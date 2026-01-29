„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
Golazo.ro, 30 ianuarie 2026 01:10
FCSB - Fenerbahce 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a fost dezamăgit complet de doi jucători.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
01:20
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la finalul partidei de pe Arena Națională.
01:20
Nu se teme de demitere Charalambous, mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, este de părere că formația sa merita să-și încheie aventura europeană cu o victorie.
Acum o oră
01:10
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a fost dezamăgit complet de doi jucători.
01:00
Se apropie retragere VIDEO. LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland! Momentul care la emoționat # Golazo.ro
Cleveland Cavliers - LA Lakers 129-99. LeBron James (41 de ani), vedeta oaspeților, a fost emoționat de videoclipul tribut afișat înaintea meciului.
01:00
Probleme pentru Olaru Ce a spus căpitanul FCSB despre schimbarea prematură de la meciul cu Fenerbahce: „Sper să nu fie nimic grav” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.
00:50
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre ultimul meci din acest sezon european al echipei.stefan
Acum 2 ore
00:40
Un meci surprinzător de bun în fața unui Fenerbahce care a arătat și multă calitate, dar și multă lejeritate în tratarea meciului. Lejeritate care pe final a fost înlocuită de panică.
00:30
Constantin Popovici, premiat Românul a fost desemnat cel mai bun sportiv la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa! # Golazo.ro
Constantin Popovici (37 de ani) a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa.
00:30
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul italian al campioanei, a vorbit despre remiza din ultima etapă a Europa League.
00:10
A întrerupt meciul FOTO. Un suporter a intrat pe gazon în FCSB - Fenerbahce pentru selfie-uri # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Un suporter a intrat pe teren pe finalul primei reprize și s-a fotografiat cu doi dintre jucătorii campioanei României.
00:10
6 ocazii ratate + Ngezana. FCSB, out! Așa se întâmplă când poți să o bați pe Fenerbahce și nu reușești. Sfârșit de drum roș-albastru # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Campioana putea face mult mai mult decât acest egal cu Fener pe Arena Națională. Dacă irosești tot ce creezi, toate șansele de gol uriașe, nu ai cum să învingi.
00:10
Klopp, aproape de Real Madrid Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos! # Golazo.ro
Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor de la Liverpool, ar semna cu Real Madrid, în vara acestui an.
00:00
Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce. Duelul împotriva turcilor a depășit recordul de asistență de pe Arena Națională în faza grupei Europa League.
Acum 4 ore
23:40
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Un conflict în toată regula s-a iscat la pauza meciului de pe Arena Națională.
23:30
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” # Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a vorbit despre golul superb pe care l-a marcat în etapa #8 a Ligii Campionilor.
23:20
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba # Golazo.ro
Fanii lui PAOK s-au strâns la stadionul „Toumba” în memoria fanilor decedați în România.
23:10
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Turcii au deschis rapid scorul pe Arena Națională, după o nouă gafă în apărarea campioanei României.
22:30
„Nu cred că e ok să te răzbuni așa” MM Stoica a reacționat după decizia suporterilor de a nu încuraja echipa cu Fenerbahce + Ce banner a apărut în peluză # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre protestul galeriei de la meciul cu Fenerbahce, din etapa #8 a Europa League.
22:20
„Jucați fotbal!” Asta au scandat ultrașii FCSB spre propriii jucători la startul meciului cu Fenerbahce. Ce diferență față de 2025 # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. În urmă cu un an, Arena Națională era plină la 0-2 cu Manchester United. Joi seară era la jumătate din capacitate. Iar ultrașii protestau împotriva jocului slab al roș-albaștrilor și trimiteau un mesaj de încurajare pentru PAOK.
22:20
„Nu ne temem de influențe americane” Mama Anei Bărbosu, reacție fermă, după ce cazul fiicei sale va fi rejudecat la TAS : „Am avut grijă să-i trimit un mesaj” # Golazo.ro
Mama Anei Bărbosu (19 ani), Pompilia, a vorbit despre decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul fiicei sale, de la Jocurile Olimpice din 2024, spre rejudecare la TAS.
22:00
La 18 ani pleacă în Golf Marele talent din Franța a fost dorit de Manchester United, dar a ales Arabia Saudită # Golazo.ro
Kader Meite (18 ani), atacantul celor de la Rennes, își va continua cariera în Arabia Saudită.
Acum 6 ore
21:20
„Aici s-a greșit” Marian Drăgulescu, ipoteză inedită în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: „Nu înțeleg de ce au făcut asta” # Golazo.ro
Marian Drăgulescu (45 de ani), fost gimnast participant la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, a oferit o ipoteză inedită în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles.
21:00
Gestul fanilor lui Poli i-a uimit pe greci FOTO. Ce au făcut după decesul suporterilor lui PAOK în accidentul rutier din Timiș # Golazo.ro
O parte dintre fanii lui Poli Timișoara au ridicat o cruce în memoria celor șapte suporteri decedați într-un accident rutier în România.
20:50
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos!&rdquo # Golazo.ro
Dagur Sigurdsson (52 de ani), antrenorul nationalei Croației de handbal masculin, a rabufnit din cauza condițiilor de la Campionatul European.
20:40
„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum” # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a vorbit despre decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul Anei Barbosu (19 ani) de la Jocurile Olimpice din 2024 spre rejudecare la TAS.
20:30
Bodo/Glimt, calificare fabuloasă Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul , după victorii cu City și Atletico Madrid! # Golazo.ro
Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei, a obținut o calificare fabuloasă în play-off-ul Ligii Campionilor, după trei rezultate senzaționale obținute în ultimele trei partide din faza principală a competiției.
20:10
„Îl las gratis!” Alibec e liber să plece de la FCSB! Care e destinația: „Nu vrea bani, să vedem dacă se înțeleg” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a anunțat că este gata să îl cedeze pe Denis Alibec (35 de ani) la Farul Constanța, dacă atacantul se va înțelege cu gruparea de la malul Mării Negre.
20:00
Gervonta Davis, arestat Campionul mondial la box, prins în SUA după ce a fost acuzat de agresiune și răpire! Era fugar de două săptămâni # Golazo.ro
Gervonta Davis (31 de ani), campion mondial WBA la categoria ușoară la box, a fost arestat de autoritățile din SUA după ce a fost acuzat de fosta sa iubită de agresiune și răpire.
Acum 8 ore
19:40
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice # Golazo.ro
Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României, a reacționat ca urmare a deciziei Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul Anei Barbosu (19 ani) de la Jocurile Olimpice din 2024 spre rejudecare la TAS.
19:30
Măsuri speciale la Lyon - PAOK Ce se va întâmpla înainte de meci după tragedia în care 7 greci și-au pierdut viața în România # Golazo.ro
Un minut de reculegere va avea loc înaintea partidei Olympique Lyon şi PAOK, din ultima rundă a fazei principale din Europa League, în memoria suporterilor greci decedaţi într-un accident rutier în România.
19:20
Anglia sperie Liga! Cinci echipe din Premier League în Top 8 Champions. Au răsturnat ierarhia banilor. Care e surpriza. Și marea dezamăgire # Golazo.ro
Premier League sufocă Liga Campionilor. Trei din cele șase reprezentante ale Albionului sunt în Top 4 de Champions. Alte trei au pătruns în Top 8. În clasamentul financiar al Europei, nu e nicio echipă engleză în Top 4
19:10
„Trebuie să ne adaptăm” Subiectul abordat de Kopic la conferință: „La început aș vrea să vorbesc despre situația asta” # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre revenirea echipei sale pe „Arcul de Triumf” și a abordat și subiectul accidentului în care 7 fani PAOK și-au pierdut viața în România.
18:50
Epic fail în Liga Campionilor FOTO. Au vrut să fie fair-play, dar mesajul s-a transformat în ironie după nebunia din Benfica - Real Madrid # Golazo.ro
Club Brugge s-a grăbit să o felicite pe Olympique Marseille pentru calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor.
18:20
Lupta contra pirateriei Câți bani le oferă La Liga fanilor care denunță barurile unde se transmit ilegal meciuri # Golazo.ro
La Liga a lansat o campanie prin care oferă 50 de euro oricărei persoane ce denunță transmisiuni piratate ale meciurilor.
18:10
O româncă în staff-ul lui PSG Cine este fosta jucătoare de tenis care are grijă de alimentația fotbaliștilor trupei din Paris # Golazo.ro
Paula Oniță, specialistă în nutriție, face parte din staff-ul lui PSG, începând cu luna ianuarie.
17:50
Serena Williams întreține misterul Legenda tenisului feminin și-a schimbat declarațiile » Ce a spus despre posibila revenire, la mai bine de 3 ani de la retragere # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), legenda tenisului feminin, nu a exclus posibilitatea de a reveni pe teren.
17:50
Europa e uimită de Kovacs Încă o apariție foarte bună a arbitrului în Ligă, la Dortmund - Inter 0-2. Reacția lui Chivu. Ce notă i-au dat nemții # Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, continuă solid al 8-lea sezon în Champions League, la înălțime și miercuri: Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2
Acum 12 ore
17:40
Au venit rezultatele Ce arată analizele toxicologice realizate de IML, după accidentul în care au murit 7 fani PAOK # Golazo.ro
Analizele toxicologice realizate de IML Timișoara au arătat că șoferul microbuzului implicat într-un accident mortal pe E70, lângă Lugojel, Timiș, consumase cannabis, cocaină și alcool.
17:20
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024 # Golazo.ro
Sabin Gherdan, avocatul Anei Barbosu, a oferit o primă reacție după ce sportivei i s-a retras medalia de bronz câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.
17:00
Europa League, etapa #8 LIVE de la 22:00 » Echipa lui Răzvan Lucescu luptă cu Lyon pentru un loc în primele opt # Golazo.ro
Ultima etapă din faza principală competiției UEFA Europa League se joacă astăzi, de la ora 22:00. Partidele sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele meciuri vor fi transmise pe Digi Sport și Prima Sport.
17:00
Șucu a plătit o avere Presat de fani, patronul lui Genoa a transferat un brazilian: „Combină calitatea cu cantitatea” # Golazo.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, l-a transferat pe Alexsandro Amorim de Freitas (20 de ani) de la FC Alverca, club din Portugalia.
16:50
Guardiola, salvat de Mourinho Manchester City, puls mărit în finalul partidei Benfica - Real Madrid: „De ce te duci acolo?!” # Golazo.ro
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, i-a mulțumit lui Jose Mourinho pentru victoria obținută de Benfica în fața lui Real Madrid, scor 4-2.
16:30
Man, între „remarcabil” și „anonim”! Cum a fost prima sa participare în Liga Campionilor la PSV. De ce l-a schimbat Bosz la pauză cu Bayern # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a debutat în acest sezon în Champions League, la PSV Eindhoven. Motivul pentru care Man a fost înlocuit de antrenorul Peter Bosz după doar 45 de minute miercuri, la 1-2 cu Bayern
16:30
Arda Guler a explodat FOTO. Mijlocașul turc de la Real Madrid, furios după decizia lui Arbeloa: „De ce întotdeauna eu?” # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler (20 de ani), mijlocașul turc al madrilenilor, s-a enervat în momentul în care a fost înlocuit de Alvaro Arbeloa (43 de ani).
16:20
CFR a mai luat un atacant Fotbalistul cu cinci titluri în palmares a ajuns sub comanda lui Daniel Pancu » A fost de două ori golgheter în țara sa # Golazo.ro
CFR Cluj a anunțat transferul atacantului Luka Zahovic (30 de ani), campion de cinci ori cu Maribor și de două ori golgheter în campionatul Sloveniei.
16:00
Colțescu, la fel ca Letexier FOTO. Moment din Liga Campionilor, identic cu o fază controversată din UTA - Rapid » Ce a fost diferit # Golazo.ro
AJAX - OLYMPIACOS 1-2. O fază din meciul disputat în Liga Campionilor a fost asemănătoare cu un moment din UTA Arad - Rapid 1-2, din etapa #23 din Liga 1.
15:30
„Obiectivul meu e să chiulesc” Întâmplări șocante din TVR. Radu Naum: „Eu am lăsat știrea pentru jurnal și ei au ascuns-o” # Golazo.ro
Radu Naum a vorbit despre experiența sa la Televiziunea Română și despre momentul în care a simțit că relația sa cu instituția s-a deteriorat. Jurnalistul sportiv a fost invitatul celui de-al 6-lea episod al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
15:00
Sabalenka, duel cu Rybakina S-a stabilit finala Australian Open 2026! Kazaha luptă pentru primul titlu la Melbourne # Golazo.ro
Aryna Sabalenka o va întâlni pe Elena Rybakina în finala Australian Open 2026.
14:50
I-au luat medalia Anei Barbosu! BREAKING NEWS! Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului înapoi la TAS # Golazo.ro
Apelul depus de partea americană în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian. Ana Maria Barbosu, 18 ani, rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.
14:30
ICE, prezentă și la Super Bowl? Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au” # Golazo.ro
Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) ar urma să fie desfășurați la Super Bowl #60. Meciul dintre Seattle Seahawks și New England Patriots va avea loc pe 9 februarie la Levi’s Stadium din Santa Clara, California. Autoritățile din California au luat măsuri împotriva abuzurilor și au stabilit mecanisme prin care cetățenii pot fi protejați de posibile excese ale ICE.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.