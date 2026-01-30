VIDEO Impozitele pe investiții cresc din 2026: dividendele și criptomonedele sunt cele mai taxate
Newsweek.ro, 30 ianuarie 2026 07:20
Modificările fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2026 aduc majorări importante ale impozitelor pe ve...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
07:50
Lui Xi Jinping i-a trecut glonțul pe la urechi. Aliatul lui, generalul Zhang Youxia a vrut să-l „detroneze” # Newsweek.ro
Bloggerii militari ruși au fost primii care au anunțat că în China a fost o tentativă de lovitură de...
Acum 30 minute
07:40
Cum să usuci hainele în câteva ore dacă pui un obiect din baie pe ele. Nu ai nevoie de uscător # Newsweek.ro
Cum să usuci hainele în câteva ore dacă pui un obiect din baie pe ele. Poți să usuci hainele în doar...
07:30
Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des # Newsweek.ro
Începând cu 1 februarie 2026, euro va deveni singurul mijloc legal de plată în Republica Bulgaria, a...
Acum o oră
07:20
VIDEO Impozitele pe investiții cresc din 2026: dividendele și criptomonedele sunt cele mai taxate # Newsweek.ro
Modificările fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2026 aduc majorări importante ale impozitelor pe ve...
07:10
Horoscop 31 ianuarie. Luna în Rac îi face convingători pe Tauri. Capricornii, avantaje financiare # Newsweek.ro
Horoscop 31 ianuarie. Luna în Rac îi face convingători pe Tauri. Capricornii, avantaje financiare. P...
Acum 2 ore
06:40
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt? # Newsweek.ro
Pensionarii plătasc CASS la pensie începând de anul trecut. Unii dintre ei au cerut să nu plătească ...
Acum 12 ore
22:20
Nicuşor Dan: "Nu există nici un fel de perspectivă de majorări de taxe, în viitorul apropiat" # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că "nu există nici un fel de perspectivă de majorări ...
22:10
Europa a numit gărzile IRGC ale Iranului organizație teroristă. Elita Teheranului a transferat 1.500.000.000$ # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a convenit joi să includă Garda Revoluționară paramilitară din Iran pe lista organ...
21:50
Nicuşor Dan: Ilie Bolojan a făcut studii de matematică. E puţin posibil acum să avem un guvern minoritar # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost rugat să comenteze declaraţia lui Ilie Bolojan, care a afirmat că e ...
21:10
Care spune ChatGPT că sunt şansele matematice de calificare ale FCSB, mai departe, în Europa League? # Newsweek.ro
Care spune aplicaţia de Android ChatGPT că sunt şansele matematice de calificare ale FCSB, mai depar...
20:50
Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri. Ce face Primăria Capitalei pentru asta? # Newsweek.ro
Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri cu cel puţin opt ore de lucru pe zi. Ce face Primăr...
20:30
Conflict în CSM. Secţia de procurori acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul la dosare # Newsweek.ro
Este conflict în interiorul CSM. Secţia de procurori din Consiliu acuză Secţia pentru judecători că ...
20:10
Când trebuie să chemați ambulanța dacă vă doare capul? Dacă experimentați aceste simptome nu ezitați # Newsweek.ro
Milioane de români suferă de dureri de cap. Unii dintre ei se panichează și sună la salvare chiar și...
20:10
Trump se laudă că l-a convins pe Putin să nu atace o săptămână. Următoarea rundă de negocieri e șa 1 februarie # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat la 29 ianuarie că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de a...
19:50
Sunt SUA oare pe cale să atace Iranul? Donald Trump spune că este dispus să negocieze. Ar putea însă blufa # Newsweek.ro
Sunt SUA oare acum pe cale să atace frontal Iranul? Preşedintele Donald Trump spune că este dispus s...
19:40
Un alt retailer de modă consacrat se închide. A intrat în faliment. 250 de angajați rămân pe drumuri # Newsweek.ro
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte bărbătească dispare. Se pare că investitorii au dat faliment di...
19:20
Cum să nu strici motorul mașinii când este frig afară. Greșeala banală pe care o fac aproape toți șoferii # Newsweek.ro
Cum să nu strici motorul mașinii când este frig afară. Greșeala banală pe care o fac aproape toți șo...
19:10
Un climatolog a descoperit accidental o forță nesperată de luptă contra încălzirii globale. Cum funcţionează? # Newsweek.ro
Un climatolog indian a descoperit accidental o forță nesperată de luptă împotriva încălzirii globale...
19:00
Ce tratamente să-ți faci la față în februarie pentru o piele radiantă la vară. Activează producția de colagen # Newsweek.ro
Pregătește-ți tenul încă din februarie pentru o piele radiantă la vară! Află care sunt cele mai efic...
Acum 24 ore
18:50
Arsenalul SUA lângă Iran. Un portavion de 6.800.000.000$, peste 100 de avioane și distrugătoare cu rachete # Newsweek.ro
SUA au adus în apropierea Iranului un adevărat arsenal și sunt gata să lovească. Puterea de foc este...
18:40
Horoscop 2-8 februarie. Vine o săptămână de foc pentru Capricorn și Vărsător. Fecioară, Gemeni - armonie # Newsweek.ro
Influența pozitivă a planetelor se manifestă în zona relațiilor personale și sociale – și da, aceast...
18:20
Constanța, centru avansat de supraveghere a Rusiei pentru activele SUA și NATO în regiunea Mării Negre # Newsweek.ro
Două aeronave ale SUA de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) au decolat de la Constanța ș...
18:00
Probleme pentru 8.000 de ucraineni, moldoveni și ruși aflați în România. Li se anulează cărțile de indentitate # Newsweek.ro
Mii de cetățeni din Ucraina, Republica Moldova și Rusia, aflați pe teritoriul țării noastre vor rămâ...
18:00
Cocktail de droguri în sângele șoferului care a produs accidentul din Timiș. 7 suporteri greci au murit # Newsweek.ro
Raportul toxicologic, în cazul accidentului fatal din Timiș a arătat că șoferul avea în sânge canabi...
17:50
Italia, coșmar pentru camioanele grele. Aproape 80 de zile cu restricții, în 2026. Vezi calendarul complet! # Newsweek.ro
Italia va fi un coșmar pentru camioanele grele în 2026. În calendar, figurează aproape 80 de zile cu...
17:40
Începe procesul directorului colegiului de elită din Iași acuzat de luare de mită. A primit bani de la părinți # Newsweek.ro
Procesul fostului director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” poate începe.
17:30
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Britanie # Newsweek.ro
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Brita...
17:30
A fost respinsă contestația depusă pe procedura de licitație a ultimului lot al A8 (Nod DN24/Iași – ...
17:20
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026 # Newsweek.ro
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026. În fiecare ...
17:20
Un nou tip de pensie va fi eliminat. Pensionarii ar fi primit între 6.000 și 18.000 lei. # Newsweek.ro
O categorie de pensii vor fi eliminate în viitorul apropiat. Este vorba de pensiile primarilor și al...
17:00
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. I s-a retras medalia de la Jocurile Olimpice. Care e motivul? # Newsweek.ro
O nouă lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului p...
16:50
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile # Newsweek.ro
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile. Șeful Minist...
16:30
Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026”. Ce trebuie să facă fermierii? Începând cu data de 2 ...
16:20
Directiva UE care va scumpi prețurile caselor noi cu mii €. Proprietarii de azi, obligați la investiții enorme # Newsweek.ro
Directiva 2024/1275 a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădi...
16:20
Primarul Ciucu, după ce Consiliul General a blocat creșterea biletelor STB: „Decizia PSD e pur politică” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a reacționat după ce Consiliul General nu a aprobat creșterea biletelor STB. Primarul ...
16:10
Concedieri la Amazon. 16.000 de angajați, anunțați prin e-mail: Din păcate, rolul dumneavoastră este eliminat # Newsweek.ro
Amazon reduce 16.000 de locuri de muncă în cadrul ultimei sale runde de concedieri. Oamenii au primi...
15:50
Taiwan a scos pe mare primul său submarin. China în gardă. Japonia și SUA, gata de acțiuni comune # Newsweek.ro
Primul submarin autohton din Taiwan, Hai Kun, a continuat ieri testele maritime, chiar dacă programu...
15:40
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară 16.000 de angajați: „Știm că e o veste dificilă” # Newsweek.ro
Compania Amazon a decis să reducă personalul, aproximativ 16.000 de angajați vor fi concediați, ca p...
15:30
O nouă autostradă strategică, în vestul României. Începe lucrul și pe ultimul ciot de 47 km. Gata în 2028? # Newsweek.ro
O nouă autostradă strategică, de 120 de kilometri și aproape 1.600.000.000 €, prinde contur în vestu...
15:20
Trump amenință Iranul cu un atac devastator, mai dur decât în 2024. Ce opțiuni sunt pe masă # Newsweek.ro
Donald Trump analizează posibilitatea unui nou atac major asupra Iranului, potrivit Reuters și CNN. ...
15:10
Concedieri masive în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă 154.000 de oameni șomeri # Newsweek.ro
Vin vești nu tocmai bune pentru lucrători în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă foar...
15:00
Marcel Ciolacu anunță un audit la nivelul Consiliului Județean Buzău. Ar putea urma și concedieri # Newsweek.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, că a solicitat un audi...
14:50
Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Cinci morți și 450.000 de locuințe încă fără curent electric # Newsweek.ro
Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia începând cu noaptea de marți spre miercuri, a provocat cel ...
14:40
Tariful pentru călătoriile cu STB nu se majorează. Ciprian Ciucu: „Sunt extrem de îngrijorat” # Newsweek.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului une...
14:30
Profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025. Elon Musk „omoră” mașinile electrice S și X pentru a produce roboți # Newsweek.ro
După ce profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025, Elon Musk a decis să „omore” mașinile electrice Mode...
14:30
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică? # Newsweek.ro
Pensiile în România sunt mici, existând 1.600.000 de pensionari care iau sub 2.000 de lei. Pensia mi...
14:20
Prețul aurului explodează pe piața din România: gramul sare de 720 de lei. Cum pot investi românii # Newsweek.ro
Aurul a atins niveluri istorice atât pe piețele internaționale, cât și în România, unde gramul a tre...
14:10
17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Bilanţul deceselor în acest sezon gripal este de 57 # Newsweek.ro
Institutul Naţional de sănătate Publică (INSP) anunţă joi că, în săptămâna 19 - 25 ianuarie, au fost...
14:00
Paradoxul german. Salariul minim crește la 13,90€ pe oră, dar urmează concedieri. Și români vor fi afectați # Newsweek.ro
În Germania, de la 1 ianuarie, este în vigoare un nou salariu minim: în loc de 12,82 EUR, angajații ...
13:50
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă # Newsweek.ro
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacien...
