mult așteptate de la Aeroportul Iași în sezonul de vară 2026 – Milano Malpensa și Pisa. Tarifele încep de la doar 99 RON, biletele fiind deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ. Wizz Air introduce două zboruri noi spre Italia de la Aeroportul Iași Ruta către […] Articolul Wizz Air introduce două zboruri noi spre Italia de la Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
19:40
Botoșani | 7 persoane au fost rănite în comuna Șendriceni după ce au intrat cu mașina într-un copac # TeleM Iași
Șapte persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în această seară, în localitatea Pădureni, comuna Șendriceni. În eveniment a fost implicat un singur autoturism. Botoșani | 7 persoane au fost rănite în comuna Șendriceni după ce au intrat cu mașina într-un copac La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului […] Articolul Botoșani | 7 persoane au fost rănite în comuna Șendriceni după ce au intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în TeleM Regional.
19:30
Astazi, in jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Bălțați au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi ucis mama. O nouă crimă șocantă în județul Iași. Un tânăr din comuna Butea și-a omorât mama La fața locului, în imobilul din comuna Butea, județul Iași, polițiştii au […] Articolul O nouă crimă șocantă în județul Iași. Un tânăr din comuna Butea și-a omorât mama apare prima dată în TeleM Regional.
19:20
Anchetă Parchetul European Iași în județul Vrancea într-un dosar de fraudă legată de un proiect finanțat de UE # TeleM Iași
Într-o anchetă condusă de Parchetul European Iași, douăzeci și cinci de percheziții domiciliare au fost efectuate în această dimineață în orașul Focșani și județul Vrancea, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați. Anchetă Parchetul European Iași în județul Vrancea […] Articolul Anchetă Parchetul European Iași în județul Vrancea într-un dosar de fraudă legată de un proiect finanțat de UE apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
O porțiune din consola trotuarului și parapetul pietonal aferent podului de pe DN 15C din extravilanul Dobreniului s-au prăbușit ieri în albia pârâului Negrești. Neamț | O bucată dintr-un pod de pe DN15 C s-a prăbușit Obiectivul, construit în anul 1958, a fost expertizat cu propunerea de construire pod nou si are studiul de fezabilitate […] Articolul Neamț | O bucată dintr-un pod de pe DN15 C s-a prăbușit apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Primaria Iași contestă legalitatea modului în care ARSACIS și ApaVital au stabilit creșterea tarifelor de la 1 ianuarie 2026 # TeleM Iași
Primăria Municipiului Iași a anuntat declanșarea procesului de ieftinire a serviciilor de apă și canalizare. Primaria Iași contestă legalitatea modului în care ARSACIS și ApaVital au stabilit creșterea tarifelor de la 1 ianuarie 2026 Pe 5 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Iași a adresat ARSACIS o plângere prealabilă prin care solicită revizuirea mecanismului de ajustare a […] Articolul Primaria Iași contestă legalitatea modului în care ARSACIS și ApaVital au stabilit creșterea tarifelor de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
15:30
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, alături de Consiliul Județean Iași și comunele Bârnova și Dobrovăț, anunță semnarea contractului de achiziție publică pentru un nou proiect de infrastructură verde. Este vorba despre amenajarea de piste pentru bicicliști în zona metropolitană Iași. Proiect nou pentru mobilitate verde în zona metropolitană Iași Proiectul urmărește dezvoltarea mobilității […] Articolul Proiect nou pentru mobilitate verde în zona metropolitană Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni – nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura, care se va aplica până la 31 decembrie 2027, face parte dintr-un pachet de reducere a cheltuielilor în sistemul sanitar și este menită să descurajeze concediile […] Articolul De la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Spitalul Clinic de Recuperare Iași a făcut astăzi un pas important în modernizarea serviciilor medicale oferite pacienților din regiunea Moldovei. Cu o capacitate de aproximativ 830 de paturi, unitatea deservește peste 4 milioane de locuitori și este un punct de referință pentru tratamente complexe și multidisciplinare. În acest context, spitalul a fost dotat cu un […] Articolul Investiție de 2 milioane de euro în Spitalul Clinic de Recuperare Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Încep lucrările la Family Market Tomești. Investiție de 28 de milioane de euro în estul municipiului Iași # TeleM Iași
Proiectul Family Market Tomești, dezvoltat de compania IULIUS, intră oficial în etapa de construcție, după ce a obținut autorizația de construire. Investiția marchează un moment important pentru dezvoltarea retailului de proximitate în zona de est a municipiului Iași și este gândită ca un hub modern, adaptat nevoilor comunității locale. Încep lucrările la Family Market Tomești. […] Articolul Încep lucrările la Family Market Tomești. Investiție de 28 de milioane de euro în estul municipiului Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Vrancea | 4 persoane au fost reținute după ce au introdus canabis în țară prin intermediul unor firme de curierat # TeleM Iași
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane, cu vârste între 20 și 37 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri […] Articolul Vrancea | 4 persoane au fost reținute după ce au introdus canabis în țară prin intermediul unor firme de curierat apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
În această după amiază, pompierii au fost solicitați să intervena la un accident după ce o căruță a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata, pe strada Trecătoarea Gherăiești, municipiul Bacău. O căruță în care se aflau două persoane a fost lovită de tren în municipiul Bacău La fața […] Articolul O căruță în care se aflau două persoane a fost lovită de tren în municipiul Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
In urma cu putin timp s-a produs cel mai grav accident rutier din acest an pe soselele din Romania. In jurul orei 13:00 s-a produs o coliziune fatala pe E70 în apropierea localității Lugojel din judetul Timis. Accident înfiorător cu 6 persoane decedate în județul Timiș În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un […] Articolul Accident înfiorător cu 6 persoane decedate în județul Timiș apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
A început una dintre cele mai importante competiții de licitație în infrastructura rutieră din regiunea Moldovei: atribuirea contractului pentru Varianta de Ocolire a municipiului Vaslui, proiect estimat la 593 de milioane de lei (aproximativ 119 milioane euro, fără TVA), lansat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în vederea proiectării și realizării acestei […] Articolul 10 oferte pentru construcția Variantei Ocolitoare Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Ministrul Pîslaru critică PSD și pune presiune pe coaliție: “Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf!” # TeleM Iași
Conflictul politic privind gestionarea fondurilor europene și responsabilitatea guvernării s-a acutizat după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a lansat critici dure la adresa Partidului Social Democrat (PSD), punând sub semnul întrebării seriozitatea declarațiilor liderilor din opoziție privind modul în care România atrage și cheltuie fondurile UE. Ministrul Pîslaru critică PSD și pune […] Articolul Ministrul Pîslaru critică PSD și pune presiune pe coaliție: “Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Când vrei să transmiți un gând frumos cuiva drag din Galați, florile rămân una dintre cele mai elegante și personale alegeri. Fie că ești în Moldova, în altă regiune a țării sau chiar în străinătate, poți comanda buchete de trandafiri pentru zile de nastere și alte aranjamente florale care ajung la destinație rapid și proaspete, […] Articolul Livrare flori în Galați în doar 2 ore: cum funcționează serviciul Floraria Queen (P) apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Apa potabilă va fi oprită la Pașcani pentru relocarea conductei din zona turbionului de pe Autostrada A7 # TeleM Iași
ApaVital aduce la cunoștința publicului că, la solicitarea firmei constructoare care execută lucrările de relocare și protecție a conductei de aducțiune Moțca – Hanul Ancuței – Pașcani, localizate în zona Turbion, de pe Lotul 3 din Sectorul Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7 Ploiești – Pașcani este necesară întreruperea furnizării apei potabile pentru realizarea lucrărilor […] Articolul Apa potabilă va fi oprită la Pașcani pentru relocarea conductei din zona turbionului de pe Autostrada A7 apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Tânăr din Republica Moldova ridicat de DIICOT Vaslui după ce a vrut să treacă granița cu droguri în borsetă # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Vaslui au dispus reținerea unui inculpat (cu dublă cetățenie, moldovenească și română), în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept. Tânăr din Republica Moldova ridicat de DIICOT Vaslui după ce a vrut să treacă […] Articolul Tânăr din Republica Moldova ridicat de DIICOT Vaslui după ce a vrut să treacă granița cu droguri în borsetă apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
România, raiul incompetenței: cum a fugit un condamnat pentru omor în timpul unei permisii legale # TeleM Iași
Autoritățile române sunt în alertă după ce Abdullah Ataș, om de afaceri de origine turcă, condamnat pentru uciderea unui polițist în 2015, nu s-a mai întors la Penitenciarul București-Rahova la finalul unei permisii de scurtă durată. Bărbatul ispășea o pedeapsă de aproape 23 de ani de închisoare, din care mai avea de executat aproximativ 11 […] Articolul România, raiul incompetenței: cum a fugit un condamnat pentru omor în timpul unei permisii legale apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Societatea Salubris îndeplinește toate condițiile legale și economico-financiare pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială în anul 2026, potrivit unui memorandum ce va fi analizat de autoritățile publice locale, in urmatoarea sedinta a Consiliului Local. Salubris cere acordul consilierilor locali să crească salariile angajaților Creșterea propusă este justificată de evoluțiile macroeconomice, de presiunile inflaționiste și de […] Articolul Salubris cere acordul consilierilor locali să crească salariile angajaților apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Meta vrea să vândă abonamente lunare cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp # TeleM Iași
Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele sociale pe care le deţine care ar urma să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar. Viitoarele funcţii premium vor „debloca” mai multă productivitate şi creativitate, urmând ca unele dintre acestea să fie bazate pe inteligenţa artificială, susţine compania americană. Meta vrea să […] Articolul Meta vrea să vândă abonamente lunare cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
UE și India au încheiat marți negocierile pentru un acord de liber schimb (ALS) istoric, ambițios și semnificativ din punct de vedere comercial, cel mai mare acord de acest gen încheiat vreodată de către cele două părți. Acordul dintre UE și India va consolida legăturile economice și politice dintre a doua și a patra economie […] Articolul UE și India încheie un acord de liber schimb istoric apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari (4.211 de euro) pe uncie duminică seara.Investitorii s-au îndreptat către acest activ considerat refugiu sigur, pe fondul îngrijorării că președintele american Donald Trump va afecta relațiile cu aliații cheie, de la Europa până la Canada, scrie CNN. Prețul aurului a atins o creștere istorică. […] Articolul Prețul aurului a atins o creștere istorică. Este determinat de măsurile lui Trump apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Coaliţia trebuie să cadă de acord în privinţa modalităţii de adoptare a pachetului de măsuri, adică împreună sau separat de cel al reformei administraţiei publice. Partidele din coaliţia de guvernare nu au ajuns la un consens asupra măsurilor de relansare economică. Zilele acestea, grupurile de lucru vor continua negocierile, în condiţiile în care toate formaţiunile […] Articolul Continuă discuțiile din coaliția de guvernare asupra măsurilor de relansare economică apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
România acordă un sprijin de 1,7 milioane de euro Republicii Moldova pentru evaluarea pădurilor # TeleM Iași
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări forestiere complete a fondului său forestier, în cadrul unui proiect bilateral dedicat protecției mediului și consolidării gestionării durabile a pădurilor. România acordă un sprijin de 1,7 milioane de euro Republicii Moldova pentru evaluarea pădurilor Această inițiativă marchează un […] Articolul România acordă un sprijin de 1,7 milioane de euro Republicii Moldova pentru evaluarea pădurilor apare prima dată în TeleM Regional.
