Fără scăpare din relația toxică. Psiholog: Femeile cred că dacă iubesc un pic mai mult își pot îmblânzi agresorul

Episodul de primăvară pe care îl resimţim nu ţine mult. Urmează o răcire accentuată a vremii, cu ploi în cea mai mare parte a ţării şi intensificări ale vântului, până duminică seară. Se face atât de frig încât minimele ajung chiar şi la minus 14 grade sâmbătă noaptea. În weekend, avem maxime negative la Bucureşti. … The post Vine un nou episod de ger cu maxime sub zero chiar și la București. Unde vor fi minus 14 grade appeared first on spotmedia.ro.