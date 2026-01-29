UPDATE - Liga Europa: FCSB – Fenerbahce 1-1 şi bucureştenii părăsesc competiţia cu capul sus / Celelalte rezultate ale zilei / Charalambous – Va veni şi ziua să plec / Incidente la Arena Naţională

20:10

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la o discuţie cu reprezentanţi ai 13 fonduri de investiţii internaţionale, că, din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. ”Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat înţelegerile”, a adăugat el. Premierul a subliniat că România a avut acum nişte lecţii, menţionând că speră că oamenii politici au învăţat. ”Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcţia pe care am început-o”, a subliniat el.