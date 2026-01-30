TRUD: Tone de gunoaie din râul Cerna se varsă în Dunăre

04:30

Peste 17.000 de petiții au fost înregistrate în 2025 la Avocatul Poporului, dintre care cele mai multe au vizat accesul liber la justiție și dreptul de petiționare, potrivit unui raport de activitate al instituției. Printre domeniile la care s-au referit cu precădere aceste documente, se mai numără: dreptul la informație, proprietatea privată, un nivel de […]