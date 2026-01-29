Nu se teme de demitere Charalambous,   mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”

14:30

Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) ar urma să fie desfășurați la Super Bowl #60. Meciul dintre Seattle Seahawks și New England Patriots va avea loc pe 9 februarie la Levi’s Stadium din Santa Clara, California. Autoritățile din California au luat măsuri împotriva abuzurilor și au stabilit mecanisme prin care cetățenii pot fi protejați de posibile excese ale ICE.