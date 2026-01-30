Carlyle Group vizează activele Lukoil în România. Tranzacția, în așteptarea aprobărilor

16:40

Președintele Nicușor Dan este criticat pentru lipsa unei strategii naționale clare. Deși promitea să fie un „președinte activ”, Dan admite că România nu are planuri bine definite în multiple domenii. În ciuda promisiunilor, strategia rămâne doar la stadiul de declarație. Președintele României, Nicușor Dan, se confruntă cu critici dure pentru lipsa unei strategii naționale. Deși […]