• • •
Acum 5 minute
08:10
Kevin Warsh este un finanțist și avocat american, cunoscut mai ales pentru faptul că a fost membru al Consiliului Guvernatorilor al Federal Reserve (banca centrală a SUA) între 2006 și 2011. A avut un rol…
Acum 15 minute
08:00
Cum e vremea în acest weekend. Se răcește puternic și revine zăpada. ANM anunță ninsori și la București # HotNews.ro
După câteva zile cu temperaturi blânde, pe plus, meteorologii anunță că vremea se răcește semnificativ în următoarele zile în toată țara, când sunt așteptate lapoviță și ninsori, iar nopțile vor fi geroase. Cum e vremea…
Acum 30 minute
07:50
Trump va numi vineri următorul președinte al Fed. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume # HotNews.ro
Donald Trump a declarat că vineri va anunța candidatul pentru președinția Rezervei Federale, ceea ce ar pune capăt lunilor de speculații despre cine îl va înlocui pe Jay Powell la conducerea celei mai importante bănci…
Acum o oră
07:40
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă astăzi în cazul cererii de suspendare din funcţie a doi judecători CCR # HotNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti are programată pentru vineri, 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. În 16 ianuarie,…
07:20
Lacto Bar by 5 to go, gândit pe conceptul brandului de mare succes din comunism Lacto Bar, va fi lansat în acest an, cu un plan de trei localuri, după ce debutul anunțat inițial pentru…
07:20
Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni # HotNews.ro
Cuba mai are rezerve de petrol pentru 15 – 20 de zile dacă se mențin nivelurile actuale ale cererii și ale producției interne, după ce Mexicul ar fi anulat o livrare, iar SUA au blocat…
Acum 2 ore
07:10
Cazul crimei din Cenei: Un criminolog român din Marea Britanie vorbește despre „o temă falsă care bagă sub preș adevăratele cauze ale violenței”, după uciderea lui Mario # HotNews.ro
Violența este „o boală care se ia prin expunere”, crede criminologul Dan Rusu, stabilit în Marea Britanie. El vorbește, în cazul crimei de la Cenei, despre un cumul de factori, precum „cod al străzii” și…
07:00
INTERVIU „În forma actuală, regimul iranian nu va supraviețui pentru mult timp.” Ce urmează pentru Teheranul aflat sub amenințarea armadei lui Trump și slăbit de protestele înecate în sânge # HotNews.ro
Regimul iranian e într-o criză profundă de legitimitate și are de ales între a continua în direcția autoritarismului, care mai devreme sau mai târziu va atrage o intervenție militară externă, sau a se îndrepta spre…
06:50
China a executat 11 membri ai unei familii mafiote care conducea centre de escrocherie în Myanmar, de-a lungul graniței sale de nord-est, relatează presa de stat. Membrii familiei Ming au fost condamnați în septembrie pentru…
Acum 8 ore
00:50
Soluția Patriarhului Kirill pentru creșterea natalității: Avortul „să fie imposibil fără consimțământul” soțului # HotNews.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susținut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obține consimțământul soțului, informează EFE, conform Agerpres. „Cred că ar fi corect ca avortul…
00:20
VIDEO Zelenski, prima reacție după anunțul neașteptat al președintelui american despre armistițiul energetic. „Vom vedea” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite pentru a obține asigurarea unei pauze de o săptămână în atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, pe fondul valului de frig…
Acum 12 ore
00:10
Traian Băsescu, despre numirea șefilor de servicii: „Președintele nu ar trebui să facă concesii” / „Nu s-a dărâmat România” fără un director civil la SRI # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară la Euronews că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebuie să le facă partidelor „concesii” în ceea ce privește numirea următorilor directori de la Serviciul…
29 ianuarie 2026
23:50
Un cunoscut bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit după ce a căzut de la etaj, la Milano. Anchetatorii iau în calcul o crimă # HotNews.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie, română și ucraineană, a murit după ce a căzut de la fereastra unui imobil de la etajul al patrulea, la Milano. Autoritățile…
23:30
Trump spune că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul ședinței de cabinet: „Voiam să ies naibii de aici” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus că nu dormea în timpul ședinței de cabinet din decembrie, când a fost surprins cu ochii închiși în mai multe momente, transmite Reuters. Comentând situația joi, Trump a spus…
23:10
Ce regim vrea Lavrov la Kiev pentru ca Moscova să accepte garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina # HotNews.ro
Moscova, a spus ministrul rus de Externe, este deschisă pentru acorduri privind securitatea colectivă în regiune care să includă și securitatea Rusiei.
23:00
FOTO/VIDEO Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea # HotNews.ro
Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cea mai mare cădere de zăpadă din ultimii peste 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii Universității de Stat din Moscova, transmite AFP. „Ianuarie a fost…
22:40
Protestatarii au desfășurat joi, pe o plajă din Barcelona, un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab, în vârstă de cinci ani, la doi ani după moartea acesteia în războiul din Fâșia Gaza, iar mama…
22:30
Ce va face România după ce Trump a invitat-o să intre în Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan: „Ne onorează, dar nu ne dorim să încălcăm Carta ONU sau Tratatul UE” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Digi24, că invitația adresată României de președintele american Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” reprezintă „o onoare”, însă participarea depinde de…
22:20
Răspunsul șefei diplomației UE la scenariul unor lovituri americane în Iran: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” # HotNews.ro
Șefa diplomației europene Kaja Kallas, a declarat joi, răspunzând la o întrebare legată de informațiile conform cărora președintele american Donald Trump ar analiza posibilitatea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de…
22:00
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Germania a început să pună la cale planul pentru „Europa cu două viteze” # HotNews.ro
„Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, a reacționat joi seară președintele Nicușor Dan, după ce Germania a avansat scenariul pentru o Europă „cu două viteze”. „Am…
21:50
Nicușor Dan: Sper ca foarte curând să termin discuțiile pentru șefia serviciilor secrete. Cred că cel mai bine e să fie oameni din afara partidelor, echilibrați # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că atât pentru conducerea SRI, cât și a SIE a avut „o listă lungă de nume, o listă scurtă și niște discuții” și că speră ca „foarte curând aceste discuții să…
21:50
România, fără ministru al Educației de peste o lună. Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației astăzi” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, a spus joi seară, la Digi24, că preluarea conducerii ministerului Educației reprezintă „un act de curaj”, în condițiile în care România nu are un titular la acest portofoliu de peste o lună,…
21:30
Raul Opruț, fundașul stânga al echipei Dinamo Bucureșt, a vorbit despre obiectivul „câinilor”, înainte de meciul cu Petrolul Ploiești din etapa cu numărul 24 a SuperLigii. După ce a adus victoria trupei lui Zeljko Kopic…
21:30
Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri acumulate. A scăzut puterea de cumpărare / Ce spune despre riscul creșterilor de taxe # HotNews.ro
„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției”, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Digi24, întrebat…
21:20
CTP îi acuză pe social-democrați de joc dublu: „Bolojan nu mai trebuie să încerce compromisuri cu PSD” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, joi, că PSD este „marele beneficiar” al actualei situații, în care „stă la guvernare și în același timp își permite să facă opoziție”. Întrebat joi, la B1 TV, dacă poate…
20:50
Reacția lui Ciucu, după înfrângerea suferită în Consiliul General / Mesaj de la Piedone: „Cipriane, revino-ți tată!” # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut joi, după ședința CGMB unde mai multe proiecte nu au primit votul consilierilor, că PSD, PPUSL și AUR au dorit o „ședință de calibrare”, pentru a-i transmite că este…
20:40
Nicușor Dan, în scurt timp primul interviu din 2026, într-un moment de tensiuni între PSD și premierul Bolojan # HotNews.ro
Președintele va acorda astăzi, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Tensiunile din coaliția de guvernare, măsurile economice sau politica externă a României între Europa și SUA se numără printre temele interviului, potrivit…
20:20
Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America. Ce a spus despre prioritățile Guvernului și rotativa cu PSD # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a transmis investitorilor cu care s-a întâlnit joi la Palatul Victoria că principalele priorități ale Guvernului pentru acest an sunt continuarea reducerii deficitului bugetar la un nivel care să se apropie de…
20:10
Gerul revine în forță. Avertizarea meteo a intrat acum în vigoare: ploi, polei și vânt puternic, urmate de temperaturi foarte scăzute, în cea mai mare parte a tarii # HotNews.ro
O avertizare meteorologică de ploi, polei, intensificări ale vântului și răcire severă a vremii a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, la ora 20:00, în cea mai mare parte a țării. Avertizarea este în vigoare…
19:50
Înfrângere în instanță pentru tatăl care încerca să împiedice eutanasierea fiicei sale. Saga juridică fără precedent în Spania # HotNews.ro
Curtea Supremă a Spaniei a respins ultimul apel al unui bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice, iar organizația conservatoare care îl susține a anunțat că va duce cazul la Curtea Constituțională a…
19:30
Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat…
19:20
Anca Mireanu, membru al boardului editorial al grupului Digi, cu aproape zece ani de experienţă în această poziţie, părăseşte subit compania, scrie Pagina de Media. Potrivit informaţiilor Paginademedia.ro, angajaţii au fost anunţaţi printr-un mesaj intern…
19:20
Într-un gest extrem de neobișnuit, șeful Pentagonului spune „pas”, pentru a doua oară la rând, unei importante reuniuni NATO # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din țările membre NATO, organizată la Bruxelles luna viitoare, au declarat două surse, fiind a doua oară consecutiv când un oficial al…
Acum 24 ore
19:10
Discuții între europeni despre o posibilă umbrelă nucleară comună. Anunțul făcut de liderul Germaniei # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters. Într-un moment…
18:40
Mitul dermatologiei ca alegere „bănoasă” a medicilor: „Câștigurile nu sunt imediate. Nu se face din prima coadă la cabinet” # HotNews.ro
Diana Nastasă, președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți din România, povestește că are colegi care și-au dorit să devină dermatologi pentru că „au văzut cât de mult îi ajută pe pacienți momentul în care tratamentul…
18:30
VIDEO Mărturii ale femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale pe medicul Cristian Andrei, în cabinetul în care au mers „cu toată încrederea”: „Am cunoscut un monstru, de fapt” # HotNews.ro
PressOne publică un documentar cu mărturiile a șapte femei – ale căror identități sunt protejate – care vorbesc despre experiențele trăite în cabinetul medicului Cristian Andrei. Victimele vorbesc despre atingeri neconsimțite, invitații la contact fizic…
18:20
Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică.…
18:20
Construcția primei Bănci de țesuturi din România este gata. Patru categorii de țesuturi esențiale pentru operații vor putea fi stocate aici # HotNews.ro
Construcția Băncii de Țesuturi de la Spitalul Colentina, prima din România, este gata, a anunțat joi Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în subordinea căreia se află acest spital. La Banca de Țesuturi vor fi…
18:10
Iranul anunță că a dotat armata cu 1.000 de drone și avertizează că a pregătit un „răspuns zdrobitor”, după ultimele amenințări ale SUA # HotNews.ro
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă cu 1.000 de drone şi se declară pregătit pentru un „răspuns zdrobitor” dat oricărei ameninţări externe, în condiţiile în care Donald…
18:10
Guvernul Ucrainei a sunat la SpaceX cu o întrebare delicată despre atacurile rusești cu drone # HotNews.ro
Kievul a luat legătura cu SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, după ce a ajuns la concluzia că dronele de atac ruseşti ar folosi tot mai mult sistemul său de internet prin satelit Starlink…
18:10
Temperaturi extrem de scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius, vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare, ceea ce este foarte periculos pentru culturile de iarnă, au declarat joi analiștii agricoli și serviciul…
18:00
Ce s-a ales din liniile de tramvai de la Gara Obor: gropi, bălți și parcări improvizate # HotNews.ro
Pe vremea când Oborul era mai degrabă un domn cu pălărie decât un nod de trafic, această linie de tramvai își făcea datoria conștiincios. În anii ’30, tramvaiele treceau pe aici scârțâind ușor, ca niște…
17:50
Surpriză pentru Trump: Deficitul comercial al SUA a crescut cu cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani, potrivit ultimelor date # HotNews.ro
Deficitul comercial al SUA s-a adâncit în noiembrie anul trecut cu cel mai mare ritm din ultimii aproape 34 de ani, pe fondul unei creșteri puternice a importurilor de bunuri de capital, determinată probabil de…
17:50
17 decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul de îmbolnăviri continuă să fie mai mare decât în ultimii 5 ani # HotNews.ro
17 persoane au murit de gripă în ultima săptămână în România, bilanțul deceselor în acest sezon rece urcând la 57, arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. În ceea ce privește numărul de…
17:40
„Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” # HotNews.ro
Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor din administrația Trump, recent numit comandant al operațiunilor pentru controlul imigrației în Minneapolis, a declarat joi că agenții federali se vor concentra pe „operațiuni de control țintite și strategice”,…
17:40
„Am distrus țara electoral”. Traian Băsescu, despre șansele României de a adera la zona euro și „marea problemă” care a apărut # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu susține că România îndeplinea „toate criteriile de intrare în anticamera” zonei euro în 2014, însă „pe urmă au curs abaterile” și „au început pomenile electorale”, iar țara noastră s-a îndepărtat de…
17:20
Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al Kremlinului, a declarat joi că nu numai problema teritoriilor stă în calea unui posibil acord pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, transmite Reuters.…
17:00
O seară cu Simon Phillips – 9 iunie, Sala Luceafărul – Legendarul toboșar Simon Phillips se întoarce la București, cu un recital inedit de jazz fusion de cea mai înaltă calitate # HotNews.ro
Pe 9 iunie, lasă-te purtat într-o altă lume pe ritmul inconfundabil al lui Simon Phillips, unul dintre cei mai mari toboșari ai lumii. Sala Luceafărul va răsuna cu acorduri pline de viață de jazz fusion,…
16:40
„Nu dați ultimatumuri. Avem reguli și trebuie respectate”. Șeful diplomației din Luxemburg spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este realistă # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Luxemburgului și fost prim-ministru, Xavier Bettel, s-a declarat nemulțumit de solicitările repetate ale președintelui ucrainean de a permite aderarea Ucrainei până în 2027 la blocul comunitar, chiar dacă a reiterat ferm…
16:40
Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” # HotNews.ro
„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, au spus oficialii de la Londra,…
