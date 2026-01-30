Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România

21:40

Președintele Nicușor Dan a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele. „Sunt două părți. Prima este că, chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care contează prețul cu care operează companiile. Discuția este că, dacă ai aceste resurse, înseamnă că din redevențe […]