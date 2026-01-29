Meciul FCSB – Fenerbahce: Domenico Tedesco – Am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi
News.ro, 30 ianuarie 2026 01:20
Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
01:40
Iranul a ameninţat joi să lovească ”imediat” baze şi portavioane americane în cazul unui atac al Statelor Unite, care lasă în continuare să planeze ameninţarea unei intervenţii militare, iar ONU îndeamnă la un dialog în vederea evitării unei crize cu ”consecinţe dezastruoase”, relatează AFP.
Acum 30 minute
01:20
UPDATE - FCSB – Fenerbahce 1-1 şi bucureştenii părăsesc Liga Europa cu capul sus / Rezultatele zilei / Charalambous – Va veni şi ziua să plec / Tedesco - Mă bucur că s-a terminat. Mergea din ce în ce mai rău pentru noi / Incidente la Arena Naţională # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
01:20
Meciul FCSB – Fenerbahce: Darius Olaru – Sper ca rezultatul să fie un restart. Să ne dea un pic de moral # News.ro
Darius Olaru a declarat, joi seară, după meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, că speră ca rezultatul să îi dea echipei FCSB un pic de moral.
01:20
Meciul FCSB – Fenerbahce: Domenico Tedesco – Am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi # News.ro
Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău.
Acum o oră
01:10
UPDATE - Liga Europa: FCSB – Fenerbahce 1-1 şi bucureştenii părăsesc competiţia cu capul sus / Celelalte rezultate ale zilei / Charalambous – Va veni şi ziua să plec / Incidente la Arena Naţională # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
01:10
Meciul FCSB – Fenerbahce: Incident în tunel la pauză / Un suporter a intrat pe teren în prima repriză # News.ro
Meciul FCSB – Fenerbahce, din Liga Europa, a fost marcat joi seară de incidente în prima repriză şi la pauză, la Arena Naţională.
01:00
UPDATE - Liga Europa: FCSB – Fenerbahce 1-1 şi bucureştenii părăsesc competiţia cu capul sus / Celelalte rezultate ale zilei / Charalambous – Va veni şi ziua să plec / Reacţii de la Arena Naţională # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
01:00
Meciul FCSB – Fenerbahce: Charalambous – Sunt pregătit pentru orice. Când am venit aici, antrenorii stăteau două-trei luni. Eu sunt de aproape 3 ani. Va veni şi ziua să plec # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, că este pregătit pentru orice, el precizând că este de aproape trei ani la formaţia bucureşteană, în contextul în care înainte de el antrenorii stăteau două-trei luni.
00:50
UPDATE - Liga Europa: Olympique Lyon – PAOK Salonic 4-2, dar grecii lui Lucescu jr merg mai departe # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-4, cu gruparea franceză Olympique Lyon în Liga Europa.
00:50
Comisia Europeană îl destituie pe estonul Henrik Hololei, un funcţionar de rang înalt, suspectat că a primit cadouri de la Qatar # News.ro
Un funcţionar de rang înalt de la Comisia Europenaă (CE), estonul Henrik Hololei - un fost director director general însărcinat cu Transporturile, vizat deja într-o anchetă a parchetului European (EPPO) -, suspectat de faptul că a primit cadouri de la Qatar, a fost destituit în urma unei proceduri disciplinare, declară un oficial european AFP.
Acum 2 ore
00:40
UPDATE - Liga Europa: FCSB – Fenerbahce 1-1 şi bucureştenii părăsesc competiţia cu capul sus / Celelalte rezultate ale zilei / Reacţii de la Arena Naţională # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
00:40
Liga Europa: Celta Vigo, cu Ionuţ Radu, merge mai departe, după 1-1 cu Steaua Roşie Belgrad # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a terminat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 1-1, cu forrnaţia sârbă Steaua Roşie Belgrad, şi s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa.
00:40
Meciul FCSB – Fenerbahce: Târnovanu – Rămân cu un gust amar. Din câte ştiu eu suporter înseamnă să susţii echipa şi când este la pământ / Un meci foarte echilibrat, ieşim cu fruntea sus # News.ro
Ştefan Târnovanu a declarat, joi seară, după meciul terminat la egalitate de FCSB cu Fenerbahce, scor 1-1, că a fost un joc echilibrat şi că el şi colegii săi părăsesc cu fruntea sus Liga Europa.
00:30
Meciul FCSB – Fenerbahce: Darius Olaru – Sper ca rezultatul să fie un restart. Să ne dea n pic de moral sus # News.ro
Darius Olaru a declarat, joi seară, după meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, că speră ca rezultatul să îi dea echipei FCSB un pic de moral.
00:20
Liga Europa: Olympique Lyon – PAOK Salonic 4-2, dar grecii lui Lucescu jr merg mai departe # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-4, cu gruparea franceză Olympique Lyon în Liga Europa.
00:10
Nicuşor Dan: Eu mă aştept în legea bugetului naţional, există un articol legat de Bucureşti şi eu mă aştept să spună, din impozitul colectat de la bucureşteni, un anume procent se duce la Primăria Municipiului Bucureşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care, în calitate de primar al Capitalei, a iniţiat referendumul local privind modificarea modului în care banii de la Guvern sunt alocaţi Bucureştiului, anunţă că se aşteaptă ca în legea bugetului de stat de anul acesta să se specifice procentul din impozitul pe venit alocat municipiului Bucureşti.
00:10
Ministrul Mediului afirmă că autorităţile locale vor fi consultate privind zonele prioritare pentru biodiversitate: Ne dorim să declarăm zone de prioritate pentru biodiversitate acolo unde există cu adevărat biodiversitate, nu unde avem baze, clădiri # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate care reprezintă jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ea explică faptul că, deşi propunerile făcute înaintea mandatului său includ drumuri, cimitire, clădiri şi chiar o fabrică din industria de apărare şi o bază militară, deciziile cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi luate ţinând cont de realităţile din teren, nu de ceea ce au trasat unii specialişti din birouri.
00:00
Ministrul Mediului afirmă că se vor face modificări privind funcţionarea Gărzii Forestiere, iar acolo unde sunt controale cu ”hârtii în care totul iese roz”, se vor reface controalele # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă modificări în ceea ce priveşte funcţionarea Gărzii Forestiere, după descoperirea mai multor ilegalităţi în ceea ce priveşte exploatarea unor arbori sănătoşi, care nu ar fi trebuit tăiaţi, în pădurea de la Băile Felix. Buzoianu spune că vrea să pună la punct un sistem prin care se vor face controale aleatorii cu privire la activitatea acestei instituţii, acolo unde nu sunt găsite nereguli de către Garda Forestieră cu privire la respectarea planurilor privind tăierile de arbori.
00:00
SUA se îndreaptă, după evenimentele de la Minneapolis, către o paralizie bugetară, faimosul "shutdown" # News.ro
Statele Unite s-au apropiat joi de o paralizie parţială a administraţiei federale, în urma eşecului în Senat a unui text bugetar, din cauza opoziţiei democraţilor, care cer o încadrare mai strictă a poliţiei imigraţiei (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE), relatează AFP.
00:00
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
29 ianuarie 2026
23:50
Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Îmi doresc ca în momentul în care mergem acolo, această vizită să aibă cu adevărat o substanţă economică, dincolo de cea de securitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în cadrul vizitei pe care a fost invitat să o facă în Statele Unite ale Americii, şi-a propus să poarte discuţii pe mai multe paliere. El spune că nu s-a stabilit luna în care va avea loc vizita sa peste ocean. ”Cred că noi în politică externă, cel puţin în aceste 8 luni pe care le-am parcurs, am avut nişte obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit”, adaugă el.
Acum 4 ore
23:40
Nicuşor Dan: Nu există vreo posibilitate sau cel puţin în orizontul imediat de timp în care arhitectura europeană să se schimbe # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România este ”o putere mijlocie” care are relaţii atât cu Statele Unite ale Americii, cât şi cu Uniunea Europeană. Dan explică faptul că formarea unui aşa-numit ”nucleu dur” de state la nivelul UE nu este un motiv de îngrijorare, arătând că la nivel european există grupuri de ţări care dezbat diverse teme.
23:20
Nicuşor Dan admite că măsurile luate de Guvern ar fi putut fi adoptate astfel încât să aibă un efect ”mai puţin dureros” asupra populaţiei: Locurile din care tai sau adaugi pot să fie altele # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan admite că la nivel macro măsurile luate de Guvern au dat rezultate, dar afirmă că omul de rând resimte altfel aceste măsuri. Întrebat dacă măsurile de anul trecut ar fi putut fi adoptate într-un mod care să aibă asupra populaţiei un ”efect mai puţin dureros”, şeful statului a răspuns afirmativ. ”Locurile din care tai sau adaugi pot să fie altele”, arată el.
23:20
Nouă cluburi din Superliga chineză şi alte patru formaţii din liga secundă au fost sancţionate sportiv şi pecuniar în China, în urma unei anchete privind „trucarea meciurilor, jocurile de noroc şi corupţia din industria fotbalului”.
23:20
Nicuşor Dan: Eu mă aştept în legea bugetului naţional, există un articol legat de Bucureşti şi eu mă aştept să spună, din impozitul provenit, colectat de la bucureşteni, un anume procent se duce la Primăria Municipiului Bucureşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care, în calitate de primar al Capitalei, a iniţiat referendumul local privind modificarea modului în care banii de la Guvern sunt alocaţi Bucureştiului, anunţă că se aşteaptă ca în legea bugetului de stat de anul acesta să se specifice procentul din impozitul pe venit alocat municipiului Bucureşti.
23:10
Trump dezminte că a adormit în timpul şedinţei Guvernului şi spune că a închis ochii din cauza monotoniei. ”Era un pic plictisitor”. Discuţii cu privire la sănătatea şi vigoarea sa, relansate, după ce declară WSJ că ia 325 de miligrame de aspirină zilnic # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, cel mai bătrân şef de stat din istoria Americii, ironizat din nou pentru că a aţipit în timpul unei şedinţe de Guvern, spune joi că a închis ochii pentru că ”era un pic plictisitor ” ci nu pentru că dormea, relansând discuţii cu privire la energia şi starea sănătăţii sale, relatează AFP.
23:00
Nicuşor Dan, despre crima din Timiş: Sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Una e chestiunea drogurilor şi a doua este înstrăinarea sau lipsa de apartenenţă la o comunitate şi lipsa de contact firesc între generaţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că uciderea unui adolescent de 15 ani de către alţi trei adolescenţi este ”un caz izolat” şi nu reprezintă un fenomen. Şeful statului spune că statul trebuie să facă progrese în ceea ce priveşte combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor, în privinţa unei strategii care să îi facă pe tineri să nu se simtă înstrăinaţi, ci membri ai comunităţii, dar şi cu privire la combaterea violenţei.
23:00
Nicuşor Dan: E un act de curaj pentru cineva care să fie ministrul al Educaţiei azi/ Aştept să vină acea persoană care să aibă şi anvergura profesională şi curajul # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară că ”este un act de curaj” ca o persoană să îşi asume funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, având în vedere subfinanţarea din sistem şi măsurile care au trebuit luate în contextul necesităţii de reducere a deficitului bugetar.
22:40
Nicuşor Dan, despre nemulţumirile primarilor cu privire la fondurile primite de la Guvern: În condiţiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025 # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în calitate de fost primar general, înţelege dorinţa edililor de a dezvolta proiecte şi de a duce la îndeplinire promisiunile făcute comunităţilor locale, însă spune că, în contextul majorării taxelor şi impozitelor pe proprietăţi şi ”în condiţiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025”.
22:40
Comitetul Internaţional Olimpic îşi exprimă îngrijorarea pentru sportivii iranieni în contextul tulburărilor din ţară # News.ro
Comitetul Internaţional Olimpic şi-a exprimat joi îngrijorarea pentru soarta sportivilor iranieni în contextul escaladării tulburărilor din ţară, afirmând că rămâne în contact cu comunitatea olimpică iraniană, relatează Reuters.
22:20
Nicuşor Dan: E o situaţie dificilă pentru primarul general pentru că are un consiliu format din opt partide şi să întruneşti o majoritate din opt partide e dificil # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, fost primar al municipiului Bucureşti, este de părere că actualul primar general, Ciprian Ciucu, se află într-o situaţie ”dificilă” în ceea ce priveşte relaţia cu Consiliul General, arătând că este nevoie de flexibilitate pentru formarea unei majorităţi.
22:20
Bundestagul adoptă un proiect de lege privind protejarea infrastructurilor germane critice de ameninţarea rusă # News.ro
Deputaţii germani au adoptat joi o lege în vederea consolidării ”rezistenţei” infrastructurilor critice din ţară, un text mult aşteptat, dar foarte criticat, în contextul unor acte de sabotaj imputate Rusiei, relatează AFP.
22:10
Nicuşor Dan: Pentru servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii/ Oficial, niciunul din partide nu a emis nicio pretenţie. Mi-au cerut, neoficial, în discuţii, nu nume, ci criterii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că speră ca ”foarte curând” să formuleze propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Dan susţine ideea ca viitorii şefi ai serviciilor secrete să fie din afara partidelor politice. Şeful statului precizează că, ”în mod oficial, niciunul din partide nu a emis nicio pretenţie” pe acest subiect, reprezentanţi ai partidelor propunându-i nu nume, ci criterii.
21:50
Nicuşor Dan evită să spună dacă este de acord cu afirmaţia că PSD blochează reforme propuse de Guvern: Fiecare din partidele astea are un public şi se întâmplă că publicurile lor îşi doresc altceva # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan evită să spună dacă este sau nu de acord cu opiniile celor care consideră că PSD blochează reforme pe care Guvernul şi le propune, el explicând că publicul fiecăruia dintre partidele din coaliţie doreşte lucruri diferite, iar din această cauză este dificilă ajungerea la acorduri pe unele teme. El subliniază că important este că actualul Guvern a ajuns la acorduri pe teme importante, precum OCDE sau PNRR.
Acum 6 ore
21:40
Atacantul german Timo Werner a semnat joi un contract cu gruparea San Jose Earthquakes, din MLS, a anunţat echipa americană pe site-ul oficial.
21:30
Nicuşor Dan: Un guvern minoritar, puţin probabil. Premierul a vorbit teoretic. Am discutat cu liderii coaliţiei, în ce priveşte politicile publice există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este ”puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, arătând că, în momentul în care a făcut o declaraţie despre un eventual Executiv care să aibă minoritate în Parlament, premierul Ilie Bolojan a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi. Şeful statului spune, după ce a avut discuţii unu la unu cu liderii PNL, PSD şi USR, că situaţia în coaliţie este una stabilă.
21:20
Ministrul Justiţiei, după crima din Timiş: Cea mai importantă este prevenţia, care se face pe coordonata educativă, de asistenţă socială, instrumente care sunt necesare pentru a preveni săvârşirea acestor fapte # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, în contextul crimei din Timiş, că discuţia trebuie să meargă spre necesitatea de a se constitui o strategie naţională integrată, coerentă, unitară, pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor, pentru că legea penală intervine când deja faptele s-au produs şi ea este sancţionatorie. El a mai arătat că cea mai importantă este prevenţia, pe coordonata educativă, de asistenţă socială, cea mai importantă, după mine, este prevenţia, care se face pe coordonata educativă, de asistenţă socială, foarte multe instrumente care sunt necesare pentru a preveni săvârşirea acestor fapte.
21:20
Donald Trump anunţă într-o şedinţă de Guvern, la casa Albă, că va anunţa ”săptămâna viitoare” pe cine a ales la conducerea Fed # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că va anunţa ”săptămâna viitoare” numele candidatului la conducerea Băncii centrale americane, Rezerva federală (Fed), o decizie majoră, aşteptată cu nerăbdare de pieţe, relatează AFP.
21:10
Alba Iulia: Femeie, salvată de pompieri după ce a căzut într-o groapă adâncă de trei metri, unde se făceau lucrări la canalizare # News.ro
O femeie a fost salvată de pompieri, joi seară, după ce a căzut într-o groapă adâncă de trei metri, unde se făceau lucrări la canalizare, pe o stradă din municipiul Alba Iulia.
21:10
Ministrul Justiţiei, audiat în PE, în grupul care monitorizează situaţia democraţiei, statului de drept din cadrul Comisiei LIBE: S-a amintit că există o consultare făcută în privinţa magistraţilor, de către CSM # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost audiat joi în PE, în grupul care monitorizează situaţia democraţiei statului de drept din cadrul Comisiei LIBE, el arătând că s-a discutat despre evoluţiile cu privire la statul de drept, răspunderea magistraţilor, Inspecţia judiciară. Ministrul a mai spus că au reuşit să finalizeze proiectul pentru implementarea directivei care va proteja jurnaliştii, mass-media, împotriva proceselor abuzive îndreptate împotriva lor. El a precizat că s-a amintit că există o consultare făcută în privinţa magistraţilor de către CSM, care a generat o serie de răspunsuri din partea magistraţilor.
21:10
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după tăieri ilegale de arbori, la Băile Felix/ Unul dintre dosare vizează angajaţi ai Romsilva, care au subevaluat dimensiunea unor arbori/ Contractul, suspendat # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că două dosare penale au fost deschise în urma unor tăieri ilegale de arbori la Băile Felix, tăieri în timpul cărora a fost doborât şi un stejar secular. Buzoianu spune că o firmă a tăiat mai mult lemn decât trebuia, în condiţiile în care în pădurea de lângă staţiune sunt arbori uscaţi, de care pădurea trebuie curăţată, iar angajaţi ai Romsilva au marcat arbori mari, subevaluând dimensiunile acestora, pentru ca masa lemnoasă rezultată să fie mai mare decât pe hârtie. Contractul cu firma care trebuia să facă exploatarea la Băile Felix a fost suspendat.
21:00
Trump anunţă că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrainene ”timp de o săptămână”. ”El a acceptat s-o facă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că i-a cerut ”personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrainene ”timp de o săptămână” şi dă asigurări că liderul de la Kremlin ”a acceptat să o facă”, relatează AFP.
20:50
Ministrul Justiţiei: Discuţia trebuie să meargă spre necesitatea de a se constitui o strategie naţională integrată, coerentă, unitară, pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor / Cea mai importantă este prevenţia # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, în contextul crimei din Timiş, că discuţia trebuie să meargă spre necesitatea de a se constitui o strategie naţională integrată, coerentă, unitară, pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor, pentru că legea penală intervine când deja faptele s-au produs şi ea este sancţionatorie. El a mai arătat că cea mai importantă este prevenţia, pe coordonata educativă, de asistenţă socială.
20:50
Trump anunţă că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrainene ”timp de o săptămână” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că i-a cerut ”personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrainene ”timp de o săptămână” şi dă asigurări că liderul de la Kremlin ”a acceptat să o facă”, relatează AFP. (Vom reveni)
20:50
Marinescu: La nivelul Uniunii Europene nu există o uniformitate în ceea ce priveşte vârsta minimă a răspunderii penale / Faptul că un copil de 13 ani a putut acţiona cu atâta determinare, cu premeditare, reclamă cel puţin o analiză serioasă # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi că, la nivelul Uniunii Europene nu există o uniformitate în ceea ce priveşte vârsta minimă a răspunderii penale, dar faptul că un copil de 13 ani a putut acţiona cu atâta determinare, cu premeditare, dar şi că există şi alte situaţii în care s-au comis infracţiuni grave de către minori, aflaţi sub vârsta aceasta de răspundere penală, reclamă cel puţin o analiză serioasă.
20:40
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a anunţat joi prin intermediul reţelelor de socializare că se desparte de antrenorul ei, Francisco Roig, după doar şase luni de colaborare.
20:30
Copenhaga se declară ”mai optimistă” după lansarea unor negocieri la Washington privind viitorul Groenlandei. Emisarul special american pentru Groenlanda, guvernatorul Jeff Landry, evocă în NYT detaliile acordului-cadru Trump-Rutte, ”în curs de elaborare” # News.ro
Ministrul danez de Externe Lars Lokke Rasmussen se declară joi un pic ”mai optimist” în urma lansării unor negocieri tehnice cu Statele Unite cu privire la viitorul Groenlandei, unde regele Frederik al X-lea urmează să efectueze o vizită în februarie, relatează AFP.
20:30
Ponta: Dacă m-aş duce din nou în PSD, le-aş zice, măi, nu se poate să staţi în chestia asta, în care să vă certaţi toată ziua, să vă daţi în cap / Îmbârligatul ăsta duce la o guvernare total incoerentă. Umpli în fiecare zi bagajul de voturi al AUR # News.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, că dacă s-ar duce din nou în PSD, le-ar zice că nu se poate să stea în chestia asta, în care să se certe toată ziua şi să îşi dea în cap, el arătând că îmbârligatul ăsta duce la o guvernare total incoerentă şi umpli în fiecare zi bagajul de voturi al AUR. El a subliniat că nu crede că e sfârşitul PSD-ului, decât dacă rămâne în această combinaţie care e toxică şi pentru electoratul lor.
20:20
Victor Ponta: Astea sunt nişte vremuri pentru unul ca Băsescu, care se ducea, se bătea cu ei, le dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa / Nicuşor Dan nu e un prădător politic # News.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, că acestea sunt nişte vremuri pentru unul ca Băsescu, care se ducea, se bătea cu ei, le dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa şi nu e o vreme în care cei cuminţi şi drăguţi se pot impune ci e vremea prădătorilor şi trebuie să rezişti în lumea asta. El a mai adăugat că preşedintele Nicuşor Dan nu e un prădător politic.
20:10
Bolojan: Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere/ Sunt optimist că, indiferent ce va fi după 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la o discuţie cu reprezentanţi ai 13 fonduri de investiţii internaţionale, că, din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. ”Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat înţelegerile”, a adăugat el. Premierul a subliniat că România a avut acum nişte lecţii, menţionând că speră că oamenii politici au învăţat. ”Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcţia pe care am început-o”, a subliniat el.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.