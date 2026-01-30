Control, flexibilitate, zero stres: generația care plătește smart, cu cardul Star de la BT
Economica.net, 30 ianuarie 2026 04:10
Generația celor născuți în anii care încep cu ”2” nu mai plătește ”ca înainte”, ci vor soluții simple, digitale și flexibile, care să îi ajute să-și gestioneze banii fără stres. Exact aici intră în joc cardurile Star de la Banca Transilvania.
Acum o oră
04:10
Acum 8 ore
22:20
Cererea crescută pentru noul iX3 forțează BMW să caute angajați pentru un nou schimb la uzina din Ungaria # Economica.net
Grupul german BMW pregătește o majorare a producției mai rapidă decât își propusese inițial la noua sa uzină din Ungaria pentru a face față cererii neașteptat de mari pentru modelul iX3.
22:20
Asigurarea opţională la pilonul I de pensii costă 12.150 de lei dacă vă asiguraţi la nivelul salariului minim în 2026 # Economica.net
Oamenii care fie nu au venituri fiscalizate, fie au doar venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de autor în cuantum total anual (net sau brut, după caz) sub plafonul de 48.600 de lei, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opţional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa de Pensii de care aparţin. Venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, e de cel puţin 4.050 de lei, iar valoarea CAS datorată de persoana fizică, aferentă venitului de 4.050 de lei, este de 1.013 lei lunar, pentru anul 2026.
22:10
Ce planuri anunță Orange România pentru 2026: rețele 5G, metroul din București și renunțarea la vechile tehnologii pe cupru # Economica.net
Orange Romania va continua să își extindă anul acesta rețelele mobile, dar și să își îmbunătățească infrastructura de fibră optică pentru internet fix, potrivit lui Marius Maican, Technology Director Orange Romania. În următorii ani compania își propune ca peste 90% din infrastructura grupului să fie eligibilă pentru cea mai mare viteză.
22:10
Românii mănâncă tot mai puțin zahăr, dar nu neapărat de dragul sănătății. Taxa pe zahăr a tras în jos și producția internă, și importurile # Economica.net
Un român a consumat în 2024, anul în care Guvernul a introdus așa-numita taxă pe zahăr, cu 5,1 kilograme de zahăr mai puțin decât în anul precedent. Impactul s-a văzut direct în importuri, care s-au diminuat, deși producția locală s-a prăbușit și ea cu 70% față de 2023.
22:00
SUA și-au prezentat propunerile pentru Groenlanda. Oferta se bazează pe acordurile de apărare din 1941 și 1951 dintre Washington și Copenhaga # Economica.net
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertăţii operaţionale a SUA şi un "Dom de Aur" deasupra insulei arctice, informează joi DPA, transmite Agerpres.
21:50
UE introduce pe lista sa de sancțiuni împotriva Rusiei patru jurnaliști, un actor și un balerin pentru susținerea arătată față de răzbiul din ucraina # Economica.net
Noile sancţiuni ale Uniunii Europene adoptate joi împotriva unor cetăţeni ruşi afectează două femei şi patru bărbaţi implicaţi în jurnalism, actorie sau dans, care, potrivit statelor membre UE, au contribuit la diseminarea propagandei ruseşti în legătură cu războiul din Ucraina, informează EFE, transmite Agerpres.
21:20
Metroul de Otopeni: Când vor termina „cârtițele” săpăturile la secțiunea 1 Mai – Tokyo. Cum au evoluat lucrările în ianuarie VIDEO # Economica.net
Metrorex prezintă joi jurnalul de șantier al lunii ianuarie de pe Magistrala 6 de metrou, unde cârtița Sfânta Maria a străpuns peretele viitoarei stații Gara Băneasa. Potrivit datelor de progres de la primele două stații ale secțiunii sudice, cârtițele ar putea să ajungă la stația 1 Mai în august anul viitor.
21:20
Primăria Capitalei va declanșa patru proceduri de atribuire pentru 1.000 de autorizații de taximetrie # Economica.net
Primăria Municipiului București va declanşa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru 1.000 de autorizaţii taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilităţi, transmite Agerpres.
21:00
Gigantul american Lockheed Martin îşi va creşte de patru ori producţia de sisteme antirachetă THAAD pentru Pentagon # Economica.net
Concernul american Lockheed Martin a anunţat joi că a încheiat un acord cu Pentagonul pentru mărirea de patru ori a producţiei de sisteme antirachetă de mare altitudine THAAD, considerate unele din cele mai perfecţionate din lume, transmite AFP, relatează Agerpres.
Acum 12 ore
20:20
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de joi. Acțiunile Romagaz, cele mai vândute cu un rulaj de 128,8 milioane de lei # Economica.net
Acţiunile Romgaz au fost cele mai tranzacţionate în şedinţa bursieră de joi, generând un rulaj de 128,8 milioane de lei, pe o piaţă cu o valoare totală a tranzacţiilor de 347 de milioane de lei (68 de milioane de euro).
19:40
IMM România cere introducerea obligației de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum cinci angajați # Economica.net
IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum cinci salariaţi şi localizate în altă UAT decât sediul social, relatează Agerpres.
19:20
Alexandru Rogobete: Nu susțin reducrea salariilor personalului medical cu 10%. Susțin însă plata pe performanță # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă susţine plata pe performanţă, corelată cu "munca reală", rezultatele şi responsabilitatea profesională, transmite Agerpres.
19:10
Consiliul General a respins auditarea externă a Termoenergetica și STB. Ciucu: Cele două sunt în prag de insolvență # Economica.net
Consiliul General al Capitalei a respins, joi, cu 24 de voturi "pentru" şi 29 de abţineri proiectul care prevede achiziţionarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi Termoenergetica, relatează Agerpres.
19:10
Reprezentanța companiei chineze BYD în România a prezentat astăzi la București noul SUV compact Sealion 5 DM-i în cadrul unui eveniment care a uimit asistența prin amploarea sa.
18:50
Uniunea Europeană desemnează Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran drept organizație teroristă # Economica.net
Miniştrii de externe din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene (UE) au convenit joi să desemneze Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran drept "organizaţie teroristă", după reprimarea sângeroasă a protestelor din Iran, a anunţat şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
18:40
Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale au declanşat o creştere a investiţiilor, chiar dacă un şir de preţuri record i-au ţinut departe pe cumpărătorii de bijuterii, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:20
Reforma lui Ciucu se ciocnește de opoziția CGMB. Consilierii generali au acceptat închiderea unei singure instituții din cele patru propuse de primar. PSD anunță că vine cu propriul plan, mai bun # Economica.net
Consiliul General al Capitalei a respins, joi, încetarea activităţii Centrului Expo Arte, a Centrului pentru Tineret şi a Centrului Cultural Lumina, transmite Agerpres.
18:10
Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 880.000 de lei unor operatori economici din Complexul "Dragonul Roşu", informează instituţia într-un comunicat transmis joi, relatează Agerpres.
17:50
DNSC avertizează cu privire la apariția mai multor tentative de fraudă online. Pagini false care imită identitatea unor instituții media cunoscute promovează platforme fictive de investiții # Economica.net
Un nou val de tentative de fraudă, prin care pagini false ce imită identitatea unor entităţi media cu notorietate din România şi alte branduri de presă promovează platforme fictive de investiţii, circulă în prezent în mediul online, atenţionează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), transmite Agerpres.
17:20
Băluță: Creșterea tarifelor STB este o măsură nedreaptă care arată incompetența lui Ciucu. Doar intervenţia consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată # Economica.net
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, a declarat joi că majorarea tarifelor STB pentru transportul public, propusă de primarul general al Capitalei, este o măsură nedreaptă, care arată lipsa de soluţii a lui Ciprian Ciucu, cel care începe să "rezolve" problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor, transmite Agerpres.
17:10
Tribunalul Galați aprobă planul lui Remus Borza de restructurare a cominatului Liberty Galați. Compania va fi scoasă la licitație de administratorii săi # Economica.net
Tribunalul Galați a decis să acceplate modificarea planului de restructurare al companiei Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, informează cele două companii prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 2 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,975 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres.
16:50
Piețele financiare nu mai cred în promisiunile privind mersul la sală. Boom-ul fitness-ului de la începutul anului nu reușește să ridice majoritatea acțiunilor din acest sector # Economica.net
Începutul anului aduce de obicei o creștere a numărului de abonamente la sălile de sport, deoarece oamenii doresc să se reîncarce după perioada de sărbători. Acest model s-a menținut și în acest an. Prețurile acțiunilor spun însă o altă poveste. Analiza platformei de tranzacționare și investiții eToro arată că un coș cu ponderi egale de acțiuni listate din sectorul fitness a crescut cu 15% în ultimul an și cu 38% în ultimii trei ani, dar cu doar 17% în ultimii cinci ani, în ciuda creșterii constante a participării la activități de fitness.
16:50
Peste 100 de angajați ai ANRE care au dat în judecată instituția pentru că a redus din posturi și din venituri, au pierdut procesul, în primă instanță.
16:40
Recent a demarat o nouă etapă în cadrul Proiectului „Extinderea transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași” - forajele geotehnice necesare detalierii soluției tehnice, informează joi CFR Infrastructură Iași.
16:40
India reactivează cel mai înalt mecanism instituţional de cooperare cu Liga Arabă după o pauză de 10 ani # Economica.net
India a anunţat joi reluarea diplomaţiei cu lumea arabă după un deceniu de pauză, convocându-i la New Delhi pe reprezentanţii Ligii Arabe pentru o întâlnire care urmăreşte să reafirme legăturile de parteneriat într-un moment de tensiune geopolitică în Orientul Mijlociu, relatează EFE.
Acum 24 ore
15:50
Tesla vrea să investească 20 de miliarde de dolari, majoritatea în maşini autonome şi roboţi humanoizi. Ce modele dispar # Economica.net
Grupul american Tesla intenţionează să-şi dubleze cheltuielile de capital în acest an, până la un nivel record de peste 20 de miliarde de dolari, însă doar o mică parte din aceşti bani va fi direcţionată către afacerea sa tradiţională, care constă în vânzare de vehicule electrice, transmite Reuters.
15:40
Banca Europeană de Investiţii (BEI) a investit de patru ori mai mulţi bani în securitate şi apărare anul trecut, din cauza situaţiei geopolitice, alocând peste patru miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari) sau aproape 5% din finanţarea băncii în Uniunea Europeană, transmite DPA.
15:20
Norvegia a încheiat un contract de peste 1,5 miliarde de euro pentru sisteme sud-coreene de artilerie # Economica.net
Guvernul norvegian a anunţat joi că a apelat la o soluţie sud-coreeană pentru a-şi dota armata cu sisteme de artilerie în profunzime pentru un cost de 19 miliarde de coroane (1,66 miliarde de euro), relatează AFP.
15:10
Reumplerea lacului Vidraru va începe la finele lunii martie şi în octombrie sperăm să ajungă la un nivel minim tehnic, să putem funcţiona cu un hidroagregat pentru alimentarea cu apă a localităţilor din aval şi a Bucureştiului şi să fie repusă în funcţiune şi centrala, să putem produce şi energie electrică, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Vîlcescu, directorul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.
15:00
Lazea (BNR): Fără acele măsuri de consolidare fiscală, astăzi am fi vorbit de o Românie în incapacitate de plată # Economica.net
Fără măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, România s-ar fi confruntat cu incapacitate de plată, retrogradare la categoria "junk" şi imposibilitatea finanţării pensiilor şi salariilor fără recurgerea la tipărirea de bani, susţine Valentin Lazea, economist şef al Băncii Naţionale a României (BNR), în articolul "Despre onestitate în dezbaterea economică", postat pe blogul Opiniibnr.ro.
14:50
Poluanţi eterni (PFAS), acele substanţe chimice omniprezente în viaţa noastră de zi cu zi, ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 miliarde de euro până în 2050, potrivit unui raport publicat joi de Comisia Europeană, informează AFP, scrie Agerpres.
14:50
Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice # Economica.net
Fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, a anunţat, joi, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă, scrie Agerpres.
14:40
NATO examinează cheltuielile militare ale Spaniei, singura care a refuzat să aloce apărării 5% din PIB # Economica.net
Reprezentanţi ai NATO şi ai Ministerului spaniol al Apărării se întâlnesc joi la Madrid, prima dintre cele două întâlniri bilaterale stabilite pentru a evalua cheltuielile militare ale Spaniei şi progresele sale în îndeplinirea angajamentelor privind capacităţile de luptă asumate la summitul Alianţei de anul trecut, informează agenţia EFE, scrie Agerpres.
14:40
Detectoarele de metale ar putea fi utilizate în viitor în şcolile din Italia pentru prevenirea actelor de violenţă cu arme albe şi arme de foc, transmite joi agenţia DPA, scrie Agerpres.
14:30
Prima înfrângere pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: proiectul de majorare al tarifelor STB a fost respins de CGMB # Economica.net
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul în baza căruia preţul unei călătorii metropolitane urma să crească de la 3 lei la 5 lei, potrivit Agerpres.
14:00
IKEA extinde platforma ce permite clienților să cumpere și să vândă produse second- hand ale brandului # Economica.net
Ingka Group, cel mai mare retailer IKEA, extinde pe piața din Suedia platforma cu produse second-hand prin care clienții por cumpăra și vinde articole ale celebrului brand.
14:00
Calea ferată Cluj – Oradea – Frontieră Ungaria: Lotul unde constructorul anunță că se lucrează non-stop FOTO # Economica.net
Antreprenorul lotului 4 Aleșd - Oradea - Frontieră Ungaria se mobilizează 24 de ore din 24, pentru execuția lucrărilor de reabilitare, începând cu prima zi cu temperaturi de peste 5 grade, anunță un reprezentant al constructorului italian WeBuild.
13:50
Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu 7,2% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, arată cifrele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (Istat), informează AFP.
13:40
Drumul Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru ultimul lot, cu turcii de la Nurol # Economica.net
Drumul Expres Arad - Oradea (120,47 km) are începând de joi contracte semnate pentru întregul traseu de 120,47 kilometri, potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
13:10
Modificările-cheie privind termenul de transmitere a facturilor au fost introduse prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, facturile trebuie transmise în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, nu de 5 zile calendaristice, cum era anterior, scrie Termene.ro.
13:00
Producţia de energie nucleară a UE a crescut cu 4,8% în 2024, în România a scăzut uşor # Economica.net
Cele 12 state membre UE care au reactoare nucleare operaţionale au generat împreună 649.524 GWh de energie electrică în anul 2024, cu 4,8% mai mult decât în 2023, fiind vorba de al doilea an consecutiv de creştere a producţiei de energiei nucleare în blocul comunitar, arată datele publicate joi de Eurostat.
12:50
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat joi că nu îşi poate imagina că ţările UE ar putea crea o armată separată, în contextul apelurilor recente pentru o forţă europeană, inclusiv din partea comisarului european pentru apărare Andrius Kubilius, relatează Reuters.
12:40
Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz, citat de dpa.
12:00
Turcia este pregătită să-şi consolideze frontiera cu Iran în cazul unui atac al SUA asupra acestei ţări # Economica.net
Turcia este pregătită ''să consolideze securitatea frontierei'' sale cu Iranul în cazul unui atac american asupra acestei ţări, a anunţat joi o oficialitate turcă de rang înalt, citată de France Presse.
11:30
ElectroPutere Mall devine al treilea cel mai mare mall din provincie, după o investiție de 22 de milioane de euro # Economica.net
Grupul francez Catinvest a finalizat extinderea ElectroPutere Mall din Craiova cu 10.500 de mp, în urma unei investiții de 22 de milioane de euro și devine astfel al treilea cel mai mare mall din afara Bucureștiului.
11:30
Cel mai mare fond suveran din lume a făcut un profit record de 247 miliarde de dolari. În ce a investit Norvegia # Economica.net
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norvegiene (247 miliarde de dolari sau 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, graţie plasamentelor în tehnologie şi finanţe, transmite Reuters.
11:10
Vietnamul şi Uniunea Europeană au convenit să-şi consolideze relaţiile diplomatice, a declarat joi preşedintele Vietnamului, în condiţiile în care ambele părţi încearcă să-şi dezvolte parteneriatele internaţionale într-un moment de perturbări provocate de taxele vamale american, relatează Reuters şi AFP.
11:00
Record de investiții în România. Credite BERD de aproape un miliard de euro, în 2025, Cluj pe primul loc. Domeniul și proiectele unde s-au dus peste 80% din bani # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare(BERD), unul dintre cei mai importanți și mai vechi investitori instituționali în economia României, anunță un record de investiții în 2025. Creditele date de BERD au atins aproape un miliard de euro, mai precis 955 de milioane, în creștere de la doar 707 milioane de euro.
