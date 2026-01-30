Macron spune că Groenlanda a reprezentat „trezirea strategică” a Europei
Euractiv.ro, 30 ianuarie 2026 07:50
„Securitatea Arcticii este responsabilitatea NATO”, a avertizat premierul danez în timpul vizitei sale la Palatul Élysée, scrie „El Mundo” (Spania) sub semnătura lui Carlos Fresneda.
• • •
Nouă orașe din UE au depus candidaturi pentru a găzdui această nouă autoritate. Capitala regiunii Hauts-de-France expune ca atuuri legăturile de transport, calitatea clădirilor și sprijinul financiar de care beneficiază, notează „Les Echos” (Franța).
Confruntată cu agresiunea nerușinată a puterii americane, UE trebuie să construiască, împreună cu puterile mijlocii și în primul rând cu continentul african, o nouă axă de nealiniere, afirmă fondatorul Cercului pentru o Europă Geopolitică.
Bruxellesul își înăsprește poziția față de Teheran. Uniunea Europeană a decis să sancționeze mai multe figuri cheie ale regimului iranian în urma reprimării sângeroase a protestelor care zguduie țara de câteva săptămâni, notează „La Libre Belgique”.
Armata lui Trump și amenințările ayatollahilor: tensiunile din Iran continuă să crească # Euractiv.ro
Confruntarea cu Iranul rămâne o chestiune de ore și mai ales de cuvinte. În public, liderii fac schimb de amenințări apocaliptice, în timp ce în culise măsoară marjele înguste pentru o soluție diplomatică care pare mai mult sperată, decât urmărită.
Răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea: dacă istoria ne pune să alegem între UE și SUA? # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, la Digi24, despre relațiile cu Uniunea Europeană și SUA și despre provocările vremurilor în situația unor decizii dure de peste Ocean.
Președintele Nicușor Dan recunoaște din nou că în Coaliția de guvernare sunt niște probleme, dar ea merge mai departe, iar pentru moment nu există o altă alternativă la Ilie Bolojan, iar ideea unui Guvern minoritar este "puțin probabilă".
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări joi că în primăvara anului 2027, PSD va prelua șefia Guvernului, așa cum s-a stabilit la momentul formării Coaliției.
Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, și a unui fals general SIE Gheorghe Iscru.
Eurodeputatul USR/Renew Dan Barna explică modul în care a fost pregătită audierea privind justiția din România de joi dimineața în Grupul de Monitorizare a Democrației, Statului de Drept și Drepturilor Fundamentale (DRFMG) din comisia LIBE.
Lukoil a acceptat să vândă activele internaționale, inclusiv din România, grupului american Carlyle # Euractiv.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancțiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group.
IICCMER: Denunț penal privind decesul a 497 de copii cu deficiențe în perioada comunistă # Euractiv.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, un nou denunț penal într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori.
În lumina unei realinieri a politicii internaționale între marile puteri, cancelarul solicită mai multă încredere în sine din partea Europei. Și o abordare diferită.
Institutul de Afaceri Externe din Ungaria spune că Trump a adus „schimbări revoluționare” în lume # Euractiv.ro
La Budapesta, experți ai MKI au spus că primul an de mandat al lui Donald Trump a zdruncinat ordinea liberală centrată pe ONU: SUA revin la Doctrina Monroe, Europa se îndepărtează, iar Ungaria mizează pe axa Orbán–Trump, notează Hirado.hu (Ungaria).
Președintele Donald Trump nu este entuziasmat de alegeri sau de procesele democratice, mai ales dacă există șanse mari să piardă, scrie Helena Resano într-un editorial din „20 Minutos” (Spania).
Conform unui sondaj Cluster17-Le Grand Continent, președintele american nu se mai bucură de o imagine prea pozitivă în rândul opiniei publice europene. Acest lucru a dus chiar la diviziuni în cadrul partidelor de dreapta, în special în Franța.
După o întâlnire față în față la Mar-a-Lago, premierul slovac și-a alertat omologii europeni cu privire la starea psihologică a președintelui Statelor Unite ale Americii, relatează „Le Point” (Franța).
Zelenski speră că va primi sprijinul partenerilor europeni pentru aderarea Ucrainei la UE în 2027 # Euractiv.ro
„Puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în domeniul securității, tehnologiei și economiei”, spune el, scrie „El Mundo” (Spania).
Negocierile privind Ucraina ajung în momentul decisiv, controlul Donbasului fiind primul obstacol # Euractiv.ro
Împlinirea a patru ani de la începutul invaziei rusești coincide cu presiunea maximă exercitată de SUA asupra Kievului și Moscovei pentru a pune capăt războiului, scrie „El Pais” (Spania).
„Iată cum își va pierde Putin puterea” – un expert dezvăluie scenariul cel mai probabil pentru dictatorul tot mai bătrân al țării, scrie „Daily Mail” (Marea Britanie).
14 țări europene: „Suntem gata să confiscăm navele «flotei din umbră» rusești în Marea Baltică” # Euractiv.ro
După patru ani de război, Europa trimite un semnal concret care ar putea bloca porțiuni substanțiale din fluxul de țiței al Rusiei, îndreptat în mare parte spre China, India și Turcia, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Atacurile rusești din Ucraina au ucis 12 persoane și au lovit infrastructura energetică și un tren de pasageri, au anunțat autoritățile marți, în contextul discuțiilor directe în curs între Rusia și Ucraina, notează „France 24” (Franța).
La patru ani de la începutul invaziei Ucrainei, energia nucleară civilă rămâne în afara sancțiunilor impuse Moscovei. Iar EDF are mari dificultăți în a renunța la compania rusă Rosatom pentru alimentarea reactoarelor sale cu uraniu îmbogățit…
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri seară că Uniunea Europeană a publicat lista proiectelor de interconectivitate energetică finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.
Bogdan Pîrlog acuză abuzuri concertate în justiție: trei episoade într-o singură săptămână # Euractiv.ro
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea.
Câteva aspecte despre contextul internațional actual și Forumul Economic de la Davos[i] # Euractiv.ro
Dacă ne uităm la contextul global actual și la unele poziții exprimate la Davos anul acesta, cred că este important să fie înțelese mai bine 3 aspecte principale.
Merz: Partea sudică (cu România) a Flancului estic al NATO trebuie protejată mai bine în viitor # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a prezentat cancelarului german obiectivele și acțiunile României pentru apărarea Flancului estic și asigurarea securității în zona Mării Negre. Friedrich Merz a subliniat că această regiune trebuie protejată mai bine.
Bolojan spune că aderarea la euro ar putea fi „o temă de bază" la parlamentarele din 2028 # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că acum nu suntem pregătiți să aderăm la Zona Euro din cauza dificitelor, însă tema ar putea fi "una de bază la alegerile parlamentare din 2028"
Uiversitatea Babeș-Bolyai, lider în România în clasamentul QS Europe 2026: locul 248 în Europa # Euractiv.ro
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este cea mai bine clasată universitate din România în QS World University Rankings: Europe 2026, ocupând locul 248 din 958 de universități incluse în clasament și locul 13 în Europa de Est.
Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru numeroase produse - dar nu și pentru carne, relatează publicația Kurier.
Țările UE își unesc forțele pentru a extinde etichetarea obligatorie a produselor alimentare # Euractiv.ro
Extinderea etichetării obligatorii a originii la „cât mai multe produse alimentare posibil”. Aceasta este solicitarea adresată Comisiei Europene de către un grup de țări ale UE, condus de Franța, informează ANSA (Italia).
Odată cu aprobarea măsurii, care va intra în vigoare în septembrie, Franța devine a doua țară din lume, după Australia, care interzice accesul copiilor la rețelele de socializare, scrie „Cadena SER” (Spania).
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz, informează Agerpres.
Spania anunță un program extraordinar de regularizare a imigranților, împotriva tendinței europene # Euractiv.ro
Această mișcare vine în contextul în care majoritatea statelor Uniunii Europene își înăspresc politicile privind migrația, deși țări precum Italia, Grecia și Portugalia au optat pentru planuri similare în trecut, scrie „El Pais” (Spania).
SAFE: Comisia UE aprobă planurile de apărare în valoare de 74 de miliarde de euro a altor opt țări # Euractiv.ro
Luni, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de investiții ale Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Finlandei în cadrul noului program de împrumuturi pentru apărare, notează „Euronews” (Italia).
Viața „normală” a ofițerilor SS în ororile de la Auschwitz: petrecerile, familia, dragostea # Euractiv.ro
La câțiva metri de Krematoriul I, în vila lui Rudolf Höss se juca „familia normală”. Cartea „Viața privată a SS la Auschwitz” arată, prin mărturii, cum confortul domestic a coexistat cu exterminarea, scrie „Corriere della Sera”.
Muzeul Holocaustului din SUA condamnă compararea locuitorilor din Minnesota cu Anne Frank # Euractiv.ro
Muzeul Holocaustului din SUA a criticat dur declarațiile făcute de guvernatorul democrat de Minnesota Tim Walz prin care a comparat efectul activității serviciului federal de imigrație (ICE) cu experiențele trăite de Anne Frank.
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat drept „false” motivele invocate de SUA pentru a părăsi agenția ONU, reiterând că retragerea face ca această țară și lumea să fie „mai puțin sigure”.
După Barack Obama și Bill Clinton, Joe Biden reacționează și el la ultimele evenimente din SUA # Euractiv.ro
Evenimentele din Minneapolis „încalcă valorile noastre fundamentale”, a declarat Joe Biden, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Sub presiunea opiniei publice și a aleșilor republicani, președintele SUA pare să adopte o abordare conciliantă. Șeful patrulei de frontieră va părăsi Minneapolis, iar numărul agenților de acolo ar urma să fie redus, notează „Le Point” (Franța).
După dezvăluirea care arată că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată, Comisia de Etică a Universității Craiova a început verificările.
În urma crimei din Timiș, mai multe voci din spațiul public, reunite în jurul petiției „Legea Mario” au cerut reducerea vârstei de răspundere penală de la 14 la 10 ani pentru omor premeditat.
Sandu: Dacă vrem democrații capabile să reziste manipulării, să protejăm libertatea minților tinere # Euractiv.ro
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avertizat la Consiliul Europei asupra riscurilor tot mai mari de ingerință externă în procesele democratice, subliniind rolul combaterii finanțărilor ilegale și al reglementării responsabile a spațiului digital.
Zhang Youxia, un veteran de război în vârstă de 75 de ani, a fost cândva considerat cel mai de încredere aliat militar al lui Xi. Acum, a căzut în dizgrație.
Bolojan susține acordul Mercosur: Dacă UE nu își extinde piețele, greu ca România să fie competitivă # Euractiv.ro
Acordul UE-Mercosur va genera o extindere a piețelor pentru Uniunea Europeană, ceea ce va aduce mai multe oportunități și pentru România.
Aeroportul Cluj, record în 2025: 3,58 milioane de pasageri și cea mai mare creștere din 20 de ani # Euractiv.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat cea mai accentuată creștere a traficului de pasageri din România în ultimii 20 de ani, potrivit unei analize prezentate de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.
UE și India au încheiat un acord care va duce la o zonă de liber schimb de 2 miliarde de persoane # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat marți că acordul comercial de liber schimb încheiat cu India va permite crearea unei „zone de liber schimb de 2 miliarde de persoane”, informează Agerpres.
Incidente la Minneapolis: Guvernatorul statului american California lansează o anchetă asupra TikTok # Euractiv.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat luni inițierea unei anchete privind platforma TikTok, după ce mai mulți utilizatori au reclamat că aplicația ar fi limitat vizibilitatea unor materiale critice la adresa președintelui Trump.
SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia # Euractiv.ro
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanții de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marți cotidianul Financial Times, citat de Reuters.
