Băncile ar urma să devină mai active în vânzarea de unități de fonduri de investiții. Legislația care permite conturile globale a fost pusă în mișcare
Profit.ro, 30 ianuarie 2026 07:50
Asociația Administratorilor de Fonduri a avansat în proiectul care vizează introducerea conturilor globale pentru industria fondurilor de investiții.
Pe fondul temerilor că SUA ar putea acționa militar împotriva Iranului, prețurile petrolului au urcat cu 3%, la un maxim al ultimelor cinci luni.
VIDEO De la un grup pe Facebook la brand cultural. Roxana Brănișteanu, fondatoarea iCarte, iParte: Am început cu o recenzie săptămânală, acum sunt 30.000 de membri în grup. Fără oameni nu aș fi făcut nimic! – Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
iCarte, iParte a pornit ca un proiect personal de lectură și a ajuns, în timp, o comunitate de aproape 30.000 de membri și un brand cultural care monetizează evenimente, cluburi de carte și experiențe educaționale.
Opinii: A fost executat 2025. Ce s-a întâmplat real cu banii statului într-un an. A luat, și-a dat, educație financiară zero # Profit.ro
Statul a prezentat varianta lui la execuția bugetului pe tot anul 2025. Dar haideți să le socotim ca într-o casă. Pe coloana de cât % din buget. Cât și de unde intră și pe ce iese.
STB schimbă autobuze - va cumpăra 30 de vehicule de la Daimler. În București mai circulă autobuze hibrid Mercedes din mandatul fostului primar Gabriela Firea # Profit.ro
Asocierea formată din Daimler Truck & Bus Romania (lider) și Raiffeisen Leasing IFN a câștigat, din postura de unic oferant, o licitație organizată de Societatea de Transport București pentru achiziționarea în leasing financiar a 30 autobuze urbane diesel hibrid de 18 metri, conform datelor Profit.ro.
UniCredit Bank pregătește în România obligațiuni corporative de până la 400 milioane euro # Profit.ro
Emitent constant pe piața obligatară de la BVB, UniCredit Bank are undă verde de la autoritatea de resort pentru a ieși cu noi bonduri într-un program de finanțare pe termen mediu, relevă datele Profit.ro.
Investițiile indirecte ale românilor în acțiuni se apropie de borna de 10 miliarde lei GRAFICE # Profit.ro
Pe fondul dinamicii pozitive a bursei, dar și al unor intrări consistente, fondurile deschise de investiții în acțiuni au înregistrat în 2025 o creștere de 68%.
Magazinele cu prețuri mici Action din România au depășit deja așteptările, în doar câteva luni # Profit.ro
Cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, lanțul olandez de magazine cu discount Action, este deja profitabil pe piața locală, după doar cinci luni de la deschiderea primului magazin, vânzările depășind semnificativ așteptările companiei, relevă datele analizate de Profit.ro.
Start ratat de an pentru economia românească: încrederea e tot în scădere. Moralul consumatorilor, la un nou minim al ultimilor 15 ani GRAFICE # Profit.ro
Încrederea în economia românească a continuat să scadă și în ianuarie, indicele fiind în teritoriul de contracție pentru a noua lună la rând. Managerii din aproape toate sectoarele au raportat date mai slabe, însă se remarcă pesimismul tot mai pronunțat al consumatorilor români: moralul acestora este mai scăzut decât în pandemie și la cele mai reduse niveluri de după austeritatea din 2010-2011.
Celebră navigație cumpărată. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
SURPRIZĂ FOTO Cel mai tânăr ex-viceministru al Energiei din Lituania investește în România. Intră pe piața de energie regenerabilă cu 4 centre de stocare în baterii # Profit.ro
Antreprenorul lituanian Rytis Kėvelaitis (35 de ani), fost viceministru al Energiei, s-a extins, prin compania sa Energy Unlimited, pe piața de energie regenerabilă din România și are în dezvoltare 4 centre de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate totală de circa 140 MW, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
EXCLUSIV PREMIERĂ Un mare cultivator de roșii din România devine producător de energie. Va livra în rețea surplusul # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari cultivatori de roșii în sere din România este pe cale să devină și producător de energie electrică și termică, având în dezvoltare 2 proiecte de centrale în cogenerare pe gaze naturale, cu putere instalată însumată de aproape 10 MW.
Producția din fabrica Renault Group din Tanger, Maroc, în care sunt fabricate o bună parte din mașinile Dacia, a depășit pentru prima dată în istorie volumul produs la Mioveni, România, pe fondul schimbărilor din mixul de producție.
ULTIMA ORĂ Cel mai mare fond suveran din lume a vândut aproape tot în România. Reducere drastică și la obligațiuni GRAFICE # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de 2,2 trilioane de dolari, a renunțat la aproape toate investițiile pe bursa de la București în ultima parte a anului trecut, păstrând o singură companie în portofoliu. Fondul și-a redus puternic și expunerea pe datoria guvernamentală a României.
EXCLUSIV FOTO Brand de mare succes în comunism revine pe piață. Lansare întârziată de un bloc cu bulină # Profit.ro
Lacto Bar by 5 to go, gândit pe conceptul brandului de mare succes din comunism Lacto Bar, va fi lansat în acest an, cu un plan de trei localuri, după ce debutul anunțat inițial pentru 2025 a fost amânat.
Moscova are cele mai mari căderi de zăpadă din ultimele două secole.
Orange anunță planul în România pentru 2026 - extinderea rețelelor mobile, cel mai rapid internet fix, întreaga rețea Metrorex # Profit.ro
Grupul francez de telecomunicații Orange anunță în România că va continua să își extindă și anul acesta rețelele mobile, menținându-ne în linie dreaptă pentru acoperirea celei mai mari suprafețe la nivel național, în urma investiției record în spectrul 5G, de circa 265 milioane de euro.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin: Acordul prin care Carlyle preia activele din străinătate ale Lukoil, inclusiv cele din România, este unul corporativ și nu-l putem comenta # Profit.ro
Secretarul de presă al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze detaliile tranzacției gigantului rus Lukoil cu fondul american de investiții Carlyle privind vânzarea activelor sale din străinătate, inclusiv cele din România.
Lexus - vânzări record într-un moment în care compania-mamă pregătește schimbări importante # Profit.ro
Lexus, divizia auto de lux a Toyota, a raportat vânzări record anul trecut.
TBM-urile „Sfânta Ana” și "Sfânta Maria", la linia de metrou spre aeroportul Otopeni VIDEO&FOTO # Profit.ro
TBM Sfânta Maria a ajuns la viitoarea stație de metrou Gara Băneasa. A parcurs 2.006 metri de la începerea excavării și a montat 1.338 de inele de tunel.
Într-o zi în care ministrul Energiei Bogdan Ivan a adus în discuții parametrii legați de eliminarea plafonării la gaze naturale, acțiunile Romgaz și OMV Petrom au adunat împreună tranzacții de peste 200 milioane lei.
Primăria Capitalei va lansa 4 proceduri, succesive, de atribuire de autorizații taxi.
Acțiunile Microsoft scad puternic pe bursa din New York, după publicarea rezultatelor financiare, gigantul american fiind pe cale să piardă peste 400 de miliarde de dolari în capitalizare într-o singură zi, pe fondul îngrijorărilor că investițiile masive în inteligența artificială nu vor deveni profitabile suficient de repede.
FOTO Bolojan: PSD ia mandatul de premier din primăvara anului viitor. Respectăm înțelegerea! # Profit.ro
Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, le-a spus premierul Bolojan unor investitorii americani cu care s-a întâlnit la Palatul Victoria.
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cel mai mare retailer român în sectorul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, vor să cumpere un teren, în suprafață de peste 12 hectare, în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova.
Cea mai populată țară de pe planetă ia în calcul interzicerea rețelelor de socializare pentru minori # Profit.ro
Statul Andhra Pradesh din centrul Indiei ia în considerare interzicerea „utilizării continue” a rețelelor de socializare de către minori care, potrivit unui membru al executivului, „îi distrug”.
Ce se întâmplă cu activele Lukoil din România? Carlyle ar putea fi deveni doar temporar proprietarul rafinăriei și rețelei de 300 stații # Profit.ro
Rafinăria Petrotel și rețeaua de benzinării Lukoil din România vor rămâne, foarte probabil, doar temporar în proprietatea fondului de investiții Carlyle, în cazul în care acordul preliminar semnat cu gigantul rus va fi aprobat de autoritățile americane, iar deal-ul va fi finalizat cu succes.
Cu o creștere cu trei cifre și o gamă extinsă de modele cu încărcare la priză, Volkswagen a încheiat anul 2025 pe prima poziție în segmentul plug-in hybrid.
BNR avertizează cu privire la măsurile fiscal-bugetare ce vor fi luate dincolo de acest an. În 2027 este programată „rotativa” # Profit.ro
Banca Națională a României remarcă „implicațiile favorabile” ale măsurilor fiscal-bugetare luate în a doua parte a anului trecut, dar pe de altă parte semnalează incertitudinile legate de măsurile pentru reducerea deficitului bugetar dincolo de acest an, așa cum a fost agreat cu Comisia Europeană. În 2027 ar urma să se schimbe guvernul, cu preluarea funcției de premier de către PSD.
Guvernul Ucrainei a contactat SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, reproșând faptul că dronele de atac rusești folosesc sistemul prin satelit Starlink în timpul atacurilor.
Ciucu încasează prima lovitură și înțelege realitatea ca primar general - PSD i-a blocat toate deciziile, nu a putut desființa 4 instituții # Profit.ro
Consiliul General al Capitalei nu a fost de acord cu desființarea Centrului Expo Arte, a Centrului pentru Tineret și a Centrului Cultural Lumina.
Producătorul basarabean de vinuri Purcari a depus o ofertă formală indicativă privind potențiala achiziție a SERVE Ceptura, producător de vin din România, situat în comuna Ceptura, Dealu Mare.
Calendar pregătit pentru semnătura electronică: Ne mănâncă tuturor timp și nervi - ministru # Profit.ro
Ministrul Economiei anunță că s-a stabilit un calendar clar pentru funcționarea semnăturii electronice.
ULTIMA ORĂ Electroalfa vine pe bursă la o potențială valoare a operațiunii de peste 100 milioane euro # Profit.ro
După listarea Cris-Tim Family Holding (CFH) în ultima parte a anului trecut, la cota Bursei de Valori București vine accum Electroalfa Internațional (EAI).
Cele mai mari pensii din România sunt bazate exclusiv pe anii în care au fost plătite contribuții la venitul de stat.
Facturi "nu foarte mari" la gaze după eliminarea plafonării. Ministrul Energiei: Scenariul de bază e eliminarea completă a plafonării prețului la gaze de la 1 aprilie. Nu anticipez o scumpire mai mare de 10%. Ce spune un furnizor de top # Profit.ro
Scenariul de bază din momentul de față este eliminarea completă a plafonării prețurilor finale la gaze naturale de la 1 aprilie, existând ″premise foarte serioase″ ca gazele să nu se scumpească cu mai mult de 10% după liberalizare, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
BNR: Inflația va începe să scadă ușor în următoarele luni. Noile evaluări indică o stagnare a activității economice în trimestrele IV 2025 și I 2026 # Profit.ro
Potrivit unei analize BNR, rata anuală a inflației va continua să descrească lent în primele trei luni ale anului curent, relativ în linie cu prognoza pe termen mediu din noiembrie 2025, care indica scăderea modestă a acesteia în prima jumătate a anului 2026 și pe o traiectorie fluctuantă.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că un nou val de tentative de fraudă, prin care pagini false ce imită identitatea unor entități media cu notorietate din România și alte branduri de presă promovează platforme fictive de investiții, circulă în prezent în mediul online.
Nou pas pentru lucrările la proiecte de infrastructură de-a lungul coridorului Marea Neagră-Marea Egee # Profit.ro
Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat că vicepremierul în exercițiu și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, va găzdui o întâlnire cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană.
FOTO Mari amenzi la Dragonul Roșu - Inspectorii ANPC au aplicat sancțiuni de peste 800.000 lei # Profit.ro
Mai multe nereguli au fost descoperite de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la un control în Complexul ”Dragonul Roșu”.
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, lansează un proces de eficientizare a instituției care va viza atât aparatul propriu, cât și structurile subordonate, inclusiv din zona de cultură.
Noua viziune asupra politicii de migrație a Uniunii Europene pentru următorii cinci ani, care include mai multe expulzări și o cooperare sporită cu țările din afara UE, a fost prezentată de Comisia Europeană.
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric, de peste 5.500 de dolari pe uncie.
De la cutii de pizza la îmbrăcăminte, CE vrea să interzică poluanții eterni folosiți în produsele de larg consum. Substanțele chimice vor costa scump Europa # Profit.ro
Un raport al Comisiei Europene arată că poluanți eterni (PFAS), substanțe chimice omniprezente în viața noastră de zi cu zi, ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 miliarde de euro până în 2050.
Compania Tesla, condusă de Elon Musk, vrea ca în acest an să își dubleze cheltuielile de capital până la un nivel record de peste 20 de miliarde de dolari.
Lanțul de restaurante de tip casual dining american Chili’s a deschis astăzi primul restaurant în România.
ULTIMA ORĂ Scumpirea călătoriei cu STB, respinsă de Consiliul General al Municipiului București # Profit.ro
Proiectul privind majorarea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. a fost respins de Consiliul General al Municipiului București.
ULTIMA ORĂ Angajații ANRE au pierdut în primă instanță procesul de suspendare a tăierii salariilor și a posturilor # Profit.ro
Peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au pierdut în justiție, în primă instanță, procesul în care au cerut suspendarea actelor administrative emise luna trecută de șefia instituției prin care, de la 1 ianuarie, a fost pusă în aplicare legea adoptată de Parlament în toamna lui 2025, care obligă conducerea să taie salariile și să reducă numărul de posturi.
Pe măsură ce presiunile asupra marjelor de profit se intensifică, producătorii din industria alimentară și a băuturilor declanșează un nou val de restructurări.
