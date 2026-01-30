O fată de 14 ani din Bihor este căutată de familie și de poliție. A plecat de acasă miercuri dimineața
Bihoreanul, 30 ianuarie 2026 13:50
Polițiștii bihoreni caută o adolescentă de 14 ani din localitatea Borod, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Familia a sesizat dispariția joi, iar cazul este instrumentat de polițiștii Secției nr. 1 de Poliție Rurală Borod din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
• • •
Două bombe funcționale din Al Doilea Război Mondial, găsite pe șantierul viitorului pasaj subteran de pe Calea Aradului # Bihoreanul
Două bombe funcționale din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite vineri dimineața pe șantierul viitorului pasaj subteran de pe Calea Aradului, de la intersecția cu centura Oradiei.
Compania de Apă Oradea: Întreruperea furnizării apei potabile - intersecția străzilor Barierei și Căii Ferate # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în noaptea de vineri, 30 spre 31 ianuarie 2026, va fi necesară oprirea furnizării apei potabile în intervalul orar 21:00 – 06:00, ca urmare a continuării lucrărilor tehnice de relocare a rețelelor de utilități.
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că luni, 2 februarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 17:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în zona străzii Alunei, ca urmare a executării unor lucrări tehnice de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă.
Director nou la Finanțele Publice Bihor. Președintele ANAF a numit în funcție un fost șef al Antifraudei Oradea # Bihoreanul
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor are un nou director, numit provizoriu în locul lui Ioan Mihaiu, longevivul șef al instituției, care a fost mutat la București la finele anului trecut adjunct la o simplă administrație de sector. În vreme ce unii se așteptau la detașarea unui șef din alt județ, pe sistemul „rocadelor”, șeful ANAF a ales să numească în funcție un șef serviciu din cadrul Direcției Regionale Antifraudă nr. 6 Oradea.
Este scena ta! Tinerii artiști pot cânta în concert alături de Orchestra Filarmonicii, prin proiectul „Fil Nouveau - Feel young” # Bihoreanul
Filarmonica de Stat Oradea lansează ediția a V-a a proiectului cultural FIL NOUVEAU | Feel young, dedicat tinerilor artiști instrumentiști din România. Aceștia au șansa de a urca pe scenă alături de Orchestra Filarmonicii, în cadrul concertului din 30 aprilie. Vezi când încep înscrierile!
Nicușor Dan, la Digi24: „Un guvern minoritar este puțin probabil. În momentul de față, nu există alternativă la Ilie Bolojan” # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seara, într-o emisiune difuzată de Digi24, că formarea unui guvern minoritar este „puțin probabilă, în momentul ăsta” și că, în actualul context politic, „nu există o altă alternativă” pentru funcția de prim-ministru în afara lui Ilie Bolojan.
Scandal în justiție: procurorii acuză blocarea accesului la dosarele instanțelor prin ECRIS. În Bihor, măsura nu se aplică deocamdată # Bihoreanul
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii acuză o decizie a judecătorilor din CSM care a lăsat parchete din mai multe județe fără acces la aplicația ECRIS a instanțelor, sistemul informatic utilizat pentru gestionarea administrativă a cauzelor (înregistrare, repartizare, termene) și pentru consultarea dosarelor electronice. Măsura este contestată ca fiind lipsită de logică și fără o alternativă funcțională. În județul Bihor, restricția nu este aplicată. Cel puțin pentru moment...
Consiliul Local Oradea, întrunit joi, în ședință ordinară, a aprobat studiile de fezabilitate privind modernizarea străzilor Paltinului, Alunei și Gorunului din cartierul Nicolae Iorga. Lucrările, în valoare totală de 5 milioane lei, ar urma să aibă un termen de execuție de maximum 4 luni.
Inimă pentru inimi: O tânără asistentă din Oradea a făcut o asociație care duce îngrijirile medicale la domiciliu (FOTO) # Bihoreanul
Adesea, sănătatea se măsoară în programări, liste de așteptare și drumuri obositoare între cabinete medicale, motiv pentru care asistenta medicală Ioana Bărcăuan a ales o cale directă: să meargă la pacienți acasă! După ce a simțit ea însăși cât de mult contează sprijinul medical și moral pentru o familie în care un membru este grav bolnav, Ioana a înființat asociația Inima Medicală Oradea, care ajută bolnavii să-și administreze la domiciliu tratamentele recomandate de medici și promovează cel mai bun medicament: prevenția.
Adolescent de 16 ani din Bihor, dat dispărut după ce a plecat de acasă. Poliția cere sprijinul populației # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni caută un adolescent în vârstă de 16 ani din localitatea Țețchea, care a fost dat dispărut după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
Lighioane cadou: Ce se întâmplă cu șerpii și tarantulele găsite în casa unui tânăr din Ștei # Bihoreanul
Tânărul care a băgat oamenii în sperieți fiindcă a înghesuit zeci de vipere veninoase, șerpi, reptile, tarantule și alte lighioane într-o garsonieră din Ștei, până când l-au depistat Poliția și Garda de Mediu, a rămas cu animalele în... grijă.
Fără scutiri: Consiliul Local Oradea nu renunță la impozitarea persoanelor cu handicap și moștenitorilor celor persecutați politic # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea nu renunță la impozitarea proprietăţilor persoanelor cu handicap și moștenitorilor celor persecutați politic, introdusă în premieră începând de anul acesta. Propunerea Asociaţiei pentru Apărarea Dreptului de Proprietate Privată de acordarea de scutiri, susţinută şi de consilierul local al AUR Costel Moza, a fost respinsă. În schimb, Consiliul Local a hotărât acordarea unor facilităţi pentru populație în limita sumei totale de 3,2 milioane lei, care nu se referă însă țintit la cele două categorii.
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Creșterea productivității companiei RODIBRIA GIMNASTICA VOJTA SRL prin investiții inovatoare” # Bihoreanul
RODIBRIA GIMNASTICA VOJTA SRL, companie locală specializată în servicii referitoare la sănătatea umană, mai precis în domeniul fizioterapiei și a activităților specifice acestuia, anunță demararea unui proiect investițional finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, având ca obiectiv creșterea productivității și a competitivității companiei RODIBRIA GIMNASTICA VOJTA S.R.L. prin achiziționarea de echipamente, tehnologii performante și prin promovarea companiei și a serviciilor sale în țară.
„La, la, la” în loc de jurământ. Un consilier local PNL din Brăila a sărit peste o parte din jurământul de nou ales (VIDEO) # Bihoreanul
Un moment hilar a avut loc în ședința Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie, unde un nou consilier local PNL a depus jurământul… pe sărite. În timp ce rostea textul oficial, Petrică Costel Popa (68 de ani) a omis o parte din formulă, înlocuind cuvintele cu un senin „la, la, la”.
Tabără pentru copii și centru de orientare școlară și profesională, lângă Vașcău, pe bani de la UE și Consiliul Județean # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor au aprobat, în cea mai recentă reuniune, depunerea unui proiect de accesare a unor fonduri europene pentru înființarea unui Centru de Orientare Școlară și Profesională și a unui Centru de Agrement/Tabără pentru tineret, într-o localitate de lângă orășelul Vașcău. Locul a fost ales pentru că aici are un teren Consiliul Județean Bihor, iar în zonă sunt mai multe obiective turistice pe care le-ar putea vizita viitorii oaspeți ai taberei școlare.
Gimnasta Ana Maria Bărbosu ar putea rămâne fără medalia olimpică. Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare la TAS # Bihoreanul
Gimnasta Ana Maria Bărbosu se află din nou într-o situație neclară privind medalia de bronz de la proba de sol, de la Jocurile Olimpice Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elvețian a decis să retrimită dosarul spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
Primăria Oradea va plăti 11 milioane de euro pentru pasajul subteran Teodor Neş. Vezi când încep lucrările! (FOTO) # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, reunit joi în şedinţă ordinară, a decis participarea financiară a municipalităţii la realizarea viitorului pasaj subteran Teodor Neş, care va fi construit pe sub liniile ferate din zona blocurilor ANL. Primăria Oradea va contribui cu aproximativ 11 milioane de euro la finanţarea investiţiei, a cărei valoare totală depăşeşte 33 de milioane de euro. Bugetul local va acoperi o treime din costuri, după ce administraţia orădeană a solicitat Companiei Naţionale de Căi Ferate extinderea pasajului la două benzi pe sens şi amenajarea unui sens giratoriu subteran.
Consiliul Local Oradea a aprobat, în ședința de joi, anularea datoriilor restante mai mici sau egale cu 40 de lei către bugetul local, datorate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice.
Șeful CNAIR: „Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad – Oradea”. Când ar putea începe lucrările # Bihoreanul
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat semnarea contractului de execuție a lotului 2 al DX 16 Oradea – Arad cu firma din Turcia care inițial se clasase pe locul II la licitație, dar care a câștigat în instanță lucrarea pentru tronsonul dintre Salonta și Chișineu Criș, în dauna unei asocieri din care făcea parte și o firmă din grupul orădean Selina. Dacă antreprenorii nu vor accepta să lucreze anul acesta fără a beneficia de decontări, lucrările pentru acest proiect ar începe abia din primăvara anului viitor.
Tentativă de tâlhărie în Bihor: doi tineri din Lăzăreni au încercat să jefuiască o femeie de 80 de ani în propria ei casă # Bihoreanul
Doi tineri, de 19 și 20 de ani, din comuna Lăzăreni, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au încercat să tâlhărească o femeie de 80 de ani, în propria-i casă.
FC Bihor a remizat, scor 2-2, cu polonezii de la Miedź Legnica, în primul amical din Antalya # Bihoreanul
FC Bihor a susținut joi primul joc în cantonamentul din Antalya, în compania echipei poloneze Miedź Legnica. A rezultat un amical spectaculos, încheiat la egalitate, 2-2, după ce Dragoș Tescan a deschis scorul, iar Andreas Chirițoiu l-a închis.
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 2 electricieni tură în cadrul Secției Electric-PRAM-AMC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm 2 persoane cu calificare de electrician, cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dornice de a învăța ceva nou, capabile să lucreze în echipă.
Fostul deputat PNL Ioan Cupșa, președinte de avarie al Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea după moartea lui Tudor Jidav # Bihoreanul
Fost deputat până în toamna lui 2024, avocatul liberal Ioan Cupșa a fost votat de consilierii județeni în funcția de președinte interimar al Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea, vacantată în decembrie prin decesul neașteptat al lui Tudor Jidav, manager cu experiență în domeniu. Reprezentanții UDMR din Consiliul Județean Bihor ar fi vrut amânarea desemnării unui președinte interimar, însă vicepreședintele Horea Abrudan le-a explicat de ce nu se poate.
VIDEO - Tânăr de 19 ani din Salonta, reținut după ce a lovit un bătrân cu o seceră în cap. Procurorii cer arestarea preventivă # Bihoreanul
Un tânăr de 19 ani din Salonta a fost reținut și va fi prezentat joi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de tentativă de omor, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a intrat în locuința unui bătrân de 84 de ani și l-a lovit cu o seceră în cap. Victima a ajuns la spital în stare gravă, iar medicii au stabilit că viața i-a fost pusă în pericol.
Durere copleșitoare la înmormântarea lui Eduard, băiatul care s-a aruncat de pe bloc în Nufărul. „Căutați să-l faceți să trăiască prin voi” # Bihoreanul
Peste 200 de persoane s-au strâns, joi la prânz, să îl conducă pe ultimul drum pe Eduard, băiatul de doar 13 ani care a murit după ce s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din cartierul Nufărul. Un moment aparte a fost în cadrul predicii susținute de preotul Nicolae Pop, de la Biserica din Velența, care s-a adresat familiei, dar și numeroșilor tineri care au participat la înmormântare. „Căutați să-l faceți să trăiască de acum înainte prin demnitatea și amintirea voastră”, le-a spus preotul celor prezenți.
„Bolojenie ușoară!” și „Suflet mic și murdar”. Schimb dur de replici între Crin Antonescu și Cristian Tudor Popescu, după ce primul l-a criticat pe Bolojan # Bihoreanul
O dispută publică tăioasă a izbucnit, miercuri, între fostul lider liberal Crin Antonescu și gazetarul Cristian Tudor Popescu, după ce Antonescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan într-o emisiune difuzată de Gândul. Schimbul de replici apare într-un context politic tensionat, în care tot mai multe voci din PSD, dar și din PNL, contestă poziția și stilul de guvernare ale premierului, amplificând fricțiunile din interiorul coaliției.
Se schimbă banii în România. De ce se tipăresc noi bancnote în 2026 și care e noutatea după 25 de ani # Bihoreanul
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, bancnotele românești vor purta o altă a doua semnătură, pe lângă cea a guvernatorului BNR. Banca Națională a României a anunțat că, începând cu 1 februarie 2026, va avea un nou casier central, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care s-a pensionat.
O dată la trei luni, polițiștii bihoreni din biroul de protecție a animalelor verifică adăposturile de câini și animale din județ, publice și private, iar constatările în ultimul an este că acestea sunt în stare bună, iar cățeii și pisicile sunt bine îngrijite. În schimb, Poliția Animalelor se confruntă cu o altă problemă: indiferența proprietarilor de câini față de obligația legală de a-i microcipa și a-i steriliza.
În șantier: Casieriile furnizorilor de utilităţi de la parterul Primăriei Oradea se mută temporar. Două se închid # Bihoreanul
Casieriile furnizorilor de utilităţi de la parterul clădirii Primăriei Oradea îşi vor înceta activitatea în birourile obișnuite începând din 2 februarie. O parte dintre birouri îşi vor continua activitatea în sala de lucru cu publicul din palatul administrativ al oraşului (în „piramidă”), în timp de altele se vor închide provizoriu.
La Muzeul Țării Crișurilor se lansează o carte despre cel mai longeviv grup de rezistență anticomunistă din Munții Apuseni # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor găzduiește pe 5 februarie, de la ora 17, lansarea volumului „Șușmanii. Epopeea anticomunistă din Apuseni (1948-1958)”, semnat de istoricul Cornel Jurju. Potrivit organizatorilor, cartea este „un vast studiu monografic al celui mai puternic și longeviv grup de rezistență anticomunistă din Munții Apuseni, Grupul Șușman”.
Compania de Apă Oradea: Sistare alimentare cu apă – intersecția străzilor Barierei și Căii Ferate # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2026, va fi necesară oprirea furnizării apei potabile în intervalul orar 21 – 06, ca urmare a executării unor lucrări tehnice de relocare a rețelelor de utilități în cadrul proiectului de investiții privind electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor.
Termoficare anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 9 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărută la rețeaua termică de transport (Magistrala III) pozată pe str. Robert Owen, începănd cu ora 11.00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, la 10 puncte termice: 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 128 respectiv 221.
Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etajul unei școli din Mangalia după ce a primit o notă mică # Bihoreanul
Un elev de 13 ani s-a aruncat miercuri, în timpul unei pauze, de la etajul I al unei unități de învățământ din Mangalia, după ce ar fi primit o notă mică. Băiatul a fost transportat la spital pentru investigații, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii incidentului.
Bihorenii vor putea participa la o cursă caritabilă la Oradea, simultan cu oameni din întreaga lume (FOTO) # Bihoreanul
Bihorenii doritori să sprijine studiile medicale vor putea participa pe 10 mai la o cursă caritabilă, organizată în cadrul celui mai mare eveniment de alergare la nivel global: Wings for Life World Run. Evenimentul se va desfășura simultan în mai multe părți ale lumii, pentru împlinirea unei misiuni comune, anume găsirea unui tratament pentru rănile măduvei spinării.
Ștrandul Ioșia își reia activitatea începând de marți, 3 februarie 2026, după ce, timp de o lună și jumătate, a fost închis pentru lucrări de întreținere, curățenie, reparații și zugrăveli.
Trăim într-o perioadă în care tinerii au nevoie nu doar de informație, ci și de repere reale, sprijin și contexte care să îi ajute să-și descopere sensul și propria voce. La Collegium Varadinum, credem că educația autentică înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe: înseamnă formarea unor oameni responsabili, echilibrați și implicați activ în viața comunității.
Agresată da, protejată ba: De ce nu a prelungit instanța ordinul de protecție împotriva primarului Sorban Levente # Bihoreanul
O judecătoare a soluționat într-un mod surprinzător, săptămâna trecută, cererea de prelungire a unui ordin de protecție formulată de directoarea școlii din Lugașu de Jos, Loredana Berzovan, singura consilieră de opoziție din comuna condusă de faimosul primar Sorban Levente, care la ultima ședință din 2025 a Consiliului Local a agresat-o, scenă de altfel filmată de victimă și postată pe Facebook.
Curățenie ajustată: Salubritatea orădeană în 2026 aduce insule modificate, controale la pubele și o nouă modalitate de tarifare # Bihoreanul
După mai multe teste, reclamații din teren și analize tehnice, Primăria Oradea intră în 2026 cu un plan amplu de ajustare a sistemului de salubritate. Schimbările vizează atât infrastructura, prin modificarea insulelor ecologice digitalizate deja amplasate în oraș, cât și modul de utilizare, control și finanțare a serviciului, pentru toți locuitorii.
„Eu urmez!”: Comentarii îngrijorătoare pe TikTok, la un mesaj pentru elevul de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Școala le recomandă părinților să fie atenți la ce postează copiii # Bihoreanul
Mai multe comentarii alarmante, postate pe TikTok de pe conturi care par să aparțină unor tineri, au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence.
Victorie categorică la Râmnicu Vâlcea pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea. Bihorenii rămân lideri în Liga Națională (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut miercuri seară o victorie clară în deplasare, 102-82 cu CS Vâlcea 1924, într-un meci dominat aproape de la început până la final. Bihorenii și-au consolidat poziția de lider în Liga Națională de baschet masculin, reușind să gestioneze avantajul chiar și atunci când gazdele s-au apropiat pe tabelă în repriza a doua.
Dezvăluiri în cazul accidentului cu 7 morți din Timiș: Un supraviețuitor susține că sistemul lane assist al microbuzului s-ar fi blocat în depășire, șoferul avea substanțe interzise în sânge (VIDEO) # Bihoreanul
Apar noutăți în cazul accidentului soldat cu 7 morți, produs marți după amiază în județul Timiș. Un supraviețuitor a declarat că sistemul lane assist, adică sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare, s-ar fi blocat în timpul depășirii făcute de microbuz, iar în sângele șoferului s-au găsit substanțe interzise. De altfel, polițiștii ar fi găsit alcool și droguri în autovehicul.
Aplauze pentru iubire: Cum poți să sărbătorești în Oradea de Valentine’s Day şi Dragobete # Bihoreanul
Cele două sărbători ale iubirii, Valentine’s Day şi Dragobete, le aduc orădenilor numeroase invitații în oraș. De la muzică clasică și teatru la stand-up comedy, dans contemporan și rock, în luna februarie agenda evenimentelor oferă alternative tentante la clișeele clasice ale sărbătorilor romantice.
Aproape 170 de persoane au fost salvate de echipele de la Salvamont-Salvaspeo Bihor în 2025 # Bihoreanul
Angajații și voluntarii din cadrul Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor au salvat, pe parcursul anului 2025, aproape 170 de persoane, cele mai multe intervenții fiind în Munții Bihor (128). Totodată, în 112 zile din anul trecut, salvamontiștii au asigurat asistență în activități speologice, competiții sportive și alte manifestări de masă organizate în zone montane.
Un tânăr de 17 ani din Oradea a fost condamnat la închisoare după ce a violat și bătut un băiat # Bihoreanul
Un tânăr de 17 ani din Oradea, condamnat pentru viol asupra unui minor şi loviri, a fost depus în Penitenciarul Oradea de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, după ce a fost condamnat definitiv la măsura educativă a privării de libertate pentru o perioadă de 3 ani. Tânărul este judecat, în alt dosar, pentru furt calificat şi mai fusese într-un centru educativ, vreme de 1 an şi 6 luni, pentru tâlhărie şi tentativă de tâlhărie.
Percheziții la cunoscutul doctor Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale și de practicarea psihoterapiei fără drept. Polițiștii au fost atacați de câini # Bihoreanul
Polițiștii bucureșteni au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni grave, printre care înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, viol și agresiune sexuală, care-l au în vizor pe cunoscutul terapeut „Dr. Cristian Andrei”.
RESTORED – Construim reziliență și armonie în comunitățile transfrontaliere România–Ungaria # Bihoreanul
Într-un context social și cultural aflat într-o continuă transformare, consolidarea relațiilor dintre comunități devine esențială. Proiectul „Resilience and Harmony in the ROHU Cross-border Area: A Community-Based Approach – RESTORED – ROHU00317” propune un model inovator de dezvoltare comunitară, bazat pe dialog, cooperare și valorificarea tradițiilor locale.
O asociație cere consilierilor din Oradea să restabilească scutirile de impozit pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor persecutați politic # Bihoreanul
Înainte de prima ședință a Consiliului Local Oradea din acest an, toți aleșii orădenilor au primit o solicitare din partea unui ONG să restabilească scutirile de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor care au fost deportați sau persecutați de regimul comunist. Asociația pentru Apărarea Dreptului de Proprietate Privată a arătat că este la latitudinea Consiliilor Locale dacă aceste scutiri se mențin sau nu, și că, din „autonomie locală, responsabilitate morală și respect față de cetățenii comunității”, ar trebui păstrate.
