Bucureștiul ratează șansa de a găzdui City Forum 2027. Ciucu critică abținerea consilierilor PSD.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind că PSD nu va negocia pachetul de măsuri pentru relansarea economică. El a amintit și de o decizie a Curții Constituționale care interzice numirea unui premier demis prin moțiune de cenzură. Claudiu Manda a transmis pe Facebook că pachetul […]