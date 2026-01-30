Revista presei internaționale, 30 ianuarie

18:20

Primarul general Ciprian Ciucu şi edilii de sectoare au discutat, astăzi, la Guvern, cu vicepremierul Tanczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Cseke Attila despre bugetele de care au nevoie pentru ca Bucureştiul să funcţioneze, susţinând că fondurile actuale sunt insuficiente. Ciprian Ciucu declara că în acest an este necesar ca Municipalitatea să primească 70% din impozitul […]