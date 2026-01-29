Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune

16:50

Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari (4.211 de euro) pe uncie duminică seara. Investitorii s-au îndreptat către acest activ considerat refugiu sigur, pe fondul îngrijorării că președintele american Donald Trump va afecta relațiile cu aliații cheie, de la Europa până la Canada. În timp ce prețul aurului continuă să urce, economistul american Peter Schiff spune că investitorii nu ar trebui să vadă acest trend doar ca pe o formă de protecție, ci ca pe un semnal de alarmă: inflația accelerează, dolarul american își pierde credibilitatea la nivel global, iar o criză economică majoră se apropie, potrivit Fox Business.