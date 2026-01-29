Cererea crescută pentru noul iX3 forțează BMW să caute angajați pentru un nou schimb la uzina din Ungaria

22:20

Oamenii care fie nu au venituri fiscalizate, fie au doar venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de autor în cuantum total anual (net sau brut, după caz) sub plafonul de 48.600 de lei, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opţional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa de Pensii de care aparţin. Venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, e de cel puţin 4.050 de lei, iar valoarea CAS datorată de persoana fizică, aferentă venitului de 4.050 de lei, este de 1.013 lei lunar, pentru anul 2026.