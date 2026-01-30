Adolescent de 16 ani din Bihor, dat dispărut după ce a plecat de acasă. Poliția cere sprijinul populației

15:00

Peste 200 de persoane s-au strâns, joi la prânz, să îl conducă pe ultimul drum pe Eduard, băiatul de doar 13 ani care a murit după ce s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din cartierul Nufărul. Un moment aparte a fost în cadrul predicii susținute de preotul Nicolae Pop, de la Biserica din Velența, care s-a adresat familiei, dar și numeroșilor tineri care au participat la înmormântare. „Căutați să-l faceți să trăiască de acum înainte prin demnitatea și amintirea voastră”, le-a spus preotul celor prezenți.