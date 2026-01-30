Adolescent de 16 ani din Bihor, dat dispărut după ce a plecat de acasă. Poliția cere sprijinul populației
Bihoreanul, 30 ianuarie 2026 09:20
Polițiștii bihoreni caută un adolescent în vârstă de 16 ani din localitatea Țețchea, care a fost dat dispărut după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
09:20
Adolescent de 16 ani din Bihor, dat dispărut după ce a plecat de acasă. Poliția cere sprijinul populației # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni caută un adolescent în vârstă de 16 ani din localitatea Țețchea, care a fost dat dispărut după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
Acum 2 ore
08:40
Lighioane cadou: Ce se întâmplă cu șerpii și tarantulele găsite în casa unui tânăr din Ștei # Bihoreanul
Tânărul care a băgat oamenii în sperieți fiindcă a înghesuit zeci de vipere veninoase, șerpi, reptile, tarantule și alte lighioane într-o garsonieră din Ștei, până când l-au depistat Poliția și Garda de Mediu, a rămas cu animalele în... grijă.
08:00
Fără scutiri: Consiliul Local Oradea nu renunță la impozitarea persoanelor cu handicap și moștenitorilor celor persecutați politic # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea nu renunță la impozitarea proprietăţilor persoanelor cu handicap și moștenitorilor celor persecutați politic, introdusă în premieră începând de anul acesta. Propunerea Asociaţiei pentru Apărarea Dreptului de Proprietate Privată de acordarea de scutiri, susţinută şi de consilierul local al AUR Costel Moza, a fost respinsă. În schimb, Consiliul Local a hotărât acordarea unor facilităţi pentru populație în limita sumei totale de 3,2 milioane lei, care nu se referă însă țintit la cele două categorii.
Acum 4 ore
07:20
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Creșterea productivității companiei RODIBRIA GIMNASTICA VOJTA SRL prin investiții inovatoare” # Bihoreanul
RODIBRIA GIMNASTICA VOJTA SRL, companie locală specializată în servicii referitoare la sănătatea umană, mai precis în domeniul fizioterapiei și a activităților specifice acestuia, anunță demararea unui proiect investițional finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, având ca obiectiv creșterea productivității și a competitivității companiei RODIBRIA GIMNASTICA VOJTA S.R.L. prin achiziționarea de echipamente, tehnologii performante și prin promovarea companiei și a serviciilor sale în țară.
Acum 12 ore
21:10
„La, la, la” în loc de jurământ. Un consilier local PNL din Brăila a sărit peste o parte din jurământul de nou ales (VIDEO) # Bihoreanul
Un moment hilar a avut loc în ședința Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie, unde un nou consilier local PNL a depus jurământul… pe sărite. În timp ce rostea textul oficial, Petrică Costel Popa (68 de ani) a omis o parte din formulă, înlocuind cuvintele cu un senin „la, la, la”.
Acum 24 ore
19:40
Tabără pentru copii și centru de orientare școlară și profesională, lângă Vașcău, pe bani de la UE și Consiliul Județean # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor au aprobat, în cea mai recentă reuniune, depunerea unui proiect de accesare a unor fonduri europene pentru înființarea unui Centru de Orientare Școlară și Profesională și a unui Centru de Agrement/Tabără pentru tineret, într-o localitate de lângă orășelul Vașcău. Locul a fost ales pentru că aici are un teren Consiliul Județean Bihor, iar în zonă sunt mai multe obiective turistice pe care le-ar putea vizita viitorii oaspeți ai taberei școlare.
19:00
Gimnasta Ana Maria Bărbosu ar putea rămâne fără medalia olimpică. Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare la TAS # Bihoreanul
Gimnasta Ana Maria Bărbosu se află din nou într-o situație neclară privind medalia de bronz de la proba de sol, de la Jocurile Olimpice Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elvețian a decis să retrimită dosarul spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
18:30
Primăria Oradea va plăti 11 milioane de euro pentru pasajul subteran Teodor Neş. Vezi când încep lucrările! (FOTO) # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, reunit joi în şedinţă ordinară, a decis participarea financiară a municipalităţii la realizarea viitorului pasaj subteran Teodor Neş, care va fi construit pe sub liniile ferate din zona blocurilor ANL. Primăria Oradea va contribui cu aproximativ 11 milioane de euro la finanţarea investiţiei, a cărei valoare totală depăşeşte 33 de milioane de euro. Bugetul local va acoperi o treime din costuri, după ce administraţia orădeană a solicitat Companiei Naţionale de Căi Ferate extinderea pasajului la două benzi pe sens şi amenajarea unui sens giratoriu subteran.
18:20
Primăria Oradea plăti 11 milioane de euro pentru pasajul subteran Teodor Neş. Vezi când încep lucrările! (FOTO) # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, reunit joi în şedinţă ordinară, a decis participarea financiară a municipalităţii la realizarea viitorului pasaj subteran Teodor Neş, care va fi construit pe sub liniile ferate din zona blocurilor ANL. Primăria Oradea va contribui cu aproximativ 11 milioane de euro la finanţarea investiţiei, a cărei valoare totală depăşeşte 33 de milioane de euro. Bugetul local va acoperi o treime din costuri, după ce administraţia orădeană a solicitat Companiei Naţionale de Căi Ferate extinderea pasajului la două benzi pe sens şi amenajarea unui sens giratoriu subteran.
18:00
Consiliul Local Oradea a aprobat, în ședința de joi, anularea datoriilor restante mai mici sau egale cu 40 de lei către bugetul local, datorate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice.
17:30
Șeful CNAIR: „Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad – Oradea”. Când ar putea începe lucrările # Bihoreanul
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat semnarea contractului de execuție a lotului 2 al DX 16 Oradea – Arad cu firma din Turcia care inițial se clasase pe locul II la licitație, dar care a câștigat în instanță lucrarea pentru tronsonul dintre Salonta și Chișineu Criș, în dauna unei asocieri din care făcea parte și o firmă din grupul orădean Selina. Dacă antreprenorii nu vor accepta să lucreze anul acesta fără a beneficia de decontări, lucrările pentru acest proiect ar începe abia din primăvara anului viitor.
16:50
Tentativă de tâlhărie în Bihor: doi tineri din Lăzăreni au încercat să jefuiască o femeie de 80 de ani în propria ei casă # Bihoreanul
Doi tineri, de 19 și 20 de ani, din comuna Lăzăreni, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au încercat să tâlhărească o femeie de 80 de ani, în propria-i casă.
16:40
FC Bihor a remizat, scor 2-2, cu polonezii de la Miedź Legnica, în primul amical din Antalya # Bihoreanul
FC Bihor a susținut joi primul joc în cantonamentul din Antalya, în compania echipei poloneze Miedź Legnica. A rezultat un amical spectaculos, încheiat la egalitate, 2-2, după ce Dragoș Tescan a deschis scorul, iar Andreas Chirițoiu l-a închis.
16:20
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 2 electricieni tură în cadrul Secției Electric-PRAM-AMC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm 2 persoane cu calificare de electrician, cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dornice de a învăța ceva nou, capabile să lucreze în echipă.
16:20
Fostul deputat PNL Ioan Cupșa, președinte de avarie al Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea după moartea lui Tudor Jidav # Bihoreanul
Fost deputat până în toamna lui 2024, avocatul liberal Ioan Cupșa a fost votat de consilierii județeni în funcția de președinte interimar al Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea, vacantată în decembrie prin decesul neașteptat al lui Tudor Jidav, manager cu experiență în domeniu. Reprezentanții UDMR din Consiliul Județean Bihor ar fi vrut amânarea desemnării unui președinte interimar, însă vicepreședintele Horea Abrudan le-a explicat de ce nu se poate.
15:30
VIDEO - Tânăr de 19 ani din Salonta, reținut după ce a lovit un bătrân cu o seceră în cap. Procurorii cer arestarea preventivă # Bihoreanul
Un tânăr de 19 ani din Salonta a fost reținut și va fi prezentat joi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de tentativă de omor, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a intrat în locuința unui bătrân de 84 de ani și l-a lovit cu o seceră în cap. Victima a ajuns la spital în stare gravă, iar medicii au stabilit că viața i-a fost pusă în pericol.
15:20
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 2 electricieni tură în cadrul Secției Electric-PRAM-AMC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm 2 persoane cu calificare de electrician, cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dornice de a învăța ceva nou, capabile să lucreze în echipă.
15:00
Durere copleșitoare la înmormântarea lui Eduard, băiatul care s-a aruncat de pe bloc în Nufărul. „Căutați să-l faceți să trăiască prin voi” # Bihoreanul
Peste 200 de persoane s-au strâns, joi la prânz, să îl conducă pe ultimul drum pe Eduard, băiatul de doar 13 ani care a murit după ce s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din cartierul Nufărul. Un moment aparte a fost în cadrul predicii susținute de preotul Nicolae Pop, de la Biserica din Velența, care s-a adresat familiei, dar și numeroșilor tineri care au participat la înmormântare. „Căutați să-l faceți să trăiască de acum înainte prin demnitatea și amintirea voastră”, le-a spus preotul celor prezenți.
14:40
„Bolojenie ușoară!” și „Suflet mic și murdar”. Schimb dur de replici între Crin Antonescu și Cristian Tudor Popescu, după ce primul l-a criticat pe Bolojan # Bihoreanul
O dispută publică tăioasă a izbucnit, miercuri, între fostul lider liberal Crin Antonescu și gazetarul Cristian Tudor Popescu, după ce Antonescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan într-o emisiune difuzată de Gândul. Schimbul de replici apare într-un context politic tensionat, în care tot mai multe voci din PSD, dar și din PNL, contestă poziția și stilul de guvernare ale premierului, amplificând fricțiunile din interiorul coaliției.
14:10
Se schimbă banii în România. De ce se tipăresc noi bancnote în 2026 și care e noutatea după 25 de ani # Bihoreanul
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, bancnotele românești vor purta o altă a doua semnătură, pe lângă cea a guvernatorului BNR. Banca Națională a României a anunțat că, începând cu 1 februarie 2026, va avea un nou casier central, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care s-a pensionat.
13:50
O dată la trei luni, polițiștii bihoreni din biroul de protecție a animalelor verifică adăposturile de câini și animale din județ, publice și private, iar constatările în ultimul an este că acestea sunt în stare bună, iar cățeii și pisicile sunt bine îngrijite. În schimb, Poliția Animalelor se confruntă cu o altă problemă: indiferența proprietarilor de câini față de obligația legală de a-i microcipa și a-i steriliza.
13:00
În șantier: Casieriile furnizorilor de utilităţi de la parterul Primăriei Oradea se mută temporar. Două se închid # Bihoreanul
Casieriile furnizorilor de utilităţi de la parterul clădirii Primăriei Oradea îşi vor înceta activitatea în birourile obișnuite începând din 2 februarie. O parte dintre birouri îşi vor continua activitatea în sala de lucru cu publicul din palatul administrativ al oraşului (în „piramidă”), în timp de altele se vor închide provizoriu.
12:30
La Muzeul Țării Crișurilor se lansează o carte despre cel mai longeviv grup de rezistență anticomunistă din Munții Apuseni # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor găzduiește pe 5 februarie, de la ora 17, lansarea volumului „Șușmanii. Epopeea anticomunistă din Apuseni (1948-1958)”, semnat de istoricul Cornel Jurju. Potrivit organizatorilor, cartea este „un vast studiu monografic al celui mai puternic și longeviv grup de rezistență anticomunistă din Munții Apuseni, Grupul Șușman”.
11:50
Compania de Apă Oradea: Sistare alimentare cu apă – intersecția străzilor Barierei și Căii Ferate # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2026, va fi necesară oprirea furnizării apei potabile în intervalul orar 21 – 06, ca urmare a executării unor lucrări tehnice de relocare a rețelelor de utilități în cadrul proiectului de investiții privind electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor.
11:40
Termoficare anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 9 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărută la rețeaua termică de transport (Magistrala III) pozată pe str. Robert Owen, începănd cu ora 11.00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, la 10 puncte termice: 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 128 respectiv 221.
11:30
Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etajul unei școli din Mangalia după ce a primit o notă mică # Bihoreanul
Un elev de 13 ani s-a aruncat miercuri, în timpul unei pauze, de la etajul I al unei unități de învățământ din Mangalia, după ce ar fi primit o notă mică. Băiatul a fost transportat la spital pentru investigații, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii incidentului.
10:40
Bihorenii vor putea participa la o cursă caritabilă la Oradea, simultan cu oameni din întreaga lume (FOTO) # Bihoreanul
Bihorenii doritori să sprijine studiile medicale vor putea participa pe 10 mai la o cursă caritabilă, organizată în cadrul celui mai mare eveniment de alergare la nivel global: Wings for Life World Run. Evenimentul se va desfășura simultan în mai multe părți ale lumii, pentru împlinirea unei misiuni comune, anume găsirea unui tratament pentru rănile măduvei spinării.
10:10
Ștrandul Ioșia își reia activitatea începând de marți, 3 februarie 2026, după ce, timp de o lună și jumătate, a fost închis pentru lucrări de întreținere, curățenie, reparații și zugrăveli.
Ieri
09:40
Trăim într-o perioadă în care tinerii au nevoie nu doar de informație, ci și de repere reale, sprijin și contexte care să îi ajute să-și descopere sensul și propria voce. La Collegium Varadinum, credem că educația autentică înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe: înseamnă formarea unor oameni responsabili, echilibrați și implicați activ în viața comunității.
08:50
Agresată da, protejată ba: De ce nu a prelungit instanța ordinul de protecție împotriva primarului Sorban Levente # Bihoreanul
O judecătoare a soluționat într-un mod surprinzător, săptămâna trecută, cererea de prelungire a unui ordin de protecție formulată de directoarea școlii din Lugașu de Jos, Loredana Berzovan, singura consilieră de opoziție din comuna condusă de faimosul primar Sorban Levente, care la ultima ședință din 2025 a Consiliului Local a agresat-o, scenă de altfel filmată de victimă și postată pe Facebook.
08:00
Curățenie ajustată: Salubritatea orădeană în 2026 aduce insule modificate, controale la pubele și o nouă modalitate de tarifare # Bihoreanul
După mai multe teste, reclamații din teren și analize tehnice, Primăria Oradea intră în 2026 cu un plan amplu de ajustare a sistemului de salubritate. Schimbările vizează atât infrastructura, prin modificarea insulelor ecologice digitalizate deja amplasate în oraș, cât și modul de utilizare, control și finanțare a serviciului, pentru toți locuitorii.
28 ianuarie 2026
22:40
„Eu urmez!”: Comentarii îngrijorătoare pe TikTok, la un mesaj pentru elevul de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Școala le recomandă părinților să fie atenți la ce postează copiii # Bihoreanul
Mai multe comentarii alarmante, postate pe TikTok de pe conturi care par să aparțină unor tineri, au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence.
22:40
Victorie categorică la Râmnicu Vâlcea pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea. Bihorenii rămân lideri în Liga Națională (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut miercuri seară o victorie clară în deplasare, 102-82 cu CS Vâlcea 1924, într-un meci dominat aproape de la început până la final. Bihorenii și-au consolidat poziția de lider în Liga Națională de baschet masculin, reușind să gestioneze avantajul chiar și atunci când gazdele s-au apropiat pe tabelă în repriza a doua.
20:50
Dezvăluiri în cazul accidentului cu 7 morți din Timiș: Un supraviețuitor susține că sistemul lane assist al microbuzului s-ar fi blocat în depășire, șoferul avea substanțe interzise în sânge (VIDEO) # Bihoreanul
Apar noutăți în cazul accidentului soldat cu 7 morți, produs marți după amiază în județul Timiș. Un supraviețuitor a declarat că sistemul lane assist, adică sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare, s-ar fi blocat în timpul depășirii făcute de microbuz, iar în sângele șoferului s-au găsit substanțe interzise. De altfel, polițiștii ar fi găsit alcool și droguri în autovehicul.
19:50
Aplauze pentru iubire: Cum poți să sărbătorești în Oradea de Valentine’s Day şi Dragobete # Bihoreanul
Cele două sărbători ale iubirii, Valentine’s Day şi Dragobete, le aduc orădenilor numeroase invitații în oraș. De la muzică clasică și teatru la stand-up comedy, dans contemporan și rock, în luna februarie agenda evenimentelor oferă alternative tentante la clișeele clasice ale sărbătorilor romantice.
19:00
Aproape 170 de persoane au fost salvate de echipele de la Salvamont-Salvaspeo Bihor în 2025 # Bihoreanul
Angajații și voluntarii din cadrul Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor au salvat, pe parcursul anului 2025, aproape 170 de persoane, cele mai multe intervenții fiind în Munții Bihor (128). Totodată, în 112 zile din anul trecut, salvamontiștii au asigurat asistență în activități speologice, competiții sportive și alte manifestări de masă organizate în zone montane.
18:00
Un tânăr de 17 ani din Oradea a fost condamnat la închisoare după ce a violat și bătut un băiat # Bihoreanul
Un tânăr de 17 ani din Oradea, condamnat pentru viol asupra unui minor şi loviri, a fost depus în Penitenciarul Oradea de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, după ce a fost condamnat definitiv la măsura educativă a privării de libertate pentru o perioadă de 3 ani. Tânărul este judecat, în alt dosar, pentru furt calificat şi mai fusese într-un centru educativ, vreme de 1 an şi 6 luni, pentru tâlhărie şi tentativă de tâlhărie.
17:40
Percheziții la cunoscutul doctor Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale și de practicarea psihoterapiei fără drept. Polițiștii au fost atacați de câini # Bihoreanul
Polițiștii bucureșteni au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni grave, printre care înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, viol și agresiune sexuală, care-l au în vizor pe cunoscutul terapeut „Dr. Cristian Andrei”.
16:50
RESTORED – Construim reziliență și armonie în comunitățile transfrontaliere România–Ungaria # Bihoreanul
Într-un context social și cultural aflat într-o continuă transformare, consolidarea relațiilor dintre comunități devine esențială. Proiectul „Resilience and Harmony in the ROHU Cross-border Area: A Community-Based Approach – RESTORED – ROHU00317” propune un model inovator de dezvoltare comunitară, bazat pe dialog, cooperare și valorificarea tradițiilor locale.
16:50
O asociație cere consilierilor din Oradea să restabilească scutirile de impozit pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor persecutați politic # Bihoreanul
Înainte de prima ședință a Consiliului Local Oradea din acest an, toți aleșii orădenilor au primit o solicitare din partea unui ONG să restabilească scutirile de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor care au fost deportați sau persecutați de regimul comunist. Asociația pentru Apărarea Dreptului de Proprietate Privată a arătat că este la latitudinea Consiliilor Locale dacă aceste scutiri se mențin sau nu, și că, din „autonomie locală, responsabilitate morală și respect față de cetățenii comunității”, ar trebui păstrate.
16:30
„Eu urmez!”: Comentarii îngrijorătoare pe TikTok, la un mesaj pentru elevul de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Școala le recomandă părinților să fie atenți la ce postează copiii (VIDEO) # Bihoreanul
Mai multe comentarii alarmante, postate pe TikTok de conturi care par aparținând unor tineri, au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence.
16:00
Bătaie pe finanțările de la UE pentru cultivatorii de legume și cartofi. Fermierii din Bihor, solicitări pentru mai mult de 38 milioane de euro # Bihoreanul
Fondurile europene pentru cultivatorii individuali de legume și cartofi din România care vor să-și modernizeze ori să-și construiască sere sau să cumpere utilaje au fost epuizate în doar o săptămână de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor, 27 din totalul solicitărilor înregistrate la nivel național fiind din Bihor, cu o valoare de peste 33 milioane euro. Alte două proiecte din Bihor vizează obținerea a peste 5,3 milioane euro pentru agricultorii organizați în asociații.
15:30
Echipa de polo juniori U18 a Clubului Crișul Oradea își începe vineri aventura în cadrul turneului final I al Campionatului Național, unde va întâlni cele mai puternice formații din România, printre care Steaua, Dinamo și Rapid București.
15:10
Cunoscutul polițist, autor și influencer Marian Godină se alătură show-ului-concurs Survivor România, difuzat de Antena 1. „Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort”, se arată într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a lui Marian Godină de soția lui, Georgiana.
15:00
Beat turtă: Șofer din Bihor, reținut după ce a fost prins la volan având o concentrație de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat # Bihoreanul
Un bărbat de 48 de ani din comuna Balc a fost reținut marți seara de polițiștii bihoreni, după ce a fost prins conducând cu o alcoolemie mare. Polițiștii Secției Nr. 4 de Poliție Rurală Marghita l-au oprit la ora 19.01, în timp ce acesta conducea un autoturism, pe raza localității Almașu Mare.
14:30
Un bărbat din Bihor care a spânzurat un câine a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. A fost dus la penitenciar # Bihoreanul
Bărbatul din județul Bihor care a spânzurat un câine și i-a abandonat cadavrul pe malul unui râu, la cererea stăpânului câinelui, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare. Marţi, după pronunțarea sentinței, polițiștii l-au ridicat și l-au încarcerat imediat în Penitenciar.
14:00
Studenţii de la Tehnică dezvăluie cum învaţă ingineria „pe pipăite” după incendiul de la Universitatea Oradea # Bihoreanul
Incendiul din noaptea de 17 spre 18 ianuarie, care a mistuit un laborator al Departamentului de Autovehicule Rutiere din Universitatea din Oradea, a devenit pentru studenţi o lecție practică de „inginerie pe pipăite”. Paguba, estimată la cel puțin o jumătate de milion de lei, a scos din priză întregul corp de clădire T din campus, iar curentul electric a rămas, până azi, o noțiune teoretică, după cum i-au transmis lui Bihorel studenții de la Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Inginerie Managerială și Tehnologică și Energetică.
13:40
Consiliul Național Maghiar din Transilvania, organizație controlată de fostul eurodeputat și lider UDMR László Tőkés, a programat la Oradea, pentru finele acestei săptămâni, un forum pe tema necesității și autonomiei maghiarilor din Transilvania. La eveniment vor participa atât politicieni maghiari care susțin mișcarea autonomistă, cât și reprezentanți ai intelectualității maghiare din țară.
13:20
Proiectil funcțional din Al Doilea Război Mondial, găsit în curtea unui localnic din Bihor # Bihoreanul
Un proiectil de calibru 100 de milimetri, în stare de funcționare, provenit din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial a fost găsit în curtea unui localnic din satul Șușturogi, comuna Cetariu, și ridicat de pirotehniști.
12:50
Oradea intră în rândul centrelor medicale unde bolnavii cardiaci beneficiază de intervenții de înaltă complexitate pentru tratarea tahioaritmiilor # Bihoreanul
Laboratorul de Angiografie și Cateterism Cardiac al Spitalului Județean Bihor s-a alăturat de la începutul acestui an celor cinci centre medicale regionale din România unde se practică investigații și terapii avansate prin studii electrofiziologice și ablații cu radiofrecvență pentru pacienții cu tulburări de ritm cardiac cauzate de accelerarea excesivă a frecvenței cardiace. Până în prezent, cardiologii orădeni au realizat 20 de astfel de proceduri cu rezultate în controlul aritmiilor și îmbunătățirea calității vieții pacienților.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.