Nicuşor Dan: Nu există vreo posibilitate sau cel puţin în orizontul imediat de timp în care arhitectura europeană să se schimbe

Microbuzul de nouă locuri care trasporta zece suporteri ai echipei greceşti de fotbal PAOK, implicat în accidentul din judeţul Timiş soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, fusese închiriat de la o firmă din Edessa şi nu dispunea de sistem de asistenţă la menţinerea benzii de circulaţie (lane assist), relatează presa elenă. Potrivit jurnaliştilor greci, la momentul actual, scenariul cel mai probabil în privinţa cauzelor producerii tragediei este cel al distragerii atenţiei şoferului. În schimb, conform primelor estimări, este exclusă varianta unei defecţiuni mecanice, cum ar fi o pană de cauciuc sau contactul cu un alt vehicul înainte de coliziunea cu tirul, adaugă ziariştii greci.