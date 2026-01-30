Guvernul Bolojan, criticat de un lider liberal: „Nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave”
Lumea Politică, 30 ianuarie 2026 08:50
Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, denunță lipsa de reacție a Guvernului și autorităților locale în criza apei potabile din Curtea de Argeș. Aproximativ 50.000 de oameni sunt afectați de patru luni, iar ea solicită o intervenție urgentă. Critici similare la adresa premierului Bolojan vin și din alte zone politice. Deputata Alina Gorghiu a emis un […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, alături de ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au participat la o ședință a unei comisii din Parlamentul European. Întâlnirea, nepublică, a stârnit controverse, iar ONG-urile cer reintroducerea Mecanismului de Cooperare și Verificare. La ședința de joi, 29 ianuarie, organizată de Grupul de Monitorizare pentru Democrație, Stat de Drept […]
09:00
Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot” # Lumea Politică
Într-o intervenție la emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, George Simion, liderul AUR, a detaliat motivele pentru care a contestat alegerile prezidențiale. Simion susține că problema nu a fost numărătoarea voturilor, ci lipsa accesului la listele suplimentare, acuzând instituțiile statului de pasarea responsabilității. George Simion a declarat că a realizat pierderea alegerilor prezidențiale în urma […]
Acum o oră
08:50
Guvernul Bolojan, criticat de un lider liberal: „Nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave” # Lumea Politică
08:50
Trei companii de stat se restructurează din temelii, până la jumătatea lui 2026: Oana Gheorghiu explică obligațiile prin PNRR # Lumea Politică
08:50
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Frit # Lumea Politică
08:50
Lovitură de teatru în privința ședinței de Coaliție! Reforma promisă de Bolojan, în aer! # Lumea Politică
08:50
PSD blochează candidatura Bucureștiului pentru City Forum 2027. Ciprian Ciucu, după votul din CGMB: ”Păcat, PSD” # Lumea Politică
08:50
Totul despre pensia anticipată parțială în 2026. Cu câți ani poți ieși mai devreme din câmpul muncii și ce impact are asupra banilor primiți # Lumea Politică
Salariații cu stagiu complet de cotizare pot opta pentru pensionarea anticipată parțială, dar cu o reducere a sumei lunare. Această opțiune este disponibilă cu până la cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare și implică anumite condiții și documente. Cei care au acumulat stagiul complet de cotizare au posibilitatea să se pensioneze anticipat parțial, […]
Acum 2 ore
08:10
Un producător de piese auto anunță concedieri masive în Bistrița-Năsăud. Este al doilea mare investitor din județ care face concedieri colective # Lumea Politică
Industria auto din Bistrița-Năsăud primește o nouă lovitură. RAAL, un producător major de piese și accesorii auto, va concedia peste 250 de angajați începând cu martie 2026. Decizia urmează unei serii de disponibilizări în județ, afectând în total 340 de persoane. Bistrița-Năsăud se confruntă cu noi valuri de concedieri colective, după anunțurile a doi mari […]
07:40
Ciucu, iritat după confruntarea cu consilierii. Proiectul de audit la STB și Termoenergetica a fost respins. „Cui e frică de transparență?” # Lumea Politică
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, și consilierii generali au avut un schimb aprins de replici, joi, în ședința CGMB. Proiectul de audit la STB și Termoenergetica a căzut la vot, iar Ciucu a acuzat lipsa de transparență în administrarea acestor companii. Primarul Ciucu a declarat că, deși responsabilitatea publică îi revine, nu are acces real la […]
Acum 4 ore
07:10
Eximbank neagă implicarea în creditele acordate companiilor în dificultate, garantate de stat. „Premierul semnează ca primarul” zice Ciolacu # Lumea Politică
Eximbank susține că nu a acordat credite companiilor aflate în dificultate, precum Electrocentrale Craiova și Liberty Galați. Banca afirmă că responsabilitatea a fost a guvernului condus de Marcel Ciolacu, care a calificat acuzația drept „o măgărie”. Eximbank a emis o declarație publică în care a subliniat că nu a acordat credite companiilor aflate în dificultate […]
07:10
România, sub presiunea PNRR: Termene stricte pentru companiile de stat. Vicepremierul Gheorghiu anunță măsuri urgente # Lumea Politică
06:40
Coridorul dintre România, Bulgaria și Grecia. Se caută finanțare sub toate formele de către țările implicate # Lumea Politică
Vicepremierul bulgar în exercițiu, Grozdan Karadjov, organizează o întâlnire cvadripartită vineri, cu participarea Bulgariei, Greciei, României și a Comisiei Europene. Subiectul principal este coridorul de transport Marea Neagră-Marea Egee. Bulgaria găzduiește vineri o întâlnire importantă pe tema proiectelor de infrastructură de-a lungul coridorului Marea Neagră-Marea Egee. Evenimentul este condus de Grozdan Karadjov, vicepremier și ministrul […]
06:30
Eșec pentru majorarea tarifului la transportul public. Primarul Ciucu avertizează asupra riscurilor financiare # Lumea Politică
Consiliul General al Municipiului București a respins propunerea de majorare a tarifelor pentru călătoriile metropolitane. Primarul Ciprian Ciucu a exprimat îngrijorări grave privind situația financiară a Societății de Transport București (STB) și posibilele consecințe. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a respins joi propunerea de majorare a prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei […]
06:10
Carlyle Group vizează activele Lukoil în România. Tranzacția, în așteptarea aprobărilor # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat despre intenția Carlyle Group de a achiziționa activele Lukoil din România. Tranzacția include rafinăria Petrotel și peste 300 de benzinării, dar necesită aprobări esențiale. Acordul exclude activele din Kazahstan. Carlyle Group a confirmat intenția de a achiziționa activele internaționale ale Lukoil, inclusiv cele din România. Activele vizate includ rafinăria […]
05:40
Alina Gorghiu critică Guvernul pentru criza apei potabile. Alte voci se alătură acuzațiilor la adresa premierului Bolojan. # Lumea Politică
Acum 6 ore
05:00
03:30
Bucureștiul ratează șansa de a găzdui City Forum 2027. Ciucu critică abținerea consilierilor PSD. # Lumea Politică
Acum 24 ore
17:30
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington: ”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat” # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a anunțat planurile de deschidere a unui sediu AUR în Washington, lângă Capitol Hill. Într-o emisiune, el a explicat un episod controversat și a criticat actuala guvernare, exprimându-și neîncrederea în democrația din România. George Simion, liderul AUR, a explicat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” episodul controversat al tortului în […]
12:00
Ministrul Economiei avertizează asupra unui pericol hibrid. „Dacă nu avem majoritate în Guvern devenim vulnerabili” # Lumea Politică
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat la Interviurile Adevărul despre riscul ca rușii să preia contracte de producție militară prin intermediari. El a subliniat importanța unor măsuri de siguranță, sprijinul serviciilor de informații și necesitatea menținerii unității europene pentru a contracara amenințările hibride. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat că pentru a preveni preluarea contractelor […]
12:00
Profesorii pregătesc un nou protest. „Reforma” lui Bolojan a dus la clase supraaglomerate # Lumea Politică
Trei mari sindicate din educație anunță un protest pe 4 februarie 2026, vizând măsurile adoptate prin Legea Bolojan. Sunt așteptați peste 2.000 de profesori în fața Guvernului. Sindicaliștii solicită revenirea la normele anterioare și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” organizează un nou […]
11:30
Spania oferă statut legal pentru 500.000 de migranți. Rezidență și permise de muncă „la liber”. Măsura contracarează tendințele restrictive europene # Lumea Politică
Spania a anunțat un plan major pentru a legaliza statutul a 500.000 de migranți fără acte. Măsura vizează combaterea economiei subterane și susținerea creșterii economice, contrar politicilor dure adoptate de alte țări europene. Spania va acorda statut legal unui număr de 500.000 de migranți fără acte, potrivit DW și CNN. Decizia vizează reducerea exploatării prin […]
11:10
Operațiune globală împotriva pirateriei digitale cu ramificații în România. Milioane de utilizatori afectați # Lumea Politică
O anchetă internațională, denumită „Switch Off”, s-a încheiat cu succes, anunță autoritățile italiene. Aceasta a vizat combaterea criminalității cibernetice și pirateriei audiovizuale, dezvăluind o rețea complexă ce opera la nivel global. Ancheta, coordonată de Parchetul din Catania și Eurojust, a implicat autorități judiciare din mai multe țări, cu sprijinul Europol și Interpol. Aceasta a dus […]
10:50
Putin, la putere până la moarte? Expertul rus sugerează un viitor incert. „Toată lumea depinde de Putin” # Lumea Politică
Dr. John Kennedy, expert rus, susține că Vladimir Putin va rămâne la conducerea Rusiei până la moarte. În ciuda presiunilor interne, el consideră că liderul rus nu va fi înlăturat forțat. Totuși, există riscuri de asasinat din partea facțiunilor regionale. Un expert rus a declarat că președintele Vladimir Putin va rămâne la putere până la […]
10:50
România amână aderarea la Zona Euro. Deficitul bugetar, principala piedică. Legătura cu alegerile din 2028 # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aderarea României la Zona Euro nu este o prioritate, din cauza deficitelor bugetare mari. Ținta este reducerea acestora sub 3% până în 2030, pentru a putea lua în considerare adoptarea monedei unice. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu va putea adera la Zona Euro până când deficitul […]
10:40
Un primar liberal susține că Bolojan ar plănui să încalce acordul cu PSD și să pună un premier tehnocrat, din zona USR, la rocada din 2027 # Lumea Politică
Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic, a lansat acuzații grave la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o emisiune la Antena 3. Acesta susține că Bolojan ar avea un plan secret pentru a numi un premier tehnocrat în 2027, în loc de un reprezentant PSD, conform protocolului cu PSD. Primarul Vladimir Petruț a susținut că premierul Ilie […]
10:40
„Regina sinecurilor la stat”. Partenera de viață a șefului CJ Iași, liberalul Costel Alexe, lovitură după lovitură: IOR, Apă, Delgaz, Digitalizare, Imprimerie, Senat și Camera Deputaților # Lumea Politică
Anamaria Florescu, partenera liderului CJ Iași, Costel Alexe, a avut un parcurs profesional diversificat în ultimii ani. De la diverse funcții în instituții publice la contracte substanțiale, traseul său a stârnit interesul presei. Anamaria Florescu, cunoscută pentru relația sa cu Costel Alexe, a refuzat să comenteze pentru Reporter de Iași despre cariera sa ascendentă. Totuși, […]
10:40
Sorina Pintea, condamnare definitivă pentru luare de mită. Fostul ministru al Sănătății va executa 3 ani și jumătate de închisoare # Lumea Politică
Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a fost condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul, confirmând astfel decizia Curții de Apel Cluj. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri, 28 ianuarie 2026, recursul formulat de Sorina Pintea. Sentința […]
10:40
„Suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie reacția lui Crin Antonescu când l-a rugat să-l susțină pe Nicușor Dan. Replica fostului candidat # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu și-a exprimat dezamăgirea față de Crin Antonescu pentru lipsa de susținere a lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale. Antonescu a reacționat, ironizându-l pe jurnalist și negând acuzațiile aduse. Gazetarul Cristian Tudor Popescu și-a exprimat dezamăgirea profundă față de Crin Antonescu, după ce acesta a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul […]
10:40
PNL, rupt în două. Liberalii care îl susțin pe Bolojan acuză: „ Sistemul simte că i se taie oxigenul” # Lumea Politică
În PNL se conturează două tabere: una în jurul lui Ilie Bolojan și alta condusă de Hubert Thuma. După critici din PSD și din interiorul partidului, susținătorii lui Bolojan au reacționat ferm. Parlamentarii liberali au adus în discuție miza reformelor și presiunile asupra premierului. Partidul Național Liberal se confruntă cu tensiuni interne, împărțit între susținătorii […]
10:40
Medicul Cristian Andrei a fost audiat miercuri la Serviciul Investigații Criminale Sector 1, după ce a fost adus în cătușe în urma unor percheziții. Este acuzat de agresiuni sexuale și de practicare ilegală a profesiei de psiholog. Ancheta continuă, iar medicul va fi cercetat în libertate. Cristian Andrei a fost adus în cătușe la sediul […]
10:40
Mario Iorgulescu, în centrul unui nou scandal, a făcut declarații controversate pe TikTok alături de Fulgy. Acesta susține că mama sa ar fi suferit un preinfarct după ce l-a urmărit online. Incidentul a generat reacții puternice, inclusiv din partea mamei sale. Mario Iorgulescu, fiul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a făcut o serie […]
10:40
Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan # Lumea Politică
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și primarii de sector se întâlnesc miercuri cu vicepremierul Tánczos Barna pentru a discuta bugetul Capitalei. Întâlnirea vine pe fondul absenței premierului Ilie Bolojan, aflat în Germania, și în contextul în care bugetul național nu este încă finalizat. Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, va participa miercuri, alături de […]
10:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar, dar subliniază necesitatea stabilității politice. Victor Negrescu, europarlamentar, avertizează că o astfel de soluție ar putea fi riscantă pentru România, afectând relațiile internaționale și proiectele europene. Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la RFI că nu exclude formarea unui guvern minoritar în […]
10:40
Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump # Lumea Politică
Kremlinul și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dar doar la Moscova. Anunțul vine după declarațiile ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiga, care a menționat deschiderea lui Zelenski pentru discuții. Kremlinul a anunțat miercuri că este dispus să organizeze o întâlnire între președintele rus, Vladimir Putin, și […]
10:30
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac asupra premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a lăsat mii de locuitori și compania Ford fără căldură. Acuzațiile vin în contextul în care Guvernul refuză să finanțeze reparațiile la Electrocentrale Craiova. Lia Olguța Vasilescu a criticat public Guvernul pentru lipsa finanțării reparațiilor necesare la Electrocentrale Craiova. […]
10:10
Germania va investi masiv în apărarea României. Merz: „România este țara care ne apără pe toți” # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri la Berlin că România are un rol crucial în apărarea NATO și a anunțat investiții germane semnificative în industria militară românească. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu premierul Ilie Bolojan, unde s-a discutat despre cooperarea militară și investițiile strategice. Friedrich Merz a subliniat că România este […]
10:00
Avocată PNL prinsă în flagrant cu mită de 60.000 de euro. Promisiuni de influență la vârf # Lumea Politică
Procurorii DNA au prins în flagrant o avocată, apropiată PNL, acuzată că a acceptat o mită de 60.000 de euro pentru a influența dosare în Justiție. Adriana Georgescu ar fi susținut că are conexiuni importante la DNA și alte instituții de stat. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins-o miercuri pe avocata Adriana Georgescu, membră PNL […]
09:40
Valentin Lazea contrazice PSD despre deficitul bugetar corectat din „scamatoria fiscală”. Avertisment privind politicile economice din ultimul deceniu # Lumea Politică
Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a explicat cum România a evitat incapacitatea de plată, contrazicând criticile legate de o “scamatorie” a Guvernului. El a evidențiat măsurile de consolidare fiscală și a criticat politicile economice din ultimii ani, acuzând toate guvernele de deteriorarea finanțelor publice. Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a afirmat că România a evitat […]
09:30
Analize medicale decontate fără restricții lunare. CNAS elimină plafoanele laboratoarelor private. # Lumea Politică
CNAS a decis ca pacienții să poată efectua analize medicale decontate pe tot parcursul lunii, fără limitări impuse de plafoanele lunare. Măsura va fi aplicată în acest an, cu reguli stricte de prescriere și programare. CNAS a anunțat că va elimina plafoanele pentru laboratoarele private, permițând pacienților să acceseze analizele medicale decontate în orice moment […]
Ieri
09:10
Ponta, despre numirea lui Radu Miruță la Apărare. Și PCR „găsea câte un om din producție, un activist de partid și-l punea la Apărare, la Cultură, la Externe” # Lumea Politică
Victor Ponta, fost premier, a lansat critici dure la adresa actualului ministru al Apărării, Radu Miruță. Invitat la emisiunea “Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ponta a susținut că numirea lui Miruță este rezultatul unor decizii politice, fără legătură cu competențele profesionale. Victor Ponta, fost premier al României, a fost invitat în emisiunea “Ai Aflat! cu […]
08:40
Bolojan nu exclude un guvern minoritar. Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează asupra riscurilor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu exclude formarea unui guvern minoritar, deși subliniază importanța stabilității politice. Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că o astfel de soluție ar putea fi riscantă pentru România, afectând atât planurile interne, cât și relațiile externe. Premierul Ilie Bolojan a discutat la RFI despre posibilitatea unui guvern minoritar, menționând că „într-o […]
08:10
Victor Ponta dezvăluie că Maia Sandu urma să fie președinta României, dar Trump a stricat planul: „trebuia să fie anul trecut” # Lumea Politică
Victor Ponta, fost premier PSD, a declarat că Maia Sandu urma să candideze la alegerile prezidențiale din România. Într-o emisiune, Ponta a sugerat că Donald Trump a împiedicat acest plan. Ponta a comentat și modelul de democrație și justiție din Republica Moldova. Victor Ponta a afirmat că Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, trebuia să fie […]
07:50
Victor Ponta a criticat absența României de la Forumul Economic de la Davos, subliniind importanța prezenței la astfel de evenimente. Într-un dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache, fostul premier a ironizat strategia promovată de Nicușor Dan. Victor Ponta a fost invitat în emisiunea „Ai Aflat!” unde a discutat cu Ionuț Cristache despre lipsa României de la […]
07:40
Ponta s-a luat de blugii lui Miruță. Putea să se ducă în delegația oficială și în costum de baie: „nu mă surprinde” # Lumea Politică
Victor Ponta a criticat aspru ținuta ministrului Apărării, Radu Miruță, în cadrul unei emisiuni TV. Fostul lider al PSD a fost nemulțumit și de maniera în care Miruță gestionează relațiile economice ale României cu Uniunea Europeană. Victor Ponta a fost invitatul ediției de miercuri a emisiunii „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, unde a comentat ținuta […]
07:20
Franța interzice platformele americane pentru o categorie de salariați. Vizate sunt aplicațiile de comunicații # Lumea Politică
Franța va limita accesul funcționarilor la aplicații precum Google Meet, Zoom și Teams, favorizând platformele interne. Decizia, parte a unei strategii mai ample, reflectă preocupările legate de securitate și suveranitatea digitală. Guvernul francez va interzice funcționarilor din administrația publică utilizarea aplicațiilor și platformelor americane, inclusiv Google Meet, Zoom și Teams, potrivit unui oficial francez citat […]
07:10
Traian Băsescu câștigă în instanță dreptul la indemnizație. Administrația Prezidențială, obligată la plată retroactivă # Lumea Politică
Curtea de Apel București a decis în favoarea fostului președinte Traian Băsescu, obligând Administrația Prezidențială să îi plătească retroactiv indemnizația suspendată în 2022. Decizia poate fi contestată cu recurs în termen de 15 zile. Curtea de Apel București a admis cererea lui Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, prin care îi cerea plata retroactivă a indemnizației […]
06:50
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung, invocând lipsa timpului disponibil pentru a gestiona filiala. Primarul rămâne la conducerea municipiului și își păstrează statutul de membru de partid, subliniind că nu este vorba de conflicte politice. Elena Lasconi a anunțat că renunță la conducerea filialei USR Câmpulung, precizând că volumul de […]
06:40
Vizită istorică a lui Starmer în China de patru zile. De ce e însoțit de 60 de persoane # Lumea Politică
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a sosit miercuri la Beijing, marcând prima vizită în China a unui lider britanic în ultimii opt ani. Scopul declarat al vizitei e „resetarea” relațiilor bilaterale și deschiderea de noi oportunități economice. În acest context, Starmer încearcă să consolideze legăturile cu a doua cea mai mare economie a lumii. Premierul […]
06:10
Macron a dat-o pe groenlandeză: „nu este de vânzare și nu poate fi pur și simplu preluată” # Lumea Politică
Președintele francez Emmanuel Macron a tras un semnal de alarmă cu privire la situația din Groenlanda, cerând o „trezire strategică” a Europei. Alături de liderii Danemarcei și Groenlandei, Macron a subliniat importanța securității și suveranității în Arctica. Președintele Emmanuel Macron a declarat că situația din Groenlanda reprezintă un „apel la trezire strategică pentru întreaga Europă”. […]
