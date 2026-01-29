Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri. Ce face Primăria Capitalei pentru asta?

Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 20:50

Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri cu cel puţin opt ore de lucru pe zi. Ce face Primăr...

Acum 5 minute
21:10
Care spune ChatGPT că sunt şansele matematice de calificare ale FCSB, mai departe, în Europa League? Newsweek.ro
Care spune aplicaţia de Android ChatGPT că sunt şansele matematice de calificare ale FCSB, mai depar...
Acum 30 minute
20:50
Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri. Ce face Primăria Capitalei pentru asta? Newsweek.ro
Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri cu cel puţin opt ore de lucru pe zi. Ce face Primăr...
Acum o oră
20:30
Conflict în CSM. Secţia de procurori acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul la dosare Newsweek.ro
Este conflict în interiorul CSM. Secţia de procurori din Consiliu acuză Secţia pentru judecători că ...
Acum 2 ore
20:10
Când trebuie să chemați ambulanța dacă vă doare capul? Dacă experimentați aceste simptome nu ezitați Newsweek.ro
Milioane de români suferă de dureri de cap. Unii dintre ei se panichează și sună la salvare chiar și...
20:10
Trump se laudă că l-a convins pe Putin să nu atace o săptămână. Următoarea rundă de negocieri e șa 1 februarie Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat la 29 ianuarie că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de a...
19:50
Sunt SUA oare pe cale să atace Iranul? Donald Trump spune că este dispus să negocieze. Ar putea însă blufa Newsweek.ro
Sunt SUA oare acum pe cale să atace frontal Iranul? Preşedintele Donald Trump spune că este dispus s...
19:40
Un alt retailer de modă consacrat se închide. A intrat în faliment. 250 de angajați rămân pe drumuri Newsweek.ro
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte bărbătească dispare. Se pare că investitorii au dat faliment di...
19:20
Cum să nu strici motorul mașinii când este frig afară. Greșeala banală pe care o fac aproape toți șoferii Newsweek.ro
Cum să nu strici motorul mașinii când este frig afară. Greșeala banală pe care o fac aproape toți șo...
Acum 4 ore
19:10
Un climatolog a descoperit accidental o forță nesperată de luptă contra încălzirii globale. Cum funcţionează? Newsweek.ro
Un climatolog indian a descoperit accidental o forță nesperată de luptă împotriva încălzirii globale...
19:00
Ce tratamente să-ți faci la față în februarie pentru o piele radiantă la vară. Activează producția de colagen Newsweek.ro
Pregătește-ți tenul încă din februarie pentru o piele radiantă la vară! Află care sunt cele mai efic...
18:50
Arsenalul SUA lângă Iran. Un portavion de 6.800.000.000$, peste 100 de avioane și distrugătoare cu rachete Newsweek.ro
SUA au adus în apropierea Iranului un adevărat arsenal și sunt gata să lovească. Puterea de foc este...
18:40
Horoscop 2-8 februarie. Vine o săptămână de foc pentru Capricorn și Vărsător. Fecioară, Gemeni - armonie Newsweek.ro
Influența pozitivă a planetelor se manifestă în zona relațiilor personale și sociale – și da, aceast...
18:20
Constanța, centru avansat de supraveghere a Rusiei pentru activele SUA și NATO în regiunea Mării Negre Newsweek.ro
Două aeronave ale SUA de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) au decolat de la Constanța ș...
18:00
Probleme pentru 8.000 de ucraineni, moldoveni și ruși aflați în România. Li se anulează cărțile de indentitate Newsweek.ro
Mii de cetățeni din Ucraina, Republica Moldova și Rusia, aflați pe teritoriul țării noastre vor rămâ...
18:00
Cocktail de droguri în sângele șoferului care a produs accidentul din Timiș. 7 suporteri greci au murit Newsweek.ro
Raportul toxicologic, în cazul accidentului fatal din Timiș a arătat că șoferul avea în sânge canabi...
17:50
Italia, coșmar pentru camioanele grele. Aproape 80 de zile cu restricții, în 2026. Vezi calendarul complet! Newsweek.ro
Italia va fi un coșmar pentru camioanele grele în 2026. În calendar, figurează aproape 80 de zile cu...
17:40
Începe procesul directorului colegiului de elită din Iași acuzat de luare de mită. A primit bani de la părinți Newsweek.ro
Procesul fostului director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” poate începe.
17:30
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Britanie Newsweek.ro
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Brita...
17:30
Un lot din Iași al autostrăzii A8 a mai scăpat de un hop - Drum liber spre licitație Newsweek.ro
A fost respinsă contestația depusă pe procedura de licitație a ultimului lot al A8 (Nod DN24/Iași – ...
17:20
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026 Newsweek.ro
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026. În fiecare ...
17:20
Un nou tip de pensie va fi eliminat. Pensionarii ar fi primit între 6.000 și 18.000 lei. Newsweek.ro
O categorie de pensii vor fi eliminate în viitorul apropiat. Este vorba de pensiile primarilor și al...
Acum 6 ore
17:00
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. I s-a retras medalia de la Jocurile Olimpice. Care e motivul? Newsweek.ro
O nouă lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului p...
16:50
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile Newsweek.ro
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile. Șeful Minist...
16:30
Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026”. Ce trebuie să facă fermierii? Newsweek.ro
Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026”. Ce trebuie să facă fermierii? Începând cu data de 2 ...
16:20
Directiva UE care va scumpi prețurile caselor noi cu mii €. Proprietarii de azi, obligați la investiții enorme Newsweek.ro
Directiva 2024/1275 a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădi...
16:20
Primarul Ciucu, după ce Consiliul General a blocat creșterea biletelor STB: „Decizia PSD e pur politică” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a reacționat după ce Consiliul General nu a aprobat creșterea biletelor STB. Primarul ...
16:10
Concedieri la Amazon. 16.000 de angajați, anunțați prin e-mail: Din păcate, rolul dumneavoastră este eliminat Newsweek.ro
Amazon reduce 16.000 de locuri de muncă în cadrul ultimei sale runde de concedieri. Oamenii au primi...
15:50
Taiwan a scos pe mare primul său submarin. China în gardă. Japonia și SUA, gata de acțiuni comune Newsweek.ro
Primul submarin autohton din Taiwan, Hai Kun, a continuat ieri testele maritime, chiar dacă programu...
15:40
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară 16.000 de angajați: „Știm că e o veste dificilă” Newsweek.ro
Compania Amazon a decis să reducă personalul, aproximativ 16.000 de angajați vor fi concediați, ca p...
15:30
O nouă autostradă strategică, în vestul României. Începe lucrul și pe ultimul ciot de 47 km. Gata în 2028? Newsweek.ro
O nouă autostradă strategică, de 120 de kilometri și aproape 1.600.000.000 €, prinde contur în vestu...
15:20
Trump amenință Iranul cu un atac devastator, mai dur decât în 2024. Ce opțiuni sunt pe masă Newsweek.ro
Donald Trump analizează posibilitatea unui nou atac major asupra Iranului, potrivit Reuters și CNN. ...
Acum 8 ore
15:10
Concedieri masive în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă 154.000 de oameni șomeri Newsweek.ro
Vin vești nu tocmai bune pentru lucrători în domeniul tehnologiei. Inteligența artificială lasă foar...
15:00
Marcel Ciolacu anunță un audit la nivelul Consiliului Județean Buzău. Ar putea urma și concedieri Newsweek.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, că a solicitat un audi...
14:50
Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Cinci morți și 450.000 de locuințe încă fără curent electric Newsweek.ro
Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia începând cu noaptea de marți spre miercuri, a provocat cel ...
14:40
Tariful pentru călătoriile cu STB nu se majorează. Ciprian Ciucu: „Sunt extrem de îngrijorat” Newsweek.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului une...
14:30
Profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025. Elon Musk „omoră” mașinile electrice S și X pentru a produce roboți Newsweek.ro
După ce profitul Tesla a scăzut cu 46% în 2025, Elon Musk a decis să „omore” mașinile electrice Mode...
14:30
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică? Newsweek.ro
Pensiile în România sunt mici, existând 1.600.000 de pensionari care iau sub 2.000 de lei. Pensia mi...
14:20
Prețul aurului explodează pe piața din România: gramul sare de 720 de lei. Cum pot investi românii Newsweek.ro
Aurul a atins niveluri istorice atât pe piețele internaționale, cât și în România, unde gramul a tre...
14:10
17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Bilanţul deceselor în acest sezon gripal este de 57 Newsweek.ro
Institutul Naţional de sănătate Publică (INSP) anunţă joi că, în săptămâna 19 - 25 ianuarie, au fost...
14:00
Paradoxul german. Salariul minim crește la 13,90€ pe oră, dar urmează concedieri. Și români vor fi afectați Newsweek.ro
În Germania, de la 1 ianuarie, este în vigoare un nou salariu minim: în loc de 12,82 EUR, angajații ...
13:50
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă Newsweek.ro
Anchetă la Spitalul Judeţean Arad, după ce 2 paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacien...
13:40
5 lei biletul STB? Raportat la salarii, în București transportul e deja mai scump ca în Barcelona, Praga Newsweek.ro
STB e în faliment la 3 lei biletul și se vrea creșterea prețului la 5 lei. Raportat la salarii, însă...
13:30
Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Nu este posibil” Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri, la Berlin, faptul că aderarea Ucrainei la UE în...
Acum 12 ore
13:10
Ultimele cuvinte ale primului criminal în serie executat din 2026. În 2005 evada ca-n filmele de la Hollywood Newsweek.ro
Charles Victor Thompson, un criminal în serie condamnat la moarte în Texas pentru uciderea fostei iu...
13:10
Şeful diplomaţiei iraniene este aşteptat vineri în Turcia, care se oferă să acţioneze ca mediator Newsweek.ro
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi este aşteptat vineri în Turcia, care doreşte să joace un r...
13:00
A cincea victimă a furtunii Kristin în Portugalia, confirmată de Protecţia Civilă Newsweek.ro
O persoană care a murit după ce maşina în care se afla a fost luată de apele unui râu este a cincea ...
12:40
77% dintre camioanele care au dus deşeuri la punctele de reciclare în 2025 nu erau autorizate Newsweek.ro
Intrarea României în Schengen a adus provocări în transportul transfontalier de deşeuri, iar analiza...
12:30
„Război” PSD - PNL, în Consiliul General al Capitalei. Ciucu: Se testează o majoritate, dacă mai există sau nu Newsweek.ro
E „război” PSD - PNL în Consiliul General al Capitalei. Propunerea primarului general ca Bucureștiul...
12:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a făcut un profit de 247 miliarde de dolari în 2025 Newsweek.ro
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norv...
12:10
Două avioane rusești Su-34 și Su-30, de 90.000.000$, doborâte simultan. Unul s-a prăbușit în Marea Neagră Newsweek.ro
O nouă lovitură dureroasă pentru armata lui Putin. Armata rusă ar fi pierdut seara trecută două avio...
