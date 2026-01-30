Caloria.ro - Impactul alergării asupra corpului și psihicului

07:10

Încrederea în economia românească a continuat să scadă și în ianuarie, indicele fiind în teritoriul de contracție pentru a noua lună la rând. Managerii din aproape toate sectoarele au raportat date mai slabe, însă se remarcă pesimismul tot mai pronunțat al consumatorilor români: moralul acestora este mai scăzut decât în pandemie și la cele mai reduse niveluri de după austeritatea din 2010-2011.