Serialul de pe Netflix care a cucerit abonații din zeci de țări, inclusiv în România. A fost lansat cu doar câteva zile în urmă
Gândul, 30 ianuarie 2026 01:50
Un serial lansat de Netflix cu doar câteva zile în urmă a reușit să se transforme deja în una dintre cele mai populare producții de pe celebra platformă de streaming. Primul sezon are doar opt episoade, dar a ajuns în topul preferințelor din 76 de țări, în această săptămână, inclusiv în România. Este vorba „Pasiune […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
01:50
Serialul de pe Netflix care a cucerit abonații din zeci de țări, inclusiv în România. A fost lansat cu doar câteva zile în urmă # Gândul
Un serial lansat de Netflix cu doar câteva zile în urmă a reușit să se transforme deja în una dintre cele mai populare producții de pe celebra platformă de streaming. Primul sezon are doar opt episoade, dar a ajuns în topul preferințelor din 76 de țări, în această săptămână, inclusiv în România. Este vorba „Pasiune […]
Acum 2 ore
00:10
O explozie a avut loc la o rafinărie din Turcia, la o unitate a companiei Tüpraş. Potrivit NTV, o cisternă cu benzină a explodat. Până în prezent, nu există rapoarte privind victime sau persoane rănite. Știre în curs de actualizare
Acum 4 ore
00:00
Pete Hegseth, șeful Pentagonului: Armata americană este pregătită să livreze în Iran ce ordonă președintele Trump # Gândul
Pete Hegseth a avertizat Iranul asupra programului de înarmare nucleară după ce Donald Trump, președintele SUA, a declarat că a trimis o „armadă” în Golful Persic, Șeful Pentagonuluui a anunțat că SUA sunt pregătite să intervină militar dacă regimul clerical de la Teheran continuă să dezvolte arme nucleare, pe fondul intensificării tensiunilor din regiune după […]
00:00
Serialul de pe Netflix care a cucerit deja abonații din zeci de țări, inclusiv în România, deși a fost lansat cu doar câteva zile în urmă # Gândul
Un serial lansat de Netflix cu doar câteva zile în urmă a reușit să se transforme deja în una dintre cele mai populare producții de pe celebra platformă de streaming. Primul sezon are doar opt episoade, dar a ajuns în topul preferințelor din 76 de țări, în această săptămână, inclusiv în România. Este vorba „Pasiune […]
29 ianuarie 2026
23:50
Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul său, Francis Roig, după eliminarea de la Australian Open: „Apreciez timpul petrecut împreună” # Gândul
Emma Răducanu s-a despărțit de antrenorul Francis Roig după eliminarea sa de la Australian Open. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani a pierdut în fața austriacei Anastasia Potapova, în două seturi, 6-7, 2-6, în runda a doua de pe Melbourne Park. Răducanu urmează să joace la Transylvania Open în România, între 1 și 7 […]
23:50
Haosul din Rusia provocat de cea mai grea iarnă din ultimii 200 de ani încă nu a dispărut. Moscov este din nou blocată. În unele dintre filmări postate în cursul zilei de azi, se poate vedea cum locuitorii încearcă disperați să împingă un camion pentru a elibera traficul blocat de nămeți. Regiunea Kamchatka a fost […]
23:40
Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum cei din PNL plănuiesc plecarea lui Bolojan din funcția de premier, dar și din partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „PNL-ul e într-o situație în care încasează toată politica […]
23:10
Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre motivele pentru care a primit interdicție în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Natalia Morari: „Eu vreau ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă un lucru. Noi nu vorbim despre un stat […]
23:00
Germania restrânge ajutoarele sociale pentru unii români și bulgari. Mulți dintre imigranții balcanici vor fi trimiși acasă # Gândul
Încă din 2025, autoritățile locale din mai multe orașe din Germania au demarat o campanie de restrângere a accesului la ajutoare sociale pentru imigranții proveniți din România și Bulgaria. Măsurile includ atât retragerea beneficiilor financiare, cât și emiterea unor ordine de părăsire a teritoriului german, relatează publicația Bild, preia USD24.RO. Deși nu este explicit, măsurile […]
23:00
Prețurile terenurilor agricole cresc în toată Europa. „O anomalie interesantă: Prețul terenului arabil din Franța, mai redus decât cel din România” # Gândul
Prețurile terenurilor agricole au crescut cam în toată Uniunea Europeană (UE). De exemplu, prețul mediu pentru un hectar de teren agricol a ajuns, în 2024, la peste 15.000 de euro. România se află la mijlocul clasamentului, cu o medie de aproape 9.000 de euro hectarul, dar se remarcă prin ritmul accelerat al majorărilor. Tendința se […]
22:50
Banca Națională a Poloniei a raportat că deține mai mult aur decât Banca Centrală Europeană. Impactul asupra celei mai puternice economii est-europene # Gândul
În timp ce aurul a depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor și al incertitudinilor geopolitice, Banca Națională a Poloniei a anunțat că și-a crescut rezerva de aur la 500 de tone, potrivit Euronews. Președintele Băncii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a susținut de câțiva ani rolul special […]
22:40
Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum o comparație între Bolojan și Ceaușescu este una improprie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „El avea o intenție. În timp ce Ilie Bolojan face măsuri de austeritate fără niciun […]
22:30
Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții # Gândul
Echipajele României care vor lua startul în Rallye Monte-Carlo Historique 2026 sunt deja pe traseul către Monaco și, potrivit declarațiilor lui Călin Popescu-Tăriceanu, membru al echipajului, convoiul se află pe autostrada spre Zagreb, la mai puțin de 100 de kilometri de oraș, după ce a traversat Belgrad. „Suntem pe autostrada care duce către Zagreb, mai […]
22:20
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump # Gândul
Pe fondul războiului achizițiilor dintre Paramount și Netflix pentru Warner Bros., un magnat media american s-a arătat disponibil să cumpere CNN, cea mai mare rețea de televiziune americană prin cablu de știri din toată lumea. Pe 21 ianuarie, Netflix a anunțat că poate efectua rapid plata în cash pentru a cumpăra Warner Bros., potrivit Reuters. Magnatul […]
22:10
Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00. Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin, prof. univ.dr. Dan Dungaciu, Natalia Morari și Oana Eftimie. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi […]
22:10
Grecia este țara europeană unde este cel mai bine să-ți trăiești anii de pensie. Nu este nimic nou, occidentalii din țările prospere au descoperit de mult tip acest lucru, mai nou și românii. Este de notorietate insula Thassos, unde poți întâlni mai mulți români ca pe Calea Victoriei. Țările mediteraneene au fost din totdeauna locul […]
Acum 6 ore
22:00
Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni # Gândul
„Ce facem cu Board of Peace”, a fost întrebat Nicușor Dan la Digi 24. El spune că „este o invitatie care ne onorează, principalul sau obiectiv este stabilizarea situatiei in Gaza”. „Modul în care carta inițială a acestui mecanism a fost redactată a ridicat niște probleme. Imediat ce am primit-o, am început să ne consultăm […]
22:00
Situația în care Asociația de Proprietari poate să te dea în judecată. Ce reguli trebuie respectate cu strictețe, ca să eviți problemele cu legea # Gândul
Viața la bloc vine cu reguli stricte, iar orice încălcare a lor poate atrage sancțiuni serioase, putând fi chiar dat în judecată de către Asociația de Proprietari. Locatarii trebuie să țină cont de ceilalți vecini, atunci când schimbă ceva în apartament sau în spațiile comune, scrie Cancan. Teoretic, chiar și cea mai mică modificare într-un […]
22:00
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie # Gândul
Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite se amână. Dacă anul trecut șeful statului spunea că va merge la Washington la începutul acestui an, acum avansează luna iulie ca posibil termen de deplasare. Președintele afirmă că invitația există, dar spune că își dorește ca vizita să fie pregătită temeinic și să aibă rezultate concrete. „Unde […]
21:50
Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția # Gândul
Președintele Nicușor Dan spune că procesul de numire a șefilor SRI și SIE trebuie finalizat și că discuțiile din spațiul public ar trebui să se oprească. El explică faptul că, într-o democrație, rolurile sunt clare. Nicușor Dan afirmă că, înainte de propunerile oficiale, vor exista discuții politice, iar Parlamentul va avea ultimul cuvânt. „În orice […]
21:40
Președintele Nicușor Dan comentează crima copiilor din Cenei: „Prima este problema drogurilor” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre cazul grav petrecut în localitatea Cenei, unde doi copii au fost uciși, și a spus că situația este una „absolut regretabilă”. Șeful statului a explicat că, deși cazul șochează opinia publică, România nu este un caz singular, iar astfel de episoade apar și în alte țări. Nicușor Dan a […]
21:40
Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele # Gândul
Președintele Nicușor Dan a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele. „Sunt două părți. Prima este că, chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care contează prețul cu care operează companiile. Discuția este că, dacă ai aceste resurse, înseamnă că din redevențe […]
21:40
Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit # Gândul
Cinci bucătari profesioniști, fiecare cu propria rețetă, au dezvăluit cum să împiedice gustul puiului să fie uscat, dar toți au menționat același ingredient. YouTuber-ul Danny Kim, auto-descris ca fiind un „gurmand neînfricat”, care explorează totul, de la restaurante cu stele Michelin la „mese cu buget redus”, a vorbit cu experții într-un videoclip recent, publică Express. […]
21:20
Nicușor Dan spune că PSD nu îngreunează reformele: „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost invitat la postul de televiziune Digi 24. El spune că PSD nu îngreunează reformele. „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”, a spus acesta. Întrebat de moderator dacă crede că PSD îngreunează procesul de reformă, „așa cum mulți vedem”, Nicușor Dan a răspuns: „Fiecare dintre partide are un […]
21:20
Unde se face cea mai bună mâncare de cartofi din lume. Este o reteță cu doar trei ingrediente # Gândul
Reteța pentru cea mai bună mâncare de cartofi a urcat rapid în topurile internaționale, reușins să cucerească voturile utilizatorilor din întreaga lume, mai ales că este nevoie de doar trei ingrediente. Acest produs se face din cartofi rași, ou și făină și este considerat un preparat simplu, care poate fi consumat zilnic. Este vorba despre […]
21:10
Nicușor Dan răspunde dacă vede varianta unui guvern fără PSD: „În matematică iei în considerare toate posibilitățile” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre posibilitatea formării unui guvern fără PSD și despre declarațiile premierului Ilie Bolojan legate de un guvern minoritar. Șeful statului spune că, din punct de vedere teoretic, toate variantele trebuie luate în calcul. „E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci merge înainte coaliția […]
20:50
Noua escrocherie prin care hoții află dacă ești plecat de acasă mai mult timp. Cum funcționează metoda „foaia albă” din cutia poștală # Gândul
Infractorii folosesc mereu noi metode de a-și identifica victimele și pentru a le afla programul, cea mai recentă fiind cunoscută sub numele de „foaia albă”. Autoritățile avertizează asupra acestui fapt și explică ce trebuie să faci pentru a evita spargerile. Este vorba de o escrocherie, cu o foaie albă lăsată în cutiile poștale, folosită de […]
20:40
Noul Galaxy de la Samsung arată incredibil, dar costă mai mult decât un MacBook Pro. Ce spun experții, merită cumpărat? # Gândul
Dacă zvonurile sunt adevărate, suntem la doar o lună distanță de anunțul telefoanelor emblematice Samsung pentru acest an, seria Galaxy S26. Dar gigantul tehnologic a avut recent mult de lucru, dezvăluind Galaxy Z TriFold, un telefon pliabil cu nu una, ci două balamale pe un ecran flexibil care se deschide pentru a forma o tabletă […]
20:30
(P) Salubrizare 5: Colectare gratuită a deșeurile voluminoase în Sectorul 5, în ultima sâmbătă din lună # Gândul
Angajaţii societăţii Salubrizare vor colecta gratuit deşeurile voluminoase în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, potrivit unui anunț al Primăriei Sectorului 5. „În ultima sâmbătă a fiecărei luni, colectăm gratuit deșeurile voluminoase, în vederea menținerii unui mediu curat și civilizat”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook. Sunt considerate deșeuri voluminoase obiectele de mari dimensiuni […]
20:30
Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate # Gândul
Consiliul General al Municipiului București a aprobat dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Proiectul a primit vot favorabil în unanimitate, însă aplicarea lui depinde de parcurgerea mai multor proceduri administrative și instituționale. Proiectul a fost adoptat cu 51 de voturi „pentru”, unul dintre puținele proiecte care au primit sprijin unanim din partea consilierilor generali. Decizia […]
20:20
Donald Trump a dezvăluit că a purtat o conversație telefonică „extraordinară” cu omologul său rus, Vladimir Putin, care l-a asigurat că va înceta atacurile asupra Ucrainei timp de o săptămână. Anunțul a fost făcut imediat după discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi dintre delegațiile Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei, potrivit Reuters. Președintele a anunțat joi […]
20:10
Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să facă o pauză de atacuri # Gândul
Donald Trump a dezvăluit că a purtat o conversație telefonică „extraordinară” cu omologul său rus, Vladimir Putin, care l-a asigurat că va înceta atacurile asupra Ucrainei timp de o săptămână. Anunțul a fost făcut imediat după discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi dintre delegațiile Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei. Știre în curs de actualizare
Acum 8 ore
20:00
Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele # Gândul
Francul elvețian, considerat cea mai solidă monedă din lume, a atins cea mai ridicată valoare din ultimii 11 ani față de dolar. Incertitudinea globală și turbulențele geopolitice îi consolidează statutul de refugiu sigur. Autoritățile elvețiene privesc cu prudență această evoluție, deoarece un franc prea puternic complică politica monetară. Banca Națională Elvețiană analizează intervenții valutare, însă […]
20:00
Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la” # Gândul
Un moment amuzant a avut loc, joi, în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, în momentul în care consilierul local PNL Petrică Popa s-a ridicat să depună jurământul. Politicianul se află deja la cel de-al șaptelea jurământ depus, dar de această dată Petrică Popa a dorit să grăbească un pic acest moment și, la un […]
19:40
Patru țări introduc controale medicale în aeroporturi pentru prima dată de la pandemie, de teama virusului Nipah # Gândul
De teama virusului Nipah, patru țări asiatice reintroduc controale medicale în aeroporturi pentru prima oară de la pandemia de coronavirus din 2020. Autoritățile sanitare din patru țări asiatice sunt în alertă sporită după ce India a raportat cazuri de contaminare. Cum se transmite Thailanda, Singapore, Hong Kong și Malaysia au reintrodus aparatele de scanarea temperaturii […]
19:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00 # Gândul
Gândul prezintă Best Of „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00. Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai […]
19:20
Traian Băsescu susține că guvernele anterioare sunt direct responsabile pentru dezastrul economic din țară. Fostul președinte spune că România a ratat șansa de a intra pe drumul adoptării monedei euro după anul 2014 și avertizează că finanțele publice se află într-o situație extrem de dificilă din cauza împrumuturilor masive și a politicilor electorale aplicate în […]
19:20
Ce dimensiuni și dotări sunt obligatorii pentru gasonierele nou construite, conform reglementarilor # Gândul
Pe piața imobiliară există garsoniere vechi construite după tiparul interbelic sau comunist, de 8, 10 sau 12mp. Dar, există o barieră legală clară care îi împiedică pe noiii dezvoltatori să obțină autorizații pentru locuințe care nu respectă anumite dimensiuni și dotări, standarde pe care mulți cumpărători le omit atunci când analizează ofertele tot mai scumpe […]
19:20
După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală # Gândul
PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor de la sectoarele Bucureștiului, după ce candidatul partidului a luat numai al treilea loc la alegerile la Primăria Capitalei. Nu numai Rodica Nassar a demisionat din funcția de președinte al unei filiale PSD din Capitală. Conform informațiilor Gândul, urmează să își dea demisia și Gabriel Mutu de […]
19:10
Nouă lovitură financiară pentru Kremlin. UE include oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # Gândul
Uniunea Europeană a inclus oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor deoarece Moscova folosește diverse circuite financiare pentru a-și finanța eforturile de război în Ucraina. Această mișcare marchează o etapă nouă în izolarea financiară a Rusiei, care trece dincolo de sancțiunile economice clasice către un control strict al […]
19:10
Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox, pe 30 ianuarie 2026. Ce sărbătoresc credincioșii în această zi și ce se dă de pomană # Gândul
În fiecare an, pe 30 ianuarie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Este zi cu cruce roșie în calendar, fiind o sărbătoare cu tradiții vechi, obiceiuri de pomenire și semnificații spirituale puternice. În trecut, se discuta adesea despre cine este mai important dintre cei trei […]
19:10
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan # Gândul
În opera sa auto-incriminatorie, intitulată „INFRACȚIUNEA DE A LUA CINA… și adevărata ticăloșie”, publicată pe Substack în data de 27 ianuarie (aceeași în care minte că artiștii care au prestat la Orașul Faptelor Bune au fost plătiți de Radio ZU, iar Gândul a demonstrat că, de fapt, au fost plătiți de APTOR, din bani publici, […]
19:10
Protecția Consumatorului a descins la Dragonul Roșu și a împărțit amenzi în stânga și dreapta # Gândul
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la agenții economici din complexul „Dragonul Roșu” din București. Acolo au descoperit numeroase nereguli și au împărțit amenzi în stânga și în dreapta. Printre nereguli se numără comercializarea de jucării periculoase, vânzarea de produse textile fără indicarea obligatorie a compoziției fibroase, precum și echipamente electrice […]
18:40
Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au vorbit despre eventualitatea de a deveni părinți. Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. Primul ei album se […]
18:40
Salvamontiștii au intervenit în cazul unui bărbat atacat de un mistreț, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Argeş. Victima era grav rănită # Gândul
Salvamontiștii din județul Argeş au anunţat joi, pe o rețea de socializare, că au intervenit, cu o zi înainte, într-o zonă greu accesibilă a localităţii Nucşoara, pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o persoană care a fost atacată de mistreţ. Victima prezenta multiple traumatisme şi pierdea mult sânge. „În cursul zilei de ieri, […]
18:40
Facebook oferă diverse funcții ușor de utilizat în aplicația sa Messenger. O astfel de funcție interesantă este conversația secretă. Platforma deținută de Meta permite utilizatorilor să aibă conversații private cu contactele lor. Ce este o conversație secretă O conversație secretă în Messenger este criptată de la un capăt la altul, ceea ce înseamnă că mesajele […]
18:30
Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte # Gândul
Viktor Orban susține că 3/4 din europeni resping ideea aderării Ucrainei în ritm accelerat la Uniunea Europeană. Anterior, premierul Ungariei a avertizat că UE și NATO nu se pot extinde până la granițele Rusiei fiindcă Vladimir Putin ar putea riposta printr-un „război nesfârșit”. „Trei sferturi din europeni resping aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. […]
18:30
Daniel Băluţă îl atacă direct pe Ciprian Ciucu, din cauza STB: „O «strategie» cinică prin care se încearcă mascarea amatorismului” # Gândul
Şedinţa convocată de primarul general, Ciprian Ciucu, cu primarii de sectoare din Bucureşti a fost una cu nişte scântei are încă mai sar în direcţia noului edil al Capitalei. Danil Băluţă de la Sectorul 4 spune că Ciucu „încearca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative” cu o „«strategie» cinică”. Practic, […]
18:30
UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor # Gândul
Uniunea Europeană a desemnat oficial Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran drept organizație teroristă, a anunțat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Această decizie marchează o schimbare istorică în politica externă a blocului comunitar față de Teheran. Această mișcare aliniază UE cu pozițiile deja adoptate de Statele Unite, Canada și Suedia, care au clasificat […]
18:20
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 1 februarie […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.