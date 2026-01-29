CFR a mai luat un atacant Fotbalistul cu cinci titluri în palmares a ajuns sub comanda lui Daniel Pancu » A fost de două ori golgheter în țara sa
Golazo.ro, 29 ianuarie 2026 16:20
CFR Cluj a anunțat transferul atacantului Luka Zahovic (30 de ani), campion de cinci ori cu Maribor și de două ori golgheter în campionatul Sloveniei.
Guardiola, salvat de Mourinho Manchester City, puls mărit în finalul partidei Benfica - Real Madrid: „De ce te duci acolo?!” # Golazo.ro
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, i-a mulțumit lui Jose Mourinho pentru victoria obținută de Benfica în fața lui Real Madrid, scor 4-2.
Man, între „remarcabil” și „anonim”! Cum a fost prima sa participare în Liga Campionilor la PSV. De ce l-a schimbat Bosz la pauză cu Bayern # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a debutat în acest sezon în Champions League, la PSV Eindhoven. Motivul pentru care Man a fost înlocuit de antrenorul Peter Bosz după doar 45 de minute miercuri, la 1-2 cu Bayern
Arda Guler a explodat FOTO. Mijlocașul turc de la Real Madrid, furios după decizia lui Arbeloa: „De ce întotdeauna eu?” # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler (20 de ani), mijlocașul turc al madrilenilor, s-a enervat în momentul în care a fost înlocuit de Alvaro Arbeloa (43 de ani).
Colțescu, la fel ca Letexier FOTO. Moment din Liga Campionilor, identic cu o fază controversată din UTA - Rapid » Ce a fost diferit # Golazo.ro
AJAX - OLYMPIACOS 1-2. O fază din meciul disputat în Liga Campionilor a fost asemănătoare cu un moment din UTA Arad - Rapid 1-2, din etapa #23 din Liga 1.
„Obiectivul meu e să chiulesc” Întâmplări șocante din TVR. Radu Naum: „Eu am lăsat știrea pentru jurnal și ei au ascuns-o” # Golazo.ro
Radu Naum a vorbit despre experiența sa la Televiziunea Română și despre momentul în care a simțit că relația sa cu instituția s-a deteriorat. Jurnalistul sportiv a fost invitatul celui de-al 6-lea episod al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
Sabalenka, duel cu Rybakina S-a stabilit finala Australian Open 2026! Kazaha luptă pentru primul titlu la Melbourne # Golazo.ro
Aryna Sabalenka o va întâlni pe Elena Rybakina în finala Australian Open 2026.
I-au luat medalia Anei Barbosu! BREAKING NEWS! Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului înapoi la TAS # Golazo.ro
Apelul depus de partea americană în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian. Ana Maria Barbosu, 18 ani, rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.
ICE, prezentă și la Super Bowl? Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au” # Golazo.ro
Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) ar urma să fie desfășurați la Super Bowl #60. Meciul dintre Seattle Seahawks și New England Patriots va avea loc pe 9 februarie la Levi’s Stadium din Santa Clara, California. Autoritățile din California au luat măsuri împotriva abuzurilor și au stabilit mecanisme prin care cetățenii pot fi protejați de posibile excese ale ICE.
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! # Golazo.ro
Vlad Dragomir este astăzi căpitanul lui Pafos la prima sa participare în faza principală de Champions League
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile” # Golazo.ro
Jug Stanojev, jucătorul lui Kairat Almaty, le-a transmis un mesaj celor de la Universitatea Cluj direct de pe Emirates Stadium, înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor.
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl # Golazo.ro
Viktor Dadason (17 ani) a deschis scorul pentru FC Copenhaga, înainte ca Barcelona să revină și să se impună cu 4-1. Prin acest gol, tânărul jucător islandez a stabilit un record pe Camp Nou.
Suporterii răniți, înapoi în Grecia Fanii lui PAOK internați la Timișoara vor fi transportați în țara natală. Trupurile celor care au murit, repatriate # Golazo.ro
Doi dintre suporterii lui PAOK care au fost răniți în accidentul din județul Timiș vor fi transportați, astăzi, în Grecia.
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo! # Golazo.ro
Nicolae Stanciu va evolua la Dalian Yingbo, într-un oraș cu 7,45 milioane de locuitori, pe o arenă nouă, de 64.000 de locuri
Sancțiuni după Cupa Africii Nu au iertat pe nimeni! Senegal și Maroc au de suferit după incidentele din finală # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a impus mai multe sancțiuni după incidentele din finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc.
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho # Golazo.ro
Anatoliy Trubin este eroul Ligii. Portarul ucrainean a calificat-o pe Benfica în play-off cu golul său, la 4-2 cu Real. Al 5-lea goalkeeper care înscrie în Champions
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a analizat cifrele oficiale ale firmei prin care Dan Șucu a făcut pasul cel mare în fotbalul italian la finalul anului 2024.
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League # Golazo.ro
FCSB și Fenerbahce se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în ultima etapă din faza principală din Europa League. Partida va putea fi urmărită lievTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la două televiziuni din România.
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1. Oficialul „câinilor” consideră că este aproape „imposibil” ca FCSB să termine sezonul regulat în top 6.
FCSB - Fenerbahce LIVE de la 22:00. Campioana României, obligată să câștige pentru a spera la primăvara europeană # Golazo.ro
FCSB o va întâlni astăzi pe Fenerbahce, de la ora 22:00, în ultimul meci din faza principală din Europa League.
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva” # Golazo.ro
Borussia Dortmund - Inter 0-2. Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurilor, a vorbit despre victoria obținută pe Signal Iduna Park. Succesul celor nu a fost suficient pentru ca formația italiană să se claseze între primele opt echipe ale competiției.
„Este o rușine” Kylian Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 4-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul „galacticilor”, și-a exprimat nemulțumirea după ce echipa sa a ratat calificarea directă în optimile Ligii Campionilor.
Cum ajunge FCSB în primăvara europeană Calcule. Ce șanse mai are campioana: 6 din 7 condiții trebuie bifate # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Campioana României încă păstrează șanse de calificare în primăvara Europa League înainte de ultimul meci din faza eliminatorie.
Calificare fabuloasă FOTO. Benfica a prins play-off-ul Ligii Campionilor după un gol marcat de portar la ultima fază » Real a ratat incredibil „optimile” # Golazo.ro
BENFICA - REAL MADRID 4-2. Lusitanii au reușit să obțină un loc in-extremis în primăvara europeană, după victoria fabuloasă obținută împotriva lui Real Madrid.
Pedepsit de Vassaras Decizia șefului CCA în privința arbitrului de la UTA - Rapid, după penalty-ul primit de giuleșteni # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Kyros Vassaras a luat decizia în privința arbitrului Iulian Dima, arbitrul aflat în camera VAR la partida de luni.
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă # Golazo.ro
West Ham a acceptat oferta lui Flamengo de transfer pentru extrema Lucas Paqueta (28 de ani).
Haos în Manchester Ultrașii de la Galatasaray au blocat centrul orașului, înainte de meciul cu City # Golazo.ro
Ultrașii lui Galatasaray au provocat haos pe străzile din Manchester, înainte de meciul cu Manchester City, din Liga Campionilor.
Chivu pregătește întăriri Fotbalistul pentru care s-au plătit 130 de milioane de euro, la un pas de Inter # Golazo.ro
Moussa Diaby (26 de ani), extrema celor de la Al Ittihad, este aproape de a ajunge la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
Raheem Sterling, out de la Chelsea Clubul londonez s-a despărțit de starul adus de la Manchester City » Mesajul transmis de fotbalist # Golazo.ro
Raheem Sterling (31 de ani) s-a despărțit de Chelsea după ce nu a fost inclus în lot pentru nicio partidă din acest sezon.
Vlad Dragomir, GOLAZO în Ligă FOTO. Mijlocașul român, reușită de senzație în ultima etapă a fazei principale din Champions League # Golazo.ro
PAFOS - SLAVIA PRAGA. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a marcat un gol superb în Liga Campionilor.
„3-4 milioane de euro” Andrei Nicolescu, detalii despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să fie bine pentru toată lumea” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al echipei.
L-au enervat și pe Djokovic Nole a văzut ce a pățit Coco Gauff la Australian Open și a intervenit: „Sunt surprins că nu suntem filmați și la duș” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a comentat situația descrisă de Coco Gauff cu privire la lipsa de intimitate a sportivilor de la Australian Open.
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult” # Golazo.ro
Jose Mourinho (63 de ani) a atacant presa înainte de de meciul cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România # Golazo.ro
Ivan Savvidis (66 de ani), patronul celor de la PAOK, va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului de la Lugojel.
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, a fost dorit cu insistență de clubul de pe locul 16 în prima ligă poloneză, Katowice.
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport” # Golazo.ro
Marius Popa, tatăl portarului Matei Popa (18 ani), a vorbit cu Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
Serena Williams, reclamă milioane la Super Bowl Cât va plăti un furnizor de medicamente de slăbit pentru spotul de 30 de secunde din finala NFL # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) va fi protagonista unei reclame pentru Ro, un furnizor de medicamente pentru slăbit .
Cazul Gheorghiță, judecat de TAS Suma importantă pe care Poli Iași vrea să o obțină de la FCSB # Golazo.ro
Procesul intentat de Poli Iași împotriva lui FCSB se judecă astăzi la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS).
FRF, decizie după tragedie Ce se va întâmpla la meciurile din etapa 23 a Ligii 1, după accidentul de lângă Lugojel # Golazo.ro
FRF a decis ca meciurile din etapa #23 a Ligii 1 să înceapă cu un minut de reculegere în memoria victimelor accidentului de la Lugojel. Șapte fani au lui PAOK și-au pierdut viața în apropierea graniței României cu Ungaria.
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă din Turcia. Viitorul său în curtea campioanei României este incert după ce Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, și-a exprimat nemulțumirea față de sud-african.
„Nu-mi imaginam că va antrena și acum” Brazilianul lui Fenerbahce, mesaj pentru Lucescu: „Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce. Fred, 32 de ani, mijlocașul turcilor, n-a uitat că a jucat primele trei sezoane în Europa alături de Mircea Lucescu: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar”.
„M-am confruntat cu asemenea patroni” Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce când a aflat că Becali face echipa la FCSB: „Am avut un principiu” # Golazo.ro
Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025, a spus că a avut în carieră patroni care îi comentau alegerile făcute în timpul meciurilor, dar niciodată care să se implice în deciziile sale tehnice.
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede” # Golazo.ro
Unul dintre suporterii celor de la PAOK care a supraviețuit în urma tragicului accident din județul Timiș a oferit o primă reacție pentru presa din Grecia.
Șoferul ar fi fost drogat Noi detalii despre accidentul tragic în care și-au pierdut viața fanii PAOK: „A tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis” # Golazo.ro
Noi detalii ies la iveală după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
Suporteri înjunghiați în deplasare Doi fani Chelsea, atacați de ultrașii lui Napoli înainte de meciul din Liga Campionilor: „A fost înfricoșător” # Golazo.ro
Doi suporteri ai celor de la Chelsea au fost înjunghiați înaintea partidei cu Napoli din Liga Campionilor.
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva” # Golazo.ro
Șoferul camionului care a fost implicat în accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, a oferit o primă reacție.
Încă o lovitură dată de Voyo Platforma de streaming deținută de Pro TV va transmite încă o competiție importantă # Golazo.ro
Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV, a achiziționat drepturile de televizare pentru Euroliga de Baschet pentru trei sezoane.
Au accelerat demolarea FOTO. Cum arată stadionul Dinamo la 9 zile de la startul lucrărilor: „Din ce în ce mai multe utilaje” # Golazo.ro
Lucrările pentru demolarea vechiului stadion Dinamo au fost accelerate. În Complexul Sportiv Dinamo va fi construită o nouă arenă multifuncțională.
Pe cine înfruntă FCSB: „Un mincinos” Antrenorul care face tactica pe teren cu peturi și care l-a forțat pe Courtois să se retragă de la națională # Golazo.ro
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, între metodele tactice nonconformiste și conflictul cu vedetele. Tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a fost demis la majoritatea echipelor pe care le-a pregătit
Mesajul care a înfuriat Barcelona Declarația lui Dro, noul jucător al lui PSG i-a enervat pe catalani! # Golazo.ro
Dro Fernandez a oferit primele cuvinte din postura de jucător a celor de la PSG, iar declarațiile lui ar putea să-i enerveze pe cei de la Barcelona.
